Cornel Constantin Ciomâzgă - EVENIMENT UIMITOR LA CLUJ. Urmează Bistrița!
ActiveNews.ro, 22 noiembrie 2025 02:10
Întreaga desfășurare a durat mai mult de CINCI ore, dintre care trei ore s-au consumat numai pentru sesiunea de autografe.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum o oră
02:10
21 noiembrie: Părintele Constantin Galeriu, un Apostol al Bucureștilor, născut cu Marea Unire: ”A fi astăzi preot, înseamnă a fi un adevărat erou” # ActiveNews.ro
Astăzi, 21 noiembrie, se împlinesc 106ani de la nașterea Părintelui Constantin Galeriu, unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei române, preot și profesor de teologie.
02:10
Întreaga desfășurare a durat mai mult de CINCI ore, dintre care trei ore s-au consumat numai pentru sesiunea de autografe.
Acum 4 ore
00:10
Prima întrebare la care trebuie să răspundă cel ce aspiră să fie primarul Bucureștiului este aceasta: „ce este o capitală”? A doua întrebare: „ce mai este Bucureștiul azi?” „Ce poate fi mâine?” „Cum?”
Acum 6 ore
22:00
Recomandare ActiveNews: Pr. Bogdan Florin Vlaicu în DIALOG LIVE cu renumita geneticiană franceză Alexandra Henrion-Caude. PLUS: Intervențiile de la CONFERINȚA INTERZISĂ traduse în română - VIDEO # ActiveNews.ro
Vom vorbi despre a treia conferință „COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ” care a avut loc la Palatul Parlamentului României din București, pe 14.11.2025, la care invitații cursului au conferențiat, despre modul în care serurile ARN mesager au afectat genomul uman și despre impactul lor asupra populației pediatrice.
21:30
Recomandare ActiveNews: Pr. Bogdan Florin Vlaicu în DIALOG LIVE cu renumita geneticiană franceză Alexandra Henrion-Caude și intervențiile de la CONFERINȚA INTERZISĂ traduse în româna - VIDEO # ActiveNews.ro
Vom vorbi despre a treia conferință „COVID-19, CONVERGENȚA BIO-DIGITALĂ” care a avut loc la Palatul Parlamentului României din București, pe 14.11.2025, la care invitații cursului au conferențiat, despre modul în care serurile ARN mesager au afectat genomul uman și despre impactul lor asupra populației pediatrice.
21:00
Cuvânt trezvitor al Părintelui Gheorghe Calciu: “Nu va lăsați intimidați de etichetele presei. Nu vă lăsați doborâți! Dacă-L ai pe Dumnezeu, ai într-adevăr virtute și poți să răstorni cu bărbăția ta toate capcanele satanei” # ActiveNews.ro
Oferim un cuvânt trezvitor al Părintelui Calciu, un erou al libertății, un luptător împotriva cenzurii, care ne spune cum să ne menținem starea de libertate câștigată cu preț atât de scump la Revoluție
Acum 8 ore
19:30
UE lucrează la un plan de pace alternativ și îi cere lui Zelenski să respingă planul lui Trump # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană pregătește propriul său plan pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, despre care afirmă că este mai avantajos pentru Kiev decât inițiativa Washingtonului.
Acum 12 ore
18:40
Comisia Europeană a publicat, pe data de 19 noiembrie 2025, Planul de acțiune pentru consumatori în cadrul pieței unice, intitulat pompos ”Un nou impuls pentru protecția consumatorilor, competititivitate și creștere sustenabile”. Este un plan pe 5 ani, urmând a fi pus în aplicare în perioada 2026 – 2030.
17:20
Tache Rodas, unul dintre ultimii supraviețuitori ai Experimentului Pitești, s-a mutat la cele cerești în aceeași zi de plecare la Domnul cu Părintele Gheorghe Calciu (+21 Noiembrie). Maica Domnului l-a salvat de frig, foame, sete și tortură. MĂRTURII # ActiveNews.ro
Pe 21 Noiembrie 2020, de praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, Prea-sfânta Născătoare de Dumnezeu l-a chemat la sine pe cel ce a iubit-o din toată inima, rugătorul său de taină, Tache Rodas
16:00
21 noiembrie: Părintele Constantin Galeriu, un Apostol al Bucureștiilor, născut cu Marea Unire: ”A fi astăzi preot, înseamnă a fi un adevărat erou” # ActiveNews.ro
Astăzi, 21 noiembrie, se împlinesc 106ani de la nașterea Părintelui Constantin Galeriu, unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei române, preot și profesor de teologie.
