Adrian Bumbescu propune o măsură radicală înainte de barajul Turcia - România și admite: „Stăm foarte slab acolo!”
Gazeta Sporturilor, 21 noiembrie 2025 18:20
Fostul internațional Adrian Bumbescu (65 de ani) a prefațat barajul din Turcia și România. Semifinala play-off-urilor pentru Cupa Mondială din 2026 are loc pe 26 martie. Imediat după tragerea la sorți, Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, a anunțat că va cere amânarea etapei din competiția internă, programată în săptămâna dinaintea meciului. ...
• • •
David Gerard, selecționerul echipei naționale, înainte de meciul cu Uruguay: „Jucătorii trebuie să fie mândri că sunt români și că reprezintă această țară” # Gazeta Sporturilor
David Gerard (47 de ani), selecționerul echipei naționale de rugby a României, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre ultimul meci-test al „stejarilor” din luna noiembrie, cel de sâmbătă cu Uruguay, dar și despre felul în care percepe el România.„Stejarii” dispută sâmbătă, de la ora 17:00, pe Stadionul Arcul de Triumf, ultimul meci-test al lunii noiembrie. ...
După ce s-a făcut o întreagă dezbatere despre legea care s-a votat recent, în legătură cu obligativitatea ca 40% dintre sportivii participanți în sporturile de echipă să fie români, aș vrea să ne uităm dintr-o perspectivă puțin diferită la situație, mai ales în contextul calificărilor la Campionatul Mondial. ...
CFR Cluj se pregătește pentru partea a doua a sezonului, una în care va încerca „imposibilul” și va forța calificarea în play-off. Preluată de Daniel Pancu (48 de ani), vicecampioana României a făcut schimbări în cadrul staff-ului tehnic.Numit pe 1 noiembrie, Pancu a stat pe bancă în primul meci, succesul de pe terenul Sloboziei, scor 1-0, însă n-a putut oferi indicații întrucât nu deține licență UEFA PRO. ...
Schimbare în viața profesională pentru fostul fotbalist al Stelei » A devenit profesor universitar în București! # Gazeta Sporturilor
Narcis Răducan (51 de ani), fost fotbalist la Steaua București și Rapid București, a devenit profesor universitar în București, la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Anunțul a fost făcut chiar de acesta prin intermediul rețelelor sociale.Acesta s-a pozat alături de studenții săi și a oferit un scurt mesaj. ...
Scandaluri în serie la Napoli » Președintele Aurelio De Laurentiis a fost pus sub acuzare pentru fals contabil! # Gazeta Sporturilor
Campioana Italiei traversează o toamnă foarte zbuciumată. După ce antrenorul Antonio Conte și-a luat o săptămână liberă pentru a se reseta, apele nu s-au limpezit deloc la Napoli. Ba din contră, întrucât acum are probleme cu justiția proprietarul echipei din orașul de lângă Vezuviu.Aurelio De Laurentiis (76 de ani) a reintrat în atenția procurorilor, fiind trimis în judecată pentru infracțiunea de fals contabil. ...
Pierdere importantă pentru Cristi Chivu! » Omul de bază s-a accidentat și ratează Inter - AC Milan # Gazeta Sporturilor
Denzel Dumfries (29 de ani), fundașul dreapta al lui Inter, echipa lui Cristi Chivu, și Santiago Gimenez (24), atacantul rivalei AC Milan, vor rata derby-ul orașului dintre cele două echipe din cauza unor accidentări.Ambii fotbaliști acuzau dureri la gleznă încă dinaintea pauzei internaționale, iar prezența lor în derby era pusă sub semnul întrebării. Acum, totul a devenit clar. ...
Și turcii au inadaptații lor » Două dintre vedetele lui Montella au ajuns în campionatul intern dintr-un motiv hilar # Gazeta Sporturilor
În ultimii doi ani, naționala Turciei s-a bazat pe Orkun Kokcu (24 de ani) și Kerem Akturkoglu (27 de ani), doi dintre pilonii ofensivi ai selecționerului Vincenzo Montella. Unul, playmaker crescut în fotbalul olandez, la Feyenoord, celălalt, aripa de explozie care a dus Galatasaray spre cucerirea a trei titluri consecutive în Super Lig. ...
