Atenționare - Nivel ridicat de stres și anxietate la tinerii din România. De ce nu dorm noaptea și discută cu roboții
Profit.ro, 21 noiembrie 2025 14:20
Incertitudinea legată de viitor și lipsa controlului asupra evenimentelor imprevizibile duce la un nivel ridicat de stres și anxietate în rândul Generației Z.
Comisia Europeană a deschis două noi proceduri de infringement împotriva României, pentru netranspunerea integrală a directivelor UE privind eficiența energetică și piețele instrumentelor financiare.
FOTO Austriecii de la Verbund apelează la români pentru stocare de energie la parcul lor eolian din Tulcea # Profit.ro
Compania austriacă Verbund semnează un contract cu companiile românești Prime Batteries și Enevo pentru un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS), de 48 MW/76 MWH, care va fi amplasat în complexul existent al parcului eolian Verbund Casimcea, din județul Tulcea
Președintele României a declarat, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o amânare până pe 13 decembrie.
Acțiunile globale sunt pe cale să încheie săptămâna cu cel mai abrupt declin pentru perioadă din ultimele șapte luni, în contextul în care îngrijorările legate de evaluările ridicate și de rentabilitatea investițiilor masive în inteligența artificială determină investitorii să renunțe la active considerante riscante.
Schimbare la Declarația Unică. ANAF așteaptă propuneri la forma anunțată de Profit.ro. Formularul 212 va fi precompletat # Profit.ro
ANAF așteaptă propuneri la noua formă a Declarației Unice (formularul 212), care prevede la acest moment că va fi precompletată.
Lorenzo Bertelli, moștenitorul grupului italian de lux Prada, este deschis unor noi achiziții după finalizarea cumpărării Versace și nu a exclus posibilitatea unui interes pentru casa de modă Giorgio Armani, deși a subliniat că ”nu a existat niciun contact de orice fel până acum”, relatează Reuters.
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, va opera din 2026 cinci noi rute aeriene de pe Aeroportul Internațional Timișoara, pentru destinații de vacanță din Italia și Grecia.
Pasaj deschis peste Autostrada A7. Urmează traseu exclusiv de autostradă București - Focșani VIDEO # Profit.ro
A fost dat în trafic pasajul rutier de pe DN2 peste Autostrada Moldovei - A7, aferent lotului 3 Pietroasele-Buzău, tronsonul Ploiești-Buzău.
Curtea de Apel București a decis arestarea lui Horațiu Potra pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.
Un robot umanoid a mers pe jos 106 kilometri fără oprire, stabilind un record mondial Guinness.
Pe piața farmaceutică, cele mai importante rețele din România sunt Catena și Dr. Max, care, prin companiile principale Fildas Trading și Dr. Max., concentrează o mare parte din activitatea sectorului.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0891 lei, de la 5,0889 lei, curs înregistrat joi.
Gigi Becali, operat cu succes la nivelul coloanei cervicale de prof. dr. Ștefan Mindea. Intervenția a fost realizată în baza unei evaluări amănunțite și a folosit tehnici ultra minim invazive moderne # Profit.ro
Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenții chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operație efectuată de prof. dr. Ștefan Mindea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi români la nivel internațional, specializat în chirurgia spinală ultra minim invazivă.
Meteorologii au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie.
FOTO Bolojan cere ajutorul Băncii Mondiale în scopul colectării veniturilor la buget și combaterii evaziunii fiscale # Profit.ro
Guvernul este decis să îmbunătățească colectarea veniturilor la buget și să combată evaziunea fiscală, iar în acest sens, premierul Bolojan a solicitat expertiza Băncii Mondiale pentru ajustarea legislației și a procedurilor fiscale, astfel încât sistemul să devină mai eficient și mai transparent.
Japonia a aprobat repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, după catastrofa de la Fukushima din 2011.
FOTO România are de astăzi primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare # Profit.ro
Tetra Pak și partenerii săi – Mega Image, Maspex, Tomra, Brai Cata – lansează în România primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi, realizată prin intermediul automatelor de colectare (RVM-uri).
Vineri, Bursa de Valori București a deschis în scădere pe toți indicii. Rulajul se cifra la 10,1 milioane de lei (1,9 milioane de euro), după 30 de minute de la debutul tranzacțiilor.
Acțiunile companiilor din sectorul european al apărării au atins vineri la cel mai redus nivel din septembrie.
Scandalul Lukoil, efecte în România - Ce operațiuni au voie să efectueze companiile Lukoil din România și până când # Profit.ro
Companiile pe care gigantul rus Lukoil le deține în România, fie cea de rafinare, cea de distribuție de carburanți, upstream sau cea de trading, își pot desfășura normal activitățile curente, plăti salariile și chiriile și chiar menține investițiile de capital până pe 13 decembrie, singura obligație impusă de autoritățile americane fiind legată de plățile intragrup, care pot fi efectuate doar într-un cont înghețat.
Conform datelor publicate de Oficiul Federal de Statistică, numărul de angajați în industria auto din Germania a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani.
Cătălin Urtoi, unul dintre fondatorii Asociației HaiCăSePoate, a anunțat că Iașiul ar putea deveni primul oraș din România care ar putea avea un tren suspendat.
Organizarea sau promovarea de voiaje turistice individuale sau de grup către Rusia este interzisă, se arată în cel de-al 19-lea ”pachet” de sancțiuni impus de către Uniunea Europeană Rusiei.
