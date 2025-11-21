Organizarea de voiaje individuale sau de grup, către Rusia, interzisă în Uniunea Europeană / În Bulgaria, contravenienţii pot fi amendaţi cu până la aproximativ 510.000 euro, iar în anumite cazuri pot fi condamnaţi la închisoare
Cel de-al 19-lea ”pachet” de sancţiuni impus de către Uniunea Europeană Rusiei – care interzice organizarea sau promovarea de voiaje turistice individuale sau de grup către Rusia – a fost publicat joi în Jurnalul Oficial al UE, scrie publicația Le Figaro, citată de News.ro. Turismul către Rusia scăzuse deja foarte puternic înaintea pandemiei covid-19 şi […] © G4Media.ro.
VIDEO Merops, sistemul de interceptare de drone accesibil adus în România: are 2.000 de interceptări în Ucraina, poate fi folosit dintr-o camionetă, rată de succes de 95% împotriva amenințărilor de tip Shahed # G4Media
În urma incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian polonez și românesc în urmă cu câteva luni, aceste state NATO instalează rapid sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse, precum Merops, transmite Business Insider. © G4Media.ro.
Casa Albă: Faptul că Trump a numit-o „purcică” pe o jurnalistă dovedeşte onestitatea şi transparenţa preşedintelui SUA faţă de presă # G4Media
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că utilizarea termenului „purcică” de către preşedintele Donald Trump pentru a se referi la o jurnalistă demonstrează onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Preşedintele este foarte deschis şi sincer cu toţi cei din această […] © G4Media.ro.
PNL a pierdut la Curtea de Apel București procesul cu AEP / Liberalii sunt obligați să returneze 14 milioane de lei, bani folosiți în campania lui Ciucă din 2024 / Decizia nu e definitivă # G4Media
PNL a pierdut procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și este obligat să returneze 14 milioane de lei din subvenția de stat, conform unei sentințe a Curții de Apel București din 20 noiembrie. Este vorba despre banii folosiți în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024, iae decizia nu este definitivă. AEP încearcă să […] © G4Media.ro.
Viziunea pentru București: Ciprian Ciucu propune Orașul parc, european în fapte nu doar în ambiții # G4Media
Primarul Ciprian Ciucu și-a prezentat joi seară programul său pentru Capitală, intitulat „Bucureștiul pus la punct”. Viziunea sa este integrată în 9 puncte principale și a fost anunțată în fața experților, invitaților din zona societății civile, zona administrației publice și zona academică. La eveniment a participat și premierul Ilie Bolojan. „Bucureștiul pus la punct este […] © G4Media.ro.
Pierdere importantă pentru Cristi Chivu înainte de derbiul cu AC Milan, transmite Gazzetta dello Sport # G4Media
Denzel Dumfries, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din lume, are șanse minime să joace în derbiul cu AC Milan de duminică seara, transmite Gazzetta dello Sport. Este o pierdere importantă pentru Cristi Chivu, antrenorul Interului. Chivu nu se va putea baza pe Denzel Dumfries la meciul cu Milan Mai este puțin timp până […] © G4Media.ro.
Vicepremierul albanez, pus sub acuzare într-un scandal de achiziţii publice şi suspendat din funcţie # G4Media
Vicepremierul albanez şi ministrul al infrastructurii, Belinda Balluku, a fost suspendată din funcţie joi de către o curte specială însărcinată cu cazuri de corupţie, în urma inculpării sale într-un scandal de achiziţii publice, potrivit unei surse judiciare, citată de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Membră a Partidului Socialist al prim-ministrului Edi Rama, […] © G4Media.ro.
O judecătoare federală ordonă administraţiei Trump retragerea Gărzii Naţionale din Washington # G4Media
O judecătoare federală americană a ordonat joi retragerea trupelor Gărzii Naţionale din capitală, Washington, un nou eşec pentru Donald Trump în lupta sa cu oraşele şi statele conduse de democraţi, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Însă judecătoarea Jia Cobb a acordat imediat o suspendare a execuţiei de 21 de zile, până pe […] © G4Media.ro.