15:10
21 noiembrie: Nașterea la Ceruri a Părintelui Gheorghe Calciu, un Sfânt al Închisorilor: 21 de ani de temniță pentru Credință și Mântuire. Cuvânt al Arhimandritului Hariton Negrea de la Petru Vodă # ActiveNews.ro
Pe 21 noiembrie se împlinesc 19 ani de la plecarea la Ceruri a Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, preot ortodox român și aprig luptător împotriva regimului comunist.
15:00
Horațiu Potra nu a venit în țară ca să-și demonstreze nevinovăția, ci ca să-l înfunde și mai tare pe Călin Georgescu. O să explic de ce, punct cu punct.
Acum 24 ore
13:30
Responsabilitatea instituțiilor în pandemie. Intervenția juristei Frunză Aida Gabriela la Conferința ”Covid-19 & Convergența Biodigitală”: Etică, Consimțământ, Răspundere și Aspecte privind Compoziția Vaccinurilor # ActiveNews.ro
Jurista Frunza Aida Gabriela a adus in atentia publicului o serie de chestiuni legale ce transeaza problema eventualelor raspunderi juridice ale organelor statului responsabile de compozitia chimica a vaccinurilor anti-Covid19..
13:20
UE lucrează la un plan de pace alternativ și îi cere lui Zelenski să respingă planul lui Trump – Momentul halucinant cu harta strâmbă a lui Macron # ActiveNews.ro
Uniunea Europeană pregătește propriul său plan pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, despre care afirmă că este mai avantajos pentru Kiev decât inițiativa Washingtonului.
13:20
Responsabilitatea instituțiilor în pandemie untervenția juristei Frunză Aida Gabriela la Conferința ”Covid-19 & Convergența Biodigitală”: Etică, Consimțământ, Răspundere și Aspecte privind Compoziția Vaccinurilor # ActiveNews.ro
Jurista Frunza Aida Gabriela a adus in atentia publicului o serie de chestiuni legale ce transeaza problema eventualelor raspunderi juridice ale organelor statului responsabile de compozitia chimica a vaccinurilor anti-Covid19..
13:10
Ordin către ambasade: Trump schimbă criteriile SUA privind drepturile omului. Legea europeană de combatere a "discursului instigator la ură" online, considerată ABUZ asupra libertății de exprimare # ActiveNews.ro
Administrația Trump a introdus reguli noi pentru ambasadele și consulatele SUA în procesul de redactare a raportului anual privind drepturile omului, schimbând semnificativ modul în care Washingtonul va evalua practicile statelor străine.
12:10
Trump schimbă criteriile globale privind drepturile omului: Legea europeană de combatere a discursului instigator la ură online, considerată ABUZ asupra libertății de exprimare # ActiveNews.ro
Administrația Trump a introdus reguli noi pentru ambasadele și consulatele SUA în procesul de redactare a raportului anual privind drepturile omului, schimbând semnificativ modul în care Washingtonul va evalua practicile statelor străine.
11:50
Armament periculos, posibil venit din Ucraina, capturat într-un TIR la Albița: printre muniții, și sisteme FIM‑92 Stinger și lansatoare rusești, cu destinația Israel # ActiveNews.ro
O descoperire de proporții a avut loc la punctul de trecere Albița–Leușeni, unde autoritățile moldovene și române au identificat un transport clandestin de armament, ascuns într-un camion care figura în acte ca încărcat doar cu „articole din metal”.
11:40
Dr. Geanina Hagimă își face public raportul despre vaccinuri, manipulare și convergența biodigitală: Cinci ani de abuzuri în perioada Covid # ActiveNews.ro
După o perioadă de peste cinci ani în care am urmărit atent ce s-a întâmplat în lume, am adunat dovezi și am acționat pe toate căile posibile, cât mi-a stat în putință , împotriva minciunii, dezinformării, a abuzurilor medicale și nu numai...
