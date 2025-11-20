E coșmarul lui Lucescu Montella i-a încheiat cariera lui Il Luce în Serie A! Cum l-a demis de la Inter
Golazo.ro, 20 noiembrie 2025 18:20
România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului CM 2026, iar Mircea Lucescu (80 de ani) se va afla din nou față în față cu omul care i-a încheiat cariera în Serie A, Vincenzo Montella (51 de ani).
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
18:30
„Turcia, nimeni nu te voia în România!” Turcii l-au sunat imediat după tragere pe Bogdan Stancu » „Motanul” se teme! # Golazo.ro
Bogdan Stancu a jucat cu naționala României la Euro 2016, dar cunoaște bine și Turcia, după 11 ani în Super Lig
18:30
GOLAZO.ro caută tineri pasionați de sport și de jurnalism pentru a se alătura redacției din București.
18:20
Liga 2, Etapa #14 Concordia Chiajna - FC Bihor , live de la 19:30 » Programul rundei + Clasamentul actualizat # Golazo.ro
Etapa #14 a ligii secunde începe azi, de la ora 19:30, odată cu duelul dintre Concordia Chiajna și FC Bihor.
18:20
E coșmarul lui Lucescu Montella i-a încheiat cariera lui Il Luce în Serie A! Cum l-a demis de la Inter # Golazo.ro
România va înfrunta Turcia în semifinalele barajului CM 2026, iar Mircea Lucescu (80 de ani) se va afla din nou față în față cu omul care i-a încheiat cariera în Serie A, Vincenzo Montella (51 de ani).
Acum o oră
17:50
„Nu mai pot! Să vină cineva lângă mine!” Unde au fost adulții când copilul chinuit de mamă a strigat asta? # Golazo.ro
Un copil nu ar trebui niciodată să plătească prețul neputințelor unui părinte. Tu ai avut dreptate să spui „Mă doare”. Tu ai avut dreptate să spui „Nu mai pot”. Și ai avut dreptate să aștepți protecție.
Acum 2 ore
17:10
Montella, laude pentru Lucescu Selecționerul Turciei vrea amânarea etapei de campionat, înainte de meciul cu România # Golazo.ro
Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, a reacționat după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.
17:00
„Obligatoriu să fim la Mondial!” Jucătorii naționalei au comentat tragerea la sorți. Ce spun despre Turcia și calificare # Golazo.ro
Internaționalii lui Mircea Lucescu știu cât de valoroși sunt turcii, însă nu renunță. Se gândesc doar să califice România la Mondial după 28 de ani
Acum 4 ore
16:30
„Să fim optimiști” Andrei Vochin, după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026: „Stați liniștiți!” # Golazo.ro
Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu (41 de ani), a oferit o primă reacție după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.
16:20
„Am avut șansă că am picat cu Turcia!” Pițurcă surprinde, după ce România și-a aflat adversara din barajul CM 2026: „Putem să profităm!” # Golazo.ro
Victor Pițurcă a avut o reacție surprinzătoare după ce a aflat că naționala României va întâlni Turcia în semifinalele barajului pentru CM 2026.
16:10
Infern după infern? GOLAZO.ro analizează Kosovo și Slovacia. După Turcia, am putea juca finala barajului la Priștina # Golazo.ro
Ce înseamnă acum Slovacia și Kosovo, care se vor întâlni în cealaltă semifinală a traseului nostru. Am jucat cu ambele în ultimii ani
16:10
Drăguș ratează barajul cu Turcia Eliminat cu Bosnia, atacantul lui Eyüpspor are emoții și pentru finală . Ce prevede regulamentul FIFA # Golazo.ro
Atacantul României, Denis Drăguș, va rata semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026 după ce a fost eliminat direct în meciul cu Bosnia pentru joc periculos.
16:10
„Turcia, adversar foarte periculos” A analizat naționala lui Montella și a găsit un punct slab: „Acolo am putea să speculăm și avem o șansă” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a analizat naționala Turciei, adversarul României de la barajul din martie 2026, și avertizează: „adversar periculos!”.
15:50
15:50
„Îi cunosc foarte bine” Prima reacție a lui Mircea Lucescu după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026: „Trebuie să facem asta” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a reacționat după tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.
15:30
15:30
„Dacă nu facem asta, vom sta acasă!” Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” după tragerea la sorți: „Să ne așteptăm la o primire ostilă” # Golazo.ro
Gică Popescu, fost căpitan al echipei naționale, a reacționat după ce România și-a aflat adversele din barajul pentru CM 2026.
15:10
Caz șocant la lupte libere Un antrenor, suspectat că și-a agresat sexual și fizic eleva de 16 ani # Golazo.ro
Poliția Capitalei a informat că a fost sesizată cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 16 ani, ar fi fost victima unor agresiuni sexuale și fizice, persoana bănuită fiind chiar antrenorul său de lupte libere.
14:50
Turcia, ascensiune continuă Căpitanul dă echilibrul, tinerii fac spectacol. Totul despre adversara României la barajul din martie 2026 # Golazo.ro
TURCIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” și-au aflat adversara de la barajul din martie 2026.
