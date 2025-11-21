„Pe Bolojan nu-l apucă Sf. Ion în funcţie!” Gigi Neţoiu face un anunţ şoc şi anunţă numele viitorului premier al României. Video
Fanatik, 21 noiembrie 2025 14:20
Gigi Nețoiu face un anunț șoc despre viitorul Guvernului, spunând că Ilie Bolojan nu va mai rămâne mult timp în funcția de premier al României. Mai mult, știe și cine îi va lua locul
• • •
Acum 10 minute
14:40
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute” # Fanatik
Ce a transmis clinica unde Gigi Becali a suferit o intervenție chirurgicală la nivel cervical, după ce omul de afaceri a decis să nu rămână la spital și să plece acasă
Acum 30 minute
14:30
E gata! Una dintre cele mai frumoase handbaliste a plecat de la CSM București la marea rivală # Fanatik
Este oficial! Handbalista de la CSM București care a furat privirile tuturor și-a anunțat plecarea din lotul „tigroaicelor” și transferul la noua sa echipă. Despre cine este vorba
14:20
Acum o oră
14:00
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat” # Fanatik
Cu ce probleme de sănătate se confrunta Gigi Becali, patronul de la FCSB. Omul de afaceri s-a operat la Constanța. “El tot timpul zicea că îl doare. A avut curaj”.
Acum 2 ore
13:40
A luat Champions League cu Liverpool, iar acum e dator cu milioane de euro! Celebrul fotbalist, dispută în instanță cu fratele său # Fanatik
Fostul jucător al lui Liverpool, câștigător al Ligii Campionilor cu echipa în urmă cu mai mulți ani, are mari probleme financiare și ar putea să declare falimentul. Motivul pentru care a ajuns să lupte în instanță contra fratelui său.
13:40
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina „creează probleme României”. Cum a ajuns să fie prins cu ușa Zelenski: „Formă de presiune” # Fanatik
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina este unul dureros pentru Zelenski și poporul său. Va accepta să cedeze teritoriile ocupate de ruși? Ce spun experții
13:20
Antrenorul român a dat cărțile pe față, după ce a fost demis: „Zicea că îmi e prieten, dar voia să decidă tot” # Fanatik
Antrenorul român a rupt tăcerea la 3 luni după ce a fost demis. Ce minciuni au spus despre el cei care l-au dat afară.
12:50
Presa din Turcia a reacționat vizavi de meciul de baraj cu România. Titluri, comentarii și ce cred jurnaliștii despre naționala lui Mircea Lucescu, fost selecționer al naționalei din „Țara Semilunii”
Acum 4 ore
12:40
Jucătorul-problemă de la FCSB! Dezvăluirile lui Mihai Stoica: ”A fost riscant să-l aduc. N-am scuze” # Fanatik
Gigi Becali a dat milităria jos din pod și a anunțat amenzi uriașe pentru indisciplină. Mihai Stoica a vorbit despre un episod petrecut de curând și care l-a avut în prim-plan pe un jucător important de la FCSB.
12:30
Vineri, 21 noiembrie, de la ora 10:30, a avut loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici a stat față în față cu cel mai cunoscut impresar român, Ioan Becali.
12:20
„Cine va avea 150.000 de voturi va fi Primarul Bucureștiului”. Mitică Dragomir dezvăluie ce „pile” are fiecare candidat și cine se va retrage! Exclusiv # Fanatik
În direct la "Profeţiile lui Mitică" s-a discutat despre pilele candidaţilor la Primăria Generală a Capitalei. Care sunt avantajele şi dezavantajele fiecărui candidat la alegerile din 7 decembrie.
12:10
Gabriel Torje, destăinuiri despre momentul din carieră pe care îl regretă cel mai tare: „Le-am spus că nu vreau” # Fanatik
Ajuns la 35 de ani, Gabriel Torje a făcut destăinuiri tulburătoare despre cel mai dificil moment din cariera sa. Pe cine învinuiește cel care era poreclit „Messi din Banat”
11:50
Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Starul portughez e din nou în centrul atenției # Fanatik
Cristiano Ronaldo a ajuns recent la Casa Albă, iar Donald Trump i-a făcut un cadou pe măsură. Ce a primit starul portughez din partea liderului american?
11:40
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul” # Fanatik
Gică Hagi a dezvăluit când va reveni în antrenorat. Ce spune „Regele” fotbalului românesc despre barajul de calificare la Campionatul Mondial dintre Turcia și România.