10:50
Intervenția Juristei Frunză Aida Gabriela la Conferința ”Covid-19 & Convergența Biodigitală”: Etică, Consimțământ, Răspundere și Aspecte privind Compoziția Vaccinurilor # ActiveNews.ro
Jurista Frunza Aida Gabriela a adus in atentia publicului o serie de chestiuni legale ce transeaza problema eventualelor raspunderi juridice ale organelor statului responsabile de compozitia chimica a vaccinurilor anti-Covid19..
10:00
Ministerul Educației, corigent la română: Trei greșeli într-o singură propoziție a unui Ordin de Ministru - VIDEO # ActiveNews.ro
Dacă un elev de liceu ar scrie precum scriu angajații Ministerului Educației, nu ar lua notă de trecere la limba română. Într-o singură propoziție dintr-un proiect de ordin redactat în cabinetul ministrului Daniel David, BIHOREANUL a găsit..
09:50
Ministerul Sănătății SUA aruncă bomba: Afirmația că vaccinurile nu provoacă autism este falsă # ActiveNews.ro
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din America, sub noua conducere instalată de ministrul Sănătății SUA Robert F. Kennedy Jr., a dat lovitura de grație pentru Big Pharma, dezvăluind că toate afirmațiile autorităților din SUA, potrivit cărora nu ar exista o legătură între vaccinuri și autism, sunt false.
09:50
În tradiția populară, Intrarea în Biserica a Maicii Domnului este cunoscută și sub denumirea de Sărbătoarea Luminii. Împlinindu-se trei ani de la nașterea Preacuratei Fecioare Maria, drepții ei părinți, Ioachim și Ana, și-au adus aminte de făgăduința lor, ca să dea în dar lui Dumnezeu pe cea născută.
09:50
Ministerul Educației, corigent la română: Trei greșeli într-o singură propoziție - VIDEO # ActiveNews.ro
Dacă un elev de liceu ar scrie precum scriu angajații Ministerului Educației, nu ar lua notă de trecere la limba română. Într-o singură propoziție dintr-un proiect de ordin redactat în cabinetul ministrului Daniel David, BIHOREANUL a găsit..
09:40
Tribunalul Sibiu respinge cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis # ActiveNews.ro
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis.
09:20
Armament periculos, posibil venit din Ucraina, capturat la Albița: printre muniții, și sisteme FIM‑92 Stinger, cu destinația Israel # ActiveNews.ro
O descoperire de proporții a avut loc la punctul de trecere Albița–Leușeni, unde autoritățile moldovene și române au identificat un transport clandestin de armament, ascuns într-un camion care figura în acte ca încărcat doar cu „articole din metal”.
08:50
Planul de pace al președintelui Trump în 28 de puncte pentru Ucraina ar obliga Kievul să cedeze teritoriu suplimentar în est, să limiteze mărimea armatei și să accepte că nu va intra niciodată în NATO, potrivit unui proiect obținut de Axios.
Ieri
23:10
Ministerul Sănătății SUA aruncă bomba: Afirmația că vaccinul nu provoacă autism este falsă # ActiveNews.ro
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din America, sub noua conducere instalată de ministrul Sănătății SUA Robert F. Kennedy Jr., a dat lovitura de grație pentru Big Pharma, dezvăluind că toate afirmațiile autorităților din SUA, potrivit cărora nu ar exista o legătură între vaccinuri și autism, sunt false.
21:40
Politologul și istoricul portughez Rafaelo Pinto Borges a publicat,în The European Conservative, o scurtă analiză despre semnificațiape care a noastră Catedrală a Mântuirii Neamului o are pentru întreaga Europă:„Noua Mare Catedrală a României ne reamintește că renaștereacivilizației este întotdeauna posibilă”.
