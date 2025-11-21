Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns". Bărbatul a murit în 2014
DigiFM.ro, 21 noiembrie 2025 15:20
În urmă cu 11 ani, Dana Rogoz și-a pierdut tatăl. În fiecare an, în anumite momente de suflet, cum ar fi aniversările, sentimentele de dor se amplifică.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum o oră
15:20
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns". Bărbatul a murit în 2014 # DigiFM.ro
În urmă cu 11 ani, Dana Rogoz și-a pierdut tatăl. În fiecare an, în anumite momente de suflet, cum ar fi aniversările, sentimentele de dor se amplifică.
15:20
Federaţia Română de Gimnastică, decizie radicală după scandalurile din ultimele zile: "Nu se pot șterge cu buretele" # DigiFM.ro
Federaţia Română de Gimnastică a luat o decizie radicală după scandalul provocat de acuzaţiile grave făcute de Denisa Golgotă, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta. Potrivit as.ro, forul a decis să dizolve loturile naţionale, hotărâre valabilă cel puţin până la finalul acestui an.
15:00
Un actor de 34 de ani, revenire triumfală pe scenă după ce a pierdut jumătate de plămân din cauza unui cancer rar: "Un iad! Nu beau, nu fumez, cum de mi s-a întâmplat asta?" # DigiFM.ro
Jarryd Nurden, un actor sud-african în vârstă de 34 de ani, a avut parte de o revenire emoționantă pe scenă după ce a pierdut jumătate de plămân din cauza unui cancer pulmonar rar.
Acum 2 ore
14:30
Gigi Becali, operat la coloana cervicală: "Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună" # DigiFM.ro
Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale.
14:20
Adam Sandler, fericit alături de soția lui, după 22 de ani de mariaj și două fiice împreună: "Ne place să vorbim, să râdem, să ne distrăm. Sunt mai recunoscător ca niciodată" # DigiFM.ro
Adam Sandler e însurat din 2003 cu Jackie, femeia care l-a și făcut tată de două ori. Adam și Jackie s-au căsătorit în 2003, după ce s-au cunoscut pe platourile filmului Big Daddy în 1999, iar povestea lor de dragoste este mai vie ca niciodată.
14:10
Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul, în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi contestată # DigiFM.ro
Mercenarul Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, vineri, 21 noiembrie, Curtea de Apel București.
14:10
Nicușor Dan, după ce l-a înlăturat pe Ludovic Orban din postul de consilier: "Uneori se mai întâmplă telenovele" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, 21 noiembrie, în legătură cu eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, că oriunde în lume când un consilier spune în mod repetat altceva decât demnitarul, aceştia anunţă că se despart amiabil, menţionând că aşa trebuia să fie în acest caz, dar "uneori se întâmplă telenovele".
Acum 4 ore
13:40
Nicușor Dan, după ce PSD a amenințat că iese de la guvernare: "Trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete", # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, 21 noiembrie, referitor la faptul că PSD a ameninţat cu ieşirea de la guvernare în cazul în care se va ajunge la tăierea salariilor cu 10%, că trebuie să se facă diferenţă între declaraţii politice şi acţiuni concrete.
12:40
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul medical care a durat două zile # DigiFM.ro
După nenumărate speculații privind starea de sănătate a președintelui rus, Vladimir Putin a rupt tăcerea, dezvăluind că a fost supus unui control medical care a durat două zile.
Acum 6 ore
11:50
Unguru Bulan revine la Digi FM cu una dintre cele mai savuroase pastile de umor. De data asta, „domnul președinte” povestește cum răsuflă ușurat dimineața, de ce îl caută ANAF și cum „lucrez pac-pac” mai repede decât instituțiile statului.
11:00
Fostul internaţional Adrian Iencsi, în prezent selecţionerul reprezentativei Under-20 a României, a declarat, joi seara, că Turcia, adversara echipei naţionale de fotbal a României din semifinala barajul de calificare la Cupa Mondială 2026, este acum cea mai în formă selecţionată din Europa, dacă nu chiar din lume.
