Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu “4 frați călugări” şi a plecat după intervenţie
Antena Sport, 21 noiembrie 2025 09:20
Gigi Becali a avut parte de o operație dificilă în zona cervicală. El a mers la spital însoţit de “4 frați călugări, dar nu a ținut cont de sfaturile medicilor și a decis să plece acasă, unde s-a lăsat în grija soţiei. El a fost operat de neurochirurgul preot, Ștefan Mindea. În timpul operației, 4 […] The post Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu “4 frați călugări” şi a plecat după intervenţie appeared first on Antena Sport.
• • •
Cum batem Turcia? Gică Hagi a anunţat care sunt atuurile României în lupta de la barajul pentru World Cup # Antena Sport
Gică Hagi e încrezător în calificarea României în finala barajului pentru World Cup 2026, chiar dacă tricolorii vor evolua în deplasare contra Turciei, una dintre cele mai în formă echipe din Europa, egala Spaniei (2-2) în ultimul meci din preliminarii. Chiar dacă lotul lui Montella e estimat la 432 de milioane de euro, de cinci […] The post Cum batem Turcia? Gică Hagi a anunţat care sunt atuurile României în lupta de la barajul pentru World Cup appeared first on Antena Sport.
Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: “Trebuie să încasăm aceşti bani” # Antena Sport
Vin banii pentru Gigi Becali. FCSB a respectat regula „5+6” în sezonul trecut, ceea ce le aduce de la FRF un bonus de aproximativ 700.000 de euro! Gigi Becali nu a primit încă banii şi aşteaptă să-i încaseze. „Eu mai am de încasat 700.000 de euro de la FRF. Noi am respectat regulamentul şi trebuie […] The post Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: “Trebuie să încasăm aceşti bani” appeared first on Antena Sport.
Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central # Antena Sport
Rosario Central a fost declarată campioană a Argentinei, după ce Asociaţia Argentiniană de Fotbal a anunţat, joi, schimbarea regulilor prin care se decidea atribuirea titlului. Rosario Central a câştigat primul titlu de campioană a Argentinei din 1987 şi a reuşit acest lucru în circumstanţe destul de neobişnuite, deoarece Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a schimbat […] The post Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central appeared first on Antena Sport.
Joyskim Dawa s-a accidentat la acţiunea din luna martie a echipei naţionale a Camerunului, iar de atunci nu a mai evoluat deloc pentru FCSV. Meme Stoica vine acum cu veşti bune şi spune că jucătorul a reluat antrenamentele. „Dawa aleargă şi el. Chiar am avut o discuţie cu Dawa ieri, cum se simte. E posibil […] The post Revenire importantă în tabăra FCSB-ului. E deja la antrenamente, Meme confirmă! appeared first on Antena Sport.
08:10
A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani # Antena Sport
Haiti, țară care se află în plină anarhie, s-a calificat la Cupa Mondială din 2026. Selecționata din Caraibe va participa pentru a doua oară în istorie la un turneu final, după ediția din 1974, din Germania. Cu un lot format în majoritate din fotbaliști născuți și crescuți în diaspora, mai cu seamă în Franța, și […] The post A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani appeared first on Antena Sport.
“Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică” # Antena Sport
Adrian Mutu are mare încredere în naţionala României înaintea partidelor din barajul World Cup 2026. Pentru a ajunge la competiţia care va fi transmisă în exclusivitate de Universul Antena, tricolorii trebuie să treacă de Turcia, dar şi de câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo. “Briliantul” nu se teme de Turcia şi este convins că România […] The post “Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică” appeared first on Antena Sport.
Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani # Antena Sport
Fernandinho, brazilianul care a crescut sub ochii lui Mircea Lucescu, și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 40 de ani. Acesta a îmbrăcat timp de opt ani tricoul celor de la Șahtior Donețk și a fost vândut apoi pentru suma de 40 de milioane de euro. Cu 53 de selecții și două goluri în […] The post Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă după tragerea la sorţi: “Nişte observaţii extraordinare” # Antena Sport
Mihai Stoica s-a amuzat de declaraţiile date de Victor Piţurcă, după ce România a aflat că va juca cu Turcia, în semifinala barajului pentru World Cup 2026. Fostul selecţioner a declarat că ţara noastră a avut şansă la tragerea la sorţi, deoarece Mircea Lucescu îi cunoaşte foarte bine pe turci. Mircea Lucescu le-a antrenat pe […] The post Mihai Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă după tragerea la sorţi: “Nişte observaţii extraordinare” appeared first on Antena Sport.
Verdict dur! Statisticienii au anunțat ce șanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026 # Antena Sport
După ce a încheiat grupa preliminariilor pe poziția a treia, România a rămas doar cu varianta barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. În cadrul tragerii la sorți ce a avut loc joi la Zurich, tricolorii au aflat că vor întâlni naționala Turciei în semifinale, iar dacă vor merge mai departe, vor da […] The post Verdict dur! Statisticienii au anunțat ce șanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026 appeared first on Antena Sport.
“Cred în asta” Gică Hagi ştie unde se poate face diferenţa în Turcia – România: “Poţi să îţi atingi idealurile” # Antena Sport
Gică Hagi este încrezător în şansele României, la meciul din semifinala barajului World Cup 2026. Tricolorii au picat cu Turcia şi vor fi să joace meciul în deplasare. Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă vom ajunge în finala de pe 31 martie. Hagi este o legendă în Turcia, la fel şi Mircea Lucescu. Ei […] The post “Cred în asta” Gică Hagi ştie unde se poate face diferenţa în Turcia – România: “Poţi să îţi atingi idealurile” appeared first on Antena Sport.
Dinamo, victorie dramatică în Liga Campionilor cu Nantes! Ionuţ Iancu, paradă de senzaţie la ultima fază # Antena Sport
Campioana Dinamo Bucureşti a obţinut joi, pe teren propriu, prima victorie din grupa A a Ligii Campionilor, scor 29-28 (12-15), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VIII-a. Principalii marcatori ai partidei au fost Langaro 6 goluri, Dedu 6, Nistor 5, pentru Dinamo, respectiv Leopold 7, Minne 5, Bos 4, pentru HBC Nantes. Dinamo […] The post Dinamo, victorie dramatică în Liga Campionilor cu Nantes! Ionuţ Iancu, paradă de senzaţie la ultima fază appeared first on Antena Sport.
Naționala de fotbal a României va înfrunta Turcia în martie, aceasta fiind semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Fără meci la echipa națională din finalul anului 2024, Radu Drăgușin se pregătește de revenirea sub tricolor. Impresarul jucătorului care evoluează în prezent la Tottenham Hotspur este sigur că fundașul va fi titular în […] The post Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: „Robocop”. Ce urmează pentru fotbalist appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Tragerea la sorţi i-a ridicat de la masă pe dinamovişti appeared first on Antena Sport.
21:00
Procesul intentat de Felipe Massa pentru titlul din 2008 continuă! Ce a decis Înalta Curte de Justiţie londoneză # Antena Sport
Înalta Curte de Justiţie londoneză a decis joi că procesul intentat de fostul pilot de Formula 1 Felipe Massa, pentru revendicarea titlului de campion mondial al sezonului 2008, poate continua. Tribunalul londonez consideră astfel că teoria conspiraţiei avansată de pilotul brazilian are temeiuri valide. Procesul intentat de Felipe Massa continuă Procesul intentat de Felipe Massa […] The post Procesul intentat de Felipe Massa pentru titlul din 2008 continuă! Ce a decis Înalta Curte de Justiţie londoneză appeared first on Antena Sport.
OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” # Antena Sport
România va juca împotriva Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu au parte de această ultimă şansă datorită faptului că au câştigat grupa de Nations League de anul trecut, după ce nu au reuşit să încheie pe locul 2 grupa din preliminarii. Turcia este echipa din urna 1, […] The post OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” appeared first on Antena Sport.
Atac dur asupra lui Mircea Lucescu! I s-a cerut demisia selecționerului: „La pensie te scot la 55 de ani” # Antena Sport
Mircea Lucescu a încheiat grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026 pe locul al treilea, însă tehnicianul în vârstă de 80 de ani mai are varianta barajului, după parcursul perfect din Liga Națiunilor. Turcia va fi primul adversar al tricolorilor din semifinale, iar o eventuală victorie ne-ar aduce față în față cu Slovacia sau […] The post Atac dur asupra lui Mircea Lucescu! I s-a cerut demisia selecționerului: „La pensie te scot la 55 de ani” appeared first on Antena Sport.
Gică Hagi, în top 100 al celor mai buni fotbalişti din istorie! Pe cel loc se află “Regele” în clasamentul The Athletic # Antena Sport
Fostul mijlocaş român Gheorghe Hagi este pe locul 82 în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile, alcătuit de The Athletic, informează TuttoMercatoWeb. În acest clasament, Gheorghe Hagi este o poziţie mai jos decât scoţianul Denis Law şi o poziţie mai sus decât englezul Dixie Dean. Gică Hagi, în top 100 al celor mai […] The post Gică Hagi, în top 100 al celor mai buni fotbalişti din istorie! Pe cel loc se află “Regele” în clasamentul The Athletic appeared first on Antena Sport.
Incredibil! Barcelona i-ar fi cerut lui Robert Lewandowski să nu marcheze în două meciuri # Antena Sport
Într-o biografie dedicată lui Robert Lewandowski şi preluată de Sport, jurnalistul Sebastian Staszewski afirmă că atacantul a fost în mod deliberat restricţionat de FC Barcelona în urmă cu doi ani şi jumătate. Potrivit reporterului polonez, care colaborează cu mai multe mass-media şi are peste 60.000 de urmăritori pe X, clubul blaugrana i-ar fi cerut numărului […] The post Incredibil! Barcelona i-ar fi cerut lui Robert Lewandowski să nu marcheze în două meciuri appeared first on Antena Sport.
Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei # Antena Sport
Naționala de handbal feminin a României a început cu dreptul Trofeul Carpați și a obținut o victorie clară împotriva selecționatei Portugaliei. Este ultima competiție la care fetele noastre participă, înaintea Campionatului Mondial. Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă va mai avea de înfruntat Cehia și naționala Austriei în cadrul acestui turneu, după care va urma deplasarea […] The post Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei appeared first on Antena Sport.
România va întâlni Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, iar disputa care va avea loc în luna martie a fost analizată de Alexandru Maxim, fost component al echipei naționale. Aflat în Turcia de mai bine de cinci ani, fotbalistul care îmbracă tricoul celor de la Gaziantep este destul de sceptic […] The post Alexandru Maxim, sceptic în privința duelului cu Turcia: „Va fi un infern” appeared first on Antena Sport.
Un rival l-a surprins pe Max Verstappen: “Mi se pare foarte ciudat! Nu mă aşteptam să se întâmple” # Antena Sport
Max Verstappen (Red Bull), câştigătorul ultimelor patru ediţii ale Campionatului Mondial de Formula 1, s-a arătat surprins de forma slabă a lui Oscar Piastri, care a condus mult timp în clasamentul piloţilor, dar acum este depăşit de coechipierul său de la McLaren, Lando Norris, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. Au mai rămas doar trei etape […] The post Un rival l-a surprins pe Max Verstappen: “Mi se pare foarte ciudat! Nu mă aşteptam să se întâmple” appeared first on Antena Sport.
