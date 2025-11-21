Alegeri locale parțiale 2025. Începe campania electorală pentru Primăria Capitalei; 18 candidați – la linia de start

18:20

Invitat în studioul Puterea Știrilor, Eugen Teodorovici, candidat independent, a spus că un proiect major pe care l-ar susține, dacă ar deveni primarul Capitalei, ar fi crearea unei rețele pentru mari arși, cu Bucureștiul în rol de hub medical. Acesta susține că orașul are datoria să fie motorul unui sistem capabil să salveze vieți […] Articolul Teodorovici propune ca proiect major o rețea pentru mari arși. Bucureștiul ar trebui să devină un hub național medical apare prima dată în PS News.