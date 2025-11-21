Nicușor Dan cere revenirea la o lege a salarizării unitare: „Există diferențe mari între instituții și oamenii pleacă”

12:30

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova a dispus reţinerea a două persoane în cazul camionului plin cu arme care a fost oprit la Vama Leuşeni – Albiţa. În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care nu a anunţat deocamdată măsuri. Procurorii au pornit urmărirea penală conform prevederilor art. 248 alin (7) din Codul penal-Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova - atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât şi prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal - prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor şi muniţiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esenţiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acţiuni săvârşite de două sau mai multe persoane.