20:30
HAOSUL SOROS. Mario Nawfal, influencer de top pe X: Familia Soros finanțează haosul, apoi îl numește ”filantropie” # ActiveNews.ro
„Imaginați-vă proteste cu gustări, transport plătit și salarii. Exact asta finanțează Open Society în timp ce pretinde că e vorba de mișcări „de la bază”. În spatele cortinei, au vărsat milioane în proteste care seamănă mai degrabă cu concerte pop stradale decît cu o revoltă autentică”
20:20
Ștefan Secăreanu: Sunt sigur că Ilie Ilașcu, dacă ar fi știut de acțiunile antiromânești și în favoarea Rusiei ale lui Ion Sturza în funcția lui de prim-ministru, cu siguranță nu și-ar fi trimis din pușcărie votul pentru el # ActiveNews.ro
Cred că explicațiile în legătură cu arestarea lui Ilie Ilașcu și a celorlalți camarazi ai noștri de către KGB-ul de la Tiraspol ar trebui să le dea în primul rând SIS-ul, fostul Minister al Securității Naționale (MSN)...
19:50
Ilie Ilașcu a luptat și a fost închis pentru ROMÂNIA MARE, nu pentru moldoveniști ca Maia Sandu. Adevărul care nu se spune nici la București nici la Chișinău - VIDEO # ActiveNews.ro
„Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei pentru integritate (? - n.n.). Dar el nu și-a trădat țara (? - n.n.). Ilie Ilașcu a ales, cu fruntea mereu sus, să meargă la moarte pentru independența Republicii Moldova (? - n.n.) și va rămâne un simbol al tuturor moldovenilor (??? - n.n.)”.
17:40
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tirasol și senator al Partidului România Mare, a fost înmormânt cu onoruri militare - VIDEO: TE IUBESC, POPOR ROMÂN! Mesajul Bisericii Ortodoxe Române # ActiveNews.ro
„Eu cred și sper în idealul național - Reîntregirii Țării. Și dacă am apropiat acest ideal măcar cu o singură zi, merită să te jertfești”, - Ilie Ilașcu, chiar din temnița de la Tiraspol
16:40
Mihai Gribincea: Maia Sandu și memoria confiscată a lui Ilie Ilașcu. Fariseismul identitar al unui stat care se teme de adevăr # ActiveNews.ro
Adevărul este simplu și nu are nevoie de artificii: Ilie Ilașcu a aparținut poporului român, a luptat pentru el și a strigat numele lui în fața morții. Orice încercare de a-i rescrie identitatea este o nedreptate. Memoria lui trebuie spusă așa cum a fost, fără ocol, fără cosmetizări și fără frică. România și Basarabia îi datorează acest lucru.
16:10
Flavia a fost unul dintre acești eroi... Pentru că nu le-a împărtășit frica indusă de stăpâni, pentru că nu a marșat la farsa globală a așa-zisei plandemii, pentru că nu a cântat în corul netrebnicilor care acopereau jaful economiei prin strigăte de breaking-news și manele de jale
15:10
20 noiembrie: Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Proclu, ucenicul Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfântul Mucenic Dasie din Silistra # ActiveNews.ro
În data de 20 noiembrie, Biserica face pomenirea: Cuviosului Grigorie Decapolitul; Sfântului Ierarh Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântului Mucenic Dasie din Durostorum.
15:00
Vocile celor peste 1.500.000 de ucraineni din Germania: ”De ce să mergem la război? Niciodată!”. Corespondență din Frankfurt am Main de la Gelu A. Tudor # ActiveNews.ro
Cu ani în urmă, la Conferința de Pace de la München fostul sfătuitor al cancelarului Helmut Kohl, Horst Teltschik declara: „Acest conflict cu caracter hegemonial poate fi rezolvat pe cale diplomatică, numai între cele două mari puteri S.U.A. și Rusia”.
14:50
„Săriți, Capitularea!” – Vodevilul Petrică și Lupul, pe scena teatrului din Kiev, în varianta belicoasă # ActiveNews.ro
Ieri, când a devenit cunoscutconținutul noului plande pace în 28 de puncte al președintelui american Donald Trump,cuvântul „capitulare” a început să fie invocat cu voce tare în Ucraina șiEuropa în legătură cu termenii acestui plan.
