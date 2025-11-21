Intervenția Juristei Frunză Aida Gabriela la Conferința ”Covid-19 & Convergența Biodigitală”: Etică, Consimțământ, Răspundere și Aspecte privind Compoziția Vaccinurilor
ActiveNews.ro, 21 noiembrie 2025 10:50
Jurista Frunza Aida Gabriela a adus in atentia publicului o serie de chestiuni legale ce transeaza problema eventualelor raspunderi juridice ale organelor statului responsabile de compozitia chimica a vaccinurilor anti-Covid19..
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
10:50
Intervenția Juristei Frunză Aida Gabriela la Conferința ”Covid-19 & Convergența Biodigitală”: Etică, Consimțământ, Răspundere și Aspecte privind Compoziția Vaccinurilor # ActiveNews.ro
Jurista Frunza Aida Gabriela a adus in atentia publicului o serie de chestiuni legale ce transeaza problema eventualelor raspunderi juridice ale organelor statului responsabile de compozitia chimica a vaccinurilor anti-Covid19..
Acum 2 ore
10:00
Ministerul Educației, corigent la română: Trei greșeli într-o singură propoziție a unui Ordin de Ministru - VIDEO # ActiveNews.ro
Dacă un elev de liceu ar scrie precum scriu angajații Ministerului Educației, nu ar lua notă de trecere la limba română. Într-o singură propoziție dintr-un proiect de ordin redactat în cabinetul ministrului Daniel David, BIHOREANUL a găsit..
09:50
Ministerul Sănătății SUA aruncă bomba: Afirmația că vaccinurile nu provoacă autism este falsă # ActiveNews.ro
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din America, sub noua conducere instalată de ministrul Sănătății SUA Robert F. Kennedy Jr., a dat lovitura de grație pentru Big Pharma, dezvăluind că toate afirmațiile autorităților din SUA, potrivit cărora nu ar exista o legătură între vaccinuri și autism, sunt false.
09:50
În tradiția populară, Intrarea în Biserica a Maicii Domnului este cunoscută și sub denumirea de Sărbătoarea Luminii. Împlinindu-se trei ani de la nașterea Preacuratei Fecioare Maria, drepții ei părinți, Ioachim și Ana, și-au adus aminte de făgăduința lor, ca să dea în dar lui Dumnezeu pe cea născută.
09:50
Ministerul Educației, corigent la română: Trei greșeli într-o singură propoziție - VIDEO # ActiveNews.ro
Dacă un elev de liceu ar scrie precum scriu angajații Ministerului Educației, nu ar lua notă de trecere la limba română. Într-o singură propoziție dintr-un proiect de ordin redactat în cabinetul ministrului Daniel David, BIHOREANUL a găsit..
09:40
Tribunalul Sibiu respinge cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis # ActiveNews.ro
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis.
09:20
Armament periculos, posibil venit din Ucraina, capturat la Albița: printre muniții, și sisteme FIM‑92 Stinger, cu destinația Israel # ActiveNews.ro
O descoperire de proporții a avut loc la punctul de trecere Albița–Leușeni, unde autoritățile moldovene și române au identificat un transport clandestin de armament, ascuns într-un camion care figura în acte ca încărcat doar cu „articole din metal”.
Acum 4 ore
08:50
Planul de pace al președintelui Trump în 28 de puncte pentru Ucraina ar obliga Kievul să cedeze teritoriu suplimentar în est, să limiteze mărimea armatei și să accepte că nu va intra niciodată în NATO, potrivit unui proiect obținut de Axios.
Acum 12 ore
23:10
Ministerul Sănătății SUA aruncă bomba: Afirmația că vaccinul nu provoacă autism este falsă # ActiveNews.ro
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din America, sub noua conducere instalată de ministrul Sănătății SUA Robert F. Kennedy Jr., a dat lovitura de grație pentru Big Pharma, dezvăluind că toate afirmațiile autorităților din SUA, potrivit cărora nu ar exista o legătură între vaccinuri și autism, sunt false.
