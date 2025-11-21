Legendarul Fernandinho, elev al lui Mircea Lucescu și de 5 ori campion al Angliei, și-a anunțat retragerea
Gazeta Sporturilor, 21 noiembrie 2025 11:30
Mijlocașul brazilian Fernandinho și-a anunțat retragerea din fotbal. Fostul elev al lui Mircea Lucescu are 40 de ani și a evoluat ultima dată la Athletico Paranaense, în țara natală.Mijlocaș defensiv, Fernando Luiz Roza, cunoscut drept Fernandinho, a sosit în Europa în 2005, transferat atunci de Șahtiorul lui Mircea Lucescu. ...
• • •
