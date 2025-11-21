Finanțare record prin SAFE: Autostrada Moldovei și industria de apărare, prioritățile anunțate de Bolojan

13:10

La prima vedere zona Arctică pare mai puţin importantă pentru majoritatea societăţilor. Doar că de securitatea acestei regiuni depinde întreaga planetă. Vorbim despre un ecosistem unic şi fragil, o abundenţă a resurselor care provoacă o competiţie pe măsură şi despre noi rute de transport, conturate de topirea gheţii. Toate acestea aduc în plus şi prezenţa militară în creştere, din partea tuturor statelor arctice. Discutăm despre toate aceste provocări cu Eivind Vad Petersson, secretar pentru afaceri strategice și globale din Norvegia, o ţară care are cam jumătate de teritoriu în Arctica.