Trump va ridica taxele vamale impuse mai multor produse agricole braziliene / Carnea de vită, cafeaua şi roşiile se numără printre ele # G4Media
Guvernul american va anula taxele vamale ridicate pentru o serie de produse agricole din Brazilia, potrivit unui ordin executiv publicat joi pe site-ul Casei Albe, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Printre produsele vizate se numără carnea de vită, cafeaua şi roşiile, într-un moment în care preşedintele Statelor Unite Donald Trump este sub […] © G4Media.ro.
Max Verstappen spune că RedBull nu pornește ca favorită în cursa de Formula 1 din Las Vegas, cu toate că există asemănări cu etapele de la Monza și Baku, acolo unde olandezul a câștigat. „Aici este mult mai rece, iar suprafața este foarte alunecoasă, așa că nu poți compara acest circuit cu alte circuite”, a […] © G4Media.ro.
Reţele infracţionale ce spălau bani în Regatul Unit au ajutat la ocolirea sancţiunilor internaţionale impuse Rusiei # G4Media
O reţea specializată în spălare de bani, ce acţiona în Regatul Unit, a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni la o bancă din Kîrgîzstan pentru a facilita ocolirea sancţiunilor şi sprijinirea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, a anunţat vineri Agenţia naţională britanică pentru combaterea infracţionalităţii (NCA), relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Într-o […] © G4Media.ro.
Funcţionarea liniei de tramvai 41 a fost oprită vineri dimineaţa după ce o persoană care se deplasa cu o trotinetă electrică a căzut pe linia de tramvai, în zona Bd. Mărăşti / Str. Clucerului, evenimentul neimplicând, însă, un vehicul al STB SA, a anunţat compania. „În această dimineaţă, în jurul orei 08:45, în zona Bd. […] © G4Media.ro.
Agresivitatea câinelui nu este cauzată de rasă, ci de stăpân. Concluziile unui studiu tulburător despre rasele de câini # G4Media
Este întotdeauna sfâșietor când copiii sunt mușcați de câinii familiei și mor din cauza rănilor. Emoțiile sunt, pe bună dreptate, intense și există apeluri la „acțiune”. Adesea, accentul cade pe cel mai evident element, cum ar fi rasa câinelui implicat. © G4Media.ro.
Un buzoian a predat poliției 50 de obiecte de patrimoniu furate dintr-o biserică din Norvegia. El le-a cumpărat într-un târg din Mărăcineni # G4Media
Cincizeci de piese de patrimoniu furate dintr-o biserică Norvegia au fost cumpărate dintr-un târg din judeţul Buzău de către o persoană care ulterior le-a declarat la Poliţie, obiectele de patrimoniu fiind returnate proprietarului de drept, transmite Agerpres. Reprezentanţii bisericii din Norvegia au numit gestul „miracolul buzoian”. În prima jumătate a lunii noiembrie, poliţiştii buzoieni au […] © G4Media.ro.
BBC şi două media americane, vizate de o anchetă a organismului de reglementare a audiovizualului american cu privire la montajul mincinos al unui discurs al preşedintelui american Donald Trump # G4Media
BBC a confirmat joi că a primit o scrisoare de la organismul de reglementare a audiovizualului american, Federal Communications Commission (FCC), cu privire la montajul mincinos al unui discurs al preşedintelui american Donald Trump realizat de grupul audiovizual britanic, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Brendan Carr, preşedintele FCC şi aliat apropiat al […] © G4Media.ro.
Horațiu Potra a fost adus vineri la Curtea de Apel București pentru a fi audiat în dosarul în care s-a dispus arestarea sa în lipsă, în 28 februarie 2025, când mercenarul fugise din țară. Horațiu Potra, Dorian Potra, fiul său, și Alexandru Potra, nepotul mercenarului, au fost aduși în țară încătușați, sub escorta poliției, în […] © G4Media.ro.
Charles Leclerc s-a ales cu o chemare în fața comisiei de arbitri după ce a făcut o dublă abatere rar întâlnită pe circuitul din Las Vegas. Totul a avut loc spre finalul antrenamentului 2 din cadrul Marelui Premiu din SUA, transmite racingnews365.com. Concret, Leclerc a oprit (spre finalul sesiunii de antrenament) pe marginea pistei după […] © G4Media.ro.
