Eliza și maestrul, prima carte dintr-o serie pentru copii, scrisă de o fostă jurnalistă, Ada Cocoș # ViaCluj
În copilărie, când era întrebată ce dorește să se facă atunci când va fi mare, Ada Cocoș răspunea: scriitoare! Acest lucru nu s-a produs imediat, ci ani mai târziu, după o carieră în media și comunicare. Anul trecut, a simțit că a venit vremea să așterne pe hârtie poveștile din imaginația sa. Așa s-a născut […] The post Eliza și maestrul, prima carte dintr-o serie pentru copii, scrisă de o fostă jurnalistă, Ada Cocoș appeared first on ViaClujTV.
Acum 2 ore
13:50
Consiliul Județean sprijină Primăria Recea-Cristur în vederea reabilitării drumului comunal Dealul Jurcii–Escu. Au fost alocați 200.000 de lei de Consiliul Județean Cluj, din fondul de rezervă, pentru reabilitarea drumului comunal DC 163 Dealul Jurcii – Escu, pe o lungime de 1,7 km. Acesta a fost grav afectat de intemperiile care au avut loc în cursul […] The post Reparații pe un drum comunal din județul Cluj, distrus de ploi și inundații appeared first on ViaClujTV.
13:00
Un bărbat a fost scos din apă de pompierii clujeni și echipele Salvamont-Salvaspeo din lacul Tarnița, în apropiere de baraj. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, împreună cu Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, pentru salvarea unui bărbat care ar fi căzut în apă, în apropierea barajului de la lacul Tarnița. Imediat au fost […] The post Un bărbat a căzut în lacul Tarnița – Scafandrii au intervenit de urgență appeared first on ViaClujTV.
Acum 4 ore
12:20
Institutul Naţional de Meteorologie a transmis prognoza meteo pentru intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie. Prima lună de iarnă începe cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale perioadei, după care vremea se va răci treptat. Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg […] The post Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni – Vremea până la Crăciun appeared first on ViaClujTV.
11:40
45 de parlamentari susțin extinderea deducerilor pentru PFA-uri și profesii liberale, propusă de Radu Moisin # ViaCluj
O propunere legislativă depusă de deputatul clujean Radu Moisin urmărește să elimine discriminarea fiscală aplicată în prezent persoanelor fizice autorizate și profesiilor liberale, care, deși contribuie la sistemul fiscal în condiții similare, nu pot deduce costurile pentru ochelari sau servicii medicale individuale. Inițiativa introduce deduceri anuale pentru achiziția de ochelari, în limita a 500 de […] The post 45 de parlamentari susțin extinderea deducerilor pentru PFA-uri și profesii liberale, propusă de Radu Moisin appeared first on ViaClujTV.
Acum 24 ore
20:30
Claudiu Budean a devenit unul dintre cei mai cunoscuți consultanți în domeniul managementului sistemic. El îi ajută pe antreprenori să își pună ordine și disciplină în afaceri, pentru a spori eficiența inițiativelor comerciale. În trecut, el a fost director de vânzări al companiei E van Wijk, care este unul dintre cei mai importanți importatori de […] The post Claudiu Budean: Principiile unui business de succes se regăsesc inclusiv în Biblie appeared first on ViaClujTV.
15:50
Într-o perioadă în care tot mai multe afaceri de familie se pregătesc pentru schimbul de generații, apare întrebarea esențială: cât de pregătit trebuie să fie copilul care urmează să preia un rol în compania părintelui? Diferențele dintre valorile generației Z și cele ale generațiilor anterioare sunt tot mai evidente: de la disciplină și motivație, până […] The post Waste Powertech: Cum crești o afacere împreună cu fiul tău? appeared first on ViaClujTV.
15:00
Compania aeriană Norwegian va opera în premieră absolută zboruri directe spre Oslo Gardermoen de pe Aeroportul Cluj # ViaCluj
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și Consiliul Județean Cluj anunță extinderea operațiunilor companiei aeriene Norwegian Air Shuttle ASA (*Norwegian) la Cluj-Napoca, care va opera zboruri în premieră absolută spre Oslo Gardermoen din sezonul de vară al anului 2026. De la 20 iunie 2026, compania aeriană Norwegian va conecta orașul Cluj-Napoca cu capitala Norvegiei, Oslo, prin […] The post Compania aeriană Norwegian va opera în premieră absolută zboruri directe spre Oslo Gardermoen de pe Aeroportul Cluj appeared first on ViaClujTV.
