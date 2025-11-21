Ce cred jurnaliștii britanici despre Târgul de Crăciun din Craiova. Mulțumită, Olguța?
PSNews.ro, 21 noiembrie 2025 15:50
Frumoasa piață de Crăciun este una dintre cele mai mari din Europa, dar majoritatea turiștilor o ratează. Este concluzia la care au ajuns jurnaliștii britanici de la Express care au analizat Târgul de Crăciun din Craiova Olguței Vasilescu. Este o experiență de neuitat și de neratat, cred britanicii, citați de Mediafax. Frumoasa piață de Crăciun […] Articolul Ce cred jurnaliștii britanici despre Târgul de Crăciun din Craiova. Mulțumită, Olguța? apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
15:50
Un consilier de rang înalt al lui Zelenski neagă acceptarea termenilor planului de pace al lui Trump # PSNews.ro
Rustem Umerov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, a negat vineri că ar fi acceptat planul de pace al administraţiei Trump, după ce oficiali americani au declarat că ar fi fost de acord cu majoritatea termenilor acestuia, relatează Reuters, citat de News.ro. Washingtonul a prezentat Kievului un plan în 28 de puncte care ar […] Articolul Un consilier de rang înalt al lui Zelenski neagă acceptarea termenilor planului de pace al lui Trump apare prima dată în PS News.
15:50
Ana Ciceală se prezintă: Un deceniu de muncă dedicat Bucureștiului și o echipă de campanie cu media de vârstă 28 de ani # PSNews.ro
Ana Ciceală mizează pe echipa „Sens”: zece ani administrație, campanie cu oameni de 28 de ani. Invitată în platoul Puterea Știrilor, Ana Ciceală își asumă profilul de candidată care a făcut exclusiv administrație locală în ultimul deceniu și își prezintă echipa, formată majoritar din tineri specializați în fonduri europene și politici publice. De la […] Articolul Ana Ciceală se prezintă: Un deceniu de muncă dedicat Bucureștiului și o echipă de campanie cu media de vârstă 28 de ani apare prima dată în PS News.
15:50
Paradă impresionantă de 1 Decembrie 2025: 2.900 de militari, 220 de mijoace tehnice și 45 de aeronave # PSNews.ro
Peste 2.900 de militari și specialiști din MapN, MAI, SRI, STS și ANP cu 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave vor participa la Parada Militară Națională organizată de 1 Decembrie, în București, în Piața Arcul de Triumf, anunță Mediafax. De asemenea, vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, […] Articolul Paradă impresionantă de 1 Decembrie 2025: 2.900 de militari, 220 de mijoace tehnice și 45 de aeronave apare prima dată în PS News.
15:50
Bogdan Despescu, secretar de stat MAI, declarații de ultimă oră despre reducerile de cheltuieli din ministere # PSNews.ro
Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a declarat că reducerile cheltuielilor din MAI trebuie evaluată atent, având în vedere rolul instituției și deficitul major de personal. „Ministerul Afacerilor Interne este cel mai complex minister din România, cu un volum impresionant de activități, atât la nivelul de intervenție cât și la nivel de […] Articolul Bogdan Despescu, secretar de stat MAI, declarații de ultimă oră despre reducerile de cheltuieli din ministere apare prima dată în PS News.
15:50
Concursul Eurovision schimbă regulile privind votul şi promovarea, în urma controverselor legate de rezultatul obţinut de Israel la ediţia din acest an, anunţă BBC. Unele ţări şi-au exprimat îngrijorarea după ce Israelul a ocupat primul loc în votul publicului la concursul din luna mai, terminând pe locul al doilea în clasamentul general, după luarea în […] Articolul Reguli noi la Eurovision în urma scandalului privind votul Israelului apare prima dată în PS News.
15:50
Ludovic Orban, replică pentru Nicușor Dan: Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte # PSNews.ro
Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte, este replica lui Ludovic Orban pentru Nicușor Dan, după ce șeful statului a spus, referindu-se la revocarea acestuia, că „uneori se mai întâmplă telenovele”. Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban spune, vineri, într-o postare pe Facebook, că și Nicușor Dan are „un pic de dreptate”. „Un pic de dreptate are și președintele. […] Articolul Ludovic Orban, replică pentru Nicușor Dan: Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte apare prima dată în PS News.
