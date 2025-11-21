Caloria.ro - A fost aprobat primul medicament capabil să întârzie apariția diabetului de tip 1

21:10

Gigantul petrolier rus Lukoil, sancționat dur de Statele Unite, nu a solicitat până în prezent autorităților de la București punerea sub supraveghere specială a subsidiarelor sale din România, pentru derogare de la măsurile punitive impuse de Washington, care să le permită afiliatelor românești ale Lukoil să își continue activitatea după intrarea în vigoare a sancțiunilor americane, al cărei deadline a fost prelungit recent până pe 13 decembrie, în cazul în care nu sunt preluate până atunci de un cumpărător agreat de SUA.