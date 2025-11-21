Parchetul laminat - eleganță, durabilitate și întreținere fără bătăi de cap
21 noiembrie 2025
Parchetul laminat este una dintre cele mai populare alegeri atunci când vine vorba de amenajarea locuinței. Și pe bună dreptate: este versatil, estetic, ușor de montat și oferă o gamă impresionantă de finisaje care pot imita perfect lemnul natural, piatra sau chiar betonul. În plus, costurile sale s

A început „bătălia ofertelor” pentru vacanța 2026. „Târgul de Turism al României” aduce reduceri de până la 60%! # Click.ro
Nu ți-ai planificat Sărbătorile din acest an, iar concediul din 2026 pare departe? Ei bine, nu mai aștepta! O soluție poate veni la Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, deschis în Pavilionul B2 al Romexpo București.
Unul dintre cele mai performante sporturi nu scapă de metehnele violente.
Alegerea unui termostat de perete poate aduce economii importante la energie și un control mai bun asupra confortului termic din casă. Un model bine ales, cu funcții automate sau conectivitate la smartphone, te ajută să gestionezi consumul eficient și să reduci facturile. Instalarea unui astfel de t
Pe măsură ce înaintezi în vârstă, nevoia de a rămâne activ și independent devine din ce în ce mai importantă. Tricicletele electrice se prezintă ca o soluție perfectă pentru seniorii care doresc să se bucure de libertate și mobilitate fără a face compromisuri la capitolul siguranță. Acest articol ex
O femeie care a călătorit prin lume vreme de 13 ani spune care este orașul ei favorit: „Nu este foarte cunoscut” # Click.ro
Italia este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din întreaga lume. Însă, indiferent de cât de mulți turiști ajung aici, tot mai există unele nestemate ascunse în peninsulă.
Motivul pentru care mulți români își țineau mașinile pe butuci iarna: „Traficul auto înainte de 1989 era un fel de glumă” # Click.ro
Iernile anilor '80 au fost extrem de dificile, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, țara se confrunta cu nenumărate lipsuri și probleme economice, în ultimii ani ai regimului comunist. Iar pentru ca situația să fie și mai dificilă, vremea făcea ca iernile să fie și mai greu de îndurat.
8 ani fără Stela Popescu. Marina Almășan: „Îi plăceau țuiculița ardelenească și slăninuța”. Dan Negru: „Purta tocuri și la 80 de ani”. Ce avere uriașă strânsese actrița? # Click.ro
8 ani fără Stela Popescu. Marina Almășan: „Îi plăceau țuiculița ardelenească și slăninuța cu ceapă”. Dan Negru: „Purta tocuri și la 80 de ani”. Ce avere strânsese?
Purcel la masă, tratat ca un client VIP în București! Imaginile care au stârnit valuri pe internet # Click.ro
Bucureștiul nu duce lipsă de imagini care devin virale peste noapte, însă de data aceasta serviciile „speciale” oferite unui… purcel au reușit să întreacă orice imaginație.
CFR Cluj primește vizita lui Rapid în Superliga României.
Andrew Tate a pierdut peste 800.000 de dolari în urma unor tranzacții nereușite: „Ar putea fi unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul crypto” # Click.ro
Deși oameni din întreaga lume plătesc pentru sfaturile lui, controversatul influencer Andrew Tate a pierdut aproape un milion de dolari după ce a investit în criptomonede. Analiștii l-au descris drept „unul dintre cei mai slabi traderi din crypto”.
Adina Buzatu, în zor cu pregătirile pentru nunta fiicei! Cine este ginerele? „O să plâng de-o să leșin! Nu dau sfaturi că sunt nemăritată” # Click.ro
Adina Buzatu va fi soacră mică, anul viitor.
Un cutremur s-a produs astăzi, 21 noiembrie 2025, în județul Buzău, fiind resimțit ușor în mai multe localități din zona de sud-est a României. Seismul a avut o magnitudine de 3,3 pe scara Richter și a fost unul dintre cele mai recente evenimente seismice din România.