15:50
Frumoasa piață de Crăciun este una dintre cele mai mari din Europa, dar majoritatea turiștilor o ratează. Este concluzia la care au ajuns jurnaliștii britanici de la Express care au analizat Târgul de Crăciun din Craiova Olguței Vasilescu. Este o experiență de neuitat și de neratat, cred britanicii, citați de Mediafax. Frumoasa piață de Crăciun […] Articolul Ce cred jurnaliștii britanici despre Târgul de Crăciun din Craiova. Mulțumită, Olguța? apare prima dată în PS News.
15:50
Sesiune plenară Strasbourg, 24-27 noiembrie 2025 – ce decizii vor lua eurodeputații. PS News va transmite live # PSNews.ro
În perioada 24-27 noiembrie 2025, Parlamentul European se reunește în sesiune plenară la Strasbourg pentru a dezbate și vota o serie de teme de interes major pentru Uniunea Europeană și partenerii săi. Sesiunea plenară este cea mai importantă etapă a procesului decizional european, în care toți europarlamentarii se reunesc pentru a discuta, modifica și adopta […] Articolul Sesiune plenară Strasbourg, 24-27 noiembrie 2025 – ce decizii vor lua eurodeputații. PS News va transmite live apare prima dată în PS News.
15:50
Miruță, despre reducerile cheltuielilor: Nu se poate ca greutatea să fie pusă doar pe umerii mediului privat # PSNews.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, a precizat, într-un interviu pentru B1, că Guvernul va reduce cheltuielile cu salariile. Cu toate că există mai multe moduri de a reduce aceste cheltuieli la nivelul aparatului central, Miruță ia concedierile în considerare, spunând că personalul din ministere „ar trebui să fie măsurat”, iar funcționarii care nu își fac treaba […] Articolul Miruță, despre reducerile cheltuielilor: Nu se poate ca greutatea să fie pusă doar pe umerii mediului privat apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:50
Anca Alexandrescu, independentul susținut de AUR. Cât poate schimba cursa pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Anca Alexandrescu intră în cursa pentru Primăria Capitalei dintr-o poziție atipică: independentă, dar susținută politic de AUR, cu un trecut legat de guvernele PSD și cu un profil mediatic puternic. Prezența ei schimbă harta electorată a Bucureștiului, în special pe zona suveranistă. Profilul Ancăi Alexandrescu și legătura cu zona suveranistă Ani la rând, […] Articolul Anca Alexandrescu, independentul susținut de AUR. Cât poate schimba cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
14:50
Nazare: Pachetul fiscal risca să nu mai intre în vigoare la 1 ianuarie dacă CCR analiza contestația AUR în 2026 # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că aplicarea noului pachet fiscal ar fi fost serios pusă în pericol dacă CCR ar fi analizat contestația AUR abia anul viitor, subliniind că Guvernul a fost „la un pas” de un blocaj legislativ, conform Adevărul. Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a explicat, joi seară, în cadrul unei emisiuni la […] Articolul Nazare: Pachetul fiscal risca să nu mai intre în vigoare la 1 ianuarie dacă CCR analiza contestația AUR în 2026 apare prima dată în PS News.
14:50
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că luni, de la ora 12:00, va avea loc o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), iar pe ordinea de zi sunt câteva subiecte care au un specific strict militar. Nicuşor Dan a fost întrebat dacă în şedinţa CSAT de luni se va discuta şi despre situaţia […] Articolul Nicuşor Dan: Şedinţa CSAT de luni are câteva subiecte cu specific strict militar apare prima dată în PS News.
14:50
VIDEO Autostrada Moldovei A7 Ploiești – Buzău. Pasajul rutier de pe DN2, lot 3, deschis circulației vineri dimineața # PSNews.ro
Vineri 21 noiembrie a fost dat în trafic pasajul rutier de pe DN2 peste autostrada A7, aferent Lotului 3 Pietroasele – Buzău, tronsonul Ploiești – Buzău, au anunțat secretarul de stat în ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, și Direcția Regională Drumuri și Poduri Buzău. Pasajul rutier este localizat în localitatea Spătaru și este parte a nodului […] Articolul VIDEO Autostrada Moldovei A7 Ploiești – Buzău. Pasajul rutier de pe DN2, lot 3, deschis circulației vineri dimineața apare prima dată în PS News.
