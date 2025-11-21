Nicușor Dan: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina / Suntem în continuare dispuși să apărăm Ucraina
G4Media, 21 noiembrie 2025 12:30
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, adică de Ucraina, iar comunitatea internațională este dispusă în continuare să apere Ucraina. „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina. Noi toți ne uităm acum la Ucraina – comunitatea […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
12:50
Multiplul campion Mark Williams, de nerecunoscut: „Nu l-am văzut niciodată jucând atât de slab” # G4Media
Judd Trump nu a avut parte de o zi fantastică la masa de joc, dar cu toate acestea s-a impus categoric, scor 4-0, contra veteranului Mark Williams (50 de ani) la Riad Snooker Championship, în sferturi. La finalul partidei, liderul mondial a spus că nu l-a văzut vreodată pe multiplul campion mondial din Țara Galilor […] © G4Media.ro.
12:50
Cetăţenii care au suferit pagube similare celor din cartierul bucureștean Rahova, despăgubiţi cu valoarea reală la zi a pierderii, prevede un proiect de lege aflat în dezbatere la Camera Deputaților # G4Media
Cetăţenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat, ori ca urmare a executării intervenţiei de către serviciile de urgenţă, au dreptul la ajutoare de urgenţă şi la despăgubiri care să acopere valoarea reală la zi, conform preţului pieţei, a pierderii suferite, prevede un proiect aflat în dezbatere […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
12:40
Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Capitalei începe sâmbătă şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 7.00, transmite Agerpres. În cursa electorală pentru ocuparea fotoliului de la Primăria Capitalei, lăsat liber de Nicuşor Dan după câştigarea prezidenţialelor, s-au înscris 18 candidaţi. La alegerile locale din iunie 2024 au intrat în competiţia pentru […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:30
Nicuşor Dan: Extinderea UE în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, este o investiţie în securitate # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este „un act de caritate”, este o investiţie în securitate, transmite Agerpres. Afirmaţia a fost făcută la conferinţa la nivel înalt ”Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivităţii economice […] © G4Media.ro.
12:30
Elevii medaliați la competiția internațională Gimnaziada 2025, care au fost susținuți financiar de părinți, nu primesc premii în țară, ci doar cei înscriși de Minister, semnalează un părinte # G4Media
Părintele a două fete gemene, eleve în clasa a IX-a, spune pentru că se află într-o situație inedită: ambele fetele au câștigat medalii de aur la competiția sportivă Gimnaziada 2025, la categoria pe echipe, însă doar una dintre ele va primi premiu de la Ministerul Educației. Asta pentru că Ministerul a plătit cheltuielile de participare […] © G4Media.ro.
12:30
Nicușor Dan: Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina / Suntem în continuare dispuși să apărăm Ucraina # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, adică de Ucraina, iar comunitatea internațională este dispusă în continuare să apere Ucraina. „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina. Noi toți ne uităm acum la Ucraina – comunitatea […] © G4Media.ro.
12:30
Președintele Nicușor Dan despre plecarea fostului consilier Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele # G4Media
Președintele Nicușor Dan a vorbit vineri în premieră despre plecarea fostului său consilier Ludovic Orban. Întrebat de ce l-a concediat, șeful statului a indicat că e vorba despre faptul că Orban a exprimat public poziții diferite de ale lui. ”Oriunde în lume, când un demnitar are un consilier și consilierul spune în mod repetat în […] © G4Media.ro.
12:30
Ministrul Educației despre refuzul unor primari de a deconta naveta profesorilor: Vom găsi o soluție pentru anul viitor # G4Media
Ministrul Educației Daniel David a fost întrebat de jurnaliștii de la Bihoreanul cum va dezvolta învățământul rural, în contextul în care, în prezent, multor profesori din județ nu li se decontează naveta. „Vom găsi o soluție pentru anul viitor, fie să anulăm prorogarea, fie să găsim un mecanism prin care primăriile să-și asume responsabilitățile stabilite […] © G4Media.ro.