Acum 6 ore
14:00
Cum l-a „răpit” Argentina pe Messi Povestea operațiunii care l-a împiedicat pe Leo să joace pentru Spania # Golazo.ro
Leo Messi, 38 de ani, 20 la naționala Argentinei, putea să evolueze pentru Spania. Jose Pekerman povestește cum a aflat, a declanșat și coordonat în 2004 „misiunea Messi”
13:50
„Alții au făcut mult mai mult rău” VIDEO: Legende ale sportului militează pentru eliberarea celui mai cunoscut prizonier britanic # Golazo.ro
Pugilistul Tyson Fury și foștii fotbaliști John Terry și Dennis Wise s-au alăturat campaniei pentru eliberarea celui mai cunoscut prizonier britanic, Charles Bronson.
13:40
Lewandowski, uluit de manevra Barcelonei Ce i-a cerut conducerea atacantului polonez + Discuția incredibilă cu bucătarul echipei # Golazo.ro
Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul polonez al celor de la Barcelona, s-a confruntat cu o situație ciudată la finele sezonului 2022.
13:00
Victor Angelescu, președinte și acționarul minoritar de la Rapid, a venit cu vești bune pentru fanii giuleșteni.
12:50
CFR Cluj, răspuns pentru FCSB Ce se întâmplă cu transferurile lui Munteanu şi Emerllahu: „Acolo vrem să-i vindem” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca Louis Munteanu (23 de ani) și Lindon Emerllahu (22 de ani) să ajungă la FCSB.
Acum 8 ore
12:40
Cine decide soarta României FIFA a invitat trei mari jucători pentru a participa activ la tragerea la sorți a barajelor CM # Golazo.ro
Naționala află astăzi pe cine va înfrunta în semifinalele play-off-ului Campionatului Mondial și ce ar aștepta-o într-o posibilă finală
12:10
Două selecționate calificate la CM 2026, riscă să nu aibă parte de susținerea propriilor fani în tribune, după decretul lui Donald Trump (73 de ani), președintele SUA. Detalii, în rândurile de mai jos.
11:30
„Învățăm alfabetul” O legendă a Italiei trage alarma asupra situației critice de la națională » România poate înfrunta squadra în baraj! # Golazo.ro
Arrigo Sacchi, unul dintre marii antrenori peninsulari, prezintă clar situația sumbră de la naționala Italiei înaintea tragerii la sorți a Mondialului.
11:30
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a anunțat că formația din „Ștefan cel Mare” va mai transfera trei sau patru jucători în perioada de mercato din iarnă.
11:00
„Nu cred că-l vom mai vedea” Dezvăluiri făcute de prietenul lui Michael Schumacher : „Există o regulă pentru toți cei care merg să-l viziteze” # Golazo.ro
Richard Hopkins, un veteran Formula 1 și prieten cu Michael Schumacher la începutul carierei germanului, a vorbit despre misterul din jurul stării de sănătate a legendarului pilot.
10:50
Dezamăgit de Bolojan Legendarul căpitan al Stelei și-a spus oful: „Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni” # Golazo.ro
Tudorel Stoica (71 de ani), legendarul căpitan al Stelei, s-a arătat dezamăgit de faptul că premierul Ilie Bolojan (56 de ani) nu a dat curs invitației de a fi prezent la lansarea filmului dedicat lui Ladislau Boloni.
Acum 12 ore
10:10
De cine se teme Lucescu Selecționerul a dezvăluit naționala pe care ar prefera să o evite în barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a dezvăluit ce echipă nu și-ar dori să întâlnească dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.
10:00
„Lucescu îi știe bine” Marius Lăcătuș a ales adversarul ideal pentru România, la barajul de calificare pentru CM 2026 # Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), fost internațional, a vorbit despre parcursul României în preliminariile CM 2026 și a dezvăluit ce adversară își dorește pentru „tricolori” la baraj.
09:10
3 la CM după 28 de ani. Și noi? Trei naționale vor juca la Mondial după o așteptare ca a noastră. Am fost mai buni decât toți! # Golazo.ro
Norvegia, Scoția și Austria se întorc în sfârșit la CM. Au avut nevoie de Haaland, McTominay și Arnautovic pentru a-și împlini visul. România încearcă și ea să li se alăture
07:10
Sunt implicate marile case de pariuri? Ipoteza că operatorii de pariuri ar sta în spatele meciurilor aranjate, analizată de doi jurnaliști de investigație # Golazo.ro
Doi importanți jurnaliști de investigație explică mecanismele din spatele pariurilor ilegale. Cum se corup sportivii, până unde au ajuns aranjorii de meciuri și alte detalii neștiute - mai jos în articol.
Acum 24 ore
00:00
Ce ne așteaptă la Baraj GOLAZO.ro a decriptat cei 4 posibili rivali din semifinalele play-off-ului » De cine să ne temem # Golazo.ro
Naționala va descoperi joi echipele din play-off-ul pentru CM 2026. Adversara din semifinale va fi sigură și va fi aleasă dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina
00:00
„Autogol legislativ” Un deputat PNL critică dur „Ordinul Novak”: „O lege care discriminează cetățenii” # Golazo.ro
Ionuț Stroe, deputat PNL, a contestat în mod clar „Ordinul Novak”, care a trecut miercuri cu lejeritate de votul Camerei Deputaților.