14:50
Daniel Băluță: Toți candidații înscriși în competiția pentru Primăria Capitalei pornesc cu șanse egale # PSNews.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, susține că intră în cursa electorală în condiții egale cu toți contracandidații săi, subliniind că își respectă adversarii politici și că are încredere în echidistanţa instituţiilor statului, conform Adevărul. La doar o zi după ce şi-a lansat oficial candidatura, Daniel Băluţă a declarat joi, 20 noiembrie, că toți candidații […] Articolul Daniel Băluță: Toți candidații înscriși în competiția pentru Primăria Capitalei pornesc cu șanse egale apare prima dată în PS News.
14:50
Alexandru Nazare, despre noul buget al UE: „Trebuie să preluăm ideile de la firul ierbii, ca să nu pățim ca la PNRR” # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, 21 noiembrie, că viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene (2028–2034) trebuie construit pe realitățile economice ale României și pe consultări reale cu mediul privat, universitar și administrațiile locale, pentru a evita blocajele în absorbția fondurilor, așa cum s-a întâmplat în cazul PNRR. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței […] Articolul Alexandru Nazare, despre noul buget al UE: „Trebuie să preluăm ideile de la firul ierbii, ca să nu pățim ca la PNRR” apare prima dată în PS News.
14:50
Tăierile din administrație, puse pe pauză până după alegerile din București. Cum comentează președintele Nicușor Dan # PSNews.ro
Liderii Coaliției de guvernare ar fi decis, potrivit unor surse politice, să amâne luarea unei decizii privind tăierile din administrație până după alegerile din 7 decembrie. Președintele Nicușor Dan susține că este decizia Coaliției și, dacă va fi nevoie, va media discuțiile. „E o chestiune guvernamentală. Înțeleg că au agreat (liderii Coaliției n.red) să lase […] Articolul Tăierile din administrație, puse pe pauză până după alegerile din București. Cum comentează președintele Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
14:50
Tricolorii sunt obligați să obțină două victorii consecutive în meciurile contând pentru calificarea la Cupa Mondială, în primul întâlnind Turcia ca adversar redutabil. Pe lângă miza sportivă uriașă, partidele din martie aduc și o modificare neașteptată în ceea ce privește difuzarea televizată. Parcursul tricolorilor în barajul pentru Campionatul Mondial începe pe 26 martie, la ora […] Articolul Turcia – România, modificare de ultimă oră: Cine va transmite meciul de baraj apare prima dată în PS News.
14:50
Bolojan, întrevedere cu vicepreşedinte executiv al CE pentru coeziune şi reforme. Discuții despre implementarea PNRR # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o întrevedere cu Raffaele Fitto, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune şi reforme, aflat la Bucureşti cu ocazia participării la „Conferinţa la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune”. Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi înalţi oficiali au discutat despre implementarea Planului Naţional de Redresare şi Reforme, […] Articolul Bolojan, întrevedere cu vicepreşedinte executiv al CE pentru coeziune şi reforme. Discuții despre implementarea PNRR apare prima dată în PS News.
14:50
Makavelli și-a anunțat retragerea oficială din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține # PSNews.ro
Virgil Alexandru Zidaru și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei. Alexandru Zidaru cunoscut sub porecla Makaveli a explicat decizia într-un mesaj adresat susținătorilor, legând retragerea de ideea de unitate politică: „Azi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. […] Articolul Makavelli și-a anunțat retragerea oficială din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:50
Nicușor Dan, după ce a văzut deciziile de la CSM și Curtea Constituțională: Este un gest de responsabilitate # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a ținut să salute declarația CSM, care a anunțat că va da avizul pe Legea pensiilor magistraților în timp util, în așa fel încât Guvernul să-și poată asuma răspunderea. Nicușor Dan a spus că este un gest de responsabilitate și îl salută. ”Vreau să salut declarația CSM că va aviza, astfel încât Guvernul […] Articolul Nicușor Dan, după ce a văzut deciziile de la CSM și Curtea Constituțională: Este un gest de responsabilitate apare prima dată în PS News.
13:50
Alegeri locale parțiale 2025. Începe campania electorală pentru Primăria Capitalei; 18 candidați – la linia de start # PSNews.ro
Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Capitalei începe sâmbătă și se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00. În cursa electorală pentru ocuparea fotoliului de la Primăria Capitalei, lăsat liber de Nicușor Dan după câștigarea prezidențialelor, s-au înscris 18 candidați. La alegerile locale din iunie 2024 au intrat în competiția pentru PMB nouă […] Articolul Alegeri locale parțiale 2025. Începe campania electorală pentru Primăria Capitalei; 18 candidați – la linia de start apare prima dată în PS News.