12:30
Autorităţile locale din Japonia au aprobat repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume # G4Media
O colectivitate locală niponă a aprobat vineri repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, o etapă-cheie pentru repunerea în funcţiune a sitului după catastrofa de la Fukushima din 2011 şi închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Hideyo Hanazumi, guvernatorul departamentului Niigata (centru-vest) unde se află centrala nucleară […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:10
Legendarul Jimmy Connors critică abordarea lui Alcaraz: „Cu cât mai mulți bani, cu atât mai bine” # G4Media
Carlos Alcaraz a declarat forfait de la faza finală a Cupei Davis, dar va juca meciuri demonstrative pe bani mulți în luna decembrie. Legendarul Jimmy Connors critică abordarea ibericului și spune că tinerii din ziua de azi cred că pot face orice. Alcaraz a avut unele probleme medicale în finala Turneului Campionilor de la Torino […] © G4Media.ro.
12:10
Șefa diplomației europene: „Uniunea Europeană sprijină orice plan ce ar aduce o pace justă şi durabilă” # G4Media
Uniunea Europeană va sprijini orice plan de pace pentru Ucraina atât timp cât acesta ar aduce o pace justă şi durabilă şi implică Kievul şi UE, a afirmat vineri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, citată de Reuters, transmite Agerpres. „În ceea ce priveşte planul de pace care înţelegem că i-a fost prezentat preşedintelui (Volodimir) Zelenski, […] © G4Media.ro.
12:00
Prăbușirile de avioane militare americane au crescut vertiginos între 2020 și 2024, cauzând 90 de decese / Cea mai mortală aronavă / Care este explicația? # G4Media
Incidentele grave și costisitoare ale aeronavelor militare americane—cunoscute ca incidente de Clasa A—au crescut vertiginos cu 55% în ultimii patru ani, arată noi date ale Pentagonului, furnizate senatoarei Elizabeth Warren, potrivit publicației Defense One. © G4Media.ro.
12:00
Două persoane, reţinute de către procurorii din Republica Moldova în legătură cu camionul cu arme oprit la Vama Albița / Vehiculul ar fi traversat frontiera cu Ucraina # G4Media
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova a dispus reţinerea a două persoane în cazul camionului plin cu arme care a fost oprit la Vama Leuşeni – Albiţa. În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care nu a anunţat deocamdată măsuri, transmite News.ro. ”De către organul de urmărire penală a Serviciului […] © G4Media.ro.
12:00
Copiii sunt racolaţi pe platformele de jocuri video să comită acte de violenţă în numele mafiei sau în războiul hibrid, avertizează Europol # G4Media
Reţelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite torturi şi crime, recrutându-i prin platformele de jocuri video şi smartphone-uri, iar părinţii adesea habar nu au ce se întâmplă. În plus, copiii şi tinerii sunt folosiţi de state ostile şi de autorii ameninţărilor hibride ca spioni involuntari, avertizează şefa Europol, Catherine De Bolle, într-un interviu […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:50
Oamenii de știință au creat o moleculă „activatoare a sistemului imunitar” pentru a ajuta organismul să combată cancerul # G4Media
Un studiu realizat de Centrul de Cercetare în Imunoterapie al Institutului Weizmann de Știință, publicat săptămâna aceasta, evidențiază descoperirea unei noi clase de molecule activatoare ale sistemului imunitar care ar putea ajuta sistemul imunitar al organismului să combată cancerul, scrie The Times of Israel. Publicat miercuri în prestigioasa revistă Cell, raportul directorului Weizmann, profesorul Ido […] © G4Media.ro.
11:30
Organizarea de voiaje individuale sau de grup, către Rusia, interzisă în Uniunea Europeană / În Bulgaria, contravenienţii pot fi amendaţi cu până la aproximativ 510.000 euro, iar în anumite cazuri pot fi condamnaţi la închisoare # G4Media
Cel de-al 19-lea ”pachet” de sancţiuni impus de către Uniunea Europeană Rusiei – care interzice organizarea sau promovarea de voiaje turistice individuale sau de grup către Rusia – a fost publicat joi în Jurnalul Oficial al UE, scrie publicația Le Figaro, citată de News.ro. Turismul către Rusia scăzuse deja foarte puternic înaintea pandemiei covid-19 şi […] © G4Media.ro.
