Cel mai mare reactor din lume, tot mai aproape de repornire
Cotidianul de Hunedoara, 21 noiembrie 2025 15:50
Autoritățile din Niigata au aprobat repornirea centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, prima după Fukushima, pentru a reduce dependența Japoniei de combustibili fosili. The post Cel mai mare reactor din lume, tot mai aproape de repornire appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
16:20
Un avion de luptă indian s-a prăbușit la Dubai Airshow. Pilotul a murit. The post Pilot mort în timpul unui show aerian appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:50
Pasajul rutier este localizat în localitatea Spătaru şi este parte a nodului rutier dintre DN2 (E85) şi Autostrada Moldovei A7” The post Pasajul rutier de pe DN2 peste Autostrada Moldovei, dat în folosință appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Premierul Ilie Bolojan susține vineri, de la ora 16:00, o conferință de presă la Palatul Victoria. Subiectele principale sunt legate de reforma pensiilor magistraților și programul SAFE, potrivit Biroului de Presă al Guvernului. The post LIVETEXT Bolojan tranșează subiectul pensiilor speciale appeared first on Cotidianul RO.
15:50
15:40
Ludovic Orban a reacționat pe Facebook după declarațiile președintelui privind diferențele dintre ei, explicând subiectele care i-au îndepărtat. The post Orban, atac la Nicușor Dan: Nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
15:30
O repetiție generală pentru parada de Ziua Națională va avea loc în zona Arcului de Triumf, anunță MApN. The post Repetiţii generale pentru parada militară de Ziua Naţională appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:20
Președintele Serbiei ar fi fost prezent la unul dintre „safariurile umane” din Bosnia # Cotidianul de Hunedoara
Au apărut filmări în care un bărbat despre care jurnaliștii susțin că este Vucic călătorea cu o mașină pe a cărui capotă era un craniu cu o cască a Națiunilor Unite, forțe de păstrare a păcii. The post Președintele Serbiei ar fi fost prezent la unul dintre „safariurile umane” din Bosnia appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Prima retragere din zona suveranistă. Makaveli o va susține pe Anca Alexandrescu # Cotidianul de Hunedoara
Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut publicului online drept Makaveli, unul dintre influencerii cu vizibilitate ridicată pe rețeaua chinezeasă TikTok, a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. The post Prima retragere din zona suveranistă. Makaveli o va susține pe Anca Alexandrescu appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Intrarea Maicii Domnului în Biserică este prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului The post Intrarea Maicii Domnului în Biserică appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Europol avertizează că rețelele criminale recrutează copii prin jocuri video pentru a comite violențe grave, inclusiv crime și tortură. The post Europol: Copiii recrutați prin jocuri video pentru crime și spionaj appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Klaus Iohannis este iertat de magistrați. Nu i se pune sechestru pe bunuri # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte are de returnat către ANAF aproape un milion de euro. Suma reprezintă echivalentul ajustat la instanță al chiriei încasate de Iohannis pentru apartamentul obținut ilegal. The post Klaus Iohannis este iertat de magistrați. Nu i se pune sechestru pe bunuri appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Actorul a postat în mediul online un videoclip despre o situație fictivă, creat pentru a promova un brand. Clipul a stârnit critici din partea internauților. The post Lucian Viziru, în mijlocul unei controverse online appeared first on Cotidianul RO.
14:30
”Guvernul care ar semna un asemenea acord ar fi considerat trădător și îndepărtat” The post SUA cer ca Ucraina să facă imposibilul appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Senatoarea Valentina Aldea, de la POT, a fost atacată cu o rangă de soția unui bărbat cu care ar fi avut o relație. Incidentul s‑a petrecut într-o parcare și a dus la plângeri penale și ordin de protecție. The post Senatoare POT atacată cu ranga. De la ce a pornit conflictul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:10
Ce se află în spatele creșterilor de prețuri de la raft? Unele alimente s-au scumpit peste majorarea TV # Cotidianul de Hunedoara
Jumătate din inflația de aproape 10 procente din ultimele luni a fost cauzată de majorarea cotelor de TVA și de liberalizarea pieței de energie. The post Ce se află în spatele creșterilor de prețuri de la raft? Unele alimente s-au scumpit peste majorarea TV appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Muzeul Municipiului București a predat clădirea către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMMCRS). The post Casa Tattarescu va fi restaurată appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Gigi Becali a fost operat cu succes la coloana cervicală de prof. dr. Ștefan Mindea, folosind tehnici ultra minim invazive. Operația a durat 30 de minute, iar recuperarea decurge bine. Mindea este un neurochirurg de top, care activează în România la Centrul American Neurosurgery Institute din Constanța. The post Gigi Becali, operat cu succes de neurochirurgul Ștefan Mindea appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Federația Română de Gimnastică a decis suspendarea lotului național măcar până la finalul acestui an. The post Loturile naționale de gimnastică vor fi dizolvate appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Diferența dintre primul și al patrulea candidat din sondaj este de doar 3,5%. Cătălin Drulă este iarăși cotat cu șanse pentru câștigarea primăriei, după ce INSCOP îl dădea scos din cursă. Surpriza Ciceală se menține. The post SONDAJ Ciucu conduce, dar cei trei rivali îi suflă în ceafă appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Prima reacție a lui Nicușor Dan după demiterea lui Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele # Cotidianul de Hunedoara
