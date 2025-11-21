Daniel Băluță: „Prea multe femei trăiesc cu teamă în propriul oraș, iar asta trebuie să înceteze”
Gândul, 21 noiembrie 2025 09:20
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a prezentat planul pentru București pornind de la povestea sa personală din Berceni și dorința de a transforma orașul într-un loc mai sigur pentru fiica sa de 17 ani. „M-am născut în București, chiar aici, în Berceni. Un cartier sărac pe atunci, dar plin de oameni care au
Acum 10 minute
09:40
Președinte al Consiliului de Administrație și în același timp manager al campioanei, Mihai Stoica (60 de ani a anunțat când revine Joyskim Dawa la FCSB. El a dat detalii despre situația fundașului central, accidentat din primăvara acestui an. Internațional camerunez, cu 10 meciuri în tricoul „Leilor neîmblânziți", nu a mai jucat o partidă pentru echipa
09:40
Cum putem învinge Turcia la barajul pentru CM 2026. „Să jucăm ca în meciul cu Austria și ca în prima repriză cu Bosnia” # Gândul
Marius Niculae a spus că putem învinge Turcia, în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, dacă jucăm așa cum am făcut-o în meciul cu Austria și în prima repriză cu Bosnia în preliminarii. Naționala noastră va juca în deplasare cu Turcia la 26 martie și dacă învinge se va duela în finala barajului
Acum 30 minute
09:30
Gigi Becali, operat de un neurochirurg preot. Ce intervenție chirurgicală a suferit patronul FCSB # Gândul
Gigi Becali s-a operat la cervicală și a anunțat că se simte bine după intervenția făcută de neurochirurgul preot Ștefan Mindea. Patronul FCSB a fost însoțit la spital de patru călugări, pentru a-l susține, iar omul de afaceri a refuzat să rămână internat. A dezvăluit și că nu a vrut să ia antibiotice, cum i […]
09:30
Daniel Băluță: „Am o fiică de 17 ani. Îmi doresc pentru ea să meargă pe stradă fără frică, într-un oraș sigur” # Gândul
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a prezentat viziunea pentru București pornind de la povestea sa personală din Berceni și dorința ca fiica sa de 17 ani să trăiască într-un oraș sigur. „M-am născut în București, chiar aici, în Berceni. Un cartier sărac pe atunci, dar plin de oameni care au învățat să lupte
09:20
Daniel Băluță: „Prea multe femei trăiesc cu teamă în propriul oraș, iar asta trebuie să înceteze” # Gândul
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a prezentat planul pentru București pornind de la povestea sa personală din Berceni și dorința de a transforma orașul într-un loc mai sigur pentru fiica sa de 17 ani. „M-am născut în București, chiar aici, în Berceni. Un cartier sărac pe atunci, dar plin de oameni care au
09:20
Exploratorii au intrat pentru prima dată în așa-zisa „gaură spre Iad”. Ce au putut găsi înăuntru # Gândul
Foarte puțini oameni din lume vor da peste intrarea într-o peșteră numită „gaură a iadului" și vor decide să se scufunde direct în ea, dar aceasta a fost decizia a doi frați și au fost șocați de ceea ce au găsit înăuntru. Pentru cei care suferă de claustrofobie sau anxietate, ideea de a intra cu
Acum o oră
09:10
Dan Dungaciu: „TRUMP va închide dosarul cu Ucraina pentru că urmează alegerile primare din America” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat ce se întâmplă în acest moment în politica americană, cum influențează acest context războiul din Ucraina și de ce România a mers pe direcția europeană într-un moment în care Washingtonul își schimbă strategia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
09:10
Gândul vă provoacă să vă testați logica și spiritul de observație cu un test vizual interactiv. Ecuația greșită „8 + 9 = 1", realizată din bețe de chibrit, poate fi corectată prin mutarea unui singur băț. Descoperiți soluția și puneți-vă mintea la încercare! Gândul vă invită să vă testați abilitățile cognitive și logice printr-un joc
09:00
Capodopera „La Blouse Roumaine” a ajuns pentru prima dată în România. TABLOUL lui Matisse, evaluat la 50.000.000 €, expus la Muzeul Național de Artă # Gândul
Capodopera „La Blouse Roumaine”, una dintre cele mai valoroase lucrări ale lui Henri Matisse, a sosit pentru prima dată în România și poate fi admirată la Muzeul Național de Artă al României, într-o expoziție dedicată iei românești. Lucrarea a ajuns în țară printr-un transport special, efectuat cu tiruri neinscripționate și cu un traseu cunoscut doar […]
