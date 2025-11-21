Cea mai mare centrală nucleară din lume repornește VIDEO

09:20

Inspectorii Antifraudă, direcția de control inopinat a ANAF, au descoperit în județul Prahova o fabrică de dispozitive electronice de vapat care funcționa fără să aibă autorizații, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați. Suspiciunile de evaziune se ridică la acest moment la aproape 4 milioane de euro. Cele 169.000 de produse găsite în locație vor fi, cel mai probabil, distruse de către autorități, conform procedurilor și nu comercializate.