Adversarii din drumul spre calificare la CM 2026 râd de italieni » „Sunt disperați! Au căpătat greață de baraje” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a Italiei riscă să rateze, pentru a treia oară la rând, participarea la Campionatul Mondial. Pentru a evita o contraperformanță istorică, echipa lui Gennaro Gattuso trebuie să bată Irlanda de Nord pe teren propriu, apoi să câștige în deplasare și cu învingătoarea din semifinala play-off-ului dintre Țara Galilor și Bosnia-Herțegovina. ...
Breaking Bets » Cele mai tari meciuri ale weekendului, analizate în emisiunea de la ora 13:00 # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, moderată de Dan Bâra, va trece în revistă cele mai interesante partide programate în weekendul ce urmează în Premier League, Ligue 1 și Bundesliga.Jurnalistul GSP, alături de Sorin Murgu, va analiza întreaga etapă din campionatul Franței. De asemenea, vor fi discutate o serie de meciuri top precum Arsenal - Tottenham sau Borussia Dortmund VfB Stuttgart. ...
Lamine Yamal, avertizat de un fost star de la Barcelona: „Sunt părți întunecate” # Gazeta Sporturilor
Fostul mijlocaș al Barcelonei, Ivan Rakitic (37 de ani), l-a avertizat pe superstarul Lamine Yamal (18, aripă dreapta) cu privire la „părțile întunecate” aduse de fotbal, cum ar fi accidentările și presiunea. Deși croatul l-a numit pe tânărul jucător „cu adevărat special”, a subliniat că Yamal trebuie să-și urmeze propriul drum, în loc să fie comparat cu legendele clubului. ...
Ilie Dumitrescu a tras semnalul de alarmă înainte de barajul cu Turcia: „S-a văzut că nu are experiență la echipa națională” # Gazeta Sporturilor
România și-a aflat adversara pe care o va înfrunta în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” vor merge în Turcia în luna martie a anului viitor, unde se lor lupta pentru un loc la turneul final din America de Nord. Intereseul pentru acest meci este uriaș, iar primele păreri despre marea înfruntare deja încep să apară. ...
Recordul impresionant deținut de „regina” sporturilor de echipe din România » Încă 5 zile până la Campionatul Mondial! Care e obiectivul si cum poate fi depășit # Gazeta Sporturilor
România este singura națională prezentă la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal feminin. Au rămas doar 5 zile până la startul unei noi provocări.Între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025, România va lua parte la a 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” nu au lipsit niciodată, performanță inegalabilă.De această dată, la Rotterdam, misiunea va fi dificilă. Din „grupa morții” mai fac parte Danemarca, Japonia și Croația. ...
Exilată în Rwanda, echipa lui Reghecampf a produs surpriza și a obținut prima victorie în Liga Campionilor Africii # Gazeta Sporturilor
Al-Hilal Omdurman, formația din Sudan antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a câștigat primul meci din grupele Ligii Campionilor Africii. Exilată în Rwanda din cauza războiului civil din Sudan, echipa românului a învins-o pe MC Alger, liderul din campionatul Algeriei, scor 2-1.În play-off, Al-Hilal Omdurman o eliminase pe Police FC, echipă din Kenya, scor 4-1 la general. Anul trecut, Al-Hilal a ajuns până-n sferturile de finală ale competiției. ...
Gâlcă avertizează înaintea duelului cu CFR: „Toate meciurile sunt grele, campionatul este mult mai echilibrat decât anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Rapid se pregătește pentru deplasarea de duminică, la Cluj, unde va înfrunta CFR într-un duel important pentru zona superioară a clasamentului. Antrenorul Constantin Gâlcă și mijlocașul Cătălin Vulturar au prefațat partida, subliniind forma bună a echipei și dificultatea meciului care urmează.Costel Gâlcă, avertisment pentru echipa sa: „Toate meciurile sunt dificile”„Ne așteaptă meciuri grele, toate sunt dificile. ...
Cristi Chivu i-a convins și pe cei mai sceptici » „Teoria mea a fost greșită și îmi cer scuze! Trebuie să-l felicit” # Gazeta Sporturilor
N-au trecut decât cinci luni și jumătate de la numirea ca antrenor al lui Inter, dar Cristi Chivu i-a făcut deja pe cei care nu au privit cu ochi buni transferul său de la Parma să-și schimbe părerile. Ultimul dintre contestatari este Fulvio Colovatti (68 de ani), fostul stoper al nerazzurrilor, dar și al lui AC Milan, și campion mondial cu naționala Italiei în 1982. ...
