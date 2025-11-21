Verdict dur pentru România Specialiștii n-au încredere în „tricolori”: ce șanse le dau să ajungă la Mondial
21 noiembrie 2025
Analiștii de la Football Meets Data a analizat probabilitățile ca fiecare echipă care joacă în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026 și a oferit un verdict îngrijorător pentru România. „Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinale. Dacă vor ajunge în finală, se vor duela cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.
FC Argeș, în doliu O legendă a clubului a murit chiar în ziua meciului cu U Craiova » Avea 68 de ani
Doru Toma, legendă a clubului FC Argeș, a decedat la vârsta de 68 de ani, chiar în ziua meciului pe care piteștenii îl au programat în etapa #17 din Liga 1, cu Universitatea Craiova.
Italia ia lecții de la turci Gattuso l-a sunat pe selecționer imediat după tragere: „Asta vrea cu România! Ar fi bine s-o facem și noi"
Gennaro Gattuso (47 de ani), selecționerul Italieil, ar dori ca Federația Italiană să amâne etapa #30 din Serie A, rundă programată înaintea barajelor pentru calificarea la Mondial.
Marea provocare de la baraj Calificarea depinde de un detaliu pe care Lucescu l-a atins o singură dată în acest mandat + Cum poate arăta primul „11"
În martie, România trebuie să câștige două meciuri cruciale în doar cinci zile pentru a se califica la Mondialul 2026.
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Mihai Stoica (60 de ani) și Victor Angelescu (41 de ani) au vorbit despre posibilitatea ca LPF să amâne o etapă de campionat, chiar înaintea meciului cu Turcia din barajul pentru CM 2026.
„Nu se poate șterge cu buretele" FRG, măsură extremă după scandalurile de la lotul național: „Șocul e imens"
Federația Română de Gimnastică a anunțat primele măsuri luate după ce Denisa Golgotă (23 de ani) a depus o plângere pentru hărțuire fizică și psihică la revenirea de la Campionatele Mondiale din Jakarta.
Dinamo, victorie dramatică „Dulăii" au obținut primele puncte în Liga Campionilor, după o paradă senzațională a lui Iancu în ultima secundă!
Dinamo a învins-o pe Nantes, scor 29-28, și a obținut prima victorie a sezonului în Liga Campionilor.
„Autostradă până la Mondial" Belodedici, cele mai optimiste declarații: „Le dăm turcilor o bătaie de o să ne țină minte!"
Miodrag Belodedici (61 de ani), a comentat tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial.
„Atenție la Ianis" Presa din Turcia își avertizează jucătorii înainte de barajul cu România: „E un adevărat maestru"
Ziariștii din Turcia au comentat tragerea la sorți a barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial.
„Scrieți cum a fost!" Condamnare în cazul vedetei FCSB: închisoare cu suspendare pentru polițistul care a luat mită!
Lucian Filip (35 de ani), fostul fundaș de la FCSB, a fost implicat într-un scandal, după ce a mituit un echipaj al Poliției Rutiere, pentru a scăpa de sancțiuni.
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
România și aflat adversarele de la barajul CM 2026. Trebuie să treacă de Turcia și apoi de Slovacia sau Kosovo pentru a ajunge la turneul final.
„Va fi un infern!" Alexandru Maxim, avertisment pentru „tricolori" înaintea barajului cu Turcia: „Asta îi face foarte puternici"
Alexandru Maxim (35 de ani), fostul mijlocaș de la echipa națională, a vorbit despre tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial, acolo unde România va da piept cu selecționata Turciei.
UEFA a făcut anunțul OFICIAL. Când se joacă Turcia - România + gazdele n-au ales încă stadionul
UEFA a anunțat deja data și ora la care se va disputa semifinala barajului CM 2026 dintre Turcia și România.
„Să facem un meci mare!" Gică Hagi îi încurajează pe „tricolori" după tragerea la sorți: „Au un singur avantaj"
Gheorghe Hagi (60 de ani) a reacționat după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.
„Ce să tai din 3.500 de lei?" Șeful ANS amenință cu demisia dacă Guvernul va aproba noi reduceri salariale! Furios pe MApN și Steaua: „Nu accept așa ceva"
Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport, susține că va demisiona dacă al treilea pachet de măsuri fiscale va fi aprobat în această formă.