11:30
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după operația la cervicală! Foto # Fanatik
Gigi Becali a fost operat la cervicală joi după-amiază, însă acest lucru nu l-a oprit să fie prezent la Catedrala Patriarhală pentru Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
11:20
(P) Cupa Mondială 2026: Un nou sistem competițional, mai multe echipe participante și peste 100 de meciuri # Fanatik
Turneul final al Cupei Mondiale din 2026 va marca mai multe premiere pentru istoria celei mai importante competiții de fotbal din lume. Pe Betano, la cel mai bun operator online, deținătoarea titlului mondial, Argentina, are […]
11:10
Giovanni Becali nu se teme de Turcia la barajul pentru CM 2026: “Nu e o sperietoare, mai greu e al doilea meci! I-am bătut la ei cu Erdogan în tribună” # Fanatik
Ce spune Giovanni Becali despre meciul României cu Turcia de la baraj. Impresarul e de părere că tricolorii au șanse bune, deși pleacă cu a doua șansă.
11:00
Sondaj INSCOP. Topul politicienilor preferați de bucureșteni: în cine au oamenii cea mai mare încredere, în ciuda măsurilor de austeritate # Fanatik
Rezultate neașteptate în noul sondaj INSCOP. Cine sunt politicienii în care bucureștenii au cea mai mare încredere, în ciuda măsurilor de austeritate dure.
10:50
FIFA a luat o decizie extrem de controversată, iar suporterii au luat cu asalt paginile de social media. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Cristiano Ronaldo, idolul a sute de milioane de oameni
Acum 6 ore
10:30
Culisele plecării lui Edi Iordănescu de la naționala României. „A fost o decizie de bărbat adevărat, de cap de familie”. Exclusiv # Fanatik
Care a fost motivul care l-a făcut pe Edi Iordănescu să renunțe la naționala de seniori a României. Antrenorul a plecat după un turneu final de senzație la EURO.
10:20
10:10
Gigi Becali, decizie incredibilă la doar câteva ore după ce a fost operat de un preot neurochirurg: „E adevărat că este riscant” # Fanatik
Gigi Becali, ajuns la vârsta de 67 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul cervical, iar cel ce l-a operat a fost preotul neurochirurg Ştefan Mindea. Ce a făcut patronul lui FCSB imediat după anestezie
10:00
Universitatea Craiova este una dintre pretendentele la titlu în acest sezon. Ce jucător a remarcat Mihai Stoica din tabăra formației oltene după prima parte a sezonului regulat.
10:00
Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria Capitalei: În 2035, Bucureștiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniți grav în accidente rutiere # Fanatik
Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria Capitalei anunță asumarea unui obiectiv important: în 2035, Bucureștiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniți grav în accidente rutiere. ”Un oraș nu e sigur cu adevărat […]
09:50
Lamine Yamal nu pare să aibă liniște, asta după ce în ultimul timp a fost în centrul mai multor scandaluri, atât la echipa de club, Barcelona, cât și la echipa națională.
09:30
Doliu în ziua meciului FC Argeș – Universitatea Craiova! Legenda echipei a murit la 68 de ani # Fanatik
Fotbalul românesc a fost lovit de o nouă tragedie. Un fost mare fotbalist s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare.
09:20
Fostul internațional român care a jucat în Turcia a dat verdictul după tragerea la sorți a barajului pentru CM: „Are șanse mari să câștige!” # Fanatik
Un fotbalist cu realizări importante la echipa națională a României a vorbit în presa din Turcia despre barajul pe care „tricolorii” îl vor disputa în martie în „Țara Semilunii”, iar concluzia sa este una surprinzătoare.
09:10
Toate detaliile despre noul staff de la Universitatea Craiova! Unul dintre secunzii lui Coelho este un fost antrenor de la o celebră academie de fotbal din Austria # Fanatik
Universitatea Craiova a anunțat staff-ul care-l va ajuta pe Filipe Coelho. FANATIK vă prezintă toate detaliile despre cei care vor pune „osul la bătaie“ pentru tricoul alb-albastru.
09:00
Favoritul lui Mircea Lucescu, alături de care a câștigat 14 trofee, se retrage din fotbal: „Gata, am obosit, sunt epuizat!” # Fanatik
Unul dintre fotbaliștii alături de care selecționerul României a câștigat 14 trofee a decis să spună adio fotbalului de performanță, considerând că nu mai are motivație
Acum 8 ore
08:40
Ce a putut să spună Mircea Lucescu despre comentatorii de la România – San Marino 7-1. Exclusiv # Fanatik
Mircea Lucescu nu a avut milă de Andrei Rădulescu și de Felix Drăghici. Comentatorii de la Antena 1 au „tocat” echipa națională și pe selecționer la meciul cu San Marino, câștigat de România cu 7-1
08:10
Ciprian Ciucu, față în față cu Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV, vineri, 21 noiembrie, de la ora 17.30. Ediție spectacol a emisiunii, cu multe dezvăluiri # Fanatik
Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, va veni vineri, 21 noiembrie, la FANATIK EXCLUSIV. Se anunță o nouă ediție spectacol moderată de Horia Ivanovici, cu multe dezvăluiri.