Scandal la nivel înalt în gimnastica din România după imaginile cu Sabrina Voinea şi mama sa apărute în spaţiul public # Antena Sport
Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a atacat fosta conducere, despre care susţine că a avut în posesie cu doi ani în urmă imaginile cu Sabrina Voinea şi mama sa, care au apărut în spaţiul public recent. Sabrina este abuzată verbal de mama ei, în timpul unui antrenament. Suciu susţine că aceste imagini au […] The post Scandal la nivel înalt în gimnastica din România după imaginile cu Sabrina Voinea şi mama sa apărute în spaţiul public appeared first on Antena Sport.
Naționala de fotbal a României va trebuie să învingă Turcia pentru a juca finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii lui Mircea Lucescu vor avea parte de o deplasare infernală în luna martie. Cu peste 200 de apariții pe prima scenă a fotbalului din Turcia, Bogdan Stancu a avut o reacție surprinzătoare […] The post Bogdan Stancu a surprins, după ce s-a aflat că România va întâlni Turcia la baraj appeared first on Antena Sport.
Decizia radicală luată de Comitetul Executiv după scandalul uriaş din gimnastica românească: “Şocul e imens” # Antena Sport
Federaţia Română de Gimnastică a luat o decizie radicală după scandalul provocat de acuzaţiile grave făcute de Denisa Golgotă, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta. După ce Denisa a acuzat că a fost hărţuită chiar în sala de antrenament, în ultima perioadă au apărut imagini cu Sabrina Voinea, care este abuzată verbal de […] The post Decizia radicală luată de Comitetul Executiv după scandalul uriaş din gimnastica românească: “Şocul e imens” appeared first on Antena Sport.
Miodrag Belodedici, cel mai optimist român după ce am picat cu Turcia: “Le dăm o bătaie de o să ne ţină minte” # Antena Sport
Miodrag Belodedici se numără printre românii fericiţi după tragerea la sorţi. România va juca împotriva Turciei pe 26 martie, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii au ajuns în această fază graţie grupei câştigate în urmă cu un an, în Nations League. Pentru mulţi, Turcia era cel mai dificil adversar dintre cele […] The post Miodrag Belodedici, cel mai optimist român după ce am picat cu Turcia: “Le dăm o bătaie de o să ne ţină minte” appeared first on Antena Sport.
Reacția presei din Kosovo, după ce s-a aflat de un posibil duel cu România pentru calificarea la CM 2026 # Antena Sport
România înfruntă Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, iar în cazul unui eventual succes, tricolorii lui Mircea Lucescu vor putea da peste Kosovo, pentru un loc la turneul final de anul viitor. Presa kosovară a reacționat după tragerea la sorți care a avut loc la Zurich și a analizat un […] The post Reacția presei din Kosovo, după ce s-a aflat de un posibil duel cu România pentru calificarea la CM 2026 appeared first on Antena Sport.
Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie sunt pe as.ro. România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026, în timp ce argentinienii susţin că Messi putea evolua pentru Spania. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie 1. Ne-am aflat adversarele România va întâlni Turcia în primul meci al […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie appeared first on Antena Sport.
Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe” # Antena Sport
Denis Drăguş este unul dintre jucătorii români din Turcia, iar atacantul României susţine că putem ajunge la World Cup 2026, chiar dacă vom avea un duel infernal cu echipa lui Montella. Dacă vom trece în deplasare de Turcia, vom juca meciul decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026 împotriva învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo. Denis […] The post Denis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe” appeared first on Antena Sport.
Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 # Antena Sport
România va juca în luna martie contra Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii au ajuns la baraj după ce au câştigat grupa de Nations League de anul trecut, urmând să dispute în deplasare meciul care se va juca pe 26 martie. Rămâne de văzut ce stadion va alege Turcia pentru […] The post Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo” # Antena Sport
Turcia va fi adversarul României din semifinalele barajului de calificare pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Disputa va avea loc în luna martie, iar la câteva zile distanță se va juca și finala care poate aduce prezența la turneul final. Denis Drăguș, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi și Deian Sorescu sunt fotbaliștii români din circuitul echipei […] The post Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo” appeared first on Antena Sport.
Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va juca împotriva Turciei în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Reacțiile au fost destul de diverse după tragerea la sorți, adversara tricolorilor având un lot impresionant de valoros. Gică Hagi a comentat rezultatul tragerii la sorți de la Zurich și a explicat care ar putea fi […] The post Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent” appeared first on Antena Sport.
România va avea o misiune infernală la barajul pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena. Tricolorii lui Mircea Lucescu se vor duela cu Turcia, în deplasare, iar specialiştii le consideră favorite pe gazde. Dacă trece de Turcia, pe 26 noiembrie, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi […] The post Ce cotă are România să elimine Turcia şi să joace finala pentru World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani # Antena Sport
Turcia este viitoarea adversară a României în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Vincenzo Montella a impresionat la Campionatul European din 2024, când a ajuns până în faza sferturilor. Cu un lot evaluat la peste 400 de milioane de euro, naționala din ”Țara Semilunii” va juca acest baraj pe […] The post Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani appeared first on Antena Sport.
Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: “Vă asigur” # Antena Sport
România va juca în luna martie contra Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, competiţie care va fi transmisă în exclusivitate în Universul Antena. După ce au ajuns la baraj prin intermediul câştigării grupei de Nations League de anul trecut, tricolorii vor fi nevoiţi să joace acest meci în deplasare. În cazul […] The post Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: “Vă asigur” appeared first on Antena Sport.
Drumul către Mondial trece prin Turcia! Ianis Hagi, prima reacție după tragerea la sorți a barajului # Antena Sport
După ce a încheiat grupa de calificare la Campionatul Mondial pe locul al treilea, naționala de fotbal a României va trece printr-un baraj pentru a ajunge la turneul final de anul viitor. În urma tragerii la sorți de la Zurich, tricolorii au aflat că vor întâlni Turcia în semifinală, iar jocul va avea loc în […] The post Drumul către Mondial trece prin Turcia! Ianis Hagi, prima reacție după tragerea la sorți a barajului appeared first on Antena Sport.
Vincenzo Montella a reacţionat după ce Turcia a picat cu România la baraj! Ce a spus de Mircea Lucescu # Antena Sport
Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani), a reacţionat după ce România a picat cu naţionala sa la barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Montella le-a transmis jucătorilor săi că toţi trebuie să dea maximum pentru ca Turcia să învingă România. Tricolorii vor disputa barajul în Turcia, într-o atmosferă infernală. “Pentru a ajunge la Cupa Mondială, […] The post Vincenzo Montella a reacţionat după ce Turcia a picat cu România la baraj! Ce a spus de Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
Victor Piţurcă pune presiune pe Lucescu înainte de Turcia: “E momentul să-și arate adevărata valoare!” # Antena Sport
Victor Piţurcă crede că România are şansa ei cu Turcia, iar Mircea Lucescu poate să facă diferenţa, mai ales că el a fost chiar selecţioner al “Semilunei”. „De ce am avut șansă?! Pentru că Mircea Lucescu îi cunoaște foarte, foarte bine pe turci. A lucrat cu ei, a antrenat naționala, pe unii chiar i-a debutat, […] The post Victor Piţurcă pune presiune pe Lucescu înainte de Turcia: “E momentul să-și arate adevărata valoare!” appeared first on Antena Sport.
Ionuț Lupescu, tranșant după ce a văzut că România întâlnește Turcia la baraj: “Orice meci are istoria lui” # Antena Sport
Ionuț Lupescu a oferit o reacție imediată după ce a văzut că România o va înfrunta pe Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Prezent la o reunire alături de mai mulți foști colegi de la Dinamo, fostul mare mijlocaș român a transmis un mesaj clar: “tricolorii” lui Mircea Lucescu trebuie să fie pregătiți să […] The post Ionuț Lupescu, tranșant după ce a văzut că România întâlnește Turcia la baraj: “Orice meci are istoria lui” appeared first on Antena Sport.
