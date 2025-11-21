Daniel Băluță: „Prea multe femei trăiesc cu teamă în propriul oraș, iar asta trebuie să înceteze”

19:40

Ți-ai pus vreodată pe tine o blană superbă și ai simțit că „nu știi de ce, dar ceva nu arată cum trebuie”? Nu e neapărat vina ta, nici a blănii. De multe ori, problema e croiala, mai ales la haine de blană naturală damă, unde volumul, lungimea și proporțiile pot să flateze sau să „înghită” […]