Acum 24 ore
21:40
Politologul și istoricul portughez Rafaelo Pinto Borges a publicat,în The European Conservative, o scurtă analiză despre semnificațiape care a noastră Catedrală a Mântuirii Neamului o are pentru întreaga Europă:„Noua Mare Catedrală a României ne reamintește că renaștereacivilizației este întotdeauna posibilă”.
20:30
HAOSUL SOROS. Mario Nawfal, influencer de top pe X: Familia Soros finanțează haosul, apoi îl numește ”filantropie” # ActiveNews.ro
„Imaginați-vă proteste cu gustări, transport plătit și salarii. Exact asta finanțează Open Society în timp ce pretinde că e vorba de mișcări „de la bază”. În spatele cortinei, au vărsat milioane în proteste care seamănă mai degrabă cu concerte pop stradale decît cu o revoltă autentică”
20:20
Ștefan Secăreanu: Sunt sigur că Ilie Ilașcu, dacă ar fi știut de acțiunile antiromânești și în favoarea Rusiei ale lui Ion Sturza în funcția lui de prim-ministru, cu siguranță nu și-ar fi trimis din pușcărie votul pentru el # ActiveNews.ro
Cred că explicațiile în legătură cu arestarea lui Ilie Ilașcu și a celorlalți camarazi ai noștri de către KGB-ul de la Tiraspol ar trebui să le dea în primul rând SIS-ul, fostul Minister al Securității Naționale (MSN)...
19:50
Ilie Ilașcu a luptat și a fost închis pentru ROMÂNIA MARE, nu pentru moldoveniști ca Maia Sandu. Adevărul care nu se spune nici la București nici la Chișinău - VIDEO # ActiveNews.ro
„Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate (? - n.n.). Dar el nu și-a trădat țara (? - n.n.). Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova (? - n.n.) și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor (??? - n.n.)”.
17:40
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tirasol și senator al Partidului România Mare, a fost înmormânt cu onoruri militare - VIDEO: TE IUBESC, POPOR ROMÂN! Mesajul Bisericii Ortodoxe Române # ActiveNews.ro
„Eu cred și sper în idealul național - Reîntregirii Țării. Și dacă am apropiat acest ideal măcar cu o singură zi, merită să te jertfești”, - Ilie Ilașcu, chiar din temnița de la Tiraspol
16:40
Mihai Gribincea: Maia Sandu și memoria confiscată a lui Ilie Ilașcu. Fariseismul identitar al unui stat care se teme de adevăr # ActiveNews.ro
Adevărul este simplu și nu are nevoie de artificii: Ilie Ilașcu a aparținut poporului român, a luptat pentru el și a strigat numele lui în fața morții. Orice încercare de a-i rescrie identitatea este o nedreptate. Memoria lui trebuie spusă așa cum a fost, fără ocol, fără cosmetizări și fără frică. România și Basarabia îi datorează acest lucru.
16:10
Flavia a fost unul dintre acești eroi... Pentru că nu le-a împărtășit frica indusă de stăpâni, pentru că nu a marșat la farsa globală a așa-zisei plandemii, pentru că nu a cântat în corul netrebnicilor care acopereau jaful economiei prin strigăte de breaking-news și manele de jale
15:10
20 noiembrie: Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Proclu, ucenicul Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfântul Mucenic Dasie din Silistra # ActiveNews.ro
În data de 20 noiembrie, Biserica face pomenirea: Cuviosului Grigorie Decapolitul; Sfântului Ierarh Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântului Mucenic Dasie din Durostorum.
15:00
Vocile celor peste 1.500.000 de ucraineni din Germania: ”De ce să mergem la război? Niciodată!”. Corespondență din Frankfurt am Main de la Gelu A. Tudor # ActiveNews.ro
Cu ani în urmă, la Conferința de Pace de la München fostul sfătuitor al cancelarului Helmut Kohl, Horst Teltschik declara: „Acest conflict cu caracter hegemonial poate fi rezolvat pe cale diplomatică, numai între cele două mari puteri S.U.A. și Rusia”.
14:50
„Săriți, Capitularea!” – Vodevilul Petrică și Lupul, pe scena teatrului din Kiev, în varianta belicoasă # ActiveNews.ro
Ieri, când a devenit cunoscutconținutul noului plande pace în 28 de puncte al președintelui american Donald Trump,cuvântul „capitulare” a început să fie invocat cu voce tare în Ucraina șiEuropa în legătură cu termenii acestui plan.