11:10
VIDEO Merops, sistemul de interceptare de drone accesibil adus în România: are 2.000 de interceptări în Ucraina, poate fi folosit dintr-o camionetă, rată de succes de 95% împotriva amenințărilor de tip Shahed # G4Media
În urma incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian polonez și românesc în urmă cu câteva luni, aceste state NATO instalează rapid sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse, precum Merops, transmite Business Insider. © G4Media.ro.
11:10
Casa Albă: Faptul că Trump a numit-o „purcică” pe o jurnalistă dovedeşte onestitatea şi transparenţa preşedintelui SUA faţă de presă # G4Media
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că utilizarea termenului „purcică” de către preşedintele Donald Trump pentru a se referi la o jurnalistă demonstrează onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Preşedintele este foarte deschis şi sincer cu toţi cei din această […] © G4Media.ro.
11:10
PNL a pierdut la Curtea de Apel București procesul cu AEP / Liberalii sunt obligați să returneze 14 milioane de lei, bani folosiți în campania lui Ciucă din 2024 / Decizia nu e definitivă # G4Media
PNL a pierdut procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și este obligat să returneze 14 milioane de lei din subvenția de stat, conform unei sentințe a Curții de Apel București din 20 noiembrie. Este vorba despre banii folosiți în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024, iae decizia nu este definitivă. AEP încearcă să […] © G4Media.ro.
11:10
Viziunea pentru București: Ciprian Ciucu propune Orașul parc, european în fapte nu doar în ambiții # G4Media
Primarul Ciprian Ciucu și-a prezentat joi seară programul său pentru Capitală, intitulat „Bucureștiul pus la punct”. Viziunea sa este integrată în 9 puncte principale și a fost anunțată în fața experților, invitaților din zona societății civile, zona administrației publice și zona academică. La eveniment a participat și premierul Ilie Bolojan. „Bucureștiul pus la punct este […] © G4Media.ro.
11:10
Pierdere importantă pentru Cristi Chivu înainte de derbiul cu AC Milan, transmite Gazzetta dello Sport # G4Media
Denzel Dumfries, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din lume, are șanse minime să joace în derbiul cu AC Milan de duminică seara, transmite Gazzetta dello Sport. Este o pierdere importantă pentru Cristi Chivu, antrenorul Interului. Chivu nu se va putea baza pe Denzel Dumfries la meciul cu Milan Mai este puțin timp până […] © G4Media.ro.
11:10
Vicepremierul albanez, pus sub acuzare într-un scandal de achiziţii publice şi suspendat din funcţie # G4Media
Vicepremierul albanez şi ministrul al infrastructurii, Belinda Balluku, a fost suspendată din funcţie joi de către o curte specială însărcinată cu cazuri de corupţie, în urma inculpării sale într-un scandal de achiziţii publice, potrivit unei surse judiciare, citată de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Membră a Partidului Socialist al prim-ministrului Edi Rama, […] © G4Media.ro.
11:00
O judecătoare federală ordonă administraţiei Trump retragerea Gărzii Naţionale din Washington # G4Media
O judecătoare federală americană a ordonat joi retragerea trupelor Gărzii Naţionale din capitală, Washington, un nou eşec pentru Donald Trump în lupta sa cu oraşele şi statele conduse de democraţi, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Însă judecătoarea Jia Cobb a acordat imediat o suspendare a execuţiei de 21 de zile, până pe […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:50
Trump va ridica taxele vamale impuse mai multor produse agricole braziliene / Carnea de vită, cafeaua şi roşiile se numără printre ele # G4Media
Guvernul american va anula taxele vamale ridicate pentru o serie de produse agricole din Brazilia, potrivit unui ordin executiv publicat joi pe site-ul Casei Albe, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Printre produsele vizate se numără carnea de vită, cafeaua şi roşiile, într-un moment în care preşedintele Statelor Unite Donald Trump este sub […] © G4Media.ro.
10:50
Max Verstappen spune că RedBull nu pornește ca favorită în cursa de Formula 1 din Las Vegas, cu toate că există asemănări cu etapele de la Monza și Baku, acolo unde olandezul a câștigat. „Aici este mult mai rece, iar suprafața este foarte alunecoasă, așa că nu poți compara acest circuit cu alte circuite”, a […] © G4Media.ro.
