Touche! O profesoară s-a plâns că un prichindel i s-a băgat sub fustă cu o foaie de hârtie
Gândul, 21 noiembrie 2025 18:20
O profesoară din Grecia a denunțat un elev de 6 ani la poliție, provocând un scandal care ar fi început după ce copilul ar fi atins-o într-un mod neadecvat și ar fi hărțuit-o în timpul orei cu un desen. Urmările au fost devastatoare, autoritățile au deschis o investigație, iar cadrul didactic a fost mutat provizoriu […]
• • •
Acum 15 minute
18:50
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, în conferința de presă de la Palatul Victoria, despre efectele pe care le-au avut primele două pachete de măsuri fiscale, dar și despre decizia de majorare a impozitelor pe proprietate pentru persoanele fizice. Șeful Executivului a subliniat că deși au dus la scăderea temporară a consumului, pachetele fiscale au avut […]
18:50
S-a încheiat la București „8th Meeting of the Board of FIBA Europe”, care a avut la Palatul Parlamentului! # Gândul
România a găzduit vineri „8th Meeting of the Board of FIBA Europe”, cel mai important for decizional al baschetului european. La reuniunea de la Bucureștim de la Palatul Parlamentului, au fost prezenți Sheikh Saud Ali Ahmed Al Thani, Președintele FIBA, Andreas Zagklis, Secretar General FIBA, Jorge Garbajosa, Președintele FIBA Europe și Kamil Novak, Executive Director […]
Acum 30 minute
18:40
ANAF anunță schimbări la Declarația Unică 212. Ce se modifică, cum se completează și până când poate fi depusă # Gândul
ANAF a pus în dezbatere un proiect de ordin care introduce procedura actualizată pentru precompletarea și verificarea Declarației Unice. Documentul vizează modul în care persoanele fizice vor completa și transmite formularul 212 în următoarea perioadă. Contribuabilii pot trimite sugestii pentru noile modificări până la 29 noiembrie, conform unui comunicat de presă. Instituția precizează că modificările sunt […]
18:40
Acum o oră
18:30
Întrebat de Gândul, Bolojan se face că nu înțelege problema angajării cumnatei lui Drulă în Guvern: „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a răspuns, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria, la întrebarea jurnalistului Gândul, despre numirea Alinei Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, în funcția de secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, noul secretar de stat în MIPE a cerut decontarea din […]
18:30
4 zodii primesc vești bune de la locul de muncă și inspirație în weekendul 22-23 noiembrie 2025. Ce se întâmplă cu restul zodiilor # Gândul
4 zodii primesc vești bune de la locul de muncă și inspirație în weekendul 22-23 noiembrie 2025. Este vorba despre zodiile Berbec, Taur, Săgetător, Capricorn. Iată horoscopul de weekend 22-23 noiembrie 2025. Berbec Soarele în Săgetător activează zona învățării. Nativii pot primi un mesaj sau o invitație care îi surprinde plăcut. Trigonul Soarelui cu Neptun […]
18:20
Acum 2 ore
17:50
Blocul Național Sindical îl contrazice pe Bolojan: „Nu sunt măsuri de redresare, ci de represiune financiară” # Gândul
Blocul Național Sindical (BNS) a transmis un comunicat prin care susține că contrazice ferm declarațiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora „măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”. „În rezultatele bugetare și în nivelul de trai al românilor nu există nicio urmă de revenire la o funcționare normală a economiei. Măsurile luate NU […]
17:30
David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a stârnit îngrijorare, după ce iar a cerut ajutor financiar pe platforma TikTok. Tânărul în vârsta de 29 de ani le-a dezvăluit urmăritorilor că venitul său lunar de 2.500 de lei este insuficient ca să–și acopere cheltuielile esențiale. Astfel, situația lui financiară reaprinde discuția dintre relația tensionată cu […]
17:30
Sarkozy a scris o carte întreagă în cele 20 de zile petrecute la închisoare. Ce va cuprinde volumul intitulat „Jurnalul unui deținut” # Gândul
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a anunțat, vineri, că va publica o carte despre scurta sa experiență în închisoare, intitulată „Jurnalul unui deținut”, relatează BFMTV. Însuși Sarkozy a fost cel care a făcut anunțul pe contul său de X. „În închisoare nu este nimic de văzut și nimic de făcut. Uiți de liniștea care […]
17:10