Andrei Rațiu (27 de ani) a pus capăt tuturor speculațiilor legate de viitorul său și a semnat prelungirea contractului cu Rayo Vallecano.Fundașul dreapta al naționalei României va continua în Madrid până în vara anului 2030, clubul anunțând oficial acordul. ...
În afara suspendatului Bîrligea, alt jucător-cheie de la FCSB, OUT cu Petrolul: „Toți sunt bine, în afară de el” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalamabous, antrenorul de la FCSB , a susținut conferința de presă premergătoare duelului cu Petrolul Ploiești, din etapa #17 din Superliga programat pe 22 noiembrie de la 20:30.Antrenorul cipriot a abordat mai multe subiecte în conferința de presă, printre care: accidentarea lui Ionuț Cercel, principala variantă pentru regula U21, faptul că are tot lotul la dispoziție, inclusiv Crețu și Chiricheș, dar și despre revenirea lui Joyskim Dawa. ...
„Mi-a lipsit emoția” » Noul secund al Universității Craiova a fugit din război pentru a intra în „laboratorul” de jucători # Gazeta Sporturilor
Markus Berger (40 de ani), asistentul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova, se declară încântat de condițiile pe care le-a găsit în Bănie și abia așteaptă debutul la noua echipă. Antrenorul austriac, cu un parcurs profesional interesant, va sta pentru prima dată pe banca tehnică a oltenilor, în meciul din această seară, cu FC Argeș, la Mioveni, programat la 20:30. ...
Moment stânjenitor pentru Antonela, soția lui Lionel Messi » Un influencer i-a admirat ceasul, apoi a întrebat-o: „Ce job ai?” # Gazeta Sporturilor
Antonela Roccuzzo (37 de ani), soția lui Lionel Messi (38 de ani), a avut parte de o situație cel puțin ciudată în timpul unei partide de padel, după ce un influencer pasionat de ceasuri a abordat-o pentru a-i admira bijuteria prețioasă de la mână.Reacția argentiniencei și întrebarea bizară a creatorului de conținut au stârnit mii de reacții pe rețelele sociale.Ceas de 20. ...
Un fost titular din Generația de Aur trage semnalul de alarmă înaintea barajului cu Turcia: „În 30 de minute se poate încheia meciul!” # Gazeta Sporturilor
Tibor Selymes (55 de ani), prezent la formația din Copou din august în rolul de manager al academiei, a revenit în circuitul antrenorilor în urmă cu o săptămână, înlocuindu-l pe lusitanul Tony da Silva (44 de ani).Fostul jucător de bandă stângă al Generației de Aur, Tibor Selymes, s-a referit la primul baraj pe care tricolorii îl vor susține în Turcia pentru calificarea la Mondiale:„Mă rugam să nu prindem Turcia. ...
Cutremur în Premier League! » Cluburile au adoptat plafonarea salariilor, reprezentanții jucătorilor amenință cu instanța # Gazeta Sporturilor
Cluburile din Premier League au aprobat vineri introducerea plafonului salarial (SCR) și a legii sustenabilității pe termen scurt și lung (SSR) începând cu sezonul 2026-2027, dar au respins plafonul de cheltuieli (TBA). ...
Farul își recuperează antrenorul! » Ianis Zicu primește licența PRO înaintea duelului cu FCSB # Gazeta Sporturilor
După trei victorii consecutive fără gol primit în Superligă, Farul Constanța mai primește o veste bună. De săptămână viitoare, Ianis Zicu va sta pe banca tehnică și va avea drepturi depline de antrenorul principal. Tehnicianul în vârstă de 42 de ani i-a preluat pe alb-albaștrii în vară, după ce a promovat surprinzător pe Metaloglobus București, dar lipsa Licenței Pro l-a forțat să figureze în staff ca antrenor secund. ...
