Nicușor Dan cere revenirea la o lege a salarizării unitare: „Există diferențe mari între instituții și oamenii pleacă”
Digi24.ro, 21 noiembrie 2025 15:20
Președintele Nicușor Dan avertizează că diferențele mari de salarizare dintre instituțiile statului afectează funcționarea acestora și spune că este nevoie ca România să revină, pe termen mediu, la o lege a salarizării unitare. El afirmă că mulți angajați pleacă către alte instituții mai bine plătite și că discuțiile privind reducerile salariale abia au început.
• • •
Acum 10 minute
15:50
Lipsă de educație la Ministerul Educației: trei greșeli într-o propoziție dintr-un document oficial. Reacția ministrului Daniel David # Digi24.ro
Un proiect de ordin al Ministerului Educației a stârnit controverse după ce într-o propoziție de doar 12 cuvinte au fost depistate trei greșeli gramaticale și de ortografie. Confruntat cu documentul chiar în timpul unei vizite la Oradea, ministrul Daniel David a recunoscut problema și a explicat ce măsuri a luat.
15:50
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore # Digi24.ro
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată cu o bară metalică de o altă femeie într-un complex rezidențial din sectorul 6 din Capitală.
Acum 30 minute
15:40
Președintele sârb Vučić e acuzat că a fost implicat în „safariul” în care turiști străini împușcau civili din Sarajevo în anii ‘90 # Digi24.ro
Un reporter de investigație croat a depus o plângere la procuratura din Milano împotriva președintelui sârb, Aleksandar Vučić, pentru presupusa sa implicare în afacerea „Sarajevo safari”, în care lunetiști din Italia și alte țări ar fi călătorit în capitala bosniacă pentru a ucide civili în timpul asediului de patru ani al orașului din anii 1990, transmite The Guardian.
15:40
Influencerul Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „De ziua mea, am hotărât să fac un cadou bucureștenilor” # Digi24.ro
Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a anunțat vineri că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu, candidată independentă, susținută de AUR și PNȚCD.
15:30
SUA amenință Ucraina cu reducerea schimbului de informații și a livrărilor de arme pentru a semna planul de pace (surse Reuters) # Digi24.ro
Statele Unite au amenințat că vor reduce schimbul de informații și furnizarea de arme către Ucraina pentru a o determina să accepte acordul de pace, au declarat două persoane familiarizate cu această chestiune, relatează Reuters.
Acum o oră
15:20
Ce se va discuta în CSAT. Nicușor Dan: „Suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre agenda şedinţei CSAT de luni, că sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare.
15:20
15:20
Valea Prahovei cuprinde un bogat patrimoniu industrial din care fac parte rafinării, fabrici și uzine datând din secolele XIX și XX, unele de importanță internațională.
15:10
Noi reguli privind votarea la Eurovision, după controversa de anul acesta când Israelul a obținut cele mai multe voturi de la public # Digi24.ro
Concursul Eurovision schimbă regulile privind votul şi promovarea, în urma controverselor legate de rezultatul obţinut de Israel la ediţia din acest an, anunţă BBC. Unele ţări şi-au exprimat îngrijorarea după ce Israelul a ocupat primul loc în votul publicului la concursul din luna mai, terminând pe locul al doilea în clasamentul general, după luarea în considerare a voturilor juriului.
15:00
Un șofer beat a lovit trei mașini parcate lângă Curtea de Apel București. Tânărul ar fi consumat și cocaină # Digi24.ro
Un șofer băut a lovit trei mașini parcate lângă Curtea de Apel București și a fost oprit de jandarmii care patrulau în zonă. Testat cu aparatul etilotest, tânărul avea 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar potrivit unor surse din anchetă, acesta ar fi consumat și cocaină.
15:00
Ludovic Orban, replică pentru Nicușor Dan: „Viața mea nu este o telenovelă, domnule președinte” # Digi24.ro
După ce Nicușor Dan a calificat situația privind eliberarea din funcție a lui Ludovic Orban drept „o telenovelă”, fostul consilier prezidențial a afirmat vineri, 21 noiembrie, că au avut „unele diferențe de poziționare” și că viața sa „nu este o telenovelă”.
Acum 2 ore
14:50
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul drumului a spus că „are nevoie de pantofi noi” # Digi24.ro
Un robot umanoid fabricat în China a stabilit un record mondial Guinness, mergând pe jos 106 kilometri, între două oraşe din estul ţării, fără oprire, a transmis vineri agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.
