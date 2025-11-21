Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”

23:50

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a spus, la Digi 24, că nu TVA nu se va majora în anul 2026. „Am declarat de mai multe ori că nu luăm în calcul această ipoteză pentru bugetul anului 2026. Eu vorbesc de această ipoteză pentru că, consider că ipotezele relevante se iau în calcul la momentul adoptării […]