Adversarii României, jefuiți chiar în timpul meciului! » Cu ce-au plecat hoții și la cât se ridică lovitura # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a Turciei a plecat cu un punct de la Sevilla după remiza (2-2) cu Spania, câștigătoarea grupei E preliminare pentru Campionatul Mondial, dar cu pagubă importantă financiară. Jucătorii lui Vincezo Montella, pe care România îi va înfrunta în semifinala play-off-ului pe 26 martie, au rămas fără bunuri în valoare de peste 300.000 de euro. ...
Prima reacție a clinicii unde a fost operat Gigi Becali: intervenție de doar 30 de minute, realizată de un neurochirurg de top # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a fost supus recent unei intervenții chirurgicale la nivelul coloanei cervicale. Gigi Becali s-a operat la neurochirurgul Ștefan Mindea care este, de asemenea, și preot.Clinica unde a avut loc operația a transmis primul comunicat oficial, confirmând că procedura a decurs fără complicații și că finanțatorul roș-albaștrilor se află în recuperare.Operație realizată de prof. dr. ...
Componentul Generației de Aur reintră în circuit cu jucători care se gândesc la restanțele financiare, nu la fotbal! # Gazeta Sporturilor
Fostul jucător de bandă stângă al Generației de Aur, Tibor Selymes (55 de ani), este gata să reintre în circuitul antrenorilor. Instalat în urmă cu o săptămână la Poli Iași, Selymes a susținut astăzi prima conferință de presă în noua calitate.Tehnicianul va debuta pe banca Iașului marți, în meciul contra Chindia Târgoviște, din etapa 14 a ligii secunde, care va avea loc în Copou, cu începere de la ora 17:00. ...
Roger Federer (44 de ani) a răspuns pozitiv invitației lansate de Novak Djokovic, care spunea în urmă cu doi ani că i-ar plăcea ca atunci când va trage cortina peste cariera lui, să „mă așez cu el și Nadal și să reflectăm asupra celor întâmplate”.În cazul lui Novak Djokovic și Roger Federer, rivalitatea de pe teren s-a transpus într-o relație turbulentă în afara acestuia. ...
Cea mai bună marcatoare de la CSM București a semnat în Ungaria: „Eram la clubul precedent de mult timp și eram în căutarea unei noi provocări” # Gazeta Sporturilor
Ferencvaros a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial faptul că Elizabeth Omoregie, handbalista celor de la CSM București, a semnat în Ungaria. Contractul va intra în vigoare din vara anului 2026.Clubul a mai anunțat și alte două transferuri: Anna Kristensen, portarul de la Esbjerg și Lysa Tchaptchet, handbalista celor de la Odense. ...
Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, a luat foc când a văzut că fratele ei este criticat în Portugalia după ce l-a vizitat pe președintele american Donald Trump.Trump, 79 de ani, a fost încântat să-i primească pe Cristiano Ronaldo și pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă. Mai ales că acesta din urmă a semnat cu Statele Unite un contract de aproape 3 miliarde de dolari. ...
După 7 ore în ședință, Federația de Gimnastică a dizolvat loturile naționale. Ce înseamnă asta # Gazeta Sporturilor
În cadrul ședinței de Comitet Executiv de joi, 20 noiembrie, Federația Română de Gimnastică a decis dizolvarea loturilor naționale cel puțin până la finalul anului. Această măsură vine în contextul acuzațiilor din spațiul public, Camelia și Sabrina Voinea fiind acuzate de hărțuire de către foste eleve sau actuale colege. ...
Mihai Stoica, noi detalii despre fuga lui Ngezana din cantonament: „Am aflat după” + „I-am scris: «Dacă nu te urci în autocar ai amendă 30.000!». El a zis: «OK»!” # Gazeta Sporturilor
După ce Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că Siyabonga Ngezana (28 de ani) ar fi părăsit cantonamentul pentru a se întâlni cu prietenul său Damjan Djokovic (35 de ani), Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit versiunea completă a motivării, insistând că lucrurile au fost prezentate exagerat. ...
Arne Slot a dezvăluit două noi accidentări la Liverpool: fotbalistul de 125 de milioane de euro e OUT # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, a dezvăluit că Conor Bradley și Florian Wirtz s-au accidentat în timpul meciurilor la echipele naționale și nu vor fi disponibili pentru partida de mâine împotriva lui Nottingham Forest. ...