09:00
Tabel chirii | TOP 15: Orașele din România cu cele mai mici chirii pe final de 2025. Unde e cel mai ieftin + cel mai scump # Gândul
Gândul îți propune un tabel cu orașele din România în care se pot găsi cele mai mici chirii, pe final de 2025. Totodată, poți afla și unde este cel mai scump. Este vorba, mai exact, de un TOP 15 al acestor localități. Iată tabelul: De asemenea, un alta oraș din România, care nu a fost
09:00
Mircea Lucescu, reacție după ce România va întâlni Turcia la barajul de calificare la CM 2026 # Gândul
România – Turcia se joacă la 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026. Dacă trece de acest adversar, naționala noastră va întâlni în finala barajului învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Turcia a terminat grupa din preliminarii pe locul doi, după Spania. La Mondial se califică 48 de echipe. Până acum se cunosc 42
08:50
Ciprian Ciucu îl pune la punct pe Drulă, după ce a pozat în „victima sondajelor”: „Ce vină am eu că el e pe locul patru” # Gândul
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a reacționat la afirmațiile adversarului USR, Cătălin Drulă, care a acuzat că edilul sectorului 6 ar încerca să-l intimideze cu sondajele. Drulă a lansat acuzațiile, în contextul celui mai recent sondaj INSCOP Research, care îl plasează pe Ciucu pe primul loc în cursa pentru PMB și pe USR-ist […]
08:50
Gafa Ministerului Educației, trei greșeli într-o singură propoziție. Cum a reacționat Daniel David # Gândul
Un proiect de ordin al Ministerului Educației a stârnit numeroase controverse după ce într-o propoziție care avea doar 12 cuvinte au fost depistate trei greșeli gramaticale și de ortografie. Confruntat cu documentul în timpul unei vizite la Oradea, Daniel David a recunoscut problema. Ordinul de ministru publicat pe data de 19 noiembrie pe site-ul Ministerului
Acum 2 ore
08:40
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a ajuns un personaj foarte MARE dacă șeful statului lucrează la biografia lui” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Georgescu este un mit ce nu poate fi distrus. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Dar, mai ții tu minte că am zis, Lavrenti Beria (n.r. Lavrenti Pavlovici Beria, Fost Prim-viceprim-ministru […]
08:30
Gândul.ro vine cu o porție copioasă de râs. O conversație dintre un bărbat și o femeie, însă aici intervine și soția bărbatului… EL: Jur că m-am îndrăgostit de tine! EA: Și nevastă-ta? EL: Nu, doar eu. Să râdem în continuare BANC | „Ce ai șters, iubire?” Viorel unsent a message Viorel unsent a message. Ce […]
08:30
Citește bancul din această dimineață și află experiența prin care trece Bulă, când vrea să cumpere un pui de la un magazin care era aproape de închidere. Bulă ajunge la magazinul de cartier la 21:50, chiar înainte să închidă. – Bună seara, pui aveți? Plictisit și obosit, vânzătorul scoate din lada frigorifică singurul pui, îl
08:30
Prognoza METEO pe următoarele 4 săptămâni. ANM anunță un început de decembrie neobișnuit de cald în România # Gândul
Meteorologii ANM anunță o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice, inclusiv în prima săptămână din decembrie. Conform prognozei pentru intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie, doar a doua jumătate a lunii viitoare va readuce valori apropiate de normal. Administrația Națională de Meteorologie a transmis vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar concluzia pentru […]
08:20
Gândul.ro vine cu o porție de râs cu un banc. Discuția amuzantă dintre un soț și soția lui. Într-o dimineață soția pregătea micu-dejun. În momentul în care se pregătea să prăjească ouăle, soțul intră în bucătărie, țipând: -Oh, nu, nu, nu…Nu le arde! Fii atentă, le vei arde! Încât! Încet! Întoarce-le ușor! Încet! Încet! O
08:10
Ion Cristoiu: „Fac pariu că va urma un act de SABOTAJ pentru a bloca orice negociere de pace” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 20 noiembrie 2025, exprimă o poziție critică față de războiul din Ucraina și ajutorul internațional acordat acestei țări. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu afirmă că în război nu au nimic de pierdut marile puteri implicate, ci cei afectați sunt oamenii simpli, care suferă […]
08:00