14:40
Rogobete spune că screeningul sau analizele preventive nu sunt urgență medicală. Ce crede despre amendarea celor care refuză testarea # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că populaţia trebuie informată despre necesitatea screeningului (analize făcute preventiv pentru depistarea din timp a unor maladii, n.r.) şi că fiecare persoană asigurată trebuie să se prezinte, în urma unei programări, la medicul de familie, pentru un control şi pentru recomandarea unor analize/investigaţii medicale.
14:40
Vicepreședinte al Comisiei Europene: „România este unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune din UE” # Digi24.ro
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, a declarat vineri, 21 noiembrie, că România reprezintă unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune, într-un moment în care Uniunea Europeană se pregătește pentru un nou Cadru Financiar Multianual. „Europa trebuie să reflecte cu claritate și curaj asupra priorităților pentru anii următori. Iar coeziunea rămâne una dintre aceste priorități”, a afirmat oficialul european.
14:30
Atenție la produsele de post cumpărate înainte de Crăciun. ANSVSA avertizează asupra pericolelor # Digi24.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează consumatorii asupra riscurilor legate de achiziția produselor de post, în special a celor vândute în spații neautorizate sau pe rețelele de socializare, în perioada Postului Crăciunului. Instituția recomandă verificarea atentă a etichetelor, a provenienței și a condițiilor de comercializare și atenționează că unele produse pot fi neconforme sau chiar periculoase pentru sănătate.
14:30
AEP a stabilit regulile pentru cheltuielile candidaților la alegerile de pe 7 decembrie. Publicitatea politică, reglementată mai strict # Digi24.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a publicat în Monitorul Oficial ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025. Din acest an, candidații, dar și partidele politice trebuie să respecte reguli mai stricte, elaborate de Uniunea Europeană.
14:30
Peskov spune că Rusia nu știa nimic despre planul de pace Trump-Putin, în timp ce-l amenință pe Zelenski: Mai bine să o facă chiar acum # Digi24.ro
Eșecurile de pe front ar trebui să determine Ucraina să se așeze la masa negocierilor acum, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, potrivit oficiosului Kremlinului.
14:10
Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, potrivit unui comunicat al clinicii particulare unde s-a efectuat operația.
14:00
Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat planurile pentru vineri pentru a purta o convorbire telefonică urgentă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni cu privire la planul SUA și Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina, a raportat vineri Bloomberg.
14:00
Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile magistraților, dar și blocajul privind tăierile din instituții # Digi24.ro
Guvernul a anunțat că premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă, de la ora 16:00. Principalele teme sunt legate de reforma pensiilor magistraților, dar și de blocajul din Coaliție privind tăierile din administrația publică.
14:00
Nicușor Dan vede o „micuță zonă” în care statul funcționează, după ce vameșii au oprit un transport ilegal de arme la Albița # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că faptul că un transport ilegal de muniție a fost găsit de vameșii români la granița cu Republica Moldova, „adică controlul a funcționat, înseamnă că pe o micuță zonă statul român funcționează”.
Acum 4 ore
13:40
Loturile naţionale de gimnastică, dizolvate cel puţin până la sfârşitul anului. „Nu se poate şterge cu buretele” # Digi24.ro
Federaţia Română de Gimnastică a luat o decizie radicală după scandalul provocat de acuzaţiile grave făcute de Denisa Golgotă, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta.
13:30
Prima reacție a lui Viktor Orban la noul plan de pace în Ucraina al lui Donald Trump: „Suntem într-un moment decisiv” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat, vineri, că „următoarele două sau trei săptămâni vor fi cruciale” pentru planul american de pace în Ucraina şi a subliniat că Europa trebuie să evite intrarea sa în războiul ruso-ucrainean.
13:20
Președintele Nicușor Dan susține, vineri, că planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia „trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina”.
13:20
Un român căutat internațional și-a făcut permis de conducere cu numele lui David Beckham și a jefuit un magazin de bijuterii din SUA # Digi24.ro
Un român căutat internațional, care a intrat ilegal în SUA și a obținut un permis de conducere în statul New York folosind numele fotbalistului britanic David Beckham, a fost prins după ce a furat o brățară cu diamante în valoare de 11.000 de dolari dintr-un magazin de bijuterii din Oceanside.
13:20
Nicușor Dan: „România nu mai este remorca Uniunii Europene. Avem maturitatea să participăm la deciziile majore ale UE” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, 21 noiembrie, că România are, în prezent, maturitatea și expertiza necesare pentru a participa activ la deciziile majore ale Uniunii Europene, subliniind că perioada în care țara era percepută drept „remorca” UE trebuie să rămână în trecut.