Fran Garcia (26 de ani) a fost trecut pe bancă de antrenorul Xabi Alonso după achiziționarea lui Alvaro Carreras.În vară, Fran Garcia părea să-și fi asigurat locul în primul unsprezece al lui Real Madrid. Folosit meci de meci la Mondialul Cluburilor din SUA, fundașul-stânga dăduse satisfacție, justificându-și astfel fiecare prezență. ...
„Public Enemy”, fost sportiv olimpic și traficant de droguri, acuzat de complicitate la crimă # Gazeta Sporturilor
Ryan Wedding, supranumit „El Jefe” și „Public Enemy”, care a reprezentat Canada la Jocurile Olimpice din 2002 în proba de snowboard (slalom paralel), căutat deja de autorități pentru că se afla în fruntea unei rețele internaționale de trafic de droguri, se confruntă cu noi acuzații legate de uciderea unui martor federal. ...
Cole Palmer, 23 de ani, s-a accidentat din nou, fracturându-și un deget de la picior în propria casă. Asta înseamnă că vedeta lui Chelsea nu va fi disponibilă pentru meciurile esențiale cu Arsenal (Premier League) și Barcelona (Liga Campionilor). Cole Palmer, mijlocaș ofensiv / extremă dreapta la Chelsea, nu a mai jucat de două luni, perioadă în care s-a recuperat după o leziune în zona inghinală. ...
Sorin Cârțu, înainte de debutul lui Coelho la Universitatea Craiova: „E cel mai greu moment acum” + „I-am dat mesaj lui Rădoi după ce a plecat și nu mi-a răspuns” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu, președintele onorfic al Universității Craiova, a intrat în direct la GSP Live și a comentat câteva evenimente de actualitate: debutul lui Felipe Coelho pe banca oltenilor în această seară și tragerea la sorți a semifinalei barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Sorin Cârțu a făcut și o serie de dezvăluiri după plecarea intempestivă a lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. VIDEO. ...
Leo Grozavu, înaintea duelului cu Dinamo: „E un meci important, dar punctele sunt aceleași” # Gazeta Sporturilor
Runda cu numărul 17 din Superligă se închide luni seară, la Botoșani, acolo unde moldovenii primesc vizita lui Dinamo, echipă aflată pe locul 3, la doar două puncte în spatele trupei lui Leo Grozavu, meci ce va începe de la ora 20:30.Înaintea duelului, antrenorul botoșănenilor, Leo Grozavu (58 de ani), alături de fundașul central George Miron (31 de ani), au prefațat jocul și au vorbit despre miza confruntării. ...
Francezii suspectează că Luis Enrique o va lăsa baltă pe PSG: „E sută la sută Barcelona” # Gazeta Sporturilor
Contractul lui Luis Enrique cu PSG expiră exavct în același an, 2027, cu al lui Hansi Flick la Barcelona.Daniel Riolo, un jurnalist foarte popular în Franța, cunoscut pentru declarațiile sale controversate, susține că mariajul lui Luis Enrique cu Paris St. Germain nu va mai dura mult.Deși tehnicianul spaniol și-a prelungit contractul cu PSG până-n 2027, Riolo consideră că acest aspect este puțin relevant. ...
Cine transmite la TV Turcia - România, meciul de baraj pentru Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
România va juca cu Turcia în deplasare, joi, 26 martie 2026, în barajul Campionatului Mondial din 2026. Meciul va începe de la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor care vor fi prezenți în Turcia.Naționala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. ...
Fostul internațional cu 25 de goluri este contra curentului: „Ne place să fim optimiști, dar turcii...” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, 40 de ani, fost internațional cu 25 de goluri pentru echipa națională, a prefațat primul tur al barajului pentru Campionatul Mondial, care-i va pune pe „tricolori” față în față cu reprezentativa Turciei.Pe 26 martie 2026, Turcia va primi vizita României în turul 1 al barajului pentru Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.Cinci zile mai târziu, echipa câștigătoare va juca finala barajului cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. ...
Momente stânjenitoare pentru Rafael van der Vaart: „Stăteam acolo, bâlbâind, cu o Cola în mână” # Gazeta Sporturilor
Rafael van der Vaart (42 de ani), unul dintre cei mai talentați mijlocași ai generației sale, dezvăluie în noua sa carte, Alles op intuitie („Totul pe intuiție”), că începuturile sale la Ajax au venit la pachet cu situații neașteptat de jenante în viața personală.Popularitatea uriașă de la doar 17 ani l-a pus în ipostaze în care nu știa cum să reacționeze. ...