Creatorul de modă Cătălin Botezatu figurează pe afișul filmului „Planurile iubirii”, unde joacă alături de marea actriță Maia Morgenstern.
Bogdan Vlădău lansează podcastul „Aparență și Esență”. Primele episoade surprind momente emoționante alături de Victor Slav și Codin Maticiuc # Click.ro
Bogdan Vlădău revine în atenția publicului cu un nou proiect media profund și neașteptat: “Aparență și Esență”, un podcast de conversații intime și autentice, în care invitații își lasă garda jos și vorbesc despre viață fără mască și fără filtre.
Ce a simțit Cătălin Botezatu când i-a dat replica Maiei Mogerstern în „Planurile iubirii”?! „E ca și cum ai juca în 10 filme deodată” # Click.ro
Creatorul de modă Cătălin Botezatu figurează pe afișul filmului „Planurile iubirii”, unde joacă alături de marea actriță Maia Morgenstern.
Alexandru Constantin, dezvăluiri despre lupta crâncenă cu depresia! „Eram la pământ! Încă urmez terapie” # Click.ro
Alexandru Constantin a vorbit deschis despre depresie, vindecare și iubirea de sine în cel mai personal episod din seria „Super Oameni”.
Încă un oraş din România, al șaselea, renunţă la artificiile de Revelion. Cum au motivat autorităţile această decizie # Click.ro
Municipiul Buzău se alătură altor orașe din România care au decis să renunțe la focurile de artificii pentru Revelion.
Caz cutremurător în Craiova. Un medic psihiatru este acuzat de exploatarea unei femei vulnerabile și trafic de droguri # Click.ro
Un caz șocant de abuz în domeniul medical a fost descoperit recent în Craiova. Daniel Iliuță, medic psihiatru în vârstă de 31 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de exploatarea unei paciente vulnerabile și de trafic de droguri de risc.
Actorul Spencer Lofranco, cunoscut pentru roluri în filme precum Gotti și Unbroken, a murit. Avea 33 de ani # Click.ro
Actorul canadian Spencer Lofranco, cunoscut pentru roluri în filme precum Gotti și Unbroken, a încetat din viață pe 18 noiembrie 2025, la vârsta de 33 de ani, potrivit mai multor surse media.
Prima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului. Cea mai gustoasă rețetă de păstrăv la cuptor # Click.ro
Pe 21 noiembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, marcând și prima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2025.
Planul lui Trump pentru Ucraina. 28 de puncte care ar garanta securitatea Kievului, dar cu concesii teritoriale # Click.ro
Președintele american Donald Trump a prezentat un plan detaliat în 28 de puncte pentru soluționarea conflictului din Ucraina, care propune garanții de securitate pentru Kiev, dar include și concesii teritoriale semnificative și limitarea aderării Ucrainei la NATO.
Cod galben de ceață în 19 județe din România. Avertizări ANM și restricții de circulație pe autostrăzi # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață avertizări Cod galben de ceață densă în 19 județe din România, iar vizibilitatea pe drumurile naționale și autostrăzi este semnificativ redusă.
Într-o decizie importantă în litigiul dintre ANAF și familia fostului președinte Klaus Iohannis, Tribunalul Sibiu a respins cererea Agenției Naționale de Administrare Fiscală de a institui sechestru pe bunurile familiei Iohannis.
Obiceiurile alimentare care cresc riscul de apariție a polipilor intestinali, în special în rândul femeilor tinere. # Click.ro
Polipii intestinali sunt formațiuni care, deși inițial benigne, pot evolua către cancer colorectal. Studiile recente arată că anumite obiceiuri alimentare cresc riscul de apariție a acestor polipi, în special în rândul femeilor tinere.