12:40
Urmează show la Casa Albă – Trump îl primește pe Mamdani: ”Primarul comunist a cerut să ne întâlnim” # ActiveNews.ro
Trump și viitorul primar comunist al New York-ului, Zohran Mamdani, se întâlnesc vineri, 21 noiembrie, la Casa Albă.
12:20
Ion Cristoiu a pregătit o nouă pastilă video pentru Gândul, în care vorbește despre „vasta operațiune americană «Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur»”…
12:10
ANAF merge în instanță împotriva lui Klaus Iohannis: Pune sechestru pe bunurile fostului președinte # ActiveNews.ro
ANAF va solicita instanței să poată pune sechestru pe casa în care în care soții Iohannis locuiesc, precum și pe alte bunuri ale acestora, până când Fiscul va recupera banii datorați de cei doi pentru chiriile încasate pentru imobilul confiscat în Sibiu.
Ieri
11:10
Acordurile de la Minsk au ajuns irelevante, Ucraina și Rusia se află aproape de al patrulea an de război devastator, iar scandalul corupției de la vârful puterii a pătruns chiar în cercul cel mai apropiat al lui Zelenski.
10:40
Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a fost primit cu mare fast de președintele Donald Trump.
09:50
Războiul intră într-o fază critică, fondurile internaționale se epuizează, dezertările din armată cresc de patru ori față de anul trecut, rușii avansează pe teren, iar credibilitatea politică a președintelui este grav afectată.
09:30
Trump a promulgat legea prin care ordonă desecretizarea dosarelor Epstein: ”Această farsă se va întoarce împotriva democraților” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a promulgat miercuri proiectul de lege care obligă administrația sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein.
08:50
SUA propun un nou plan de pace Ucrainei, cu cedări teritoriale și o armată redusă — SVR susține că Europa se pregătește deja pentru înfrângerea Kievului # ActiveNews.ro
Reprezentanții autorităților americane i-au transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Kievul trebuie să accepte planul Washingtonului de a pune capăt războiului cu Rusia.
19 noiembrie 2025
23:40
Lumea în care trăim, momentul istoric actual, stă sub semnul globalismului-anglo-saxon-sionist-sodomit. Scopul acestui sistem este aplatizarea personalității și individualității, eliminarea libertății, care este darul lui Dumnezeu, și reducerea omenirii la o mediocritate penibilă.
22:10
Vocile celor peste 1.500.000 de ucrainenii din Germania: ”De ce să mergem la război? Niciodată!”. Corespondență din Frankfurt am Main de la Gelu A. Tudor # ActiveNews.ro
Cu ani în urmă, la Conferința de Pace de la München fostul sfătuitor al cancelarului Helmut Kohl, Horst Teltschik declara: „Acest conflict cu caracter hegemonial poate fi rezolvat pe cale diplomatică, numai între cele două mari puteri S.U.A. și Rusia”.
22:00
FRATELE ILIE - Corespondență din SUA de la prof. dr. Nicholas Dima cu un foto-document și fotografii inedite cu Ilie Ilașcu și Părintele Gheorghe Calciu # ActiveNews.ro
I-am cunoscut pe marii nostri patrioti basarabeni in 1989, cu putin inaintea zisei revolutii din decembrie, cand am fost trimis de Vocea Americii in misiune jurnalistica la Chisinau. Am fost impresionat de puritatea sufleteasca a intelectualilor de la Chisinau. Sunt multi cei pe care i-am intalnit cu prilejul acelei vizite si toti isi traiau neintinate
21:50
FRATELE ILIE - Corespondență din SUA de la prof. dr. Nicholas Dima cu o fotografie inedită cu Ilie Ilașcu și Părintele Gheorghe Calciu și un foto-document # ActiveNews.ro
I-am cunoscut pe marii nostri patrioti basarabeni in 1989, cu putin inaintea zisei revolutii din decembrie, cand am fost trimis de Vocea Americii in misiune jurnalistica la Chisinau. Am fost impresionat de puritatea sufleteasca a intelectualilor de la Chisinau. Sunt multi cei pe care i-am intalnit cu prilejul acelei vizite si toti isi traiau neintinate
21:30
Când viața are o astfel de așezare și o așa perspectivă, cum de’o risipim noi oare, totuși, cu urâciunile lumii acesteia ce s’a întunecat cu totul?