13:50
Ana Ciceală: Costul vieții explodează; Primăria trebuie să negocieze prețurile la servicii, educație și sănătate # PSNews.ro
Invitată în studioul Puterea Știrilor, Ana Ciceală, candidată la alegerile pentru Capitală, a vorbit despre inegalitățile din București, creșterea costului vieții și rolul Primăriei în negocierea prețurilor la servicii esențiale, de la chirii și utilități până la accesul la educație și sănătate. TVA, chirii, facturi și un oraș tot mai scump pentru […] Articolul Ana Ciceală: Costul vieții explodează; Primăria trebuie să negocieze prețurile la servicii, educație și sănătate apare prima dată în PS News.
13:50
EXCLUSIV 73% dintre adăposturile civile au peste 35 de ani vechime – doar 3,21% din populație poate fi adăpostită # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne a transmis pentru PS News un punct de vedere oficial, după declarațiile analistului militar Aurel Cazacu privind situația buncărelor din România. Astfel, potrivit datelor furnizate de MAI, România dispune în prezent de un fond de adăposturi preponderent învechit, dintre care aproximativ 73% au peste 35 de ani vechime. Majoritatea acestor spații sunt […] Articolul EXCLUSIV 73% dintre adăposturile civile au peste 35 de ani vechime – doar 3,21% din populație poate fi adăpostită apare prima dată în PS News.
13:50
METEO Vremea până la Crăciun. Temperaturi peste cele obișnuite, după care revin în normalitate # PSNews.ro
Meteorologii au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie. Temperaturile vor fi peste cele obișnuite, în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care, se vor situa în jurul valorilor obișnuite. Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025 – Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg […] Articolul METEO Vremea până la Crăciun. Temperaturi peste cele obișnuite, după care revin în normalitate apare prima dată în PS News.
13:50
Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan spune că România trebuie să revină la o lege a salarizării unitare. El susține că oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială pentru că salariile nu sunt echivalente pentru posturi similare. Șeful statului a fost întrebat vineri dacă reducerile de salarii ar trebui să se aplice și pentru miniștri și parlamentari. „Evident că dacă […] Articolul Nicușor Dan vrea salarizare unitară. Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială apare prima dată în PS News.
13:50
Bolojan face o conferință de presă, azi. Teme: reforma pensiilor magistraților, reforma administrației, programul SAFE # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan organizează o conferință de presă, vineri, la ora 16.00. Temele abordate vor fi reforma pensiilor magistraților, reforma administrației, programul SAFE de apărare. Articolul Bolojan face o conferință de presă, azi. Teme: reforma pensiilor magistraților, reforma administrației, programul SAFE apare prima dată în PS News.
13:50
Lukoil nu a cerut României punerea sub supraveghere specială a subsidiarelor sale, în ciuda sancțiunilor americane # PSNews.ro
Gigantul petrolier rus Lukoil, vizat de sancțiuni stricte impuse de Statele Unite, nu a solicitat până acum autorităților de la București plasarea subsidiarelor sale din România sub supraveghere specială, procedură care i-ar fi permis obținerea unei derogări de la restricțiile americane, prin care afiliatele românești ale Lukoil ar fi putut să își continue activitatea. Termenul-limită […] Articolul Lukoil nu a cerut României punerea sub supraveghere specială a subsidiarelor sale, în ciuda sancțiunilor americane apare prima dată în PS News.
13:50
Ministerul Dezvoltării a decontat 200 de milioane de lei pentru lucrări finanțate prin PNRR # PSNews.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 199.644.804,24 de lei pentru 170 de obiective realizate prin componentele C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat ministrul Cseke Attila. Pentru Componenta C10 – Fondul local au fost decontate 183.891.986,58 […] Articolul Ministerul Dezvoltării a decontat 200 de milioane de lei pentru lucrări finanțate prin PNRR apare prima dată în PS News.