Echipa filmului „Cravata galbenă", regizat de fiul celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a cerut modificarea unei cronici publicate în revista Alecart, redactată de elevii Colegiului Național din Iași, acuzând textul de „spoiler". În urma presiunilor, scrie Ziarul de Iași, autoarea, elevă în clasa a XI-a, a modificat finalul articolului respectiv. Incidentul a stârnit însă puternice reacții
07:50
Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Zaporojie, orașul în care se află cea mai mare centrală nucleară din Europa, în noaptea de joi spre vineri. Oficialii au declarat că cinci persoane au fost ucise, iar opt au fost rănite. Guvernatorul regional Ivan Fedorov a raportat atacul și a confirmat ultimele victime la ora
Acum 4 ore
07:40
Ion Cristoiu, în emisiunea lui Marius Tucă din 20 noiembrie 2025, a comentat despre un presupus plan de lovitură de stat legat de Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a spus că, din rechizitoriul oficial, rezultă discutarea unui plan al lui Georgescu și a unui grup de circa douăzeci de
07:40
La numai 19 ani sperie circuitul WTA. Ruxandra Bertea a atins un nou maxim în carieră, după începutul de an pe locul 699 # Gândul
Ruxandra Bertea (313 WTA), jucătoarea română în vârstă de 19 ani se află pe val în circuitul de tenis profesionist și a reușit o performanță spectaculoasă. După ce weekendul trecut a debutat pentru România în Billie Jean King Cup și a obținut o victorie importantă, 6-2, 6-1 cu neo-zeelandeza Vivian Yang, Ruxandra a continuat să
07:20
Vizibilitatea este redusă, vineri dimineața, 21 noiembrie, din cauza ceții, pe mai multe artere rutiere și pe mai multe tronsoane de autostradă din țară. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că se circulă în condiții de ceață pe autostrăzile A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești
07:20
21 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Goldie Hawn împlinește 80 de ani, Tudor Sișu face 48. România primește invitația de a adera la NATO # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 21 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Goldie Hawn este o actriță americană cunoscută pentru farmecul ei jovial, energia debordantă și talentul comic remarcabil. Născută pe 21 noiembrie 1945 în Washington, D.C., SUA, Hawn a devenit celebră la sfârșitul […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat reacția lui Nicușor Dan dintr-o conferință, în care președintele a fost întrebat despre formulările din strategia de apărare. Stan subliniază faptul că Nicușor Dan pare să nu-și cunoască propria strategie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
07:10
Gândul publică memorandumul secret prin care Ioana Dogioiu a obținut sinecura de la Radio. Cum motivează premierul Bolojan excepția de la lege pentru purtătorul său de cuvânt # Gândul
Ioana Ene Dogioiu este purtător de cuvânt al Puterii Executive dar este și reprezentant al aceleiași Puteri în conducerea unei instituții de presă, fie ea și de stat. Totul se întâmplă pe bani publici și prin excepții de la lege făcute chiar de către premierul Ilie Bolojan. Gândul publică astăzi în exclusivitate memorandumul clasificat prin […]
06:10
Impozitul minim pe cifra de afaceri adâncește criza economică. România a pierdut investiții de sute de milioane de euro în urma acestei taxe, unice în Europa. Economist: Nu vă jucați cu taxele, s-ar putea să ne ardem puternic # Gândul
Potrivit experților economici, țara noastră a pierdut investiții de sute de milioane de euro din cauza impozitului minim pe cifra de afaceri, măsură inclusă în Pachetul de măsuri fiscale decise de Guvernul Bolojan. Unele companii mari din topul celor care generează peste 20% din PIB-ul României, oferind sute de mii de locuri de muncă directe […]
06:10
Valentin Stan: ANDREW Hennigan a precizat că niciodată nu trebuie să te ții de un pupitru atunci când ești în mijlocul unor declarații # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, l-a ironizat pe Nicușor Dan, președintele României, într-un segment dedicat felului în care acesta vorbește în public. Profesorul a pornit de la observațiile unor specialiști în public speaking. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: […]
Acum 6 ore
05:10
Fost șef de Stat Major al Armatei analizează pentru Gândul cei patru piloni din planul secret de pace al lui Trump: „Moment critic pentru România” / „Poate fi sfârșitul carierei politice pentru Zelenski” # Gândul
