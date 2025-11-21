Eliza și maestrul, prima carte dintr-o serie pentru copii, scrisă de o fostă jurnalistă, Ada Cocoș

13:30

Clujul va avea stații moderne de transport public în mai multe cartiere. Mai multe stații au intrat în proces de modernizare, ca parte din strategia de modernizare a mobilității urbane. Primele copertine noi au fost deja montate, iar lucrările continuă pe alte amplasamente, cu un ritm constant de execuție. 197 de copertine sunt deja funcționale în […] The post Mai multe stații CTP din Cluj vor fi modernizate appeared first on ViaClujTV.