21:00
La un moment dat, i-a crescut un nufăr în plămân, așa cum i s-a întâmplat delicatei Chloe, din SPUMA ZILELOR, romanul excepțional al lui Boris Vian și poate că a închis ochii într-o cameră invadată de flori de toamnă, care au ajutat-o să respire până la sfârșit.
20:50
ADEVĂRUL BISERICII: Un site obscur din Constanța manipulează presa românească cu o ‘știre’ veche de doi ani despre ÎPS Teodosie: Cum a căzut presa ‘națională’ în capcana unor pseudo-jurnaliști # ActiveNews.ro
Un site obscur din Constanța, dobrogealive.ro, cunoscut pentru atacurile obsesive la adresa Arhiepiscopiei Tomisului și Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, a reușit din nou să manipuleze presa națională. Autorul făcăturii este un oarecare Călin Gavrilaș, care a fost purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei până a fost dat afara din funcție după ce s-a dovedit că a corupt sexual soția unui preot căruia i-a distrus familia. De atunci se manifestă patologic
20:20
Răsturnare de situație: Instanța i-a dat dreptate omului de afaceri Fănel Bogos, care a încercat să explice abuzul DSVSA Vaslui până la Ilie Bolojan. Trebuie să primească despăgubiri de 3000000. Un jurnalist târât în afacere pentru un articol legat de DNA # ActiveNews.ro
„Lovitură de teatru în scandalul de corupție în care apare și numele premierului Ilie Bolojan. Afaceristul Fănel Bogos, arestat pentru șantaj, a câștigat definitiv procesul cu DSVSA Vaslui și trebuie să primească despăgubiri de peste 3 milioane de lei”, titrează azi cotidianul Gândul.
18:10
Volodimir Zelenski este menționat în notificarea de suspiciune adresată omului de afaceri Timur Mindici, emisă de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei. Textul a fost publicat de deputatul poporului Oleksii Honcearenko
16:40
Nicoleta Vascan: Un frumos de-al lui Hristos, fratele MIHAI FĂGĂDARU, un nou mucenic al lui Hristos! # ActiveNews.ro
„Sora mea, am plâns cand am scris ce voi spune la protest. Eu așa pățesc. Când mă gândesc la Dumnezeu și la Maica Domnului, îmi dau lacrimile.”
16:30
Constantin Barbu: Recidivistul analfabet Călin Gavrilaș face compuneri fără întrerupere # ActiveNews.ro
Analfabetul Călin Gavrilaș a lucrat la Arhiepiscopia Tomisului de unde a fost dat afară (respectându-se canoanele religioase) fiindcă a furat nevasta unui preot, distrugându-i familia. Acum, ipochimenul nefiind exigent, și-a păstrat-o de soție. Să se noteze că sunt elegant în informație.
15:20
George Emil Palade, câștigătorul premiului Nobel, medaliat de Ronald Reagan - născut la Iași în 19 noiembrie 1912, decedat în California pe 7 octombrie 2008. VIDEO DOCUMENTAR # ActiveNews.ro
George Emil Palade s-a născut la Iași pe 19 noiembrie 1912. Tatăl său a fost profesor de filosofie la Uniersitatea din Iași, iar mama învățătoare.
15:10
83 de ani de la COTUL DONULUI, 1942. Data de 19 noiembrie trebuie comemorată de întreaga românime. Cuvântul Profesorului # ActiveNews.ro
Aflu într-o carte concepută de patriotul Vasile Șoimaru intitulată Cotul Donului 1942 un articol datorat părintelui Viorel Cojocaru. Redau în continuare fraze memorabile care ar trebui să facă degrabă înconjurul României și al lumii
15:10
MARI ROMÂNI: George Emil Palade, primul Nobel românesc (19 noiembrie 1912, Iași - 7 octombrie 2008, San Diego) # ActiveNews.ro
În 1974 savantul româno-american a primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, împreună cu Albert Claude și Cristian de Duve, „pentru descoperiri privind organizarea funcțională a celulei ce au avut un rol esențial în dezvoltarea biologiei celulare moderne”.