13:10
„Locul de pe planetă cu, probabil, cea mai mare și puternică concentrație de arme nucleare”. Unde se află nodul nuclear al Rusiei # Digi24.ro
La prima vedere zona Arctică pare mai puţin importantă pentru majoritatea societăţilor. Doar că de securitatea acestei regiuni depinde întreaga planetă. Vorbim despre un ecosistem unic şi fragil, o abundenţă a resurselor care provoacă o competiţie pe măsură şi despre noi rute de transport, conturate de topirea gheţii. Toate acestea aduc în plus şi prezenţa militară în creştere, din partea tuturor statelor arctice. Discutăm despre toate aceste provocări cu Eivind Vad Petersson, secretar pentru afaceri strategice și globale din Norvegia, o ţară care are cam jumătate de teritoriu în Arctica.
13:10
Cea mai frumoasă femeie din lume a fost aleasă: Miss Univers 2025 este reprezentanta Mexicului, Fatima Bosh, în vârstă de 25 de ani.
13:10
Nicușor Dan, despre anunțul CSM privind avizul pe legea pensiilor din justiție: „Un gest responsabil” # Digi24.ro
După ce CSM a anunțat că săptămâna următoare vor fi convocate adunările generale ale procurorilor și judecătorilor pentru a afla punctul de punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe legea pensiilor din justiție, Nicușor Dan a calificat vineri, 21 noiembrie, gestul drept unul „responsabil”.
13:00
Nicușor Dan, după ce CCR a devansat termenul de judecare a legii care majorează taxele: „Un gest de responsabilitate” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat, vineri, decizia CCR de a devansa termenul pentru judecarea contestației AUR asupra legii care majorează taxele, după ce premierul Ilie Bolojan a transmis o solicitare judecătorilor pentru preschimbarea termenului inițial. Șeful statului precizează că „este un gest responsabil al unei instituții a statului român”.
13:00
Cea mai mare centrală nucleară din lume, pe cale de a fi redeschisă. Operatorul centralei de la Fukushima are de luat un singur aviz # Digi24.ro
O colectivitate locală niponă a aprobat vineri repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, o etapă-cheie pentru repunerea în funcţiune a sitului după catastrofa de la Fukushima din 2011 şi închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, informează AFP.
13:00
Se deschide Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca 2025: Două locații festive au fost amenajate în centrul orașului # Digi24.ro
Începând de vineri, 21 noiembrie, Piața Unirii din Cluj-Napoca se transformă într-un decor festiv de iarnă, odată cu inaugurarea târgului de Crăciun, care va rămâne deschis până pe 1 ianuarie 2026. Evenimentul va fi marcat de aprinderea iluminatului festiv în centrul orașului, un moment simbolic care marchează deschiderea oficială a sezonului de iarnă.
12:50
Ce crede Nicușor Dan despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Reacția președintelui, întrebat dacă Drulă s-ar putea retrage # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a spus că, urmare a alegerilor din București, și-ar dori un rezultat prin care „mafia imobiliară care a operat, să nu mai opereze”, informează Digi24.
12:50
Alexandru Nazare, despre noul buget multianual al UE: „Trebuie să preluăm ideile de la firul ierbii, ca să nu pățim ca la PNRR” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, 21 noiembrie, că viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene (2028–2034) trebuie construit pe realitățile economice ale României și pe consultări reale cu mediul privat, universitar și administrațiile locale, pentru a evita blocajele în absorbția fondurilor, așa cum s-a întâmplat în cazul PNRR.
12:50
Nicușor Dan, despre demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consiler prezidențial: „Uneori se mai întâmplă telenovele” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat vineri declarațiile fostului consilier prezidențial Ludovic Orban, care a sus că șeful statul ar avea o datorie către el, și a calificat toată situația privnd eliberarea din funcție a acestuia drept „o telenovelă”.
12:50
Momentul în care un avion militar se prăbușește în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit # Digi24.ro
Un avion s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show. Pilotul nu a supraviețuit în urma impactului devastator.
12:40
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși # Digi24.ro
Statele Unite au avansat o nouă propunere de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, un plan care, potrivit oficialilor ucraineni, reflectă cererile maximaliste ale Moscovei și reia concesii pe care Kremlinul le abandonase anterior.
12:40
Tăierile din administrație, puse pe pauză până după alegerile din București. Cum comentează președintele Nicușor Dan # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare ar fi decis, potrivit unor surse politice, să amâne luarea unei decizii privind tăierile din administrație până după alegerile din 7 decembrie. Președintele Nicușor Dan susține că este decizia Coaliției și, dacă va fi nevoie, va media discuțiile.