Restricţii de circulaţie pe Valea Oltului în intervalul 21 noiembrie – 19 decembrie / În perioada minivacanţei de 1 decembrie, restricțiile vor fi ridicate # G4Media
Traficul pe Valea Oltului va fi restricţionat în intervalul 21 noiembrie – 19 decembrie, din cauza lucrărilor de întreţinere a viaductului Cârligu Mic, transmite News.ro. ”În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie 2025, atât în cursul zilei, cât şi pe parcursul nopţii, se vor efectua lucrări de întreţinere a viaductului Cârligu Mic, motiv pentru care […] © G4Media.ro.
Confruntat cu o inflație persistentă, guvernul japonez aprobă un plan masiv de relansare în valoare de 117 miliarde de euro # G4Media
Guvernul prim-ministrului japonez Sanae Takaichi a aprobat vineri un plan masiv de relansare economică pentru a încerca să atenueze impactul inflației asupra gospodăriilor și întreprinderilor, scrie mass-media locală, citată de Le Figaro. Aceste măsuri se ridică la 21.300 miliarde de yeni (117 miliarde de euro) și includ subvenții pentru facturile de energie și reduceri de […] © G4Media.ro.
Un studiu realizat de Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute (FLI) din Jena arată că structura chimică a proteinelor din creier se schimbă profund odată cu înaintarea în vârstă, transmite MEDIAFAX. Ubicuitinarea, procesul prin care proteinele sunt marcate, iar activitatea și degradarea lor sunt controlate, suferă modificări drastice în creierul îmbătrânit. O schimbare […] © G4Media.ro.
China desfăşurat o campanie de discreditare a avionului francez Rafale, după conflictul dintre India şi Pakistan # G4Media
China a desfăşurat o campanie de dezinformare menită să afecteze vânzările avionului militar francez Rafale după ce India a folosit acest model de avion prima dată în luna mai contra armelor chinezeşti desfăşurate de ţara vecină Pakistan, a anunţat în această lună o comisie din SUA într-un raport respins de Beijing ca fals, transmite joi […] © G4Media.ro.
De ce scandalul de corupție este atât de periculos pentru Zelenski și pentru soarta Ucrainei – analiză Il Corriere Della Sera # G4Media
Analiză a publicației italiene Il Corriere Della Sera, via Rador: Un erou al rezistenței naționale împotriva agresorului poate fi în acelaşi timp și o figură compromisă de o lume coruptă? Istoria omenirii este făcută din aceste ambiguități, fiind plină de zone gri, ea nu este o poveste morală în care sfinții sunt de o parte […] © G4Media.ro.
OpenAI avertizează: Chat GPT-5 accelerează cercetarea științifică, dar nu poate lucra autonom # G4Media
Noul model de inteligență artificială Chat GPT-5 arată potențial în accelerarea descoperirilor științifice, însă nu reprezintă un pas decisiv către inteligența artificială generală (AGI), avertizează compania care l-a creat, OpenAI, într-un raport, potrivit Mediafax. © G4Media.ro.
Candidata mexicană, încoronată Miss Univers 2025, după criticile unui prezentator, care a făcut-o „proastă” # G4Media
Fatima Bosch a fost încoronată Miss Univers 2025 vineri, în Thailanda, după ce a fost ţinta criticilor publice ale unui prezentator, ceea ce a stârnit indignare chiar şi din partea preşedintelui mexican, transmite AFP, citată de Agerpres. Peste 120 de candidate din întreaga lume s-au adunat în Thailanda unde au concurat pentru titlul „Miss Univers”, […] © G4Media.ro.
METEO: Temperaturi mai ridicate decât cele specifice în perioada următoare / Vremea se menține mai cald decât normalul perioadei inclusiv în prima săptămână din decembrie # G4Media
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie, transmite News.ro. Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025 – Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice […] © G4Media.ro.
