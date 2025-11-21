Ce cadou i-a oferit Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă
DigiFM.ro, 21 noiembrie 2025 09:50
Invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, starul portughez Cristiano Ronaldo a primit un cadou neobişnuit din partea lui Donald Trump. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi.
• • •
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est.
09:40
ANAF a descoperit în Prahova o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat. Suspiciuni de evaziune de 3,8 milioane euro # DigiFM.ro
Inspectorii ANAF din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit, în județul Prahova, o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați, a anunțat, vineri instituția, printr-un comunicat.
Acum 24 ore
16:10
Val de praf saharian deasupra României, de vineri până duminică. Unde se vor observa prima dată depunerile # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie.
16:10
Managerul interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi a demisionat. Veronica Leonte fusese numită la începutul lunii octombrie # DigiFM.ro
Managerul interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Veronica Leonte, a demisionat, la doar câteva săptămâni după ce fusese numită în funcţie.
14:50
Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. Semifinala va avea loc la 26 martie 2026.
14:00
Medicii i-au reconstruit mandibula folosindu-i coastele. Operația care i-a schimbat viața unui băiat de 7 ani care nu putea nici respira fără ajutor # DigiFM.ro
William Tuckwell, un băiețel de doar șapte ani din Marea Britanie, a trecut printr-una dintre cele mai dificile proceduri chirurgicale realizate vreodată la un copil de vârsta lui. Medicii i-au reconstruit întreaga mandibulă folosind fragmente din coastele proprii, oferindu-i pentru prima dată șansa la o viață normală.
13:50
La mai bine de 28 de ani după tragica sa moarte la Paris, în 31 august 1997, statuia din ceară a prințesei Diana va fi expusă la Muzeul Grévin din Paris. Această „figură importantă a culturii pop mondiale, celebră pentru stilul, umanitatea şi independenţa sa” se alătură astfel colecţiei celebrului muzeu parizian.
13:30
Horaţiu Potra este adus din Dubai. Se află într-o aeronavă alături de fiul şi nepotul său # DigiFM.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, care a fost reţinut în Dubai, este adus, joi, în ţară.
13:20
Brendan Fraser spune că partea a patra din "Mumia" va oferi fanilor ceea ce își doresc: "Am așteptat acest telefon 20 de ani" # DigiFM.ro
Distribuția filmului "Mumia" s-a reunit în iulie, la 26 de ani de la debutul francizei, iar Brendan Fraser promite că noul film va fi exact ceea ce publicul a sperat să vadă.
12:30
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Fiscul cere despăgubiri, un milion de euro și sechestru pe bunurile fostului președinte # DigiFM.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că a înregistrat, în numele Statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care solicită ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite Statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie.
12:20
Alertă la Vama Albița. Arme de foc și lansatoare de rachetă descoperite într-un camion. Ancheta implică mai multe structuri ale statului # DigiFM.ro
Mai multe structuri ale statului intervin, joi, în Vama Albiţa, unde, într-un un camion oprit la control, s-au depistat arme de foc şi lansatoare de rachetă. La ora transmiterii acestei ştiri, lucrătorii de la Vamă fac inventarul a ceea ce s-a găsit în container.
11:30
Zelenski: Doar preşedintele american şi SUA au puterea de a pune capăt războiului din Ucraina # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Statele Unite şi omologul lui american Donald Trump au un rol decisiv în eforturile menite să pună capăt războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, transmite dpa.
11:10
Bolojan: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. România e pe calea cea bună # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de redresare luate până acum funcţionează, veniturile bugetare cresc şi cheltuielile scad, România fiind pe calea cea bună.
11:00
Social-democraţii nu vor face parte din nicio guvernare care scade salariile, iar dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD iese de la guvernare şi nu girează aşa ceva, a declarat miercuri preşedintele partidului, Sorin Grindeanu.