13:50
Radu Marinescu: Horațiu Potra a fost adus în țară ca urmare a unei proceduri de extrădare, nu din proprie inițiativă # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că Horaţiu Potra a fost adus în România ca urmare a demersurilor statului român privind extrădarea acestuia şi a celorlalţi doi urmăriţi şi nu pentru că Potra şi-a exprimat dorinţa de reveni în România, după ce procesul privind extrădarea sa din Emiratele Arabe Unite a început. Ministrul spune că Potra […] Articolul Radu Marinescu: Horațiu Potra a fost adus în țară ca urmare a unei proceduri de extrădare, nu din proprie inițiativă apare prima dată în PS News.
12:50
Daniel David explică motivul pentru care educația nu intră în pachetul 3 de reformă al guvernului # PSNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că pachetul 3 de reforme nu va afecta și domeniul educației, afirmând că măsurile de corecție bugetară au fost efectuate în primul pachet de măsuri fiscale. „Excepția care vine pe latura educației nu este un privilegiu, nu este ceva extraordinar, ci pur și simplu o recunoaștere a faptului că […] Articolul Daniel David explică motivul pentru care educația nu intră în pachetul 3 de reformă al guvernului apare prima dată în PS News.
12:50
Uniunea Europeană vrea reforme majore în sectorul locuințelor: reguli pentru platforme turistice și măsuri anti-speculă # PSNews.ro
Uniunea Europeană vrea reforme ample în sectorul locuințelor: reglementarea platformelor turistice, mai multe investiții în locuințe sociale și măsuri anti-speculă. Un raport consultativ prezentat Comisiei Europene spune că blocul comunitar trebuie să își regândească radical modul în care tratează problema locuințelor. Documentul, citat de EFE, subliniază că acestea ar trebui privite ca „o infrastructură socială și […] Articolul Uniunea Europeană vrea reforme majore în sectorul locuințelor: reguli pentru platforme turistice și măsuri anti-speculă apare prima dată în PS News.
12:50
Horațiu Potra, la Curtea de Apel București. Judecătorii confirmă mandatele de arestare preventivă # PSNews.ro
Horaţiu Potra, alături de fiul său, Dorian Potra, și de nepotul său, Alexandru Cosmin Potra au fost aduși vineri la Curtea de Apel București, pentru a fi audiați în dosarul în care au fost arestați în lipsă în luna februarie. Judecătorii au confirmat mandatele de arestare preventivă emise în lipsă pe numele lor încă din […] Articolul Horațiu Potra, la Curtea de Apel București. Judecătorii confirmă mandatele de arestare preventivă apare prima dată în PS News.
12:50
Nicușor Dan, despre amenințările privind ruperea coaliției de guvernare: declarații politice # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre amenințările unor politicieni privind ruperea coaliției de guvernare. Trebuie să facem diferența între declarațiile politice și acțiunile concrete, a spus Dan. Nicușor Dan a fost întrebat vineri despre posibila criză politică la nivel guvernamental provocată despre neînțelegerile privitoare la scăderea cheltuielilor. „O să ne mai întâlnim cu […] Articolul Nicușor Dan, despre amenințările privind ruperea coaliției de guvernare: declarații politice apare prima dată în PS News.
12:50
Guvernul a decis amânarea termenului de finalizare a 940 de locuințe destinate tinerilor, printr-o hotărâre care modifică acordul de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), instituție internațională care acordă credite statelor pentru proiecte sociale. Termenul a fost prelungit până la data de 31 martie 2027, potrivit Executivului. Majoritatea fondurilor pentru […] Articolul Guvernul a amânat din nou construirea locuințelor pentru tineri. Care este noul termen apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
Planul lui Teodorovici pentru primele 90 de zile: semaforizare inteligentă, centru unic de comandă pentru trafic # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a anunțat, la Puterea Știrilor, că una dintre primele sale măsuri ca primar general ar fi introducerea unui sistem de semaforizare inteligentă, coordonat printr-un centru unic de comandă al traficului. El critică actualul haos din transportul public și nemulțumirea bucureștenilor față de autobuze. Wi-Fi între semafoare și centru de comandă al orașului […] Articolul Planul lui Teodorovici pentru primele 90 de zile: semaforizare inteligentă, centru unic de comandă pentru trafic apare prima dată în PS News.