12:30
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova a dispus reţinerea a două persoane în cazul camionului plin cu arme care a fost oprit la Vama Leuşeni – Albiţa. În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care nu a anunţat deocamdată măsuri. Procurorii au pornit urmărirea penală conform prevederilor art. 248 alin (7) din Codul penal-Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova - atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât şi prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal - prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor şi muniţiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esenţiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acţiuni săvârşite de două sau mai multe persoane.
12:20
Nicușor Dan, despre aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra: „Am informări despre tot ce s-a întâmplat” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a descris vineri, 21 noiembrie, drept un lucru bun faptul că Horațiu Potra a fost adus în țară. Șeful statului a precizat că aducerea în țară a mercenarului înseamnă că „instituțiile funcționează”.
12:10
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul # Digi24.ro
Un sondaj Flashdata arată un scor strâns între primii candidați la Primăria Generală a Capitalei. Pe primul loc în intenția de vot figurează Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, fiind urmat de Daniel Băluță, primarul din Sectorul 4. În urma lor, la mică distanță, vin Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu.
12:00
Cod galben de inundații pe râuri din șase județe, de vineri seara. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide # Digi24.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă de vineri seara până sâmbătă la prânz, pe râuri din șase județe. Hidrologii avertizează că, pe fondul ploilor prognozate, sunt posibile creșteri rapide de debite și depășiri ale cotelor de atenție în mai multe bazine hidrografice din Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Vâlcea și Argeș.
12:00
Ucrainenii din zonele ocupate de Rusia, presați să instaleze aplicația MAX, instrumentul de control al regimului lui Vladimir Putin # Digi24.ro
Autoritățile din zonele Ucrainei ocupate de Rusia ar exercita presiuni asupra locuitorilor pentru a instala o aplicație de mesagerie controlată de Moscova, percheziționând locuințele și telefoanele mobile, relatează TVP World.
Acum 6 ore
11:40
Guvernul a amânat din nou construirea locuințelor pentru tineri. Noul termen este 31 martie 2027 # Digi24.ro
Guvernul a decis amânarea termenului de finalizare a 940 de locuințe destinate tinerilor, printr-o hotărâre care modifică acordul de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), instituție internațională care acordă credite statelor pentru proiecte sociale. Termenul a fost prelungit până la data de 31 martie 2027, potrivit Executivului.
11:20
Forțele japoneze testează de pe mare și din aer un sistem de rachete hipersonice. Prima rachetă intră în serviciu chiar anul viitor # Digi24.ro
Forțele de Apărare ale Japoniei au testat recent desfășurarea unui sistem de rachete hipersonice în curs de dezvoltare, conceput pentru a apăra insulele de navele de război străine.
11:20
Trotuar între 2 Mai si Vama Veche, construit abia după doi ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu: Vedeam multă lume pe carosabil # Digi24.ro
La mai bine de 2 ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu, autoritățile au construit un trotuar între stațiunile 2 Mai și Vama Veche. Trotuarul va avea o lungime de peste 600 de metri, iar în zonă vor fi montați și stâlpi de iluminat.
11:20
Justificarea Casei Albe pentru apelativul „purcică” adresat de Donald Trump unei jurnaliste: transparență și onestitate # Digi24.ro
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că utilizarea termenului „purcică” de către preşedintele Donald Trump pentru a se referi la o jurnalistă demonstrează onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media.
11:20
Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost aduși la Curtea de Apel București. Judecătorii au rămas în pronunțare # Digi24.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Horaţiu, Dorian şi Alexandru Potra au pe numele lor emise mandate de arestare în lipsă şi au fost urmăriţi internaţional pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Cei trei vor merge în arest, pentru că ședința a rămas în pronunțare.
11:10
15 oameni au murit după ce o fabrică chimică a sărit în aer în Pakistan. Printre morți sunt și patru copii # Digi24.ro
Cel puțin 15 persoane au fost ucise și alte câteva rănite vineri, în urma unei explozii puternice în centrul industrial Faisalabad din Punjab, Pakistan, potrivit presei locale.
11:10
Sondaj INSCOP: Topul politicienilor în care bucureștenii au încredere. Nicușor Dan, în capul listei # Digi24.ro
Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VI-a, realizat în perioada 17-19 noiembrie 2025. Șeful statului este urmat de premierul Ilie Bolojan, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Călin Georgescu.