Ieri
09:50
Incendiu la un depozit de mase plastice şi cauciucuri din Giurgiu. Locuitorii din zonă s-au autoevacuat # DigiFM.ro
Un puternic incendiu a izbucnit joi dimineaţă, la un depozit de mase plastice şi cauciucuri din localitatea Herăşti, judeţul Giurgiu. Locuitorii din zonă s-au autoevacuat.
09:40
Australienii cu vârsta sub 16 ani vor fi excluşi de pe Instagram şi Facebook de către Meta, începând din 4 decembrie # DigiFM.ro
Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începând cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare, anunţă AFP.
09:30
Accident grav în parcarea unui centru medical din Bihor. Un bărbat în scaun cu rotile a murit, iar un altul a fost rănit # DigiFM.ro
Un bărbat de 27 de ani, aflat în scaun cu rotile, a murit, un altul de 18 ani a fost grav rănit, iar asistenta medicală care îi însoţea a fost şi ea rănită după ce au fost loviţi de o maşină în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, judeţul Bihor.
09:30
Miss Jamaica a căzut de pe scenă în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe. Imaginile sunt virale # DigiFM.ro
Miss Jamaica a suferit o căzătură şocantă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe din Thailanda, în care concurentele au defilat în rochii de seară.
19 noiembrie 2025
16:50
O tânără de 25 de ani decide să-și încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te rog, lasă-mă să plec!" # DigiFM.ro
După ce și-a petrecut aproape întreaga viață prin spitale, Annaliese Holland, o tânără de 25 de ani din Australia, se pregătește acum să-și încheie viața „în termenii mei”. Decizia vine după ani de suferință cauzată de o boală misterioasă care i-a provocat dureri cronice și un declin lent, dar necruțător.
16:40
Slovacia doreşte ca NATO să intensifice apărarea aeriană în ţară, pe flancul său estic, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico după o întâlnire cu liderul alianţei militare nord-atlantice, Mark Rutte, informează Reuters.
16:40
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv în 14 decembrie.
16:10
Macedonia de Nord are propriul „Colectiv”. A început procesul în cazul incendiului dintr-o discotecă soldat cu 63 de morţi. Sunt puse sub acuzare 35 de persoane # DigiFM.ro
Procesul a 35 de persoane acuzate că au avut o responsabilitate în cazul incendiului dintr-o discotecă din Macedonia de Nord, care a provocat, în martie, moartea a 63 de oameni, a început miercuri dimineaţă în apropiere de capitala Skopje în prezenţa numeroaselor familii şi rude îndoliate, relatează AFP.
16:10
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,5% în octombrie, de la un nivel de 2,6% luna precedentă, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,4%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,2%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,3%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost România (8,4%), Estonia (4,5%), şi Letonia (4,3%).Comparativ cu situaţia din septembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România (de la 8,6% până la 8,4%), a rămas stabilă în trei ţări şi a crescut în nouă state membre.De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 2,1% în octombrie, de la un nivel de 2,2% luna precedentă, depăşind uşor ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,48 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,08 puncte procentuale.În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%.În septembrie, rata anuală a inflaţiei a fost 9,88%."Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,50%. Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,0%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) a fost 6,6%", se arată în comunicatul de la Statistică.Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,55%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,4%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,2%.
16:00
Scandal la DRPCIV. Trei tineri s-au bătut în sediul instituției. Poliția a deschis dosar penal pentru violențe # DigiFM.ro
Trei persoane au fost implicate, miercuri, într-un scandal la sediului Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, din Sectorul 2 al Capitalei, fiind ultilizate inclusiv un baston telescopic şi un spray iritant-lacrimogen. Cele trei persoane au fost imobilizate.
14:50
Medicul Flavia Groșan a murit. Avea cancer pulmonar și era de o lună în comă. Se făcuse cunoscută printr-o serie de afirmații controversate # DigiFM.ro
Medicul pneumolog Flavia Groșan a decedat, miercuri, 19 noiembrie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, a declarat, pentru Agerpres, managerul unității, dr. Gheorghe Carp.
