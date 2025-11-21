Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu “4 frați călugări” şi a plecat după intervenţie

15:20

Gică Popescu (58 de ani) e de părere că tragerea la sorţi pentru barajul pentru World Cup 2026 a fost una care nu ne-a avantajat deloc. Gică Popescu e de părere că Turcia va fi un adversar infernal. Componentul Generaţiei de Aur le-a transmis tricolorilor că trebuie să fie pregătiţi pentru o atmosferă infernală la […] The post “E rău” Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori appeared first on Antena Sport.