08:00
Campion în patru țări! Federația a schimbat regulamentul peste noapte și echipa lui a câștigat titlul # Fanatik
O decizie bizară a Federației a făcut ca echipa unui campion mondial să câștige titlul peste noapte, oferindu-i acestuia șansa unei performanțe remarcabile
07:40
Probleme serioase pentru Coelho înainte de debutul la Universitatea Craiova! Șase jucători importanți, out pentru meciul cu FC Argeș # Fanatik
Universitatea Craiova nu se va putea baza pe șase jucători impotanți la partida cu FC Argeș. Ce spune noul tehnician al oltenilor despre meciul său de debut pe banca alb-abaștrilor.
07:10
Obiceiul pe care îl are Diana Ciucă înainte de fiecare meci. Ce face portarul de la Rapid, de fapt # Fanatik
Diana Ciucă, portărița de la handbal a Rapidului, recunoaște că a dezvoltat un obicei înainte de fiecare meci. O ajută foarte mult să se concentreze pe teren.
Acum 12 ore
05:50
Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt sute de ”giga” de probe ale ”loviturii de stat” # Fanatik
Dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a blocat activitatea departamentului IT al Curții de Apel București, din cauza cantității uriașe de date stocate pe suport electronic.
Acum 24 ore
00:20
Lotul Turciei are o valoare impresionantă. Iată comparația completă cu echipa națională a României înaintea barajului pentru Campionatul Mondial de anul viitor.
00:00
Chiar dacă nu a trecut nici măcar jumătate din sezonul actual, se pare că șefii lui Real Madrid știu deja primul jucător al echipei care urmează să plece în vara viitoare.
20 noiembrie 2025
23:30
Legia l-a ales pe înlocuitorul lui Edi Iordănescu! Antrenorul unui internațional român va prelua echipa # Fanatik
La aproximativ trei săptămâni de la despărțirea de Edi Iordănescu, Legia ar fi ajuns la un acord cu noul antrenor principal. Este vorba despre un tehnician care pregătește momentan echipa unui internațional român.
23:20
Pontul zilei de vineri, 21 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru FC Argeș – Universitatea Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 21 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul FC Argeș - Universitatea Craiova
23:10
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a uimit mai multă lume # Fanatik
Gigi Becali a făcut un gest neașteptat în momentul în care un livrator Glovo s-a apropiat de el. Totul s-a întâmplat în plină zi, pe o stradă din București.
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 21 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 290 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Ligue 1 și Bundesliga
22:40
FRF, datoare către Gigi Becali?! Ce sumă are de încasat patronul FCSB: „Trebuie să facă rost de bani din amenzi!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali susţine că are de luat o sumă importantă de la FRF. FCSB va obţine un pot important pentru că în sezonul trecut a respectat regula 5+6.
22:20
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: ”Cel mai important susținător al meu este fiica mea, Alexandra”. Propunere pentru ceilalți contracandidați # Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, dezvăluie faptul că fiica sa, Alexandra, este susținătorul cel mai important la viitoarele alegeri. Ce propunere inedită are acesta pentru contracandidații săi.
22:10
Alexandru Maxim (35 de ani), mijlocașul lui Gaziantep, a vorbit despre tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. România va înfrunta Turcia în semifinale
22:00
Filipe Coelho, focusat total pe muncă la Universitatea Craiova! Portughezul e de o săptămână în Bănie, dar încă n-a vizitat celebrul Târg de Crăciun: „Nu am avut timp!“ # Fanatik
Filipe Coelho a început în forță munca la Universitatea Craiova, iar timpul pare că nu-i mai ajunge. Ce a spus tehnicianul portughez despre disputa cu Argeș și când va avea de gând să viziteze Târgul de Crăciun.
21:40
Amenda uriașă pe care Andrei Borza a fost la un pas să o primească de la Mauro Pderzoli la Rapid. Cum a intervenit Giovanni Becali și l-a scăpat, de fapt, de pedeapsă pe tânărul jucător.
21:20
Schimbare făcută de Steaua Roșie Belgrad înainte de meciul cu FCSB. Ce o așteaptă pe campioana României în Serbia # Fanatik
Steaua Roșie Belgrad a făcut o schimbare semnificativă înainte de meciul cu FCSB din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Ce o așteaptă pe campioana României în Serbia.
21:10
Cum a prosperat firma pneumologului Flavia Groșan, în ciuda controverselor pe care le-a iscat. Câștiguri de până la 4.000% # Fanatik
Descoperă cum firma medicului pneumolog Flavia Groșan a înregistrat creșteri spectaculoase de până la 4.000%, în ciuda controverselor pe care le-a provocat și care au zguduit lumea medicală.
20:40
Marcel Răducanu surprinde: „E mai bine cu Turcia decât cu Danemarca!”. Marele pericol din barajul de calificare la Mondiale # Fanatik
Marcel Răducanu e în asentiment cu Mihai Stoichiță. Fostul internațional român nu se teme de Turcia și a comentat pentru FANATIK tragerea la sorți a barajului de calificare la CM 2026
20:30
Giovanni Show, vineri, 21 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după ce România și-a aflat adversara de la baraj # Fanatik
Vineri, 21 noiembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu cel mai cunoscut impresar român, Ioan Becali.