14:50
Studenți și elevi din Cluj-Napoca au vizitat șantierul RIVUS – cel mai mare proiect de regenerare urbană din România # ViaCluj
Un grup format din 30 de studenți ai Facultății de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și 30 de elevi ai Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” a vizitat șantierul RIVUS, proiect considerat în prezent cea mai amplă reconversie urbană din țară. Tinerii au avut ocazia să vadă direct etapele de dezvoltare, să discute cu specialiștii […] The post Studenți și elevi din Cluj-Napoca au vizitat șantierul RIVUS – cel mai mare proiect de regenerare urbană din România appeared first on ViaClujTV.
Ieri
14:10
Când justiția nu mai seamănă cu dreptatea – Pensiile magistraților rămân la 70% din salariu # ViaCluj
Justiția din România rămâne sub o atenție publică intensă, mai ales în contextul pensiilor speciale ale magistraților, un subiect care alimentează constant dezbateri despre echitate în societate. Diferența dintre sistemul de justiție și sentimentul de dreptate resimțit de cetățeni crește, pe fondul percepției că magistrații își stabilesc singuri propriile privilegii. În același timp, deciziile Curții […] The post Când justiția nu mai seamănă cu dreptatea – Pensiile magistraților rămân la 70% din salariu appeared first on ViaClujTV.
13:50
Crăciun de poveste la Palatul Brukenthal Avrig – Tradiții, istorie și experiențe culturale unice # ViaCluj
Trăiește magia Crăciunului la Palatul Brukenthal din Avrig, un loc încărcat de istorie și eleganță, supranumit „Versailles-ul Transilvaniei”. Fosta reședință de vară a baronului Samuel von Brukenthal – guvernator al Transilvaniei în secolul al XVIII-lea – este astăzi sediul oficial al Historic Cafés Route, rută culturală certificată și promovată de Consiliul Europei. Acest ansamblu baroc […] The post Crăciun de poveste la Palatul Brukenthal Avrig – Tradiții, istorie și experiențe culturale unice appeared first on ViaClujTV.
12:30
Legea Novak a devenit lege în sportul românesc – Cluburile, obligate să folosească 40% sportivi români # ViaCluj
Camera Deputaților a modificat joi, 20 noiembrie 2025, Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. La inițiativa deputatului AUR Ciprian Paraschiv, a fost aprobat Ordinul ministrului sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak. Acest ordin prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în […] The post Legea Novak a devenit lege în sportul românesc – Cluburile, obligate să folosească 40% sportivi români appeared first on ViaClujTV.
12:30
Roxana Mihuț a devenit voluntar al Băncii pentru Alimente încă de când era elevă de liceu. Acum este studentă la Cluj, dar continuă să facă voluntariat alături de echipa care colectează și distribuie alimente și obiecte de igienă pentru beneficiarii care au nevoie de ele. Află din emisiune detalii despre cum poți să devii voluntar, […] The post Începe Colecta Națională de Alimente: Banca Regională pentru Alimente caută voluntari appeared first on ViaClujTV.
12:10
Spitalul de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” oferă spirometrii gratuite – Teste rapide, fără programare # ViaCluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca anunță organizarea unei noi acțiuni dedicate sănătății respiratorii, prin care persoanele interesate pot beneficia de spirometrii gratuite la Cluj. Testele vor fi realizate cu aparatură modernă, durează aproximativ cinci minute, iar rezultatul este oferit pe loc, însoțit de consiliere medicală de specialitate. Cine poate face spirometrii gratuite […] The post Spitalul de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” oferă spirometrii gratuite – Teste rapide, fără programare appeared first on ViaClujTV.
12:10
Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea a anunțat că au început lucrările de înlocuire a arborilor care nu s-au prins după plantările anterioare. „Am început înlocuirea arborilor care nu s-au prins! În ultimele luni am primit mai multe mesaje și comentarii în care ați semnalat arbori uscați sau care nu s-au prins după plantare. Așa cum am […] The post Dan Tarcea anunță înlocuirea arborilor uscați din Cluj, fără costuri pentru municipiu appeared first on ViaClujTV.