Like-urile la fotografiile altor femei, motiv de divorț în Turcia. Ce daune trebuie să plătească un bărbat pentru că a trădat încrederea soției sale # Gândul
Like-urile la fotografiile reprezentanților sexului opus, pe rețelele sociale, pot fi considerate un motiv de divorț în Turcia. Dovadă este cazul unui bărbat din Turcia, care a fost nevoit să plăteasca sume uriașe pentru că a apreciat fotografiile altor femei în timp ce era căsătorit. HB și SB sunt doi soți din orașul Kayseri care […]
Acum 4 ore
17:00
Va demisiona Ilie Bolojan dacă reforma pensiilor magistraților va eșua? Ce spune despre pachetul doi fiscal și salariile bugetarilor # Gândul
Premierul Ilie Bolojan vorbește, în conferința de presă de la Palatul Victoriei, despre reforma pensiilor magistraților, programul SAFE și reformele în administrația publică. Reamintim că premierul Ilie Bolojan nu a mai făcut conferință de presă din data de 3 octombrie 2025, în ziua în care împlinea 100 de zile de la preluarea guvernării. UPDATE. Ilie […]
17:00
Scumpirea boabelor de CAFEA afectează piața dulciurilor: Ciocolată a început să fie subțiată sau înlocuită cu diverse creme de fructe # Gândul
Scumpirea boabelor de cafea schimbă piața dulciurilor. Cofetarii și producătorii consacrați de napolitane sau biscuiți au început să subțieze stratul de ciocolată. Alții, ca să țină costurile sub control, suplinesc ciocolata pură cu mai multe creme de fructe. Un raport internațional arată o creștere a înlocuitorilor pentru untul de cacao cu uleiuri vegetale și zahăr. […]
17:00
ANAF scoate la vânzare două autoturisme, un BMW decapotabil și o Mazda 6, ambele la a treia licitație, organizată în Dej, județul Cluj. Astfel, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, Unitatea Fiscală Municipală Dej, organizează o nouă licitație publică pentru valorificarea unor bunuri mobile sechestrate. Licitația se […]
16:50
Iubitorii preparatelor tradiţionale moldoveneşti se pot bucura acum de bucate alese, „ca la mama acasă” într-un restaurant aflat într-un colţ inedit al Statelor Unite, unde aurora boreală luminează cerul aproape în fiecare zi. Soba, pe „slavonește”, poate însemna și dispozitiv de încălzit sau gătit, dar și cameră prietenoasă, aia bună, odaie pentru musafiri. Sursa foto: […]
16:50
Bucătarul unei grădinițe din Cluj, prins cu o farfurie de droguri în mașină. Își luase „marfa” la pachet # Gândul
Bucătarul unei grădinițe din Cluj-Napoca a fost prins cu o farfurie de droguri în mașină. În trecut, bărbatul a mai fost condamnat pentru conducere sub influența drogurilor, conducere fără permis, refuz de prelevare de probe biologice, precum și conducerea unui vehicul cu permsiul suspendat. Sentința în acest caz a fost pronunțată marți, 18 noiembrie 2025, […]
16:40
(P) Care sunt cele mai avansate operații refractive și cum sunt ele efectuate la Clinicile Dr. Holhoș # Gândul
În ultimii 20 de ani, chirurgia oftalmologică a înregistrat avansuri majore în tratarea viciilor de refracție – cele mai comune probleme de vedere, precum miopia, hipermetropia și astigmatismul, care afectează sute de milioane de oameni din întreaga lume. Astăzi, în România se fac în mod curent unele dintre cele mai avansate operații din lume din […]
16:40
Imediat cum a fost numită secretar de stat la ministerul lui Pîslaru, cumnata lui Drulă a și cerut decontarea din bani publici a cheltuielilor pentru locuință și transport. Gândul publică documentul. Alina Gîrbea are și apartament în Belgia # Gândul
Dosarul „Sinecurile” din guvernul condus de Ilie Bolojan primește încă o filă după ce Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă – fost ministru al Transporturilor, fost președinte USR și actual candidat la Primăria Capitalei – a fost numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Alina Gîrbea, potrivit informațiilor obținute de Gândul în […]
16:30
CRĂCIUNUL pare să vină tot mai devreme, în fiecare an. Oamenii încep să împodobească bradul din noiembrie, dar și magazinele urmează trendul # Gândul
Crăciunul pare să vină în fiecare an tot mai devreme. Dacă altădată bradul se împodobea cu grijă, în Ajun, astăzi tot mai mulți români îl ridică în sufragerie încă de la sfârșit de noiembrie, iar magazinele au prins rapid trendul. Luminițe, decorațiuni, colinde, toate împing parcă sezonul festiv, cu cel puțin o lună înainte de […]