10:40
Reţele infracţionale ce spălau bani în Regatul Unit au ajutat la ocolirea sancţiunilor internaţionale impuse Rusiei # G4Media
O reţea specializată în spălare de bani, ce acţiona în Regatul Unit, a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni la o bancă din Kîrgîzstan pentru a facilita ocolirea sancţiunilor şi sprijinirea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, a anunţat vineri Agenţia naţională britanică pentru combaterea infracţionalităţii (NCA), relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Într-o […] © G4Media.ro.
10:40
10:40
Funcţionarea liniei de tramvai 41 a fost oprită vineri dimineaţa după ce o persoană care se deplasa cu o trotinetă electrică a căzut pe linia de tramvai, în zona Bd. Mărăşti / Str. Clucerului, evenimentul neimplicând, însă, un vehicul al STB SA, a anunţat compania. „În această dimineaţă, în jurul orei 08:45, în zona Bd. […] © G4Media.ro.
10:40
Agresivitatea câinelui nu este cauzată de rasă, ci de stăpân. Concluziile unui studiu tulburător despre rasele de câini # G4Media
Este întotdeauna sfâșietor când copiii sunt mușcați de câinii familiei și mor din cauza rănilor. Emoțiile sunt, pe bună dreptate, intense și există apeluri la „acțiune”. Adesea, accentul cade pe cel mai evident element, cum ar fi rasa câinelui implicat. © G4Media.ro.
10:30
Un buzoian a predat poliției 50 de obiecte de patrimoniu furate dintr-o biserică din Norvegia. El le-a cumpărat într-un târg din Mărăcineni # G4Media
Cincizeci de piese de patrimoniu furate dintr-o biserică Norvegia au fost cumpărate dintr-un târg din judeţul Buzău de către o persoană care ulterior le-a declarat la Poliţie, obiectele de patrimoniu fiind returnate proprietarului de drept, transmite Agerpres. Reprezentanţii bisericii din Norvegia au numit gestul „miracolul buzoian”. În prima jumătate a lunii noiembrie, poliţiştii buzoieni au […] © G4Media.ro.
10:30
BBC şi două media americane, vizate de o anchetă a organismului de reglementare a audiovizualului american cu privire la montajul mincinos al unui discurs al preşedintelui american Donald Trump # G4Media
BBC a confirmat joi că a primit o scrisoare de la organismul de reglementare a audiovizualului american, Federal Communications Commission (FCC), cu privire la montajul mincinos al unui discurs al preşedintelui american Donald Trump realizat de grupul audiovizual britanic, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Brendan Carr, preşedintele FCC şi aliat apropiat al […] © G4Media.ro.
10:30
Horațiu Potra a fost adus vineri la Curtea de Apel București pentru a fi audiat în dosarul în care s-a dispus arestarea sa în lipsă, în 28 februarie 2025, când mercenarul fugise din țară. Horațiu Potra, Dorian Potra, fiul său, și Alexandru Potra, nepotul mercenarului, au fost aduși în țară încătușați, sub escorta poliției, în […] © G4Media.ro.
10:10
Charles Leclerc s-a ales cu o chemare în fața comisiei de arbitri după ce a făcut o dublă abatere rar întâlnită pe circuitul din Las Vegas. Totul a avut loc spre finalul antrenamentului 2 din cadrul Marelui Premiu din SUA, transmite racingnews365.com. Concret, Leclerc a oprit (spre finalul sesiunii de antrenament) pe marginea pistei după […] © G4Media.ro.
10:10
Restricţii de circulaţie pe Valea Oltului în intervalul 21 noiembrie – 19 decembrie / În perioada minivacanţei de 1 decembrie, restricțiile vor fi ridicate # G4Media
Traficul pe Valea Oltului va fi restricţionat în intervalul 21 noiembrie – 19 decembrie, din cauza lucrărilor de întreţinere a viaductului Cârligu Mic, transmite News.ro. ”În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie 2025, atât în cursul zilei, cât şi pe parcursul nopţii, se vor efectua lucrări de întreţinere a viaductului Cârligu Mic, motiv pentru care […] © G4Media.ro.