14:50
Echipa de fotbal FCSB a anunțat, miercuri, 19 noiembrie, pe pagina oficială de Facebook, numirea în funcția de director sportiv a fostului internațional Florin Cernat, care a ocupat până în prezent același post la formația de ligă secundă FC Voluntari.
14:30
Care sunt prețurile la Târgul de Crăciun de la Craiova 2025. Cât costă un pahar cu vin fiert sau o porție de fasole cu ciolan # DigiFM.ro
Târgul de Crăciun din Craiova, ediția 2025, s-a deschis în 14 noiembrie și va primi vizitatori până pe 4 ianuarie 2026. Multe persoane care-și doresc să ajungă la Craiova în această perioadă se și întreabă câți bani ar trebui să aibă pentru a gusta din bucatele tradiționale sau pentru a se încălzi cu un pahar cu ceai sau vin fiert.
14:00
Familiei tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova, mărturii cutremurătoare: "Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în care la ultima ecografie a spus că naşte de Crăciun. Avea fetiţă" # DigiFM.ro
Răzvan, în vârstă de 17 ani, este fratele tinerei însărcinate care a murit pe 17 octombrie în explozia din blocul de opt etaje situat în cartierul Rahova, din Capitală. Marţi, 18 noiembrie, băiatul, care are mai multe răni în urma exploziei, a fost examinat de specialiştii INML. Familia sa s-a constituit parte civilă în procesul penal, spune avocatul Adrian Cuculis, care a explicat că aceste expertize „vor contura şi mai bine leziunile şi bineînţeles şi întinderea daunelor pe care aceştia le cer”. În acest moment, valoarea daunelor solicitate de familie este în jur de un milion şi jumătate de euro.
11:20
Papa Leon al XIV-lea a criticat din nou, marţi, politicile preşedintelui american Donald Trump la adresa migranţilor, denunţând tratamentul "extrem de lipsit de respect" pe care îl primesc aceştia, informează AFP şi Reuters.
11:10
Mircea Lucescu, înainte de a afla adversara României la barajul pentru CM 2026: "Nu sunt Mesia și nu pot să fac minuni" # DigiFM.ro
Antrenorul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, marți seara, la finalul meciului cu San Marino, câștigat cu 7-1, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, că nu este Mesia să poată face minuni la barajul de calificare din luna martie a anului viitor, dar a spus că orice e posibil și a făcut referire la victoria tricolorilor din 1984, împotriva campioanei mondiale Italia.
11:10
La 40 de ani, LeBron James debutează în al 23-lea său sezon în NBA, un record în materie # DigiFM.ro
Superstarul LeBron James a debutat marţi seara în al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), un record în materie, după ce a ratat începutul stagiunii din cauza problemelor medicale.
11:00
Mai multe aeronave militare au supravegheat, în noaptea de marți spre miercuri, spațiul aerian european, urmărind o dronă care a survolat atât o zonă din Republica Moldova, cât și spațiul aerian ucrainean, pe fondul unui nou atac al Rusiei împotriva Ucrainei, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Tricolorii vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America # DigiFM.ro
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Tricolorii încheie grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.
09:20
Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica: „Am momente de supărare. Dar ce antrenor nu face asta?”. Ce spune Sabrina Voinea # DigiFM.ro
Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică. Ea spune că imaginile prezentate sunt din urmă cu 10 ani şi că a fost şantajată de fosta conducere a FRG cu acestea. De asemenea, ea susţine că nu trăieşte prin fiica sa Sabrina, care caută să-şi îndeplinească propriul vis.
09:20
Trei candidaturi pentru Primăria Capitalei au fost respinse de Biroul Electoral Municipal # DigiFM.ro
Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei candidaturi depuse pentru Primăria Capitalei. Este vorba de independenţii Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian.
09:10
Incendiu la un tablou electric într-o cameră tehnică a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. 18 persoane au fost evacuate, 7 de la Urgenţă # DigiFM.ro
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un tablou electric dintr-o cameră tehnică a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. Incendiul a produs mult fum, fiind necesară evacuarea a 18 persoane, 11 dintr-un salon de Psihiatrie şi 7 de la Urgenţă.