10:50
Gary „Mani” Mounfield, basist în trupele The Stone Roses şi Primal Scream, a murit. Avea 63 de ani. Liam Gallagher, „complet şocat şi devastat”: „Eroul” meu # DigiFM.ro
Gary "Mani" Mounfield, basistul formaţiei rock britanice The Stone Roses - şi temporar al trupei Primal Scream - a încetat din viaţă la 63 de ani, după cum a confirmat joi familia sa pe reţelele sociale, transmite EFE.
10:40
Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele specifice # DigiFM.ro
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie.
10:40
Charles Leclerc, cel mai rapid pilot în prima sesiune de antrenamente libere pentru MP de la Las Vegas # DigiFM.ro
Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp al primei şedinţe de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, joi, pe Las Vegas Street Circuit (6,201 km).
10:40
Hagi, locul 82 în clasamentul celor mai buni fotbalişti din toate timpurile. Cine ocupă prima poziție în topul The Athletic # DigiFM.ro
Fostul mijlocaş român Gheorghe Hagi este pe locul 82 în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile, alcătuit de The Athletic, informează TuttoMercatoWeb.
10:30
Restricţii de circulaţie pe Valea Oltului în intervalul 21 noiembrie - 19 decembrie. Ce se va întâmpla în perioada minivacanţei de 1 decembrie # DigiFM.ro
Traficul pe Valea Oltului va fi restricţionat în intervalul 21 noiembrie - 19 decembrie, din cauza lucrărilor de întreţinere a viaductului Cârligu Mic.
Acum 8 ore
09:50
Invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, starul portughez Cristiano Ronaldo a primit un cadou neobişnuit din partea lui Donald Trump. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi.
09:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est.
09:40
ANAF a descoperit în Prahova o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat. Suspiciuni de evaziune de 3,8 milioane euro # DigiFM.ro
Inspectorii ANAF din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit, în județul Prahova, o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați, a anunțat, vineri instituția, printr-un comunicat.
Acum 24 ore
16:10
Val de praf saharian deasupra României, de vineri până duminică. Unde se vor observa prima dată depunerile # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie.
16:10
Managerul interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi a demisionat. Veronica Leonte fusese numită la începutul lunii octombrie # DigiFM.ro
Managerul interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Veronica Leonte, a demisionat, la doar câteva săptămâni după ce fusese numită în funcţie.
Ieri
14:50
Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. Semifinala va avea loc la 26 martie 2026.
14:00
Medicii i-au reconstruit mandibula folosindu-i coastele. Operația care i-a schimbat viața unui băiat de 7 ani care nu putea nici respira fără ajutor # DigiFM.ro
William Tuckwell, un băiețel de doar șapte ani din Marea Britanie, a trecut printr-una dintre cele mai dificile proceduri chirurgicale realizate vreodată la un copil de vârsta lui. Medicii i-au reconstruit întreaga mandibulă folosind fragmente din coastele proprii, oferindu-i pentru prima dată șansa la o viață normală.
13:50
La mai bine de 28 de ani după tragica sa moarte la Paris, în 31 august 1997, statuia din ceară a prințesei Diana va fi expusă la Muzeul Grévin din Paris. Această „figură importantă a culturii pop mondiale, celebră pentru stilul, umanitatea şi independenţa sa” se alătură astfel colecţiei celebrului muzeu parizian.
13:30
Horaţiu Potra este adus din Dubai. Se află într-o aeronavă alături de fiul şi nepotul său # DigiFM.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, care a fost reţinut în Dubai, este adus, joi, în ţară.
13:20
Brendan Fraser spune că partea a patra din "Mumia" va oferi fanilor ceea ce își doresc: "Am așteptat acest telefon 20 de ani" # DigiFM.ro
Distribuția filmului "Mumia" s-a reunit în iulie, la 26 de ani de la debutul francizei, iar Brendan Fraser promite că noul film va fi exact ceea ce publicul a sperat să vadă.
12:30
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Fiscul cere despăgubiri, un milion de euro și sechestru pe bunurile fostului președinte # DigiFM.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că a înregistrat, în numele Statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care solicită ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite Statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie.