11:50
Doi bărbați reținuți în Florești după ce au agresat un tânăr și i-au furat telefonul în plină zi # ViaCluj
Doi bărbați din județul Cluj au fost reținuți marți, 18 noiembrie, de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești, la doar o zi după ce au agresat un tânăr de 33 de ani și i-au furat telefonul mobil în apropierea Parcului Poligon din Florești. Cei doi au fost depistați lângă o unitate bancară din localitate și au […] The post Doi bărbați reținuți în Florești după ce au agresat un tânăr și i-au furat telefonul în plină zi appeared first on ViaClujTV.
19 noiembrie 2025
19:10
Mihaela Răchită este de meserie expert contabil, însă pasiunea ei pentru dans a fost mai puternică decât convențiile vieții. Așa s-a născut Frizzante Dance Studio, un loc în care persoanele de vârsta a doua și a treia își regăsesc ritmul, coordonarea dintre trup și minte, dar se și relaxează. O adevărată terapie prin dans, spune […] The post Spectacol caritabil de dans, în beneficiul unor persoane cu mobilitate redusă appeared first on ViaClujTV.
14:40
România a pierdut cu Bosnia la Zenica, 1-3, și nu mai poate termina grupa de calificare pe primele două poziții. „Tricolorii” vor termina pe locul trei în grupă, dar vor fi la baraj, din postura de câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a analizat șansele României la baraj și speră […] The post Răspunsul lui Ioan Ovidiu Sabău la întrebarea dacă preia echipa națională pentru baraj appeared first on ViaClujTV.
14:00
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” va organiza sâmbătă, 22 noiembrie 2025, o sesiune specială de spirometrii gratuite, realizate cu aparatură modernă și interpretate de către un specialist în pneumologie. Acțiunea care va avea loc în intervalul orar 9:00 – 15:00, în cadrul spitalului situat pe strada B.P. Hașdeu nr. 6, va consta în efectuarea […] The post Clujenii beneficiază de evaluare respiratorie gratuită în luna sănătății plămânilor appeared first on ViaClujTV.
13:40
Decizia finală: Taxa impusă de România pe colete sub 150 de euro de pe Shein, Temu, AliExpress # ViaCluj
Parlamentul României a aprobat legea care impune o taxă fixă pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro provenite din afara UE. Taxa pregătită de România pentru astfel de colete, scutite de taxe vamale la nivel UE, va fi păstrată la nivelul decis de Guvern, de 25 lei/colet. Taxa va fi aplicată de […] The post Decizia finală: Taxa impusă de România pe colete sub 150 de euro de pe Shein, Temu, AliExpress appeared first on ViaClujTV.
13:20
Festivalul de Film Românesc de la Londra, eveniment cu o tradiție de peste 20 de ani, se transformă în acest an cu ajutorul a doi clujeni mutați în Regatul Unit. Manuela R. Morar, profesionist în marketing de film și televiziune, și Alexandru Gherman, regizor de film și teatru, au preluat ștafeta și organizează la finalul […] The post Festivalul de Film Românesc revine la Londra și este organizat de doi clujeni appeared first on ViaClujTV.
11:50
11:50
Un accident rutier a avut loc, miercuri, 19 noiembrie, în localitatea Jucu de Mijloc, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. „Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Jucu intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localității Jucu de Mijloc. În accident au fost implicate două autoturisme, însă nu au existat […] The post Accident în Jucu de Mijloc – Traficul dinspre Gherla, blocat appeared first on ViaClujTV.
11:20
10:40
„Moartea domnului Lăzărescu” în 2025 – Un bărbat a murit în curtea spitalului, după ce a fost plimbat 7 ore între secții # ViaCluj
Este anchetă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, după ce un pacient a fost plimbat între secții până când acesta a murit în curtea spitalului. Bolnavul a fost transferat pentru stabilirea unui diagnostic, timp de 7 ore. Medicul care s-a ocupat de pacient este unul dintre cei anchetați în cazul băiatului de 17 […] The post „Moartea domnului Lăzărescu” în 2025 – Un bărbat a murit în curtea spitalului, după ce a fost plimbat 7 ore între secții appeared first on ViaClujTV.