Nu porți ochelari chiar dacă ai nevoie de ei? Lipsa lor îți poate deruta creierul și afecta sănătatea pe termen lung # Click.ro
Mulți oameni evită să poarte ochelari, fie din comoditate, fie din dorința de a nu depinde de ei. Însă vederea nefocalizată, lăsată zile sau luni în șir fără corecția potrivită, poate afecta subtil, dar persistent, felul în care funcționează ochii.
Cum să alegi lumina perfectă în dormitor pentru un somn cu adevărat odihnitor. Ce tipuri de becuri și corpuri de iluminat te ajută să obții o atmosferă relaxantă # Click.ro
Lumina dintr-o cameră nu influențează doar atmosfera, ci și starea noastră fizică și psihică. Ea poate induce relaxare și pregătirea corpului pentru somn sau, dimpotrivă, poate menține nivelul de alertă și poate îngreuna adormirea. De aceea, modul în care alegi sursele de iluminat pentru dormitor tr
Zodiile care vor avea parte de un miracol, în acest weekend. Acești nativi se vor bucura din plin de surprizele Universului # Click.ro
Weekendul care urmează vine cu o energie puternică și transformatoare pentru anumite zodii. Alinierea astrală le aduce acestor nativi o schimbare neașteptată, un moment de claritate sau o reușită pe care o așteptau de mult timp.
Irinei Fodor îi place sarea cât se poate de multă în bucate.
„Dragon steagul” este cel mai bun antrenament pentru abdomen din 2025. Ce este și cum ne poate ajuta # Click.ro
Plank-urile și abdomenele tradiționale par demodate în 2025. Noua tendință în fitnessul pentru abdomen este exercițiul Dragon Flag, un antrenament complex care lucrează simultan mușchii abdominali, spatele și centura scapulară.
Aceste 7 lucruri din casa ta blochează fluxul de numerar. Îndepărtează-le și schimbările vor fi vizibile imediat # Click.ro
Simți că banii parcă nu rămân în portofel sau că oportunitățile financiare întârzie să apară? Conform principiilor Feng Shui, obiectele din casă pot influența direct fluxul de numerar și energia prosperității.
Sarmalele de post sunt un preparat tradițional românesc care nu lipsește niciodată de pe mesele de sărbători sau din zilele de post. La Mănăstirea Putna, această rețetă este pregătită cu grijă și respect pentru tradiție, oferind un gust autentic și sănătos.
Chiar dacă dormi 7-8 ore în fiecare noapte, este posibil să te trezești dimineața fără energie, obosit și lipsit de concentrare.
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Sărbătoare cu Cruce Roșie pentru ortodocși astăzi, 21 noiembrie # Click.ro
Astăzi, 21 noiembrie 2025, credincioșii ortodocși sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox, dedicată Fecioarei Maria și momentului în care aceasta a fost adusă de părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, la Templu.
Zodia care astăzi, 21 noiembrie, are divinitatea de partea ei. Acest nativ o să obțină o reușită profesională, iar relația de cuplu i se îmbunătățește semnificativ # Click.ro
Peștii se numără printre zodiile norocoase astăzi, 21 noiembrie, când influențele astrale le vor aduce reușite importante atât pe plan profesional, cât și în viața personală.
Rodia nu este doar un fruct delicios, ci și un adevărat aliat pentru sănătatea digestivă. Semințele sale, numite arili, sunt bogate în fibre, antioxidanți, vitamine și compuși antiinflamatori, care sprijină funcționarea optimă a intestinului.
Ciorbă cu găluște din ficat, un preparat ardelenesc pe care nu-l vei uita niciodată, dacă îl guști! Se face rapid și conține un ingredient secret # Click.ro
În universul gastronomic românesc, unele rețete vechi poartă cu ele nu doar gusturi, ci și povești și obiceiuri transmise din generație în generație. Un astfel de exemplu este ciorba cu găluște realizate din ficat, o specialitate specifică Ardealului,
Ce tip de struguri ar trebui să alegi: roșii sau verzi? Adevărul despre beneficiile anticancer și antidiabet ale acestor fructe # Click.ro
Strugurii sunt printre cele mai consumate fructe ale toamnei, însă puțini știu că diferențele dintre soiurile roșii și cele verzi pot influența semnificativ aportul de antioxidanți.