„Turcia, nimeni nu te voia în România!" Turcii l-au sunat imediat după tragere pe Bogdan Stancu » „Motanul" se teme!
Bogdan Stancu a jucat cu naționala României la Euro 2016, dar cunoaște bine și Turcia, după 11 ani în Super Lig
GOLAZO.ro caută tineri pasionați de sport și de jurnalism pentru a se alătura redacției din București.
Liga 2, Etapa #14 Concordia Chiajna - FC Bihor , live de la 19:30 » Programul rundei + Clasamentul actualizat
Etapa #14 a ligii secunde începe azi, de la ora 19:30, odată cu duelul dintre Concordia Chiajna și FC Bihor.
E coșmarul lui Lucescu Montella i-a încheiat cariera lui Il Luce în Serie A! Cum l-a demis de la Inter
România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului CM 2026, iar Mircea Lucescu (80 de ani) se va afla din nou față în față cu omul care i-a încheiat cariera în Serie A, Vincenzo Montella (51 de ani).
„Nu mai pot! Să vină cineva lângă mine!" Unde au fost adulții când copilul chinuit de mamă a strigat asta?
Un copil nu ar trebui niciodată să plătească prețul neputințelor unui părinte. Tu ai avut dreptate să spui „Mă doare”. Tu ai avut dreptate să spui „Nu mai pot”. Și ai avut dreptate să aștepți protecție.
Montella, laude pentru Lucescu Selecționerul Turciei vrea amânarea etapei de campionat, înainte de meciul cu România
Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, a reacționat după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.
„Obligatoriu să fim la Mondial!" Jucătorii naționalei au comentat tragerea la sorți. Ce spun despre Turcia și calificare
Internaționalii lui Mircea Lucescu știu cât de valoroși sunt turcii, însă nu renunță. Se gândesc doar să califice România la Mondial după 28 de ani
„Să fim optimiști" Andrei Vochin, după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026: „Stați liniștiți!"
Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu (41 de ani), a oferit o primă reacție după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.
„Am avut șansă că am picat cu Turcia!" Pițurcă surprinde, după ce România și-a aflat adversara din barajul CM 2026: „Putem să profităm!"
Victor Pițurcă a avut o reacție surprinzătoare după ce a aflat că naționala României va întâlni Turcia în semifinalele barajului pentru CM 2026.
Infern după infern? GOLAZO.ro analizează Kosovo și Slovacia. După Turcia, am putea juca finala barajului la Priștina
Ce înseamnă acum Slovacia și Kosovo, care se vor întâlni în cealaltă semifinală a traseului nostru. Am jucat cu ambele în ultimii ani
Drăguș ratează barajul cu Turcia Eliminat cu Bosnia, atacantul lui Eyüpspor are emoții și pentru finală . Ce prevede regulamentul FIFA
Atacantul României, Denis Drăguș, va rata semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026 după ce a fost eliminat direct în meciul cu Bosnia pentru joc periculos.
„Turcia, adversar foarte periculos" A analizat naționala lui Montella și a găsit un punct slab: „Acolo am putea să speculăm și avem o șansă"
Basarab Panduru (55 de ani) a analizat naționala Turciei, adversarul României de la barajul din martie 2026, și avertizează: „adversar periculos!”.
„Îi cunosc foarte bine" Prima reacție a lui Mircea Lucescu după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026: „Trebuie să facem asta"
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a reacționat după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.
„Dacă nu facem asta, vom sta acasă!" Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori" după tragerea la sorți: „Să ne așteptăm la o primire ostilă"
Gică Popescu, fost căpitan al echipei naționale, a reacționat după ce România și-a aflat adversele din barajul pentru CM 2026.
Caz șocant la lupte libere Un antrenor, suspectat că și-a agresat sexual și fizic eleva de 16 ani
Poliția Capitalei a informat că a fost sesizată cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 16 ani, ar fi fost victima unor agresiuni sexuale și fizice, persoana bănuită fiind chiar antrenorul său de lupte libere.
Turcia, ascensiune continuă Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol. Totul despre adversara României la barajul din martie 2026
TURCIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” și-au aflat adversara de la barajul din martie 2026.