12:10
Ultimele două luni ale anului aduc cele mai mari cheltuieli bugetare. Nazare promite menținerea deficitului la 8,4% # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că autorităţile publice trebuie să fie foarte atente la execuţia bugetară, în special în ultimele două luni ale anului când, în mod tradiţional, cheltuielile cresc, el explicând că în noiembrie şi decembrie, an de an, se fac 20% din cheltuielile întregului an. Nazare e de părere că România nu va […] Articolul Ultimele două luni ale anului aduc cele mai mari cheltuieli bugetare. Nazare promite menținerea deficitului la 8,4% apare prima dată în PS News.
12:10
Surpriza de la Washington. Rafinăria Petrotel poate funcționa în continuare. Care este termenul de grație # PSNews.ro
Rafinăria Petrotel poate funcționa în continuare. Unitatea a fost scutită de sancțiuni până la jumătatea lunii decembrie, așa cum a anunțat Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA. Clarificarea ar trebui să liniștească piața carburanților. Clarificarea importantă a autorităților americane a venit în această săptămână, după mai bine de o lună de […] Articolul Surpriza de la Washington. Rafinăria Petrotel poate funcționa în continuare. Care este termenul de grație apare prima dată în PS News.
12:10
Cătălin Drulă vrea Primăria Capitalei. De ce e mai greu de gestionat aceasta decât un minister # PSNews.ro
Cătălin Drulă vine în cursa pentru Primăria Generală cu un profil rar pentru politica românească: tehnic, combativ, cu experiență la Ministerul Transporturilor și o imagine de „om care s-a luptat cu sistemul”. Întrebarea este dacă această experiență e suficientă pentru a gestiona un oraș ca Bucureștiul, considerat „mai complicat decât un minister”. Ce […] Articolul Cătălin Drulă vrea Primăria Capitalei. De ce e mai greu de gestionat aceasta decât un minister apare prima dată în PS News.
11:50
VIDEO Ana Ciceală acuză sistemul menținerii managerilor interimari de spitale: „Sunt la pixul primarului” # PSNews.ro
Managerii de spitale din București stau la pixul primarului, nu la dispoziția pacienților, a afirmat Ana Ciceală, candidată la alegerile pentru Primăria Capitalei, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Aceasta a criticat dur sistemul menținerii managerilor interimari în spitalele Capitalei, despre care spune că depind direct de voința primarului. Invitata a povestit cum a fost […] Articolul VIDEO Ana Ciceală acuză sistemul menținerii managerilor interimari de spitale: „Sunt la pixul primarului” apare prima dată în PS News.
11:50
Teodorovici explică ce înseamnă „candidat independent”: fără bani de partid, chiar și credit personal # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a detaliat, la Puterea Știrilor, ce înțelege prin statutul de candidat independent la Primăria Capitalei. Fostul ministru de Finanțe afirmă că nu va folosi bani de partid și că, dacă va fi nevoie, își va finanța campania inclusiv prin credit personal, pentru a nu depinde de grupuri de interese. „Independent înseamnă fără […] Articolul Teodorovici explică ce înseamnă „candidat independent”: fără bani de partid, chiar și credit personal apare prima dată în PS News.
11:50
Scandal în coaliție: de la vârful PNL i se cere lui Cătălin Drulă să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Vicepreședintele PNL Gigel Ştirbu îi cere candidatului USR, Cătălin Drulă, să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei „pentru a nu lăsa Bucureştiul pe mâna clanurilor sau a extremiştilor”. El susţine că şansa acestuia de a câştiga este egală cu zero. „Trag astăzi un semnal de alarmă direct şi ferm: Cătălin Drulă trebuie să se […] Articolul Scandal în coaliție: de la vârful PNL i se cere lui Cătălin Drulă să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
11:50
Sondaj Flashdata: Ciprian Ciucu conduce în intenția de vot a bucureștenilor, urmat de Daniel Băluță și Cătălin Drulă # PSNews.ro
Ciprian Ciucu (PNL) conduce în preferințele electoratului bucureștean pentru fotoliul de primar general, cu 21,5%, urmat de Daniel Băluță (PSD), cu 20,5%, și Cătălin Drulă (USR), cu 19%, potrivit unui sondaj realizat de Flashdata în perioada 18-19 noiembrie 2025. Pe locurile următoare în intenția de vot a bucureștenilor la alegerile pentru funcția de primar al […] Articolul Sondaj Flashdata: Ciprian Ciucu conduce în intenția de vot a bucureștenilor, urmat de Daniel Băluță și Cătălin Drulă apare prima dată în PS News.