16:30
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe […]
16:20
Scandalul de corupție din Ucraina ricoșează și în procurori: Adjunctul parchetului antocorupție demisionează pe fondul scurgerilor de informații din dosar # Gândul
Încă o demisie la Kiev, pe fondul scandalului de corupție care a zguduit Ucraina în ultimele săptămâni. De data aceasta este vorba de procurorul adjunct al Parchetului Specializat Anticorupție (SAP), Andriy Synyuk. El a demisionat astăzi din funcție din proprie inițiativă. Este suspectat că ar fi divulgat informații legate de ancheta privind „cazul Mindich”, relatează […]
16:10
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” (ADVERTORIAL) # Gândul
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, la prezentarea viziunii lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, că edilul Sectorului 6 este „un om serios”, cu un program solid pentru București, și că are încredere că acesta poate pune „în practică, […]
16:10
LOCUL în care poţi mânca sarmale cu mămăligă, în timp ce admiri aurora boreală. Este un restaurant inedit, aflat într-un colţ de lume # Gândul
Iubitorii preparatelor tradiţionale moldoveneşti se pot bucura acum de bucate alese, „ca la mama acasă” într-un restaurant aflat într-un colţ inedit al Statelor Unite, unde aurora boreală luminează cerul aproape în fiecare noapte. Este vorba despre un restaurant moldovenesc aflat în oraşul Fairbanks, aflat în inima statului Alaska. Se numește „Soba” și a fost nfiinţat […]
16:00
Ilie Bolojan iese, după mai bine de o lună și jumătate de tăcere, în conferință de presă. Care sunt cele trei teme urgente de pe agenda premierului # Gândul
Premierul Ilie Bolojan iese astăzi într-o conferință de presă, la ora 16.00, în care va aborda teme de actualitate pe agenda guvernamentală și subiecte urgente pentru zona de interes a României. Printre subiectele care vor fi abordate în fața jurnaliștilor se numără reforma pensiilor magistraților, programul SAFE și reformele în administrația publică. Reamintim că premierul […]
15:50
Telenovela continuă. Ludovic Orban îi dă replica lui Nicușor, după ce l-a concediat: „Viața mea nu este telenovelă” # Gândul
Ludovic Orban i-a dat replica președintelui Nicușor Dan, după afirmațiile despre revocarea acestuia din funcția de consilier prezidențial, din cauza diferenței de opinii. Potrivit lui Orban mărul discordiei ar fi fost critica dură a fostului consilier la adresa PSD-ului. Ludovic Orban susține că unul dintre motivele concedierii ar fi fost atitudinea sa critică față de […]
15:50
Cel mai vândut pictor român dă lovitura cu o altă lucrare. O pictură din seria „Boogeyman”, licitată cu aproape 3 milioane de dolari # Gândul
O pictură din seria „Boogeyman” , semnată Adrian Ghenie, a fost adjudecată la New York pentru suma de 2.637.000 de dolari, în cadrul unei licitaţii organizate de Christie’s în Rockefeller Center. Lucrarea aparţine colectiei Elaine Wynn şi a avut un preţ de plecare între 2,5 si 3,5 milioane de dolari. Este realizată în anul 2010, […]
15:40
Carmen Uscatu se încurcă în explicații. Cum justifică salariile de 4.000 de euro din ONG-ul Dăruiește viață. „Funcționează ca o companie/Nu e o surpriză că luăm salarii” # Gândul
Dezvăluirile cu privire la salariile și bonusurile uriașe din ONG-ul fondat de actualul vicepremier Oana Gheorghiu și fosta sa colegă Carmen Uscatu, despre care Gândul a scris în exclusivitate, au provocat consternare în spațiul public. Într-un interviu la Europa Fm, co-fondatoarea Carmen Uscatu a încercat să explice aceste beneficii materiale uriașe, susținând că activitatea ONG-ului […]
15:40
Doar în ultimele luni în județul Arad au apărut cinci focare de pestă porcină, iar trei sunt încă active. Virusul pestei porcine poate supraviețui și doi ani în carnea congelată care provine de la un animal bolnav, este avertismentul DSV Arad. Unul dintre focare se află în ferma celui mai mare crescător din zona de […]
15:30
Angajați ai Primăriei din Focșani, SURPRINȘI când curățau un monument din bronz cu perii de sârmă. Ce au pățit angajații # Gândul
Doi muncitori, angajați ai Primăriei din Focșani, au fost surprinși în timp ce curățau monumentul din bronz cu perii de sârmă. Au scăpat doar cu un avertisment, pentru că intervenția a fost oprită la timp. Cei doi muncitori ai Direcției de Dezvoltare din cadrul Municipiului Focșani au fost surprinși în timp ce curățau basorelieful Monumentului […]