Cum l-a „răpit" Argentina pe Messi Povestea operațiunii care l-a împiedicat pe Leo să joace pentru Spania
Leo Messi, 38 de ani, 20 la naționala Argentinei, putea să evolueze pentru Spania. Jose Pekerman povestește cum a aflat, a declanșat și coordonat în 2004 „misiunea Messi”
„Alții au făcut mult mai mult rău" VIDEO: Legende ale sportului militează pentru eliberarea celui mai cunoscut prizonier britanic
Pugilistul Tyson Fury și foștii fotbaliști John Terry și Dennis Wise s-au alăturat campaniei pentru eliberarea celui mai cunoscut prizonier britanic, Charles Bronson.
Lewandowski, uluit de manevra Barcelonei Ce i-a cerut conducerea atacantului polonez + Discuția incredibilă cu bucătarul echipei
Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul polonez al celor de la Barcelona, s-a confruntat cu o situație ciudată la finele sezonului 2022.
Victor Angelescu, președinte și acționarul minoritar de la Rapid, a venit cu vești bune pentru fanii giuleșteni.
CFR Cluj, răspuns pentru FCSB Ce se întâmplă cu transferurile lui Munteanu şi Emerllahu: „Acolo vrem să-i vindem"
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (22 de ani) să ajungă la FCSB.
Cine decide soarta României FIFA a invitat trei mari jucători pentru a participa activ la tragerea la sorți a barajelor CM
Naționala află astăzi pe cine va înfrunta în semifinalele play-off-ului Campionatului Mondial și ce ar aștepta-o într-o posibilă finală
Două selecționate calificate la CM 2026, riscă să nu aibă parte de susținerea propriilor fani în tribune, după decretul lui Donald Trump (73 de ani), președintele SUA. Detalii, în rândurile de mai jos.
„Învățăm alfabetul" O legendă a Italiei trage alarma asupra situației critice de la națională » România poate înfrunta squadra în baraj!
Arrigo Sacchi, unul dintre marii antrenori peninsulari, prezintă clar situația sumbră de la naționala Italiei înaintea tragerii la sorți a Mondialului.
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a anunțat că formația din „Ștefan cel Mare” va mai transfera trei sau patru jucători în perioada de mercato din iarnă.
„Nu cred că-l vom mai vedea" Dezvăluiri făcute de prietenul lui Michael Schumacher : „Există o regulă pentru toți cei care merg să-l viziteze"
Richard Hopkins, un veteran Formula 1 și prieten cu Michael Schumacher la începutul carierei germanului, a vorbit despre misterul din jurul stării de sănătate a legendarului pilot.
Dezamăgit de Bolojan Legendarul căpitan al Stelei și-a spus oful: „Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni"
Tudorel Stoica (71 de ani), legendarul căpitan al Stelei, s-a arătat dezamăgit de faptul că premierul Ilie Bolojan (56 de ani) nu a dat curs invitației de a fi prezent la lansarea filmului dedicat lui Ladislau Boloni.
De cine se teme Lucescu Selecționerul a dezvăluit naționala pe care ar prefera să o evite în barajul pentru CM 2026
Selecționerul Mircea Lucescu a dezvăluit ce echipă nu și-ar dori să întâlnească dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.
„Lucescu îi știe bine" Marius Lăcătuș a ales adversarul ideal pentru România, la barajul de calificare pentru CM 2026
Marius Lăcătuș (61 de ani), fost internațional, a vorbit despre parcursul României în preliminariile CM 2026 și a dezvăluit ce adversară își dorește pentru „tricolori” la baraj.
3 la CM după 28 de ani. Și noi? Trei naționale vor juca la Mondial după o așteptare ca a noastră. Am fost mai buni decât toți!
Norvegia, Scoția și Austria se întorc în sfârșit la CM. Au avut nevoie de Haaland, McTominay și Arnautovic pentru a-și împlini visul. România încearcă și ea să li se alăture
Sunt implicate marile case de pariuri? Ipoteza că operatorii de pariuri ar sta în spatele meciurilor aranjate, analizată de doi jurnaliști de investigație
Doi importanți jurnaliști de investigație explică mecanismele din spatele pariurilor ilegale. Cum se corup sportivii, până unde au ajuns aranjorii de meciuri și alte detalii neștiute - mai jos în articol.
Ce ne așteaptă la Baraj GOLAZO.ro a decriptat cei 4 posibili rivali din semifinalele play-off-ului » De cine să ne temem
Naționala va descoperi joi echipele din play-off-ul pentru CM 2026. Adversara din semifinale va fi sigură și va fi aleasă dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina
