Stiri Radio Ujgorod

18:50
Preşedintele SUA doreşte ca Ucraina să accepte până joi, săptămâna viitoare, planul său de pace # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu radio că apreciază că joi, săptămâna viitoare, este termenul limită adecvat pentru ca Ucraina să accepte propunerea de pace susținută de SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina. „Am avut multe termene limită, dar, dacă lucrurile merg bine, […]
18:50
Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că nu va trăda interesele Ucrainei într-un proces de pace condus de SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că nu va trăda interesele Ucrainei într-un proces de pace condus de SUA, avertizând că Kievul se confruntă cu alegerea între pierderea unui partener-cheie și a demnității sale naționale într-unul dintre cele mai periculoase momente din istoria sa. Planul în 28 de […]
18:30
Liderii Germaniei, Franţei, Marii Britanii au convenit cu Volodimir Zelenski că forţele ucrainene trebuie să apere suveranitatea țării # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Liderii Germaniei, Franţei şi Marii Britanii au convenit cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o convorbire telefonică, astăzi, că forţele ucrainene trebuie să rămână capabile să apere suveranitatea ţării. Şi ambasadorul Ucrainei la Washington respinge ferm orice schimbare la frontierele ţării, ca răspuns […]
18:30
Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Bucureștiului începe sâmbătă, 22 noiembrie, și se încheie pe 6 decembrie # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Bucureștiului începe mâine și se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00. Până atunci, potrivit legii, sunt permise doar anumite tipuri de activități și materiale de propagandă, a transmis Autoritatea Electorală Permanentă. Sunt interzise, printre altele, utilizarea vehiculelor inscripționate sau colantate […]
18:30
A încetat din viață Pompilius Onofrei, una dintre vocile emblematice ale Radio România Actualități # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Astăzi a încetat din viață, la vârsta de 63 de ani, colegul RRA Pompilius Onofrei, una dintre vocile emblematice ale Radio România Actualități în ultimii 30 de ani. Pompilius Onofrei a fost realizator și reporter, un jurnalist admirat și iubit deopotrivă de ascultători, de colegi și de lumea artistică. […]
18:20
România va decide dacă va prelua staţiile de carburanţi Lukoil aflate pe teritoriul său (Ilie Bolojan) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat vineri că va decide în decembrie dacă va activa un mecanism, care urmează să fie aprobat, pentru preluarea stațiilor de benzină locale ale companiei ruse Lukoil. Sancțiunile impuse de Statele Unite asupra celor 320 de stații de carburanţi Lukoil din România vor intra […]
18:20
17:50
Un fost europarlamentar britanic a fost condamnat la închisoare pentru că a luat mită ca parte a unei campanii pro-Rusia # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 noiembrie) – Un britanic, fost parlamentar în Parlamentul European, a fost condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru că a primit mită ca parte a unei campanii proruse. Nathan Gill, care a fost şi lider al partidului de dreapta Reform UK în Ţara Galilor, a primit mii de dolari mită […]
16:50
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a acuzat vineri Rusia că a comis acte de terorism statal, după ce Moscova a fost făcută responsabilă pentru aruncarea în aer a unei secţiuni feroviare din Polonia, săptămâna trecută. Donald Tusk a precizat că acţiunea de sabotaj „a depăşit o limită critică”. Autorităţile polone au pus sub acuzare doi ucraineni, […]
15:40
Voltaj lansează albumul „ELECTRIC” și îl celebrează, alături de fani, pe scena Sălii Palatului într-un show de excepție # Rador
Trupa Voltaj pregătește un final de an electrizant, odată cu lansarea noului album, „ELECTRIC”, urmată de un concert spectaculos pe scena Sălii Palatului. Albumul include unele dintre cele mai iubite piese ale trupei și un single complet nou, „Electric”, care dă și titlul materialului discografic, disponibil din 21 noiembrie. „ELECTRIC” este un album construit în […]
15:30