15:10
Nu te lupta cu dorința de a-ți elibera furia pe care o simți. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 22 noiembrie 2025. Berbec Astăzi, acțiunile ar putea fi rapide și intense. Lucrurile te-ar putea lovi ca un fulger, așa că fii pregătit pentru orice. Stabilizează-te mental înainte de a interacționa cu ceilalți. […]
Acum 6 ore
15:00
Alertă alimentară europeană, ignorată în România. Somon, creveţi şi fructe de mare infestate cu Listeria sunt în continuare vândute de o firmă românească # Gândul
În 14 noiembrie a fost emisă o avertizare la nivel european cu privire la pericolul infestării cu Listeria a mai multor produse provenite din România. Este vorba despre somon, în mai multe reţete, fructe de mare şi creveţi. Riscul este unul major, lucru subliniat şi de reprezentanții Comisiei Europene. De când a apărut alerta, a […]
14:50
Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu: „De ziua mea fac un cadou bucureștenilor” # Gândul
Virgil Alexandru Zidaru, candidatul independent, cunoscut sub numele de Makaveli, a anunțat vineri la Realitatea Plus că se retrage din cursa pentru primăria Capitalei. Acesta a precizat că face acest gest pentru a face loc candidatei AUR, Anca Alexandrescu. Influencerul Makaveli a anunțat că se retrage din competiția electorală pentru funcția de primar general al […]
14:40
Există pensie și după moarte. Un italian a pitulat cadavrul mamei sale în pivniță și a trăit prosper trei ani # Gândul
Un italian în vârstă de 57 de ani din localitatea Borgo Virgilio, lângă Mantova, a ascuns în pivniţă timp de 3 ani cadavrul mamei sale şi i-a încasat pensia. Mai mult, s-a prezentat și la oficiul stării civile din oraș deghizat în mama sa, purtând o perucă, pentru a reînnoi cartea de identitate a acesteia. […]
14:30
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații # Gândul
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcţie pentru doi ani după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informaţii confidenţiale într-un caz fiscal care îl implica pe un om de afaceri, partener al unei importante politiciene de dreapta. Ortiz ocupă funcţia de procuror general din 2022 și a fost […]
14:20
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima # Gândul
Autoritățile locale japoneze au aprobat, vineri, repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, pentru prima dată de la dezastrul de la Fukushima din 2011. Hideyo Hanazumi, guvernatorul provinciei Niigata, unde se află centrala Kashiwazaki-Kariwa, a declarat într-o conferință de presă că „va aproba” reluarea activității centralei, care va necesita permisiunea finală din partea autorității […]
14:20
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv” # Gândul
Senatoarea POT Valentina Aldea a confirmat atacul cu ranga dintr-o parcare din București. Ea a venit cu o primă reacție după ce o femeie s-a năpustit asupra ei cu o bară metalică. Prima reacție a Valentinei Aldea după atacul cu ranga ”Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este […]
14:10
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor” # Gândul
Nicușor Dan, prezent la High-Level Conference Cohesion2027+, spune despre mercenarul lui Georgescu, Horațiu Potra, că a felicitat ministerele Justiției și Internelor pentru arestarea sa. Adaugă totuși că are informări despre ce s-a întâmplat cu alegerile, așa cum a mai menționat în trecut – informații pe care promisese să le facă publice. „În primul rând, e […]
14:10
Într-un interviu în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță: ”Sunt și companii românești interesate de activele Lukoil” # Gândul
Lukoil are termen limită până astăzi, 21 noiembrie ora 19:01, ora României, să vândă activele ce țin de rafinăria Petrotel. Pentru vânzarea celor 320 de benzinării din țară, termenul limită pentru compania rusă este de 13 decembrie, ora 19:01. Mai sunt câteva ore până la expirarea termenului impus de Statele Unite pentru vânzarea Petrotel iar […]
14:10
14:00
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor” # Gândul