12:20
Alertă la Vama Albița. Arme de foc și lansatoare de rachetă descoperite într-un camion. Ancheta implică mai multe structuri ale statului # DigiFM.ro
Mai multe structuri ale statului intervin, joi, în Vama Albiţa, unde, într-un un camion oprit la control, s-au depistat arme de foc şi lansatoare de rachetă. La ora transmiterii acestei ştiri, lucrătorii de la Vamă fac inventarul a ceea ce s-a găsit în container.
11:30
Zelenski: Doar preşedintele american şi SUA au puterea de a pune capăt războiului din Ucraina # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Statele Unite şi omologul lui american Donald Trump au un rol decisiv în eforturile menite să pună capăt războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, transmite dpa.
11:10
Bolojan: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. România e pe calea cea bună # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de redresare luate până acum funcţionează, veniturile bugetare cresc şi cheltuielile scad, România fiind pe calea cea bună.
11:00
Social-democraţii nu vor face parte din nicio guvernare care scade salariile, iar dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD iese de la guvernare şi nu girează aşa ceva, a declarat miercuri preşedintele partidului, Sorin Grindeanu.
09:50
Incendiu la un depozit de mase plastice şi cauciucuri din Giurgiu. Locuitorii din zonă s-au autoevacuat # DigiFM.ro
Un puternic incendiu a izbucnit joi dimineaţă, la un depozit de mase plastice şi cauciucuri din localitatea Herăşti, judeţul Giurgiu. Locuitorii din zonă s-au autoevacuat.
09:40
Australienii cu vârsta sub 16 ani vor fi excluşi de pe Instagram şi Facebook de către Meta, începând din 4 decembrie # DigiFM.ro
Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începând cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare, anunţă AFP.
09:30
Accident grav în parcarea unui centru medical din Bihor. Un bărbat în scaun cu rotile a murit, iar un altul a fost rănit # DigiFM.ro
Un bărbat de 27 de ani, aflat în scaun cu rotile, a murit, un altul de 18 ani a fost grav rănit, iar asistenta medicală care îi însoţea a fost şi ea rănită după ce au fost loviţi de o maşină în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, judeţul Bihor.
09:30
Miss Jamaica a căzut de pe scenă în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe. Imaginile sunt virale # DigiFM.ro
Miss Jamaica a suferit o căzătură şocantă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe din Thailanda, în care concurentele au defilat în rochii de seară.
19 noiembrie 2025
16:50
O tânără de 25 de ani decide să-și încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te rog, lasă-mă să plec!" # DigiFM.ro
După ce și-a petrecut aproape întreaga viață prin spitale, Annaliese Holland, o tânără de 25 de ani din Australia, se pregătește acum să-și încheie viața „în termenii mei”. Decizia vine după ani de suferință cauzată de o boală misterioasă care i-a provocat dureri cronice și un declin lent, dar necruțător.
16:40
Slovacia doreşte ca NATO să intensifice apărarea aeriană în ţară, pe flancul său estic, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico după o întâlnire cu liderul alianţei militare nord-atlantice, Mark Rutte, informează Reuters.
16:40
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv în 14 decembrie.
16:10
Macedonia de Nord are propriul „Colectiv”. A început procesul în cazul incendiului dintr-o discotecă soldat cu 63 de morţi. Sunt puse sub acuzare 35 de persoane # DigiFM.ro
Procesul a 35 de persoane acuzate că au avut o responsabilitate în cazul incendiului dintr-o discotecă din Macedonia de Nord, care a provocat, în martie, moartea a 63 de oameni, a început miercuri dimineaţă în apropiere de capitala Skopje în prezenţa numeroaselor familii şi rude îndoliate, relatează AFP.
16:10
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,5% în octombrie, de la un nivel de 2,6% luna precedentă, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,4%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,2%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,3%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost România (8,4%), Estonia (4,5%), şi Letonia (4,3%).Comparativ cu situaţia din septembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România (de la 8,6% până la 8,4%), a rămas stabilă în trei ţări şi a crescut în nouă state membre.De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 2,1% în octombrie, de la un nivel de 2,2% luna precedentă, depăşind uşor ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,48 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,08 puncte procentuale.În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%.În septembrie, rata anuală a inflaţiei a fost 9,88%."Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,50%. Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,0%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) a fost 6,6%", se arată în comunicatul de la Statistică.Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,55%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,4%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,2%.