Marius Şumudică este un cunoscător fin al fotbalului din Turcia, mai ales că a antrenat multe echipe din campionatul “Semilunei”. El spune că urmează să întâlnim o generaţie de fotbalişti care cunoaşte o formă bună. „Eu simțeam că vom juca cu Turcia. E o echipă care trăiește o generație în schimbare, cu jucători tineri, care […] The post Marius Şumudică a numit jucătorii Turciei de care să ne temem: “Foarte talentaţi” appeared first on Antena Sport.
Reacția turcilor după ce au aflat că vor întâlni România la barajul de Cupa Mondială. “Tricolorul” remarcat # Antena Sport
România a aflat că o va întâlni pe Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, iar reacția presei din “țara semilunii” nu a întârziat să apară. Jurnaliștii din țara aflată pe două continente au făcut o scurtă descriere a pacursului naționalei lui Mircea Lucescu, au comis o gafă în articolul redactat și au remarcat un […] The post Reacția turcilor după ce au aflat că vor întâlni România la barajul de Cupa Mondială. “Tricolorul” remarcat appeared first on Antena Sport.
“E rău” Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori # Antena Sport
Gică Popescu (58 de ani) e de părere că tragerea la sorţi pentru barajul pentru World Cup 2026 a fost una care nu ne-a avantajat deloc. Gică Popescu e de părere că Turcia va fi un adversar infernal. Componentul Generaţiei de Aur le-a transmis tricolorilor că trebuie să fie pregătiţi pentru o atmosferă infernală la […] The post “E rău” Reacţia lui Gică Popescu după ce România a picat cu Turcia la baraj! Mesajul pentru tricolori appeared first on Antena Sport.
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 # Antena Sport
România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după tragerea la sorţi. Dacă vom trece de turci, vom evolua în deplasare cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. “Ca antrenor, am jucat de multe ori impotriva Turciei, înainte să antrenez […] The post Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Cine este Turcia, adversara României din seminfinalele barajului pentru CM 2026. Întâlnim un lot cotat la 432 milioane euro # Antena Sport
Turcia a ieşit în cale României pentru meciul de baraj. Un adversar redutabil pentru “tricolori”, naţionala va avea de întâlnit un lot care, potrivit transfermarkt, se ridică la 432 de milioane de euro. Echipa naţională a Turciei cuprinde vedete cotate la sume enorme de transfer şi care joacă la echipe de top din întreaga Europă. […] The post Cine este Turcia, adversara României din seminfinalele barajului pentru CM 2026. Întâlnim un lot cotat la 432 milioane euro appeared first on Antena Sport.
Prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026: “Va fi foarte greu” # Antena Sport
Bogdan Stelea a analizat tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. “Va fi foarte greu cu Turcia”, a spus fostul portar al Generaţiei de Aur. Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. Semifinala va avea […] The post Prima reacţie după ce România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026: “Va fi foarte greu” appeared first on Antena Sport.
“Avem un as în mânecă?” Răducioiu l-a numit pe Ianis Hagi după ce am picat cu Turcia: “Credeţi că ei nu se tem?” # Antena Sport
Întrebat dacă avem un as în mânecă la barajul cu Turcia, având în vedere că Mircea Lucescu a fost selecţionerul acestei ţări, Florin Răducioiu a răspuns că, în aparenţă, da. Răducioiu a numit atuurile echipei naţionale în duelul cu Turcia, bazându-se pe Ianis Hagi, Dennis Man şi Valentin Mihăilă. Florin Răducioiu, după ce am picat […] The post “Avem un as în mânecă?” Răducioiu l-a numit pe Ianis Hagi după ce am picat cu Turcia: “Credeţi că ei nu se tem?” appeared first on Antena Sport.