Garda de coastă a SUA ar urma să nu mai considere svastica un simbol al urii, ci doar „potenţial controversată” – surse Washington Post # G4Media
Garda de coastă a Statelor Unite nu ar mai considera svastica un simbol al urii, scrie cotidianul Washington Post, preluat de dpa și Agerpres. În cadrul unei noi politici care urmează să intre în vigoare luna viitoare, emblema folosită de nazişti va fi etichetată doar ca „potenţial controversată”. Ziarul îl citează pe comandantul gărzii de […] © G4Media.ro.
Semifinale spectaculoase la Riad Snooker Championship: Nu a fost câștigat premiul de un milion de dolari # G4Media
Riad Snooker Championship a ajuns la faza semifinalelor, iar Judd Trump (liderul mondial) și Zhao Xintong (campionul mondial en-titre) se află printre cei rămași pe tabloul de concurs. Nu a fost câștigat până acum premiul de un milion de dolari, oferit de organizatorii arabi pentru un break „maxim” de 167 de puncte. Triplu campion mondial, […] © G4Media.ro.
Inspectorii ANAF au descoperit joi în Prahova o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați, potrivit unui comunicat al instituției. Inspectorii au găsit materii prime, aparatură de producție și peste 169.000 de produse cu o valoare de piață estimată la 16,7 milioane de lei. Firma nu […] © G4Media.ro.
Un suspect în cazul sabotajului asupra Nord Stream va fi extrădat din Italia în Germania / Ucraineanul ar fi coordonat atacurile comise în septembrie 2022 # G4Media
Un bărbat acuzat că a contribuit la organizarea actului de sabotaj asupra gazoductului rus Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 va fi extrădat săptămâna viitoare din Italia în Germania, a anunţat joi seară avocatul său, Kanzlei Menaker, potrivit dpa, transmite Agerpres. Individul va fi condus la o închisoare din Hamburg (nordul Germaniei) şi […] © G4Media.ro.
Aleksandar Vucic, vizat de o plângere penală în Italia / E acuzat că ar avea legătură cu „Sarajevo safari”, un presupus fenomen din anii ’90 în care cetățeni străini ar fi plătit pentru a ucide civili # G4Media
Un jurnalist de investigație croat a depus o plângere la procurorii din Milano împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic, acuzându-l de legături cu așa-numitul „Sarajevo safari”, un presupus fenomen din anii ’90 în care cetățeni străini ar fi plătit pentru a trage asupra civililor, anunță Mediafax. Procurorii din Milano investighează posibila implicare a unor cetățeni italieni […] © G4Media.ro.
Ciprian Ciucu despre Cătălin Drulă, după ce acesta l-a acuzat de manipularea sondajelor: are o „frustrare” că nu reuşeşte să treacă de 12-13% / „Eu sunt în competiţie cu Daniel Băluţă”, spune candidatul liberal # G4Media
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, i-a răspuns lui Cătălin Drulă, candidatul USR, care l-a acuzat de manipularea sondajelor după ce un sondaj INSCOP l-a plasat pe locul 4 în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu a negat orice legătură cu sondajul INSCOP. El a declarat că nu înţelege de […] © G4Media.ro.
Bulgaria este la 2-3 ani distanță de un ”scenariu românesc”, avertizează economiștii. Guvernul de la Sofia propune creșteri masive de salarii și pensii # G4Media
Analiză a agenției bulgare Sega, via Rador: Recent, au venit știri uimitoare din România – guvernul începe reduceri de 40% în administrație! Acest curaj al guvernanților din România contrastează puternic cu nehotărârea celor de la noi, care se prefac că nu aud rumoarea tot mai mare împotriva creșterii cheltuielilor pentru aparatul de stat. În Bulgaria, autoritățile […] © G4Media.ro.
Numărul tinerilor ungari care studiază în străinătate a doborât recordul. Majoritatea au ales să studieze într-o altă țară din cauza mediului politic și social din Ungaria # G4Media
Numărul studenților ungari care studiază în străinătate a stabilit un record în anul universitar care a început în septembrie. Conform datelor prezentate miercuri de Academia Engame, care îndrumă și pregătește elevii de liceu pentru admitere, 18.391 de tineri ungari studiază la universitățile din alte țări, scrie Népszava, citată de Rador. În 2017, acest număr a […] © G4Media.ro.