Scandal uriaș, 11.500 de nume într-un dosar gigant de dopaj » WADA și Interpol: „Substanțele dopante de pe străzi – mai profitabile decât cocaina” # Gazeta Sporturilor
Grupările de crimă organizată, mai ales cele din Estul Europei, s-au grăbit să profite de inexactitățile din sistemul juridic și de cererea largă și au început să vândă substanțele considerate dopante mai scump decât drogurile de mare risc. Profiturile sunt enorme, pedepsele – infime, iar șansele de detectare – extrem de reduse. ...
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, moderată de Dan Bâra, va trece în revistă cele mai interesante partide programate în weekendul ce urmează în Premier League, Ligue 1 și Bundesliga.Jurnalistul GSP, alături de Sorin Murgu, va analiza întreaga etapă din campionatul Franței. De asemenea, vor fi discutate o serie de meciuri top precum Arsenal - Tottenham sau Borussia Dortmund VfB Stuttgart. ...
Fostul jucător al Barcelonei s-a săturat de comportamentul lui Vinicius și i-a transmis un mesaj dur: „Du-te la un club mai mic!” # Gazeta Sporturilor
Vinicius Junior (25 de ani), jucătorul de la Real Madrid, a fost criticat de fostul mare fotbalist francez Emmanuel Petit din cauza comportamentului său pe terenul de fotbal. Emmanuel Petit a evoluat la cluburi precum Arsenal și Barcelona, iar în 1998 a câștigat titlul mondial cu naționala Franței, devenind campion european doi ani mai târziu. ...
Legendarul Fernandinho, elev al lui Mircea Lucescu și de 5 ori campion al Angliei, și-a anunțat retragerea # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul brazilian Fernandinho și-a anunțat retragerea din fotbal. Fostul elev al lui Mircea Lucescu are 40 de ani și a evoluat ultima dată la Athletico Paranaense, în țara natală.Mijlocaș defensiv, Fernando Luiz Roza, cunoscut drept Fernandinho, a sosit în Europa în 2005, transferat atunci de Șahtiorul lui Mircea Lucescu. ...
Legătura surprinzătoare dintre vedeta Turciei și antrenorul FCSB! Calhanoglu, prieten apropiat cu Elias Charalambous # Gazeta Sporturilor
Înaintea duelului Turcia - România din barajul pentru Campionatul Mondial, apare în prim-plan o conexiune mai puțin cunoscută dintre fotbalul românesc și cel turc. Hakan Calhanoglu (31 de ani), superstarul lui Inter Milano, are o relație apropiată cu Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, FCSB.Mihai Stoica: „Elias l-a crescut pe Hakan”Relația dintre cei doi datează din perioada petrecută împreună la Karlsruher, în 2012. ...
Grecii anunță transferul lui Ianis Hagi! Două echipe îl vor pe român: „Au acordul lui” # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi, 27 de ani, s-ar afla pe lista de transferuri a două cluburi din Grecia, Panathinaikos și Aris Salonic, conform presei elene.Revenit în circuit la Alanyaspor după două luni în care nu a avut angajament, Ianis Hagi a lăsat o impresie bună în începutul de aventură în Turcia. ...
Gigi Becali a dezvăluit de ce a plecat acasă imediat după operația suferită: „E adevărat că este riscant, dar ...” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a oferit primele declarații după ce a suferit o intervenție chirurgicală în zona cervicală.Patronul de la FCSB a intrat în direct la TV și a făcut un șir de declarații în care a transmis că după intervenția chirurgicală a plecat acasă pentru a nu-și îngrijora familia. Acesta a transmis și faptul că i s-a recomandat un tratament cu antibiotic, dar pe care a refuzat să-l ia. ...
Pierderi uriașe la o echipă din Superliga! „Am pierdut undeva la 560.000 de euro” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia trece printr-o situație financiară extrem de dificilă din cauza faptului că nu a putut juca „acasă” în acest sezon. Președintele clubului, Ilie Lemnaru (54 de ani), a anunțat că formația a înregistrat pierderi de peste jumătate de milion de euro.Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia: „O deplasare la Clinceni costă 20. ...