Comisia Europeană declanşează infringement împotriva Bulgariei pentru asistenţa juridică a persoanelor suspectate şi inculpate # Rador
Comisia Europeană a anunţat, vineri, că iniţiază proceduri de infringement împotriva Bulgariei şi Ungariei, deoarece au implementat integral normele europene privind asistenţa juridică a persoanelor suspectate şi inculpate în cadrul proceselor penale. Normele prevăd standarde minime comune în acest domeniu, inclusiv dreptul la asistenţă juridică în procedurile penale şi drepturi pentru persoanele căutate în baza […]
15:30
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu Raffaele Fitto, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune şi reforme, despre PNRR # Rador
Premierul Ilie Bolojan a discutat astăzi cu Raffaele Fitto, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune şi reforme, despre Planul Naţional de Redresare și Reziliență, dar şi despre flexibilizarea Politicii de Coeziune şi a viitorului Cadru Financiar Multianual. Şeful guvernului a susţinut că România are nevoie de stabilitate politică, de reducerea deficitului bugetar, dar şi […]
15:30
Realizator: Gabriela Mitrovici – Furturile de lemne constituie o problemă constantă în România, iar hoţii acţionează uneori chiar cu implicarea personalului silvic. În judeţul Sălaj, de exemplu, oamenii legii au confiscat sute de metri cubi de lemne fără provenienţă legală, iar mai mulţi angajaţi ai ocoalelor silvice au fost sancţionaţi, a aflat corespondentul RRA Adrian […]
15:20
Televiziunea publică va difuza o serie de programe dedicate alegerilor din 7 decembrie, sub genericul „Tu votezi România!” Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate alegerilor locale parțiale, pe canalele TVR 1, TVR 2, TVR INFO, TVR Moldova, TVR Internaţional şi pe TVR Craiova, începând din 22 noiembrie. Pe parcursul campaniei, TVR 1 […]
15:00
Non, , le Bouclier européen de la démocratie n’est pas un instrument de contrôle totalitaire # Rador
Le 12 novembre 2025, la Commission européenne a présenté le Bouclier européen de la démocratie, une initiative visant à renforcer, protéger et promouvoir les démocraties au sein de l’UE. Cependant, toutes sortes de spéculations ont émergé dans la presse et sur l’internet, accusant la Commission d’adopter une attitude dictatoriale et comparant le Bouclier au « […]
15:00
Comisia Europeană a prezentat pe 12 noiembrie 2025 Scutul European pentru Democraţie, o iniţiativă având ca scop consolidarea, protejarea și promovarea democrațiilor în UE. Dar în presă şi în mediul online au apărut tot felul de speculaţii potrivit cărora Comisia ar avea o atitudine dictatorială, Scutul fiind comparat cu „Ministerul Adevărului” al lui George Orwell. […]
14:40
Un avion de luptă Tejas, produs în India, s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații aeriene la Dubai Air Show, iar pilotul aeronavei a murit, au anunțat Forțele Aeriene Indiene. Avionul zbura la altitudine joasă în jurul orei locale 14:15 înainte de a se prăbuși într-o minge de foc, potrivit unui martor. Imaginile de la […]
14:30
Presa din Ucraina anunţă, vineri, discuţii telefonice între președintele Volodimir Zelenski, liderul francez, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer. Potrivit surselor citate de RBC-Ucraina, liderii discută pe marginea proiectului noului plan de pace privind oprirea războiului. De asemenea, potrivit RBC, liderii europeni intenționează să organizeze, sâmbătă, o reuniune de […]
14:30
Andri Siniuk, procuror adjunct în cadrul Parchetului Specializat Anticorupție (SAP) de la Kiev, a anunţat că a demisionat din funcție. Acesta și-a motivat decizia prin dorința de a evita orice speculații privind o posibilă influență asupra desfășurării unei anchete interne şi a rezultatelor acesteia. „Pentru a evita orice speculații legate de posibila mea influență asupra […]
14:30
La Universitatea Maritimă din Constanța se desfășoară conferința internațională dedicată combaterii fenomenului criminalității informatice # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Provocările inteligenței artificiale în justiție și securitate digitală sau rolul parteneriatelor public-private în prevenirea și investigarea infracțiunilor informatice sunt câteva dintre principalele teme abordate în aceste zile la conferința internațională dedicată combaterii fenomenului criminalității informatice. Aceasta se desfășoară la Universitatea Maritimă din Constanța și reunește experți, profesori universitari, practicieni ai dreptului […]