EduPet | Animalele ne învață răbdarea, empatia și bucuria de a trăi: Povești și sfaturi de la psihoterapeutul Carla Buleanu (VIDEO) # G4Media
În cadrul celui mai nou episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, Ioana Cosma a stat de vorbă cu Carla Buleanu, psihoterapeut și iubitoare de animale, despre legătura profundă dintre oameni și animalele lor, dar și despre impactul emoțional, educațional și social pe care îl au acestea în viețile noastre. © G4Media.ro.
Liberalul Gigel Știrbu îi cere lui Cătălin Drulă „să se retragă imediat” din alegerile pentru Primăria București / Altfel, Capitala va intra ”pe mâna clanurilor sau pe mâna extremiștilor” # G4Media
Deputatul PNL Gigel Sorinel Știrbu îi cere lui Cătălin Drulă să se ”retragă imediat” din alegerile locale pentru Primăria București, în urma prezentării datelor unui sondaj INSCOP. ”Trag astăzi un semnal de alarmă direct și ferm: Cătălin Drulă trebuie să se retragă imediat din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru că în urma tuturor analizelor sociologice, […] © G4Media.ro.
Max Verstappen (RedBull Racing) a avut doar al nouălea timp în cel de-al doilea antrenament liber din Las Vegas (contând pentru Marele Premiu de Formula 1), campionul mondial en-titre având o întârziere de peste jumătate de secundă față de Lando Norris (britanicul de la McLaren a stabilit timpul de referință). FP2 is complete here in […] © G4Media.ro.
Procurorul general al Spaniei, suspendat din funcţie pentru doi ani / A fost găsit vinovat în cazul unei scurgeri de informaţii către presă din dosarul unui om de afaceri # G4Media
Procurorul general al Spaniei a fost suspendat din funcţie pentru doi ani după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal care îl implica pe un om de afaceri care este partenerul unei importante politiciene de dreapta. Álvaro García Ortiz, care a ocupat funcţia de procuror general din 2022, a […] © G4Media.ro.
Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, propune în programul său pentru Bucureşti plantarea unui milion de copaci, în următorii cinci ani, transmite Agerpres. „Nu pot ei tăia cât putem noi planta. Acesta este un angajament. În planul meu pentru Bucureşti am prevăzut plantarea a un milion de arbori în următorii 5 ani, […] © G4Media.ro.
Blue Origin pregătește o versiune mai puternică a rachetei New Glenn / Cum se va numi noua variantă # G4Media
Compania Blue Origin, deţinută de miliardarul Jeff Bezos, a anunţat joi că va construi o versiune mai mare şi mai puternică a rachetei sale spaţiale New Glenn, elaborând planuri incipiente pentru o familie de lansatoare de sateliţi orbitali, similare flotei de rachete Falcon construite de compania SpaceX, deţinută de Elon Musk şi care domină acest […] © G4Media.ro.
Val de mirosuri neplăcute în Brașov / Garda de Mediu susține că vine din Săcele: „E perioada în care se fertilizează terenurile agricole” / ”Va mai dura câteva zile, nu e toxic” # G4Media
Braşovenii din mai multe zone ale oraşului s-au plâns în ultimele două zile de apariţia unor mirosuri greu de suportat. Conform comisarului şef al Gărzii Naţionale de Mediu Braşov, Mircea Paraschiv, mirosurile provin de pe terenurile agricole de dincolo de Ocolitoarea municipiului Braşov, de pe teritoriul municipiului Săcele, scrie BZB. „Este perioada în care se […] © G4Media.ro.
Fostul prezentator tv Andrei Zaharescu, a fost rechemat de la postul de consul la Cape Town, după 12 ani de mandat # G4Media
Consulul României la Cape Town, Africa de Sud, fostul prezentator tv Andrei Zaharescu, a fost rechemat de la post, după 12 ani, potrivit unei hotărâri adoptate de guvernul Bolojan în ședința de joi. Alți doi consuli au fost, de asemenea, retrași, conform portalului juridice.ro. „Prin această hotărâre, s-a decis rechemarea de la post a următorilor […] © G4Media.ro.