18 noiembrie 2025
15:10
Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” se află și în acest an printre instituțiile care duc mai departe tradiția unuia dintre cele mai îndrăgite evenimente muzicale ale Clujului: Festivalul Mozart. Ediția din 2025 este dedicată memoriei Adrianei Bera (1952-2025), pianistă, muzicolog, profesoară și fost prorector al Academiei, care a condus timp de decenii Societatea Română […] The post Concert de deschidere al Festivalului Mozart 2025 la Filarmonica de Stat „Transilvania” appeared first on ViaClujTV.
14:30
Descoperă patrimoniul viu al Clujului: Traseul „Poteci cu Povești – Aluniș” a fost deschis publicului # ViaCluj
Traseul tematic „Poteci cu Povești – Aluniș” a fost inaugurat în satul Vale, comuna Aluniș (jud. Cluj), aflată la aproximativ 55 km de Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Plaiuri Noi. Proiectul propune o modalitate accesibilă și contemporană de a descoperi patrimoniul viu al zonei și oferă vizitatorilor un traseu care poate fi […] The post Descoperă patrimoniul viu al Clujului: Traseul „Poteci cu Povești – Aluniș” a fost deschis publicului appeared first on ViaClujTV.
14:00
Parteneriat strategic între două firme clujene: tehnologie și marketing online pentru o creștere digitală completă # ViaCluj
Agenția Klain și compania de tehnologie Mejix și-au anunțat oficial, parteneriatul în afaceri. Vezi care e motivul pentru care cele două companii au ales să facă acest parteneriat strategic, ce pot aduce specialiștii în tehnologie în domeniul comunicării și marketingului modern, online. Invitați: Valentin Bolboacă, CEO Agenția Klain și Gabriel Rusu, fondator și CEO Mejix. The post Parteneriat strategic între două firme clujene: tehnologie și marketing online pentru o creștere digitală completă appeared first on ViaClujTV.
13:30
Wonder Events Fair ediția III: peste 150 de furnizori, concert Oana Radu și tombolă cu premii uriașe # ViaCluj
Wonder Events Fair, ediția III, revine în 2025 cu cea mai amplă și complexă ediție de până acum. Între 20 și 23 noiembrie, peste 150 de furnizori din industria evenimentelor vor fi prezenți la Wonderland Resort, unde vizitatorii vor descoperi tendințele momentului, workshopuri de top și un concert live susținut de Oana Radu. Târgul reunește […] The post Wonder Events Fair ediția III: peste 150 de furnizori, concert Oana Radu și tombolă cu premii uriașe appeared first on ViaClujTV.
13:20
România înfruntă San Marino la Ploiești, marți, 18 noiembrie, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul va începe de la ora 21:45 și va fi în direct la Antena 1. După ce Bosnia – România a fost transmis la TV de Prima TV, partida cu San Marino se va vedea pe alt canal. Meciul de pe 12 […] The post Cine transmite la TV meciul România – San Marino din seara aceasta appeared first on ViaClujTV.
13:00
Vrei să faci fapte bune de Sărbători? Ultimele zile să te înscrii ca voluntar la Colecta de Alimente de Crăciun # ViaCluj
Înscrierile pentru voluntarii Colectei Naționale de Alimente se încheie în curând. Doritorii se pot înscrie până în 23 noiembrie 2025 pentru a face parte din cea mai amplă campanie de solidaritate din România, care va avea loc în perioada 5-7 decembrie în magazine din toată țara. Denisa Hidișan, voluntar: „Voluntariatul m-a învățat să ies din […] The post Vrei să faci fapte bune de Sărbători? Ultimele zile să te înscrii ca voluntar la Colecta de Alimente de Crăciun appeared first on ViaClujTV.
12:50
Consiliul Județean Cluj a finalizat operațiunea de montare a gazonului hibrid pe stadionul Cluj Arena. În vederea întăririi structurii actualului gazon și pentru creșterea calității jocului, Consiliul Județean Cluj a luat decizia implementării unei soluții tehnice de hibridizare a suprafeței din iarbă naturală. Practic, timp de o săptămână, a fost derulată o amplă acțiune de […] The post Gazon nou pe Cluj Arena: hibrid, similar celor de pe marile stadioane ale Europei appeared first on ViaClujTV.