Naţionala de rugby a României dă piept Uruguay, sâmbătă după-amiază, în ultimul meci din „Kaufland Games Trilogy”. Partida va avea loc de la ora 17:00, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf și este transmisă în direct pe TVR Sport. România – Uruguay la rugby se joacă sâmbătă! Cum arată lotul „stejarilor” România, locul […]
14:00
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?” # Gândul
Nicușor Dan a participat – vineri, 21 noiembrie 2025 – la conferința „Coeziune 2027+”, organizată la București de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor. Dacă, la interior, s-a discutat despre viitoarea politică de coeziune 2028–2034, dorită la nivel UE, Nicușor Dan a avut parte de o surpriză […]
14:00
Universul s-a întors împotriva acestei Zodi. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire # Gândul
Configurațiile tensionate dintre Lună și Saturn aduc în prim-plan adevăruri incomode și situații care îi pun față în față cu o realitate dureroasă. Pentru unii, poate fi vorba de o dezamăgire în plan personal, o promisiune încălcată sau o trădare neașteptată. Pentru alții, testul se poate manifesta în carieră, unde un proiect în care și-au pus […]
14:00
Cât trebuie să plătești la gaz în funcție de temperatura din casă. Ce valoare va avea factura la 19, 21 sau 23 de grade Celsius # Gândul
Setarea termostatului determină direct cât gaz arde centrala și cât plătești la final de lună. o diferență aparent mică între 19, 21 sau 23 de grade înseamnă cicluri de funcționare mai lungi și o notă de plată mai mare. Românii au fost interesați să afle cât gaz consumă centrala pentru fiecare dintre aceste temperaturi setate. […]
13:50
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de războiul „victimizării” iscat de Drulă # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat vineri, de jurnaliști, despre acuzațiile de manipulare a alegerilor lansate de Cătălin Drulă, în urma sondajelor ce-l clasează cu șanse minime la PMB. Liderul de la Cotroceni a menționat că preocuparea sa principală, în ceea ce privește Capitala, este eliminarea mafiei imobiliare și a evitat, astfel, un răspuns concret. […]
13:50
O senatoare a fost atacată cu o bară metalică într-o parcare din București. Scandalul a avut loc joi seara. Parlamentara, care are o relație cu fostul partener al agresoarei, a sunat la 112. Senatoarea POT Valentina Aldea a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara are o relație, potrivit Cancan. Bărbatul și […]
13:50
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, se grăbește puțin cu mulțumirile în cazul avizului așteptat de la CSM, în proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților. Mai exact, șeful statului a salut declarația de joi a CSM-ului privind avizarea proiectului – precizând că este un gest de responsabilitate – astfel încât guvernul să poată să-și asume răspunderea […]
13:50
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor # Gândul
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare cod galben de inundații, valabilă până sâmbătă la prânz pe râuri din șase județe. Astfel, potrivit specialiștilor hidrologi, în intervalul 21 noiembrie, ora 22:00 – 22 noiembrie, ora 12:00, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 […]
13:30
Românii plătesc și ce nu consumă. Factura pentru apă caldă și căldură acoperă și pierderile furnizorului # Gândul
În marile orașe dependente de sistemele centralizate de termoficare, factura de întreținere nu reflectă doar consumul real al locatarilor. O mare parte din cost acoperă pierderile tehnologice ale rețelelor, adică apa fierbinte sau agentul termic care se pierde în pământ înainte să ajungă la consumatori, Capital, preluat de BZI. Românii care locuiesc la bloc plătesc […]
13:20
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit, vineri, în cadrul unei întâlniri cu presa, despre planul de pace propus de Statele Unite, care ar oferi Ucrainei garanții similare cu Articolul cinci al NATO. Potrivit oficialului, orice plan de pace trebuie să fie aprobat de de Ucraina, iar comunitatea internațională este dispusă să apere în continuare țara devastată […]
13:20
Un cutremur s-a produs vineri, la ora 10:35:52 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a avut magnitudinea 3,5 și s-a produs la adâncimea de 126,7 kilometri. Cutremurul a avut loc în apropierea oraşelor Buzău (49 km), Focșani (52 km), Sfântu Gheorghe […]