13:00
21 Noiembrie 2002: ziua în care NATO și-a deschis porțile către Est și a schimbat istoria Europei # Rador
Introducere Pe 21 noiembrie 2002, la Summitul NATO de la Praga, Alianța Nord-Atlantică a făcut unul dintre cele mai importante gesturi politice și strategice din istoria sa: a invitat șapte stateBulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Sloveniasă devină membre cu drepturi depline. Pentru România, momentul a reprezentat confirmarea unui efort diplomatic și militar desfășurat […]
12:50
Moscova nu a primit oficial din partea Statelor Unite vreun plan de pace privind Ucraina, declară Maria Zaharova (RIA) # Rador
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat vineri că Moscova nu a primit oficial din partea Statelor Unite vreun plan de pace privind Ucraina, a relatat agenția de știri de stat RIA./cstoica/denisse (REUTERS – 21 noiembrie)
12:50
UE va continua să sprijine Ucraina, deoarece este victima unei agresiuni, a declarat vineri Ursula von der Leyen # Rador
Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina, deoarece Ucraina este victima unei agresiuni, a declarat vineri președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen, adăugând că sancțiunile împotriva Rusiei dăunează economiei ruse. „Ucraina se poate baza pe noi, deoarece aceasta nu este doar o agresiune împotriva Ucrainei, ci este o agresiune împotriva principiilor Cartei ONU”, a […]
12:40
Modificarea granițelor Ucrainei nu poate fi pusă pe masa negocierilor cu Rusia (Olha Stefanişina) # Rador
Ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite ale Americii, Olha Stefanişina, a afirmat că discuțiile despre o posibilă modificare a granițelor și despre succesul Rusiei în agresiunea sa nu sunt acceptabile pentru Ucraina. Prezentă la Global Women’s Summit 2025 din Washington, răspunzând la o întrebare privind liniile roșii ale Ucrainei, diplomata a subliniat că integritatea teritorială a […]
12:40
Ne aşteaptă un weekend cu ploi importante cantitativ. Meteorologii au emis o informare în acest sens, care a intrat deja în vigoare şi va expira duminică la prânz. În aceste condiţii şi hidrologii au emis un cod galben de inundaţii valabil din această seară până mâine la prânz, pe râuri din şase judeţe. Specialiştii spun […]
12:40
Buzăul se alătură altor oraşe mari din ţară care au hotărât să nu mai organizeze de Revelion, la miezul nopţii, focuri de artificii # Rador
Buzăul se alătură altor oraşe mari din ţară care au hotărât să nu mai organizeze de Revelion, la miezul nopţii, focuri de artificii. Acestea erau aprinse, în ultimii ani, în Parcul Crâng, şi vor fi înlocuite acum cu un joc de lasere, pentru a proteja căprioarele, care pot fi văzute din ce în ce mai […]
12:10
Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în Bangladesh, în urma producerii unui seism de magnitudine 5,7, care a lovit centrul țării la primele ore ale dimineții de vineri. Epicentrul a fost la aproximativ 30 de km de capitala Dhaka. Undele seismice au fost resimțite în capitală, dar și în statele indiene de la granița […]
11:50
Indivizi înarmați au răpit 52 de elevi dintr-o școală din statul Niger, din nord-vestul țării, a relatat vineri Arise TV./cstoica/denisse (REUTERS – 21 noiembrie)
11:50
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
11:40
UE sprijină orice plan de pace pentru Ucraina, atâta timp cât planul aduce o pace durabilă și justă (Kaja Kallas) # Rador
Uniunea Europeană ar sprijini orice plan de pace pentru Ucraina, atâta timp cât planul aduce o pace durabilă și justă și dacă implică Ucraina și UE, a declarat vineri șefa diplomației UE, Kaja Kallas. „În privința planului de pace care, din câte înțelegem, i s-a prezentat președintelui (Volodimir) Zelenski, am spus întotdeauna că pentru ca […]
11:20
CSM va emite avizul privind noului proiect al pensiilor magistraților după ce toate instanțele și parchetele din țară se vor exprima la începutul săptămânii viitoare # Rador