12:40
Deep Purple, una dintre cele mai importante formații rock din lume, anunță concertul din România, din data de 1 octombrie 2026, ce va avea loc la Cluj-Napoca, pe BT Arena. Celebră pentru că a definit sunetul rockului timp de mai bine de cinci decenii, Deep Purple rămâne una dintre cele mai apreciate formații din lume. […] The post Deep Purple, concert la Cluj-Napoca pe 1 octombrie 2026 appeared first on ViaClujTV.
12:10
Cluj-Napoca intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, odată cu montarea bradului din Piața Unirii și anunțul deschiderii Târgului de Crăciun Cluj-Napoca 2025, programat pentru vineri, 21 noiembrie. Pe scena amplasată în centrul orașului vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești, precum Puya, Guess Who, Bosquito, Jurjak, Vlăduța Lupău, Fuego și Bibi, foarte apreciată de […] The post Târgul de Crăciun se deschide – Vezi ce artiști vor concerta appeared first on ViaClujTV.
10:50
Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca organizează în 25 noiembrie o selecţie pentru ocuparea unui post vacant. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 25.11.2025, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea postului vacant: INGINER: 1 post – perioadă nedeterminată Condiţii necesare: • Studii superioare tehnice în domeniul inginerie civilă (construcții civile industriale și […] The post Aeroportul Cluj angajează – Loc de muncă pe perioadă nedeterminată appeared first on ViaClujTV.
10:40
Prefectura Cluj a transmis, luni, un mesaj public de apreciere pentru activitatea doctorului Mihai Moisescu-Goia, care și-a încheiat mandatul de director executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj. În continuare, conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj va fi asigurată de dr. Corina Criste, care va beneficia de tot sprijinul instituțional necesar, se mai arată în mesajul […] The post Director nou la Direcția de Sănătate Publică Cluj appeared first on ViaClujTV.
17 noiembrie 2025
15:40
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al Județului Cluj a avut un sfârșit de săptămână extrem de solicitant. În perioada 14 – 16 noiembrie 2025, pompierii și paramedicii SMURD au desfășurat nu mai puțin de 225 de intervenții, dintre care 48 au vizat accidente rutiere, incendii sau alte situații de urgență, iar 177 au […] The post Weekend cu tragedii la Cluj – Patru decese și zeci de intervenții pentru pompieri appeared first on ViaClujTV.
14:10
14:10
Primăria Comunei Florești a demarat, la solicitarea Prefecturii Cluj și a AJOFM Cluj, o acțiune urgentă de identificare a tuturor meșteșugarilor și artizanilor din localitate, în vederea înscrierii în Programul Național Multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, un proiect esențial pentru dezvoltarea activităților tradiționale. Autoritățile locale transmit că se pot înscrie toate persoanele care desfășoară […] The post Meșteșugarii din Florești pot intra într-un program național cu beneficii uriașe appeared first on ViaClujTV.
14:00
13:40
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la stingerea unui incendiu izbucnit într-un imobil situat pe strada Memorandumului din Cluj-Napoca. Apelul de urgență a venit în jurul orei 01:00, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere de mare capacitate, autoscara, precum și un echipaj SAJ. ”Odată ce au ajuns la fața […] The post Pompierii au stabilit cauza incendiului de la casa situată în centrul Clujului appeared first on ViaClujTV.
13:10
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îi invită pe elevii de liceu să descopere cum este viața de student la UTCN. Elevii pot vizita campusul, laboratoarele, pot afla informații despre programele de studiu, facilitățile și oportunitățile de dezvoltare profesională și pot vedea și cum e viața de student. Aceștia vor participa la workshop-uri interactive susținute de studenții […] The post Elevii de liceu pot testa viața de student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:10
Abonamentele gratuite de transport în comun sunt disponibile pentru mai multe categorii de beneficiari: pensionari, persoane vârstnice, cetățeni de onoare, veterani și văduve de război, revoluționari și urmași ai eroilor martiri cu domiciliul în municipiu. Pentru acordarea acestora trebuie îndeplinite anumite criterii stabilite de autorități. Criterii de acordare a abonamentelor gratuite Pensionarii cu venituri lunare […] The post Abonamente gratuite pentru transport în Cluj-Napoca: criterii, venituri și acte necesare appeared first on ViaClujTV.