15:00
19 noiembrie 1979. 46 de ani de la inaugurarea Metroului. Curiozități despre metroul bucureștean. Mai multe stații și-au schimbat denumirea după 1990. FOTO cu Ceaușescu # ActiveNews.ro
Prima garnitură cu călători a circulat începând cu data de 19 noiembrie 1979, iar deschiderea oficială a fost pe 19 decembrie 1979. În tot acest interval de o lună, metroul a circulat în sistem de încercare-verificare, adică metroul circula doar în orele de vârf iar intrarea era gratuită
14:50
Cel mai mare holocaust din istorie. Rusia bolșevică, prima țară care a legalizat avortul la 18 noiembrie 1920. Rezultatul: Un MILIARD de avorturi # ActiveNews.ro
Data de 18 noiembrie marchează un eveniment sumbru în Istoria omenirii 104 ani de la prima legalizare a avortului. De atunci și până astăzi, copiii avortați au ajuns să fie folosiți pe post de cobai în experimentele celei mai odioase operațiuni „sanitare” din lume de până acum: „vaccinarea” Covid.
14:40
19 noiembrie: Sfântul Proroc Avdie, ”robul Domnului" care a mers în urma Sfântului Proroc Ilie # ActiveNews.ro
În ziua de 19 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Proroc Avdie; Sfântului Mucenic Varlaam; Sfântului Mucenic Agapie; Sfântului Mucenic Eliodor; Cuviosul Ilarion din Georgia; Cuvioșilor Varlaam și Ioasaf.
13:50
Cunoscuta penumologă Flavia Groșan, hăituită în timpul plandemiei de Colegiul Medicilor, care nu a putut însă să o incrimineze cu nimic pentru tratamentele acesteia vindecătoare, a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Elitele europene trăiesc într-olume imaginară – de care se agață cu disperare și aroganță, în ciuda evidenței– doar că genul lor de fantasy nu prinde la public.
08:00
Rafael Udriște disecă volumul de ficțiune Orizonturi Roșii și Cazul Pacepa cu generalul SRI (r) Aurel Rogojan: A fost Ion Mihai Pacepa agent sovietic? Unde au dispărut toți agenții Moscovei după 1989? UNIVERSUL ELECTRONIC ORWELLIAN - VIDEO # ActiveNews.ro
Războiul psihologic, persuasiunea, șantajul pe nenumărate niveluri, operațiunile de influență — toate fac parte din arsenalul universal al serviciilor de informații. Adică, altfel spus, nimic nou sub soare, de la greci încoace.
18 noiembrie 2025
23:30
Bogdan Hertzog la Florentin Țuca: Suntem supuși testelor, iar lipsa noastră de reacție încurajează agresorii să meargă mai departe - VIDEO Pe Drept Cuvânt # ActiveNews.ro
L-am întrebat pe Bogdan ce urmează să se întâmple cu conflictul din Est și de ce a devenit incriminabil, în spațiul public de la noi și de aiurea, să spui că războiul acesta trebuie să se încheie
23:20
Răzvan Belciuganu îl amintește pe Larry Watts cu privire la Cazul Pacepa: "Președintele Carter a știut de la bun început. Bineînțeles: a știut că este agent sovietic" # ActiveNews.ro
Încă de prin 2011, istoricul american Larry Watts, ale cărui studii le găsiți validate și pe site-ul CIA, a spus cu subiect și predicat faptul că generalul Pacepa, fugit la americani in 1978, era, de fapt, agent sovietic:
22:40
Acum, ca și atunci, Tismăneanu uită să precizeze caracterul anticomunist al revoltei muncitorești și faptul că în rândul membrilor Comisiei Prezidențiale nu și-au putut găsi locul Ion Gavrilă Ogoranu și Paul Goma, autentici opozanți anticomuniști.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.