Consiliul Superior al Magistraturii va emite avizul privind noului proiect al pensiilor magistraților numai după ce adunările generale ale instanțelor și parchetelor din țară se vor pronunța asupra actului normativ în ședințe programate la începutul săptămânii viitoare. CSM a făcut acest anunț fără a preciza însă și data la care va trimite guvernului avizul. Executivul […]
11:10
Ucraina marchează Ziua Demnității și a Libertății, pe 21 noiembrie, dată care unește începutul a două revoluții majore: Revoluția Portocalie din 2004 și Revoluția Demnității din 2013. În 2004, după turul al doilea al alegerilor prezidențiale, protestele împotriva fraudelor electorale au dus la repetarea scrutinului și la victoria lui Viktor Iușcenko. Ulterior, a fost instituită […]
10:40
Şeful administrației militare a orașului ucrainean Herson, Iaroslav Șanko, a raportat că, în noaptea de joi spre vineri, forțele invadatoare ruse au atacat un spital din cartierul Korabelni. În urma bombardamentului, clădirea instituţiei medicale a fost avariată. „Ocupanții ruși nu renunţă la încercările de a distruge infrastructura socială din comunitatea noastră. În jurul orei 01:00, […]
10:40
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umierov, a declarat că autorităţile de la Kiev continuă discuţiile cu delegația americană privind planul de pace. În același timp, a adăugat oficialul, informațiile despre presupusa „aprobare” sau „eliminare a unor puncte” nu corespund realității. „În timp ce la Kiev continuă lucrările cu delegația americană, […]
10:20
Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani, pe raza comunelor Hăneşti şi Vlăsineşti. Autorităţile locale au sesisat Direcţia Sanitar Veterinară că, pe 17 noiembrie, pe un fond de vânătoare, au fost descoperiţi doi porci mistreţi morţi. Direcţia a prelevat probe de la animalele moarte, iar rezultatele de laborator, care […]
09:20
Axios a publicat textul integral al planului de pace în 28 de puncte, pe care Statele Unite îndeamnă Ucraina și Federația Rusă să îl semneze în viitorul apropiat – transmite, vineri, agenţia RBC-Ucraina. Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a recunoscut că planul „nu este simplu” pentru Kiev, dar a remarcat că […]
09:20
Mi-am scris răspunsul la scrisoarea Ursulei von der Leyen, resping cererea ei (Viktor Orbán) # Rador
Premierul Viktor Orbán va acorda un interviu vineri în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată de Radioul Kossuth din Budapesta. Referitor la scrisoarea primită de la Ursula von der Leyen, premierul a declarat că a scris răspunsul său, dar nu s-a consultat încă personal cu ministrul pentru Afaceri Europene, János Bóka, și, […]
09:00
Angajaţii Institutului Naţional de Asigurări Sociale din Bulgaria organizează, vineri, acţiuni de protest, la iniţiativa sindicatului funcţionarilor administrativi „Podkrepa”, care au anunţat, în urmă cu câteva zile, că vor implica administraţii de stat importante din întreaga ţară. Motivele nemulţumirii sunt neglijarea problemelor administraţiei de stat, plata insuficientă şi valul crescând de presiune publică şi discreditare […]
08:50
Venezuela – Procurorul general declară că María Corina Machado va fi considerată fugar dacă va călători în Norvegia # Rador
Procurorul general al Venezuelei a declarat că liderul opoziției, María Corina Machado, va fi considerată fugar dacă va călători în Norvegia pentru a accepta Premiul Nobel pentru Pace, care i-a fost acordat recent. Dna Machado, care a declarat că se ascunde în Venezuela, intenționează să călătorească la Oslo luna viitoare pentru ceremonia de acordare a […]
08:30
Camion încărcat cu muniţie de război, descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui # Rador
Autorităţile de control au descoperit, în cursul nopţii de miercuri spre joi, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa din judeţul Vaslui, mai multe arme de foc şi alte componente militare suspecte într-un autotren care urma să intre în România. Destinatar, conform documentelor, este un beneficiar din Israel, se arată într-un comunicat emis de DIICOT […]
08:30
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor lui Iohannis # Rador
Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de statul român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. Acţiunea Fiscului viza recuperarea a aproximativ un milion de euro, reprezentând suma ce ar fi fost încasată din chirii, plus penalităţi şi dobânzi, pentru unul dintre […]
08:20
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 20 spre 21 noiembrie, trupele ruse au atacat Odesa, rănind patru persoane. Şeful administrației militare a oraşului, Serhi Lisak, a declarat că trei dintre răniți, care au suferit arsuri și traumatisme provocate de explozie, au fost transportați la spital. O altă persoană a primit ajutor medical la […]
08:20
Cinci oameni au murit și alți opt au fost răniți, în oraşul ucrainean Zaporijja, în urma unui atac lansat de ruşi în noaptea de joi spre vineri. Şeful Administraţiei Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat că armata rusă a avariat blocuri de locuințe și chioșcuri comerciale. „Cinci persoane au murit, iar opt au fost […]
08:10
Redacția maghiară a postului Radio Europa Liberă/Radio Libertatea își va înceta activitatea începând de vineri # Rador
La cererea Agenției Statelor Unite pentru Media Globală (USAGM), redacția maghiară a postului de radio Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL) își va înceta activitatea începând cu 21 noiembrie, a anunțat joi instituția media pe site-ul său. „În ultimii ani, colegii noştri au lucrat cu dedicare și cu cele mai bune metode jurnalistice pentru a oferi […]
08:10
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de pace reală, demnă, care să nu fie încălcată de o a treia invazie rusă # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a răspuns noilor propuneri ale Washingtonului privind încetarea războiului cu Rusia, spunând că Ucraina are nevoie de o pace reală demnă, care să nu fie încălcată de o a treia invazie rusă. Detaliile planului nu au fost confirmate în mod oficial, dar, potrivit unor relatări din presă, noua propunere ține cont […]
07:50
Autorităţile britanice au prelungit licenţa generală pentru încă două filiale bulgare ale companiei ruse Lukoil, informează Serviciul Regatului Unit pentru Respectarea Sancţiunilor Financiare. Licenţa, care permite operaţiuni cu companiile respective până pe 14 februarie 2026, este deja valabilă pentru Lukoil Aviation Bulgaria şi Lukoil Bunker Bulgaria. Pe 14 noiembrie, derogări similare au fost acordate pentru […]
07:50
Potrivit unor noi reguli ale SUA, țările cu politici privind diversitatea ar trebui considerate țări care încalcă drepturile omului # Rador
Departamentul de Stat al SUA a transmis ambasadelor și consulatelor americane că statele care aplică anumite politici în privința rasei, genului, avortului și migrației ar trebui să fie încadrate în categoria țărilor care încalcă drepturile omului. Criticii acuză administrația Trump că foloseşte drept armă tema drepturilor internaționale ale omului în scopuri ideologice interne. Corespondentul BBC […]
07:40
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Programul preşedintelui Nicuşor Dan: Participă la conferinţa la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: „Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivităţii economice incluzive şi a rezilienţei în întreaga Europă” – ora 11:00, la Hotel Sheraton; alocuţiunea preşedintelui din cadrul evenimentului va fi […]
07:30
Numele preşedintelui Serbiei, Aleksandar Vučić a ajuns implicat în afacerea „Safari la Sarajevo” # Rador
Numele preşedintelui Serbiei, Aleksandar Vučić, a ajuns implicat în afacerea „Safari la Sarajevo”, după ce un reporter de investigaţie croat a depus o plângere împotriva liderului sârb la procuratura din Milano, care anchetează cazul. Potrivit corespondentei RRA în Italia, jurnalistul susţine că Vučić a fost prezent la unul dintre posturile militare din Sarajevo, de unde, […]
07:20
Ministerul Educaţiei a lansat, în dezbatere publică, un proiect de ordin ce are în prim-plan temele elevilor pentru acasă # Rador
Ministerul Educaţiei a lansat, în dezbatere publică, un proiect de ordin ce are în prim-plan temele elevilor pentru acasă. Documentul interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă, prevede că temele pentru vacanţă sunt facultative, iar copiii nu sunt obligaţi să le facă, în timp ce temele obligatorii trebuie să fie de nivel mediu. Proiectul prevede […]
