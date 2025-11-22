Cornel Constantin Ciomâzgă - EVENIMENT UIMITOR LA CLUJ. Urmează Bistrița!

16:40

Adevărul este simplu și nu are nevoie de artificii: Ilie Ilașcu a aparținut poporului român, a luptat pentru el și a strigat numele lui în fața morții. Orice încercare de a-i rescrie identitatea este o nedreptate. Memoria lui trebuie spusă așa cum a fost, fără ocol, fără cosmetizări și fără frică. România și Basarabia îi datorează acest lucru.