10:10
Confruntat cu o inflație persistentă, guvernul japonez aprobă un plan masiv de relansare în valoare de 117 miliarde de euro # G4Media
Guvernul prim-ministrului japonez Sanae Takaichi a aprobat vineri un plan masiv de relansare economică pentru a încerca să atenueze impactul inflației asupra gospodăriilor și întreprinderilor, scrie mass-media locală, citată de Le Figaro. Aceste măsuri se ridică la 21.300 miliarde de yeni (117 miliarde de euro) și includ subvenții pentru facturile de energie și reduceri de […] © G4Media.ro.
10:00
Un studiu realizat de Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute (FLI) din Jena arată că structura chimică a proteinelor din creier se schimbă profund odată cu înaintarea în vârstă, transmite MEDIAFAX. Ubicuitinarea, procesul prin care proteinele sunt marcate, iar activitatea și degradarea lor sunt controlate, suferă modificări drastice în creierul îmbătrânit. O schimbare […] © G4Media.ro.
09:50
China desfăşurat o campanie de discreditare a avionului francez Rafale, după conflictul dintre India şi Pakistan # G4Media
China a desfăşurat o campanie de dezinformare menită să afecteze vânzările avionului militar francez Rafale după ce India a folosit acest model de avion prima dată în luna mai contra armelor chinezeşti desfăşurate de ţara vecină Pakistan, a anunţat în această lună o comisie din SUA într-un raport respins de Beijing ca fals, transmite joi […] © G4Media.ro.
09:50
De ce scandalul de corupție este atât de periculos pentru Zelenski și pentru soarta Ucrainei – analiză Il Corriere Della Sera # G4Media
Analiză a publicației italiene Il Corriere Della Sera, via Rador: Un erou al rezistenței naționale împotriva agresorului poate fi în acelaşi timp și o figură compromisă de o lume coruptă? Istoria omenirii este făcută din aceste ambiguități, fiind plină de zone gri, ea nu este o poveste morală în care sfinții sunt de o parte […] © G4Media.ro.
09:40
OpenAI avertizează: Chat GPT-5 accelerează cercetarea științifică, dar nu poate lucra autonom # G4Media
Noul model de inteligență artificială Chat GPT-5 arată potențial în accelerarea descoperirilor științifice, însă nu reprezintă un pas decisiv către inteligența artificială generală (AGI), avertizează compania care l-a creat, OpenAI, într-un raport, potrivit Mediafax. © G4Media.ro.
09:40
Candidata mexicană, încoronată Miss Univers 2025, după criticile unui prezentator, care a făcut-o „proastă” # G4Media
Fatima Bosch a fost încoronată Miss Univers 2025 vineri, în Thailanda, după ce a fost ţinta criticilor publice ale unui prezentator, ceea ce a stârnit indignare chiar şi din partea preşedintelui mexican, transmite AFP, citată de Agerpres. Peste 120 de candidate din întreaga lume s-au adunat în Thailanda unde au concurat pentru titlul „Miss Univers”, […] © G4Media.ro.
09:30
METEO: Temperaturi mai ridicate decât cele specifice în perioada următoare / Vremea se menține mai cald decât normalul perioadei inclusiv în prima săptămână din decembrie # G4Media
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie, transmite News.ro. Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025 – Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice […] © G4Media.ro.
09:20
Garda de coastă a SUA ar urma să nu mai considere svastica un simbol al urii, ci doar „potenţial controversată” – surse Washington Post # G4Media
Garda de coastă a Statelor Unite nu ar mai considera svastica un simbol al urii, scrie cotidianul Washington Post, preluat de dpa și Agerpres. În cadrul unei noi politici care urmează să intre în vigoare luna viitoare, emblema folosită de nazişti va fi etichetată doar ca „potenţial controversată”. Ziarul îl citează pe comandantul gărzii de […] © G4Media.ro.