Ludovic Orban consideră că a fost demis pentru „un fleac”. The post Prima reacție a lui Nicușor Dan după demiterea lui Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Mai mulți oameni îmbrăcați în veste albe inscripționate cu „Gigi Nețoiu Primar General” au plecat de la Piața Universității și se plimbă prin București. Printre ei sunt și comedianții Romică Țociu și Cornel Palade. The post Gigi Nețoiu face campanie cu fanfara, Țociu și Palade appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului sau Vovidenia este sărbătorită de credincioși pe 21 noiembrie. Este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului The post Bisericuța Sfinți. Trei secole de istorie, trei hramuri străvechi appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Ana Maria Pătru, fosta șefă a AEP, cere statului 50.000 de euro despăgubiri, susținând că a fost supusă condițiilor dure și abuzurilor (inclusiv avansuri sexuale) în timpul anchetei penale în care a fost implicată. The post Fosta șefă a AEP cere daune statului pentru că ar fi îndurat „foame” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
ROBOR la trei luni scade la 6,25%, iar IRCC ajunge la 6,06%, cel mai ridicat nivel istoric, afectând dobânzile la creditele de consum și ipotecare în lei. The post Indicele ROBOR continuă să scadă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:20
Licitația include și o selecție de ceasuri rare, precum un Patek Philippe Calatrava din aur și un Rolex Yachtmaster din aur galben. The post Supermașina Mercedes‑Benz SLS AMG, scoasă la licitație în România appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Ambele partide disputate astăzi vor putea fi urmărite, ca de obicei, în direct, pe Prima Sport 1 și Primaplay.ro. The post Superliga se întoarce appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Un tânăr șofer a intrat în plin în mai multe mașini ale angajaților. În urma incidentului a fost săltat de jandarmi pentru efectuarea testelor drug test și etilotest The post A lovit intenționat mașini la Curtea de Apel appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Republica Moldova: trafic de armament, războiul dronelor și doliu național # Cotidianul de Hunedoara
Republica Moldova: trafic de armament, forum de securitate și anchete în România și Moldova după ce un camion cu armament a fost oprit în Vama Albița The post Republica Moldova: trafic de armament, războiul dronelor și doliu național appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Botul ar fi făcut și alte afirmații, precum că Musk este mai amuzant decât Jerry Seinfeld și că s-ar fi ridicat din morți mai repede decât Iisus. The post Botul lui Musk își laudă creatorul appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Cum s-a jucat CCR cu nervii lui Bolojan și Nazare. ,,Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă” # Cotidianul de Hunedoara
CCR a devenit un actor politic în lupta din coaliție privind măsurile fiscale ce prevăd creșterea taxelor pe proprietate în 2026. Iar AUR i-a dat muniție când a contestat din nou legea privind măsurile fiscale la CCR. The post Cum s-a jucat CCR cu nervii lui Bolojan și Nazare. ,,Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă” appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Controversă la rezidențiat: ce se întâmplă cu 529 de candidați promovați, dar fără loc în spitale # Cotidianul de Hunedoara
„Concluzia nu poate fi trasă încă acum, să vedem ce se întâmplă la repartiție, în fiecare an renunță la alegerea locului în jur de 300-400 de candidați”. The post Controversă la rezidențiat: ce se întâmplă cu 529 de candidați promovați, dar fără loc în spitale appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Scena bizară are loc în Biroul Oval și îi arată pe președinte și pe starul fotbalului portughez Cristiano Ronaldo lovind cu capul o minge care coboară din tavan. The post Donald Trump se dă în spectacol. Filmuleț bizar generat cu AI appeared first on Cotidianul RO.
10:40
UPT a primit trofeul la categoria Employer Branding, iar conferința a fost finalistă și la categoriile Tech PR & Communication of Innovation și Communication in the Public Sector. The post Trofeu important pentru Universitatea Politehnică Timișoara appeared first on Cotidianul RO.
10:40
O serie de lucrări la viaductul Cârligu Mic cauzează o serie de restricții pe Valea Oltului între 21 noiembrie–19 decembrie. The post Restricții pe Valea Oltului până în decembrie appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Cei trei au fost adusi în dube separate și au fost flancați de masacați. The post Horațiu Potra, în fața instanței appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:20
Prognoza meteorologilor pe următoarele săptămâni aduce temperaturi neobișnuite. Cantitățile de precipitații pot provoca necazuri în unele zone. The post Temperaturi mai ridicate decât cele specifice appeared first on Cotidianul RO.
