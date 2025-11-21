Elias Charalambous a făcut anunțul! OUT pentru meciul cu Petrolul

10:20

Mirce Lucescu a prefaţat meciul cu Turcia, dar nu poate uita nici eşecul din grupă, cu Bosnia. “În fotbal totul este posibil, meciurile sunt echilibrate. Se pleacă de la 0-0. Se pot întâmpla multe lucruri în teren. Este timp, ca fiecare echipă să se organizeze bine, când are meci acasă. Aţi văzut Bosnia ce bine […] The post Mircea Lucescu recunoaşte: “Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar!” De ce se teme selecţionerul appeared first on Antena Sport.