09:20
Semifinale spectaculoase la Riad Snooker Championship: Nu a fost câștigat premiul de un milion de dolari # G4Media
Riad Snooker Championship a ajuns la faza semifinalelor, iar Judd Trump (liderul mondial) și Zhao Xintong (campionul mondial en-titre) se află printre cei rămași pe tabloul de concurs. Nu a fost câștigat până acum premiul de un milion de dolari, oferit de organizatorii arabi pentru un break „maxim” de 167 de puncte. Triplu campion mondial, […] © G4Media.ro.
09:20
Inspectorii ANAF au descoperit joi în Prahova o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați, potrivit unui comunicat al instituției. Inspectorii au găsit materii prime, aparatură de producție și peste 169.000 de produse cu o valoare de piață estimată la 16,7 milioane de lei. Firma nu […] © G4Media.ro.
09:00
Un suspect în cazul sabotajului asupra Nord Stream va fi extrădat din Italia în Germania / Ucraineanul ar fi coordonat atacurile comise în septembrie 2022 # G4Media
Un bărbat acuzat că a contribuit la organizarea actului de sabotaj asupra gazoductului rus Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 va fi extrădat săptămâna viitoare din Italia în Germania, a anunţat joi seară avocatul său, Kanzlei Menaker, potrivit dpa, transmite Agerpres. Individul va fi condus la o închisoare din Hamburg (nordul Germaniei) şi […] © G4Media.ro.
09:00
Aleksandar Vucic, vizat de o plângere penală în Italia / E acuzat că ar avea legătură cu „Sarajevo safari”, un presupus fenomen din anii ’90 în care cetățeni străini ar fi plătit pentru a ucide civili # G4Media
Un jurnalist de investigație croat a depus o plângere la procurorii din Milano împotriva președintelui sârb Aleksandar Vucic, acuzându-l de legături cu așa-numitul „Sarajevo safari”, un presupus fenomen din anii ’90 în care cetățeni străini ar fi plătit pentru a trage asupra civililor, anunță Mediafax. Procurorii din Milano investighează posibila implicare a unor cetățeni italieni […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:50
Ciprian Ciucu despre Cătălin Drulă, după ce acesta l-a acuzat de manipularea sondajelor: are o „frustrare” că nu reuşeşte să treacă de 12-13% / „Eu sunt în competiţie cu Daniel Băluţă”, spune candidatul liberal # G4Media
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu, i-a răspuns lui Cătălin Drulă, candidatul USR, care l-a acuzat de manipularea sondajelor după ce un sondaj INSCOP l-a plasat pe locul 4 în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu a negat orice legătură cu sondajul INSCOP. El a declarat că nu înţelege de […] © G4Media.ro.
08:50
Bulgaria este la 2-3 ani distanță de un ”scenariu românesc”, avertizează economiștii. Guvernul de la Sofia propune creșteri masive de salarii și pensii # G4Media
Analiză a agenției bulgare Sega, via Rador: Recent, au venit știri uimitoare din România – guvernul începe reduceri de 40% în administrație! Acest curaj al guvernanților din România contrastează puternic cu nehotărârea celor de la noi, care se prefac că nu aud rumoarea tot mai mare împotriva creșterii cheltuielilor pentru aparatul de stat. În Bulgaria, autoritățile […] © G4Media.ro.
08:50
Numărul tinerilor ungari care studiază în străinătate a doborât recordul. Majoritatea au ales să studieze într-o altă țară din cauza mediului politic și social din Ungaria # G4Media
Numărul studenților ungari care studiază în străinătate a stabilit un record în anul universitar care a început în septembrie. Conform datelor prezentate miercuri de Academia Engame, care îndrumă și pregătește elevii de liceu pentru admitere, 18.391 de tineri ungari studiază la universitățile din alte țări, scrie Népszava, citată de Rador. În 2017, acest număr a […] © G4Media.ro.
08:40
EduPet | Animalele ne învață răbdarea, empatia și bucuria de a trăi: Povești și sfaturi de la psihoterapeutul Carla Buleanu (VIDEO) # G4Media
În cadrul celui mai nou episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, Ioana Cosma a stat de vorbă cu Carla Buleanu, psihoterapeut și iubitoare de animale, despre legătura profundă dintre oameni și animalele lor, dar și despre impactul emoțional, educațional și social pe care îl au acestea în viețile noastre. © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.