11:40
Cetățenii Clujului, chemați să transmită ideile pentru a îmbunătăți cartierul sau zona în care locuiesc # ViaCluj
Dan Tarcea dorește să îi implice pe cetățenii din Cluj-Napoca în deciziile administrației cu privire ce se poate îmbunătăți în cartiere. Viceprimarul Clujului a anunțat că cetățenii pot trimite propunerile pentru ce trebuie regândit sau ce lipsește în cartierele din Cluj-Napoca. „Nimeni nu cunoaște un cartier mai bine decât cei care locuiesc acolo. De aceea vreau […] The post Cetățenii Clujului, chemați să transmită ideile pentru a îmbunătăți cartierul sau zona în care locuiesc appeared first on ViaClujTV.
11:10
CTP Cluj-Napoca a început eliberarea abonamentelor gratuite pentru pensionari, veterani, văduve de război # ViaCluj
Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. invită din data de 17.11.2025 pensionarii, cetăţenii de onoare, veteranii și văduvele de război, revoluţionarii și urmașii eroilor martiri cu domiciliul în Cluj-Napoca, la Centrele de vânzare carduri, pentru emiterea Abonamentelor de transport gratuite pe anul 2026. Vezi și: Mai multe stații CTP din Cluj […] The post CTP Cluj-Napoca a început eliberarea abonamentelor gratuite pentru pensionari, veterani, văduve de război appeared first on ViaClujTV.
15 noiembrie 2025
10:00
Poveste de Crăciun, în inima Clujului: descoperă Christmas Opera Fair 2025 în Parcul Operei # ViaCluj
Opera Națională Română Cluj-Napoca are bucuria de a anunța organizarea primei ediții a Christmas Opera Fair, un târg tematic dedicat Sărbătorilor de iarnă, care se va desfășura în perioada 28 noiembrie – 7 decembrie 2025, în Parcul Operei (Ștefan cel Mare). Evenimentul își propune să readucă în centrul orașului bucuria și căldura Crăciunului autentic românesc, […] The post Poveste de Crăciun, în inima Clujului: descoperă Christmas Opera Fair 2025 în Parcul Operei appeared first on ViaClujTV.
14 noiembrie 2025
14:50
Cluj-Napoca devine, între 15 și 16 noiembrie 2025, punctul de întâlnire al specialiștilor internaționali care analizează fenomenul jocului patologic de noroc și efectele sale asupra societății. Conferința ”Raising awareness about gambling and its comorbidities in Romania” va avea loc în sala de Conferințe Cluj Arena și reprezintă activitatea principală din cadrul proiectului ”Jocul patologic de […] The post Dependența de jocurile de noroc, sub lupa cercetătorilor și clinicienilor, la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
14:40
Cum evoluează antreprenoriatul în România? Radiografia cercetătorilor FSEGA după trei ani de monitorizare # ViaCluj
Cum stăm, de fapt, cu antreprenoriatul în România? La această întrebare încearcă să răspundă o echipă de cercetători de la Facultatea de Economie și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) UBB, care monitorizează de trei ani dinamica mediului antreprenorial din România, în cadrul studiului Global Entrepreneurship Monitor. Anual, cercetătorii elaborează un raport de țară ce surprinde tendințele, provocările […] The post Cum evoluează antreprenoriatul în România? Radiografia cercetătorilor FSEGA după trei ani de monitorizare appeared first on ViaClujTV.
13:30
Clujul va avea stații moderne de transport public în mai multe cartiere. Mai multe stații au intrat în proces de modernizare, ca parte din strategia de modernizare a mobilității urbane. Primele copertine noi au fost deja montate, iar lucrările continuă pe alte amplasamente, cu un ritm constant de execuție. 197 de copertine sunt deja funcționale în […] The post Mai multe stații CTP din Cluj vor fi modernizate appeared first on ViaClujTV.
13:10
Mai multe comune din județul Cluj au primit bani din fondul de rezervă – Află care sunt și pentru ce # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj a aprobat, în cadrul ședinței extraordinare desfășurate vineri, alocarea sumei de 1.989.000 lei din fondul de rezervă al instituției, pentru 10 comune clujene. Banii vizează finanțarea cheltuielilor de reparare a clădirilor unor școli și grădinițe clujene, reabilitarea drumurilor de interes local, precum și modernizarea unor obiective de infrastructură din domeniul apă-canal. Lista […] The post Mai multe comune din județul Cluj au primit bani din fondul de rezervă – Află care sunt și pentru ce appeared first on ViaClujTV.
