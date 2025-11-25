Autobuz etajat și tururi de noapte la Cluj-Napoca: Light Bus aduce magia sărbătorilor

13:00

Înscrierile pentru voluntarii Colectei Naționale de Alimente se încheie în curând. Doritorii se pot înscrie până în 23 noiembrie 2025 pentru a face parte din cea mai amplă campanie de solidaritate din România, care va avea loc în perioada 5-7 decembrie în magazine din toată țara. Denisa Hidișan, voluntar: „Voluntariatul m-a învățat să ies din […]