Planul secret de pace pentru Ucraina și Rusia al lui Donald Trump ar aduce – în cazul în care va fi pus în aplicare – și „mai multă instabilitate în tabăra ucraineană.” În plus, „ar agita și mai mult apele într-o Europă deja fragmentată, ar favoriza noi crize politice în multe state europene, dar ar putea […]
Acum 12 ore
00:10
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt # Gândul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt Potrivit Accuweather, iarna vine în Capitală pe 29 noiembrie, când vom avea prima zi cu temperatură negativă. Totuși, se pare că pe data de 28 noiembrie bucureștenii
20 noiembrie 2025
23:50
Promisiuni de ministru. Alexandru Nazare spune că nu crește TVA în 2026: „Nu luăm în calcul” # Gândul
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a spus, la Digi 24, că nu TVA nu se va majora în anul 2026. „Am declarat de mai multe ori că nu luăm în calcul această ipoteză pentru bugetul anului 2026. Eu vorbesc de această ipoteză pentru că, consider că ipotezele relevante se iau în calcul la momentul adoptării
23:40
Ion Cristoiu: „Planul americanilor este salvarea lui Zelenski, nu se mai discută despre scandalul de CORUPȚIE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Zelenski este salvat de americani pentru a fi din nou eroul Occidentului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Deci e clar că nu se mai discută de corupție. Doi, îi dă […]
23:30
Ludovic Orban, după ce a fost debarcat de președinte: „Foarte multă lume știe ce am făcut pentru Nicușor Dan. Am fost ca un părinte politic” # Gândul
Ludovic Orban a vorbit, la B1 TV, despre plecarea sa din funcția de consilier prezidențial și a spus că se aștepta la un val de dezaprobare și dezamăgire din partea oamenilor la adresa lui Nicușor Dan, pentru care el a fost „ca un tată politic". „–Cumva plecarea dumneavoastră a provocat un val de dezaprobare și
23:10
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „România se împrumută ca să acopere deficitul. Cât timp deficitul este pentru salarii și pensii, nu ajută economia” # Gândul
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost întrebat pentru ce anume se împrumută, de fapt, România. „–Dacă v-ar întreba cineva pentru ce se împrumută România? Se împrumută pentru investiții, ca să plătească salariile bugetarilor, se împrumută ca să dea pensii speciale, pentru ce se împrumută România? -Se împrumută ca să acopere deficitul, în primul rând. Împrumuturile
22:40
Ion Cristoiu: „Postarea lui Nicușor Dan legată de aducerea în țară a lui Potra a fost o PROSTIE. Nu știu de ce a scris-o” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre reacția lui Nicușor Dan la aducerea lui Potra și a colaboratorilor acestuia în țară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Hai să o fac pulbere, dacă tot a scris-o. Deci el, în […]
22:30
Carol Novak, prima REACȚIE despre legea care-i poartă numele și care a trecut de Parlament! Atac la handbal, baschet și fotbal # Gândul
Carol Eduard Novak, fostul ministrul al Sportului, a fost extrem de fericit după ce legea Novak a ajuns pe masa președintelui Nicușor Dan pentru a fi promulgată. Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu o majoritate de voturi modificarea Legii Sportului prin care echipele vor fi obligate să folosească în permanență în competițiile interne oficiale minimum
22:30
Fritz, ieșire nervoasă în scandalul numirii cumnatei lui Drulă la MIPE: „Atac jegos și misogin” # Gândul
Dominic Fritz, președintele USR, acuză un atac „jegos și misogin" la adresa lui Cătălin Drulă, după ce a apărut informația că Alina Gîrbea, sora partenerei de viață a candidatului USR la Primăria Capitalei, a fost numită secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, condus de Dragoș Pîslaru. Dominic Fritz susține că s-a săturat
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Daniel Băluță, Gigi Nețoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și Ion Cristoiu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la
22:10
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat pentru funcția de primar general al Bucureștiului din partea PNL, și-a prezentat azi planul pentru București. Întrebat „care este până la urmă viziunea, ce oraș vom avea noi peste 4 ani, peste 8 ani, peste 16 ani, căci ne-ați propus un program pe 25 de ani și sunt curios
21:50