Perplexity anunță disponibilitatea pe smartphone-urile cu Android a browser-ului Comet, care implementează AI-ul dezvoltat de companie.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
La câteva zile după ce a lansat noua generație de modele lingvistice Gemini 3, Google prezintă și versiunea acestuia dedicată generării imaginilor.
VIDEO Legile Afacerilor: Tot mai multe companii externalizează funcția de audit intern, pe fondul lipsei specialiștilor acreditați # Profit.ro
Tot mai multe firme aleg să își îndeplinească funcția de audit intern prin servicii externalizate, tendință vizibilă deja de cel puțin un an.
La doar o săptămână după ce a început testarea grupurilor pentru ChatGPT într-un număr limitat de țări, OpenAI lansează această facilitate la nivel global.
Ce le trebuie companiilor pentru a trece dincolo de profit și a deveni motoare de valoare pe termen lung? Dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Vineri, Academia de Guvernanță revine cu o nouă ediție moderată de Sebastian Zachmann, într-o conversație între politici publice, business și educație la nivel de boardroom despre o întrebare esențială: Poate modelul Benefit Corporation să ajute companiile să creeze valoare dincolo de profit — pentru oameni, comunități și economie?
Circulația tramvaielor de pe linia 41 a fost oprită vineri dimineața după ce o persoană care se deplasa cu o trotinetă electrică a căzut pe linia de tramvai, în zona Bd. Mărăști / Str. Clucerului.
Cum arată cele 28 de puncte ale planului de pace propus de Trump pentru Ucraina și Rusia # Profit.ro
Planul de pace propus de SUA cere Kievului să cedeze teritorii aflate în prezent sub controlul său și oferă concesii importante Rusiei, inclusiv interzicerea fermă a aderării la NATO.
Bermas Suceava obține la 9 luni un profit net cu 50% mai mare decât pe întreg anul trecut # Profit.ro
Producătorul berilor Suceava și Călimani raportează creșteri la aproape toate capitolele din bilanț.
În intervalul 21 noiembrie - 19 decembrie traficul pe Valea Oltului va fi restricționat din cauza lucrărilor de întreținere a viaductului Cârligu Mic.
Caloria.ro - A fost aprobat primul medicament capabil să întârzie apariția diabetului de tip 1 # Profit.ro
A fost aprobat Teizeild, primul medicament capabil să întârzie apariția diabetului de tip 1.
Grecii de la PPC își digitalizează rețeaua de distribuție a energiei din România cu peste 135 milioane lei. Cine s-a bătut pe contract și cine a câștigat # Profit.ro
Rețele Electrice România SA, operatorul local de distribuție a energiei electrice controlat de grupul grec PPC, a anunțat accelerarea digitalizării rețelelor românești cu noi soluții informatice pentru management integrat.
Statele Unite pun o presiune uriașă pe Ucraina pentru a accepta planul de pace săptămâna viitoare # Profit.ro
Administrația lui Donald Trump cere Ucrainei să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoștinței, adică până la 27 noiembrie, scrie Financial Times, care citează oficiali ucraineni.
Casa-gradina.ro - Mașina de spălat vase: trucuri de întreținere pentru o viață mai lungă # Profit.ro
Mașina de spălat vase a devenit un ajutor de nădejde în multe locuințe.
VIDEO&FOTO ANAF a descoperit o fabrică clandestină de dispozitive de vapat, ascunsă într-o hală din Prahova. Suspiciuni de evaziune de aproape 4 milioane de euro # Profit.ro
Inspectorii Antifraudă, direcția de control inopinat a ANAF, au descoperit în județul Prahova o fabrică de dispozitive electronice de vapat care funcționa fără să aibă autorizații, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați. Suspiciunile de evaziune se ridică la acest moment la aproape 4 milioane de euro. Cele 169.000 de produse găsite în locație vor fi, cel mai probabil, distruse de către autorități, conform procedurilor și nu comercializate.
Crăciunul 2025 este unul al culorilor și fastului, pentru aceia care nu-și doresc minimalism.
Companie de intermediere imobiliară eXp Realty a anunțat intrarea să oficială pe piața din România.
Vinul zilei: un Cabernet Franc din Drăgășani, realizat într-o ediție restrânsă, un roșu cu arome de afine, cireșe, ciocolată și ardei roșu. O alegere versatilă, care se potrivește excelent cu paste, carne roșie, brânzeturi maturate sau sushi # Profit.ro
Vinul de astăzi, Arhon Cabernet Franc 2017, este un roșu sec, disponibil în ediție limitată.
În partea de sud a Bucureștiului, acolo unde zgomotul orașului modern se împletește cu ecourile trecutului, se află cartierul Apărătorii Patriei.
Reprezentanții dicționarului Cambridge au anunțat cuvântul care sintetizează anul 2025: "parasocial".
Ce simt câinii când le aniversăm ziua de naștere?
Investițiile au devenit și mai accesibile pentru români. Cum simplifică XTB drumul spre stabilitatea financiară # Profit.ro
Într-o economie globală marcată de volatilitate, dobânzi în schimbare și o inflație care pune presiune pe puterea de cumpărare, gestionarea inteligentă a banilor a devenit o necesitate, nu doar o opțiune.
Noile planuri Audi - va fi fabricat cel mai mare model al mărcii, concurent cu Range Rover # Profit.ro
Noile planuri ale mărcii Audi includ o extindere a activității pe piața din SUA, care înseamnă și construirea de mașini în această țară. Aici va fi fabricat cel mai mare model pe care marca germană vrea să îl lanseze, un model care să satisfacă cererea americanilor pentru vehicule mari și cu capacități off-road.