11:50
INTERVIU De ce nu crește Drulă în sondaje? Remus Ștefureac: „Votul este foarte fragmentat” # PSNews.ro
Sondajele arată că Daniel Băluță și Ciprian Ciucu se luptă pentru victoria la alegerile pentru Primăria București, iar Anca Alexandrescu reușește să recupereze și să ajungă pe locul 3. Marea surpriză o reprezintă Cătălin Drulă, care are 12% în cel mai recent sondaj INSCOP. Drulă este ajutat de USR și ar fi trebuit să preia […] Articolul INTERVIU De ce nu crește Drulă în sondaje? Remus Ștefureac: „Votul este foarte fragmentat” apare prima dată în PS News.
10:50
SONDAJ Personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere. Pe ce loc e Călin Georgescu # PSNews.ro
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 17-19 noiembrie 2025, Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere. Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „Datele reflectă nivelul de încredere al bucureștenilor în fiecare personalitate politică, dar și nivelul de încredere al celor care au auzit de fiecare personalitate, […] Articolul SONDAJ Personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere. Pe ce loc e Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
10:50
FT: SUA cer Ucrainei să accepte planul de pace până la 27 noiembrie / Textul integral al acordului # PSNews.ro
Administraţia lui Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie, scrie Financial Times (FT), care citează oficiali ucraineni. Biroul lui Zelenski a declarat joi că SUA au înmânat oficial Ucrainei planul de pace. Potrivit surselor publicaţiei financiare britanice, administraţia […] Articolul FT: SUA cer Ucrainei să accepte planul de pace până la 27 noiembrie / Textul integral al acordului apare prima dată în PS News.
10:50
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor lui Iohannis # PSNews.ro
Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de statul român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. Fiscului viza recuperarea a aproximativ un milion de euro, reprezentând suma ce ar fi fost încasată din chirii, plus penalităţi şi dobânzi, pentru unul dintre imobilele […] Articolul Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor lui Iohannis apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:40
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta” # PSNews.ro
Iarna care urmează va fi „ușor mai caldă decât normalul” perioadei, a declarat, joi, climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Aceasta a explicat faptul că începutul lunii decembrie „nu mai este atât de cald cum arăta”, dar nici nu există „un semnal rece”. România păstrează un plus termic în sud și est, însă climatologul avertizează: pot […] Articolul Noua prognoză meteo pentru această iarnă. „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta” apare prima dată în PS News.
20:40
Lider de sindicat: Conducerea Dacia ne-a anunțat că va reduce producția cu 165 vehicule pe zi! # PSNews.ro
Dacia poate reduce producția, anul viitor, din cauza cererii scăzute de autovehicule în Europa și în România. Liderul de sindicat de la Dacia a confirmat pentru Profit.ro această informație. În mijlocul negocierilor pentru un nou contract colectiv de muncă, Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) a transmis o scrisoare deschisă conducerii companiei prin care își anunță „profunda îngrijorare” […] Articolul Lider de sindicat: Conducerea Dacia ne-a anunțat că va reduce producția cu 165 vehicule pe zi! apare prima dată în PS News.
20:40
Viziunea lui Teodorovici pentru București 2030: Fațade refăcute, cabluri îngropate și spațiu public civilizat # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a prezentat în direct, la Puterea Știrilor, o imagine a Bucureștiului în 2030: fațade reabilitate, cabluri îngropate și spații publice civilizate. Fostul ministru al Fondurilor Europene susține că un primar general trebuie să fie mai degrabă manager decât politician de carieră. De la „oraș cu fire pe stâlpi” la „capitală europeană” Candidatul […] Articolul Viziunea lui Teodorovici pentru București 2030: Fațade refăcute, cabluri îngropate și spațiu public civilizat apare prima dată în PS News.
20:40
Președintele Iranului vrea mutarea capitalei de la Teheran. Iată unde ar putea fi noua capitală # PSNews.ro
Președintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat joi că capitala țării ar trebui mutată de la Teheran din cauza suprapopulării și a agravării crizei apei. El sugerase anterior această posibilitate după ce precipitațiile din capitală au atins anul acesta cel mai scăzut nivel din ultimul secol. „Putem dezvolta (capitala), dar nu putem rezolva problema apei”, a […] Articolul Președintele Iranului vrea mutarea capitalei de la Teheran. Iată unde ar putea fi noua capitală apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.