Elwira Petre a început să posteze din ce în ce mai des rețete de mâncăruri pe care le pregătește chiar în bucătăria sa. Soția dansatorului Mihai Petre a împărtășit recent ingredientele și modul de pregătire al unei delicioase tarte cu prune.
Paris Jackson, probleme de sănătate din cauza dependenței de droguri: „Mi-a ruinat viața”. Cu ce se confruntă singura fiică a megastarului # Click.ro
Paris Jackson (27 de ani), cântăreață și compozitoare, a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate, consecințe a consumului din trecut de substanțe interzise.
România are în față un duel greu, care se va disputa la Istanbul.
Mama surorilor Gabor și-a presimțit moartea? Ce a mărturisit cu 3 luni înainte să se stingă din viață. Ramona: „Am invitat-o pe mama la mine” # Click.ro
Viața surorilor Gabor a fost marcată de pierderea părinților lor. Recent, sora mai mică a acestora, Ramona Gabor, a povestit cu durere cum mama sa i-a vorbit despre moarte.
Rețeta lui Ștefan Popescu pentru chipsuri din paste, gustarea care a devenit virală pe TikTok. Chef-ul propune și un sos delicios de brânză # Click.ro
Ștefan Popescu, unul dintre jurații emisiunii „Chefi la Cuțite”, te învață cum să pregătești paste chips, o gustare ce a devenit virală în mediul online. În plus, ai și o variantă de sos delicios care însoțește perfect acest preparat. Iată cât de simplu este!
Ei au cântat și în corul bisericii! Fuego, Gheorghe Turda și Mihai Budeanu de la 3 Sud Est au vrut să se facă preoți: „Așa a ales destinul!” # Click.ro
Au cântat în corul bisericii, la debutul muzical! Fuego și Mihai Budeanu de la 3 Sud Est au vrut să se facă preoți: „Așa a ales destinul!”
Motivul pentru care copiii refuză să consume legume verzi. Recomandarea Mihaelei Bilic: „De ce nu ne place această culoare în mâncare?” # Click.ro
Renumitul medic nutriționist Mihaela Bilic abordează un subiect destul de interesant, despre motivul pentru care majoritatea copiilor și adulților nu sunt atrași de mâncărurile verzi. Există și o explicație logică pentru acest lucru, pe care a împărtășit-o specialistul prin intermediul unei postări
A crezut că a dat lovitura la cazino, dar a fost prins de polițiști. Motivul pentru care a fost reținut un bărbat din Galați # Click.ro
Un bărbat din Galați a crezut că dă lovitura la casino, după ce a plătit cu bani falși. Acesta a ajuns pe mâinile poliției.
Tranzacție uriașă pe piața imobiliară din Italia! Un penthouse de lux s-a vândut cu o sumă impresionantă și marchează astfel nou record al prețurilor proprietăților de lux din inima Capitalei.
Monumentul dedicat domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz din județul Galați va fi restaurat cu peste 1 milion de euro: „Proiectul include și 12 evenimente culturale comune” # Click.ro
În județul Galați, monumentul dedicat domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz urmează să fie restaurant printr-un proiect european de peste un milion de euro. Statuia din bronz pe care a realizat-o Gheorghe Turcu urmează să fie supusă unei expertize, apoi consolidată și restaurată.
Cum și-a cucerit Pavel Bartoș soția: „Trebuie să muncești”. Cei doi au pornit de la zero și au făcut mari sacrificii # Click.ro
Pavel Bartoș (50 de ani), apreciat pentru energia sa debordantă, a făcut dezvăluiri sincere despre începutul relației cu soția lui.