BREAKING Textul integral al planului Trump pentru pace. Plus garanții de securitate pentru Ucraina, care ar trebui să cedeze masiv teritorii Rusiei / SUA, NATO și UE vor garanta securitatea Ucraineni ciuntite # G4Media
Textul integral al planului negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi noapte de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile american The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte măsuri […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ LA RAFT | Cât costă 1 kilogram de carne de porc, înainte de sărbători / Contrar zvonurilor, aceste produs nu lipsește din magazine și se comercializează la prețuri „normale”. În marile rețele sunt și promoții # G4Media
Recent, numeroase canale media au difuzat știri referitoare la scumpiri însemnate pentru carnea de porc. Ca să vedem cum stau lucrurile, G4Food a făcut un tur la mai multe magazine, mari și mici. © G4Media.ro.
Pras Michel, fost membru Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare / A direcționat ilegal peste 120 de milioane de dolari pentru campania lui Obama, din 2012 # G4Media
Prakazrel „Pras” Michel, câștigător Grammy și fost membru al trupei Fugees, a fost condamnat la 14 ani de închisoare după ce un juriu federal l-a găsit vinovat de direcționarea ilegală a milioane de dolari în donații străine către campania de realegere a lui Barack Obama din 2012, anunță Mediafax. Pras Michel, în vârstă de 52 […] © G4Media.ro.
Studiu elvețian: Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică / Cercetătorii au urmărit aproape 200 de copii / Studiul a acoperit intervalul dintre 4 ani și 7 ani # G4Media
Un nou studiu elvețian arată că cei mici care folosesc de timpuriu numărarea pe degete se descurcă mai bine la adunare decât cei care nu o folosesc, anunță Mediafax. Există o dezbatere amplă între cercetători despre cât de utilă este numărarea pe degete pentru copii. Psihologii educaționali spun că numărarea pe degete îi ajută pe […] © G4Media.ro.
Safariurile cu husky din Finlanda: Mii de câini ar putea suferi în tăcere. Ce nu văd turiștii # G4Media
Industria safariurilor cu husky din Laponia, Finlanda, ascunde o realitate mai puțin idilică decât imaginile cu zăpezi perfecte și câini entuziaști care trag sănii. Un nou raport publicat de SEY – organizația finlandeză pentru protecția animalelor – dezvăluie o criză tăcută a bunăstării animalelor, alimentată de boom-ul turismului din ultimii ani. © G4Media.ro.
Preşedintele Boliviei desființează Ministerul Justiției / Rodrigo Paz, de dreapta, îl numește „Ministerul Persecuției” și instrument al stângii împotriva opoziției # G4Media
Preşedintele bolivian Rodrigo Paz a desfiinţat joi Ministerul Justiţiei, după ce iniţial anunţase înlocuirea titularului acestuia, aflat în centrul unui scandal, după dezvăluirea unei condamnări penale pe care a ascuns-o, relatează AFP, citată de Agerppres. Într-o declaraţie făcută presei de la sediul guvernului, Paz şi-a reiterat promisiunea din campanie de a desfiinţa acest minister, argumentând […] © G4Media.ro.
Noua secția de îngrijiri paliative dintr-un spital din Brașov, funcțională mult sub capacitate / Sunt 29 de paturi cu doar 12 pacienți / ”Nu avem personal” # G4Media
În cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Braşov funcționează, de mai bine de o lună, o secție de îngrijiri paliative, cu 29 de paturi în regim de spitalizare continuă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Spațiile necesare au fost amenajate în corpul B al Spitalului Mârzescu, etaj 2, și asigură […] © G4Media.ro.
Ce să faci în weekend, în București: expoziții, patinaj și distracție pentru toată familia / E timpul târgurilor: turism, tradiții și cadouri # G4Media
Bucureștiul oferă în acest weekend (21–23 noiembrie 2025) o mulțime de experiențe pentru toate gusturile: de la târguri și cadouri festive la expoziții de artă, jocuri video și explorări culturale. Alege-ți aventura și bucură-te de un weekend plin de descoperiri și distracție, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Fiecare eveniment e o […] © G4Media.ro.