16:00
Scandal la DRPCIV. Trei tineri s-au bătut în sediul instituției. Poliția a deschis dosar penal pentru violențe # DigiFM.ro
Trei persoane au fost implicate, miercuri, într-un scandal la sediului Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, din Sectorul 2 al Capitalei, fiind ultilizate inclusiv un baston telescopic şi un spray iritant-lacrimogen. Cele trei persoane au fost imobilizate.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Medicul Flavia Groșan a murit. Avea cancer pulmonar și era de o lună în comă. Se făcuse cunoscută printr-o serie de afirmații controversate # DigiFM.ro
Medicul pneumolog Flavia Groșan a decedat, miercuri, 19 noiembrie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, a declarat, pentru Agerpres, managerul unității, dr. Gheorghe Carp.
14:50
Echipa de fotbal FCSB a anunțat, miercuri, 19 noiembrie, pe pagina oficială de Facebook, numirea în funcția de director sportiv a fostului internațional Florin Cernat, care a ocupat până în prezent același post la formația de ligă secundă FC Voluntari.
14:30
Care sunt prețurile la Târgul de Crăciun de la Craiova 2025. Cât costă un pahar cu vin fiert sau o porție de fasole cu ciolan # DigiFM.ro
Târgul de Crăciun din Craiova, ediția 2025, s-a deschis în 14 noiembrie și va primi vizitatori până pe 4 ianuarie 2026. Multe persoane care-și doresc să ajungă la Craiova în această perioadă se și întreabă câți bani ar trebui să aibă pentru a gusta din bucatele tradiționale sau pentru a se încălzi cu un pahar cu ceai sau vin fiert.
14:00
Familiei tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova, mărturii cutremurătoare: "Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în care la ultima ecografie a spus că naşte de Crăciun. Avea fetiţă" # DigiFM.ro
Răzvan, în vârstă de 17 ani, este fratele tinerei însărcinate care a murit pe 17 octombrie în explozia din blocul de opt etaje situat în cartierul Rahova, din Capitală. Marţi, 18 noiembrie, băiatul, care are mai multe răni în urma exploziei, a fost examinat de specialiştii INML. Familia sa s-a constituit parte civilă în procesul penal, spune avocatul Adrian Cuculis, care a explicat că aceste expertize „vor contura şi mai bine leziunile şi bineînţeles şi întinderea daunelor pe care aceştia le cer”. În acest moment, valoarea daunelor solicitate de familie este în jur de un milion şi jumătate de euro.
11:20
Papa Leon al XIV-lea a criticat din nou, marţi, politicile preşedintelui american Donald Trump la adresa migranţilor, denunţând tratamentul "extrem de lipsit de respect" pe care îl primesc aceştia, informează AFP şi Reuters.
11:10
Mircea Lucescu, înainte de a afla adversara României la barajul pentru CM 2026: "Nu sunt Mesia și nu pot să fac minuni" # DigiFM.ro
Antrenorul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, marți seara, la finalul meciului cu San Marino, câștigat cu 7-1, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, că nu este Mesia să poată face minuni la barajul de calificare din luna martie a anului viitor, dar a spus că orice e posibil și a făcut referire la victoria tricolorilor din 1984, împotriva campioanei mondiale Italia.
11:10
La 40 de ani, LeBron James debutează în al 23-lea său sezon în NBA, un record în materie # DigiFM.ro
Superstarul LeBron James a debutat marţi seara în al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), un record în materie, după ce a ratat începutul stagiunii din cauza problemelor medicale.
11:00
Mai multe aeronave militare au supravegheat, în noaptea de marți spre miercuri, spațiul aerian european, urmărind o dronă care a survolat atât o zonă din Republica Moldova, cât și spațiul aerian ucrainean, pe fondul unui nou atac al Rusiei împotriva Ucrainei, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).
09:30
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Tricolorii vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America # DigiFM.ro
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Tricolorii încheie grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.