Ciprian Ciucu: „Poliția locală are o imagine proastă în toată țara, dar, ca primar, nu puteam face nimic fără ea” # Gândul
Ciprian Ciucu, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, și-a prezentat viziunea pentru București. El a vorbit, printre altele, despre poliția locală, pe care o laudă și spune că fără ea „nu puteam face nimic". „Poliția locală are o imagine foarte proastă în toată țara. Și e păcat. Eu, ca primar, fără poliția locală nu făceam
21:40
Zelenski anunță că este de acord să negocieze cu Trump planul de pace pentru Ucraina. Casa Albă confirmă și spune că Witkoff și Rubio au negociat în secret planul cu Ucraina și Rusia # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a spus joi secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll, că este dispus să colaboreze cu administrația Trump la planul de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru Axios. Planul solicită Ucrainei să facă concesii, inclusiv predarea către Rusia a unor teritorii pe care Ucraina le controlează în prezent. Dar, în loc
21:10
Orban pune tunurile pe Cotroceni și pe oamenii lui Nicușor Dan: e vremea schimbării lui Pahonțu # Gândul
Proaspăt dat afară de la Cotroceni din calitatea de consilier prezidențial, Ludovic Orban pune tunurile pe generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, și susține că ar trebui schimbat. Declarațiile au fost facute la postul de televiziune B1 TV. Știre în curs de actualizare
Acum 24 ore
20:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a spus joi secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll, că este dispus să colaboreze cu administrația Trump la planul de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru Axios. Planul solicită Ucrainei să facă concesii, inclusiv predarea către Rusia a unor teritorii pe care Ucraina le controlează în prezent. Dar, în loc
20:40
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis # Gândul
Joi, Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (ANAF), de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşed
20:30
Zelenski este de acord să negocieze planul de pace pentru Ucraina cu Trump, dezvăluie Axios # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a spus joi secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll, că este dispus să colaboreze cu administrația Trump la planul de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru Axios. Planul solicită Ucrainei să facă concesii, inclusiv predarea către Rusia a unor teritorii pe care Ucraina le controlează în prezent. Dar, în loc […]
20:00
În cea mai nouă postare pe rețelele sociale, gazetarul Cristian Tudor Popescu face o analiză a situației țării și prezice falimentul: „războiul tuturor împotriva tuturor”. El spune că, din punctul său de vedere, lucrurile arată așa: „- creșterile de taxe lovesc domeniul privat. Mii de firme se închid, mii de oameni sunt concediați, cu slabe […]
19:40
Româncă arestată în Italia, după ce a furat 100.000 de euro din casa unui om de afaceri unde lucra ca menajeră # Gândul
O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată pe data de 18 octombrie 2025 în orașul Ancona, Italia. Ea a fost prinsă că avea asupra sa suma de 5.000 de euro, bani care au fost sustrași din locuința unui cunoscut antreprenor local la care lucra de mai mulți ani ca menajeră. Femeia […]
19:40
Ce semnificații are pentru România și Europa planul de pace al lui Trump pe Ucraina? Fostul șef al spionajului românesc și un fost consilier prezidențial explică pentru Gândul: „Este vorba despre evitarea unei catastrofe totale”/„Bucureștiului îi va fi foarte greu să mai facă pași înapoi” # Gândul
Planul secret de pace, în 28 de puncte dintre Rusia și Ucraina, „meșteșugit” de Donald Trump în spatele ușilor închise – fără să fie, până în prezent, făcut public oficial – a stârnit multe controverse, discuții aprinse și semne de întrebare pe scena politică internațională. Cine pierde și cine câștigă dacă planul de pace al […]
19:40
(P) Cum alegi croiala perfectă la haine de blană naturală damă în funcție de forma corpului # Gândul
Ți-ai pus vreodată pe tine o blană superbă și ai simțit că „nu știi de ce, dar ceva nu arată cum trebuie”? Nu e neapărat vina ta, nici a blănii. De multe ori, problema e croiala, mai ales la haine de blană naturală damă, unde volumul, lungimea și proporțiile pot să flateze sau să „înghită” […]