10:20
SONDAJ. Nicușor Dan rămâne favoritul bucureștenilor. Băluță, cel mai cunoscut candidat la PMB # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu are un nivel ridicat de încredere printre bucureșteni, dar este mai puțin cunoscut decât contracandidații săi. Majoritatea locuitorilor Capitalei nu au încredere în figurile suveraniste. The post SONDAJ. Nicușor Dan rămâne favoritul bucureștenilor. Băluță, cel mai cunoscut candidat la PMB appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Fátima Bosch, reprezentanta Mexicului, a câștigat Miss Universe 2025 la Bangkok. Ediția din acest an a fost marcată de scandaluri, tensiuni și demisii din juriu. The post Miss Mexic câștigă titlul de Miss Universe după un scanal uriaș appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Cică nu Serviciile, statul paralel, ONG-urile și Comisia Europeană au încercat să influențeze alegerea lui Nicușor Dan, ci Toni Greblă, PSD-ul și PNL-ul au alimentat prin părerile lor o teorie a conspirației. The post Vreme de tupeu, de incultură și militantism appeared first on Cotidianul RO.
09:40
AUR a plătit 23,4 milioane de lei în campania electorală pentru președinție a lui George Simion către Realitatea TV, scrie Snoop. Dintre aceștia, AEP a decis să recunoască doar 6 milioane. The post Simion a dat 450.000 de euro pe o ediție de „Culisele Statului Paralel” appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Rapper, 14 ani de închisoare. Ilegalități în legătură cu campania lui Obama din 2012 # Cotidianul de Hunedoara
Pras Michel este condamnat pentru zece capete de acuzare. Printre acestea, este acuzat că ar fi fost agent al unui stat străin. The post Rapper, 14 ani de închisoare. Ilegalități în legătură cu campania lui Obama din 2012 appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Gigel Știrbu a spus că fragmentarea votului de centru-dreapta poate duce Capitala „pe mâna clanurilor sau pe mâna extremiștilor”. Cătălin Drulă a fost plasat pe locul patru în cursa pentru Capitală, departe de pluton, de ultimul sondaj INSCOP. The post Deputat PNL: Drulă trebuie să se retragă. Este o datorie morală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:00
Unul dintre cei mai mari reasiguratori din lume ar fi apelat la o firmă de outsourcing prin care să angajeze 200 de oameni în România. Acum ar căuta birouri, scrie Profit.ro. The post Companie franceză ar urma să facă angajări în România appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Procurorul General al Spaniei ar fi divulgat pentru jurnaliști informații din dosarul unui om de afaceri. Pe lângă suspendare, magistratul are de plătit și daune de peste 17.000 de euro The post Procuror General, suspendat pentru că a dat informații presei appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Ministrul Finanțelor: Cheltuielile cu salariile au crescut cu 40% în 3 ani # Cotidianul de Hunedoara
Nazare a spus că reducerile de cheltuieli cu personalul nu vizează reducerea deficitului bugetar din 2024. Ministrul a explicat de ce este propusă scăderea acestor cheltuieli. The post Ministrul Finanțelor: Cheltuielile cu salariile au crescut cu 40% în 3 ani appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Planul de pace propus de americani a fost conceput fără ca Ucraina să fie la masa negocierilor. Zelenski a admis că SUA ar putea aduce pacea, dar a acuzat că Rusia nu-și dorește în realitate asta. The post Zelenski: Mă aștept să vorbesc cu Trump despre pacea cu Rusia appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Aristocrația bugetară, salvată de interzicerea cumulării pensiei cu salariul # Cotidianul de Hunedoara
Pensii de zeci de mii de lei și salarii cu cinci cifre vor intra fără probleme în continuare în buzunarele unor privilegiați din zona bugetară. The post Aristocrația bugetară, salvată de interzicerea cumulării pensiei cu salariul appeared first on Cotidianul RO.
06:10
În 2026, munca de acasă devine mai accesibilă ca niciodată, dar competitivă. Află cum să te pregătești, ce caută angajatorii, unde să aplici și cum să-ți construiești un portofoliu care să te transforme într-un candidat de top. The post Cum să-ți găsești un job de acasă în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Proteste legate de pensiile magistraților. „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!” # Cotidianul de Hunedoara
Manifestațiile cer aplicarea principiului contributivităţii pentru toate pensiile din România. Protestatarii nu sunt mulțumiți de compromisul propus de guvernanți pentru reforma în domeniu. The post Proteste legate de pensiile magistraților. „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:30
Planul de pace negociat de Putin și Trump a ajuns la Zelenski. Pace sau capitulare? # Cotidianul de Hunedoara
Ucraina a primit planul de pace elaborat de SUA în urma consultărilor cu Rusia, document ce include concesii teritoriale și limitări militare. Zelenski îl va discuta cu Trump, în timp ce liderii europeni avertizează că „pacea nu poate fi o capitulare”. The post Planul de pace negociat de Putin și Trump a ajuns la Zelenski. Pace sau capitulare? appeared first on Cotidianul RO.