08:50
Nuntă cu iubirea vieții lui, pe un pat de spital. Un bărbat aflat pe moarte și-a împlinit o ultimă dorință: "Trebuia să facem asta cu ani în urmă" # DigiFM.ro
Un pacient aflat pe moarte, bolnav de cancer, și-a unit destinul cu iubita lui într-o ceremonie profund emoționantă organizată chiar la marginea patului său dintr-un centru de îngrijire paliativă.
18 noiembrie 2025
17:00
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iaşi (DRDP Iași) anunţă, marţi, că ninge slab în zona de montană înaltă a judeţului Suceava, iar în rest se înregistrează lapoviţă.
17:00
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului, spune că situația pensiilor speciale e revoltătoare pentru orice cetățean: "Aşa ceva n-ar trebui să existe pe planetă" # DigiFM.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, consideră că situţia pensiilor speciale a ajuns să fie revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări. Dumitru mai spune că sunt „oameni simpli”, care au muncit „o viaţă întreagă”, chiar şi 45 de ani, iar când aud de pensii de 4-5.000 de euro la 48 de ani, „chiar mai mare decât salariul avut în activitate, nici măcar nu pot concepe”. „Aşa ceva n-ar trebui să existe pe planetă. (...) În mintea lor, nu încape această cifră”, afirmă Dumitru.
16:50
Kelemen Hunor: Problema e ce se va întâmpla în coaliţie după alegeri, că doar unul poate câştiga # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marţi că, după alegerile din 7 decembrie, problema este ce se va întâmpla în coaliţie, pentru că doar unul din cei trei candidaţi poate câştiga.
16:40
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat că discuţia privind pensiile magistraţilor va fi închisă miercuri, 19 noiembrie, menţionând că, în opinia sa şi a colegilor, este "inacceptabil" ce au cerut reprezentanţii acestora şi speră să se ajungă la o variantă comună.
16:30
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la Craiova….face parte din spectacol!” # DigiFM.ro
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova, care s-a deschis la sfârșitul săptămânii trecute. Imaginile au ajuns pe rețelele sociale și au devenit rapid virale.
15:50
Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare # DigiFM.ro
Mai multe site-uri web au fost indisponibile marţi din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, care între timp au fost remediate, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.
15:10
LeBron James a revenit la antrenamentele echipei Los Angeles Lakers: „Am plămânii unui nou-născut” # DigiFM.ro
Absent de la începutul sezonului din cauza unei sciatici, LeBron James s-a întors luni la antrenamentele echipei Los Angeles Lakers.
15:10
Un profesor de religie din Buzău, cercetat pentru racolare de minori în scopuri sexuale, după un schimb de mesaje cu o elevă. Mama fetei a sesizat poliția # DigiFM.ro
Un profesor de religie de la o şcoală dintr-o comună din judeţul Buzău, care ocupa şi funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ, este cercetat într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale, după ce ar fi avut un schimb de mesaje cu o elevă.
14:50
Locuitorii evacuați din satele din Tulcea se pot întoarce la casele lor, după ce incendiul la nava GPL lovită de o dronă a fost stins # DigiFM.ro
Autorităţile anunţă că incendiul care a cuprins nava plină cu GPL, lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, a fost stins. Locuitorii din Plauru pot reveni la casele lor.
14:30
Ilona Brezoianu a născut un băiețel perfect sănătos, marți, 18 noiembrie. La un an și jumătate de când s-a căsătorit, actrița în vârstă de 35 de ani a adus pe lume primul său copil.
14:10
Spiritul UNTOLD ajunge în deșertul Egiptului. Un nou concept de festival va avea loc în Sharm El Sheikh # DigiFM.ro
Spiritul UNTOLD ajunge în deșertul Egiptului. Un nou concept de festival va avea loc în Sharm El Sheikh
12:20
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în sala de gimnastică, potrivit unor înregistrări video # DigiFM.ro
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, conform imaginilor obţinute de jurnaliştii de la Golazo. Dezvăluirile survin după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.