12:40
Urmează show la Casa Albă – Trump îl primește pe Mamdani: ”Primarul comunist a cerut să ne întâlnim” # ActiveNews.ro
Trump și viitorul primar comunist al New York-ului, Zohran Mamdani, se întâlnesc vineri, 21 noiembrie, la Casa Albă.
12:20
Ion Cristoiu a pregătit o nouă pastilă video pentru Gândul, în care vorbește despre „vasta operațiune americană «Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur»”…
12:10
ANAF merge în instanță împotriva lui Klaus Iohannis: Pune sechestru pe bunurile fostului președinte # ActiveNews.ro
ANAF va solicita instanței să poată pune sechestru pe casa în care în care soții Iohannis locuiesc, precum și pe alte bunuri ale acestora, până când Fiscul va recupera banii datorați de cei doi pentru chiriile încasate pentru imobilul confiscat în Sibiu.
11:10
Acordurile de la Minsk au ajuns irelevante, Ucraina și Rusia se află aproape de al patrulea an de război devastator, iar scandalul corupției de la vârful puterii a pătruns chiar în cercul cel mai apropiat al lui Zelenski.
10:40
Prințul Moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a fost primit cu mare fast de președintele Donald Trump.
09:50
Războiul intră într-o fază critică, fondurile internaționale se epuizează, dezertările din armată cresc de patru ori față de anul trecut, rușii avansează pe teren, iar credibilitatea politică a președintelui este grav afectată.
09:30
Trump a promulgat legea prin care ordonă desecretizarea dosarelor Epstein: ”Această farsă se va întoarce împotriva democraților” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a promulgat miercuri proiectul de lege care obligă administrația sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein.
08:50
SUA propun un nou plan de pace Ucrainei, cu cedări teritoriale și o armată redusă — SVR susține că Europa se pregătește deja pentru înfrângerea Kievului # ActiveNews.ro
Reprezentanții autorităților americane i-au transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Kievul trebuie să accepte planul Washingtonului de a pune capăt războiului cu Rusia.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Lumea în care trăim, momentul istoric actual, stă sub semnul globalismului-anglo-saxon-sionist-sodomit. Scopul acestui sistem este aplatizarea personalității și individualității, eliminarea libertății, care este darul lui Dumnezeu, și reducerea omenirii la o mediocritate penibilă.
22:10
Vocile celor peste 1.500.000 de ucrainenii din Germania: ”De ce să mergem la război? Niciodată!”. Corespondență din Frankfurt am Main de la Gelu A. Tudor # ActiveNews.ro
Cu ani în urmă, la Conferința de Pace de la München fostul sfătuitor al cancelarului Helmut Kohl, Horst Teltschik declara: „Acest conflict cu caracter hegemonial poate fi rezolvat pe cale diplomatică, numai între cele două mari puteri S.U.A. și Rusia”.
22:00
FRATELE ILIE - Corespondență din SUA de la prof. dr. Nicholas Dima cu un foto-document și fotografii inedite cu Ilie Ilașcu și Părintele Gheorghe Calciu # ActiveNews.ro
I-am cunoscut pe marii nostri patrioti basarabeni in 1989, cu putin inaintea zisei revolutii din decembrie, cand am fost trimis de Vocea Americii in misiune jurnalistica la Chisinau. Am fost impresionat de puritatea sufleteasca a intelectualilor de la Chisinau. Sunt multi cei pe care i-am intalnit cu prilejul acelei vizite si toti isi traiau neintinate
21:50
FRATELE ILIE - Corespondență din SUA de la prof. dr. Nicholas Dima cu o fotografie inedită cu Ilie Ilașcu și Părintele Gheorghe Calciu și un foto-document # ActiveNews.ro
I-am cunoscut pe marii nostri patrioti basarabeni in 1989, cu putin inaintea zisei revolutii din decembrie, cand am fost trimis de Vocea Americii in misiune jurnalistica la Chisinau. Am fost impresionat de puritatea sufleteasca a intelectualilor de la Chisinau. Sunt multi cei pe care i-am intalnit cu prilejul acelei vizite si toti isi traiau neintinate
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.