19 noiembrie 2025
23:10
FCSB, sfătuită să renunțe la ținta #1 Patronul campioanei, sunat de un antrenor: „Să nu dai niciodată atâția bani pe el!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a fost sunat de un antrenor cunoscut din Liga 1 pentru a-i recomanda să nu plătească o sumă mare pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani).
23:00
Detalii de la negocieri Patronul FCSB a dezvăluit oferta pe care i-a făcut-o lui Florinel Coman! Ce condiție trebuie îndeplinită # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a venit cu dezvăluiri legate de posibilul transfer al lui Florinel Coman.
22:40
Atac direct la Mircea Lucescu Mircea Rednic, după ce naționala a ratat calificarea directă la CM: „Trebuie disciplină! Nu suntem la echipa satelor” # Golazo.ro
Mircea Rednic (63 de ani), fost antrenor la Standard Liege, a criticat modul în care Mircea Lucescu (80 de ani) gestionează vestiarul echipei naționale.
22:30
Soluții pentru Lucescu Andrei Nicolescu propune trei jucători la națională în 2026: „Să aducă ceva în anumite momente” + Se opune „Ordinului Novak” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit pe tema situației de la echipa națională și a propus trei jucători de la Dinamo pentru lot, la barajul din martie 2026.
22:30
„Mi-a dat UEFA o corecție” FCSB, veste din senin de la forul european: „N-aveam în cap asta” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că a primit o sumă de bani neașteptată din partea UEFA.
22:20
„Dacă iese primar, ar trebui să-mi mulțumească” Cum au devenit grupurile de fotbal și divertisment unelte de promovare pentru Anca Alexandrescu # Golazo.ro
Cinci grupuri mari de Facebook, inițial dedicate fotbalului, emisiunilor TV, divertismentului sau domeniului auto, au ajuns să fie transformate treptat în pagini de susținere pentru Anca Alexandrescu (53 de ani), candidata AUR la Primăria Capitalei.
21:40
Continuă Mihai Popescu la FCSB? Ce spune fotbalistul după ce patronul a declarat că nu-l mai vrea la echipă: „Lumea a înțeles asta greșit” # Golazo.ro
Mihai Popescu (32 de ani) a venit cu o reacția la o lună distanță de la accidentarea suferită în meciul România - Austria 1-0.
21:40
Ce vrea Lucescu Selecționerul e în fața unui baraj special. De ce vrea să fie în martie cu naționala # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, va fi joi după-amiază la Zurich pentru tragerea la sorți a play-off-ului CM 2026. Va înfrunta în semifinale Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Numai nordicii nu înseamnă nimic pentru el
21:30
Piți după Lucescu?! Victor Pițurcă, tentat de al patrulea mandat la naționala României: „Sigur că mă gândesc, mă bate acest gând” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a reveni în antrenorat după o pauză de 5 ani.
21:00
„S-a născut să fie mare” Reacțiile invitaților la premiera lui Boloni: „Poate să ia naționala oricând” + O nouă apariție a lui Valentin Ceaușescu # Golazo.ro
Lansarea filmului dedicat lui Ladislau Boloni a avut loc astăzi în București, la Mall Băneasa.
20:50
CSM Constanța a publicat azi un comunicat revoltător. Violența împotriva sportivilor este validată, apărată, încurajată și transformată în emblemă a unui club sportiv. Ireal!
20:50
Antrenoare nouă la CSM București Când preia echipa + Cristina Neagu, posibilă revenire în club # Golazo.ro
CSM București ar fi ajuns la un acord cu Bojana Popovic (45 de ani), una dintre cele mai mari handbaliste ale anilor 2000. Antrenoarea ar urma să preia echipa după Campionatul Mondial din Olanda și Germania. Conducerea ar încerca o mutare spectaculoasă: readucerea Cristinei Neagu (37 de ani) într-o funcție de conducere.
20:30
S-au resemnat Israelienii comentează debutul oficial al lui Lisav Eissat pentru România. Mircea Lucescu îl laudă și îi face lobby # Golazo.ro
Lisav Eissat, fundașul israelian cu origini românești, și-a făcut debutul oficial în meciul cu San Marino din preliminariile CM 2026, încheind practic orice șansă de a mai juca pentru Israel.
20:20
„Mystery Box” cu arme Borussia Dortmund i-a decis pedeapsa lui Adeyemi, după ce a fost prins » Care a fost explicația jucătorului # Golazo.ro
Karim Adeyemi (23 de ani) a vorbit pentru prima dată public despre cazul de deținere ilegală de arme în care a fost implicat.
20:00
Azi e tragerea la sorți LIVE de la 14:00. România își află adversarele de la barajul CM 2026: cine transmite ceremonia # Golazo.ro
România la barajul CM 2026. Astăzi are loc tragerea la sorți a play-off-ului de calificare la turneul final de anul viitor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.