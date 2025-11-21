O senatoare a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București de o altă femeie
O senatoare a fost atacată cu o bară metalică într-o parcare din București. Scandalul a avut loc joi seara. Parlamentara, care are o relație cu fostul partener al agresoarei, a sunat la 112. Senatoarea POT Valentina Aldea a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara are o relație, potrivit Cancan. Bărbatul și […]
Autoritățile locale japoneze au aprobat, vineri, repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, pentru prima dată de la dezastrul de la Fukushima din 2011. Hideyo Hanazumi, guvernatorul provinciei Niigata, unde se află centrala Kashiwazaki-Kariwa, a declarat într-o conferință de presă că „va aproba” reluarea activității centralei, care va necesita permisiunea finală din partea autorității […]
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv” # Gândul
Senatoarea POT Valentina Aldea a confirmat atacul cu ranga dintr-o parcare din București. Ea a venit cu o primă reacție după ce o femeie s-a năpustit asupra ei cu o bară metalică. Prima reacție a Valentinei Aldea după atacul cu ranga ”Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este […]
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor” # Gândul
Nicușor Dan, prezent la High-Level Conference Cohesion2027+, spune despre mercenarul lui Georgescu, Horațiu Potra, că a felicitat ministerele Justiției și Internelor pentru arestarea sa. Adaugă totuși că are informări despre ce s-a întâmplat cu alegerile, așa cum a mai menționat în trecut – informații pe care promisese să le facă publice. „În primul rând, e […]
Într-un interviu în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță: ”Sunt și companii românești interesate de activele Lukoil” # Gândul
Lukoil are termen limită până astăzi, 21 noiembrie ora 19:01, ora României, să vândă activele ce țin de rafinăria Petrotel. Pentru vânzarea celor 320 de benzinării din țară, termenul limită pentru compania rusă este de 13 decembrie, ora 19:01. Mai sunt câteva ore până la expirarea termenului impus de Statele Unite pentru vânzarea Petrotel iar […]
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor” # Gândul
Naţionala de rugby a României dă piept Uruguay, sâmbătă după-amiază, în ultimul meci din „Kaufland Games Trilogy”. Partida va avea loc de la ora 17:00, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf și este transmisă în direct pe TVR Sport. România – Uruguay la rugby se joacă sâmbătă! Cum arată lotul „stejarilor” România, locul […]
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?” # Gândul
Nicușor Dan a participat – vineri, 21 noiembrie 2025 – la conferința „Coeziune 2027+”, organizată la București de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor. Dacă, la interior, s-a discutat despre viitoarea politică de coeziune 2028–2034, dorită la nivel UE, Nicușor Dan a avut parte de o surpriză […]
Universul s-a întors împotriva acestei Zodi. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire # Gândul
Configurațiile tensionate dintre Lună și Saturn aduc în prim-plan adevăruri incomode și situații care îi pun față în față cu o realitate dureroasă. Pentru unii, poate fi vorba de o dezamăgire în plan personal, o promisiune încălcată sau o trădare neașteptată. Pentru alții, testul se poate manifesta în carieră, unde un proiect în care și-au pus […]
Cât trebuie să plătești la gaz în funcție de temperatura din casă. Ce valoare va avea factura la 19, 21 sau 23 de grade Celsius # Gândul
Setarea termostatului determină direct cât gaz arde centrala și cât plătești la final de lună. o diferență aparent mică între 19, 21 sau 23 de grade înseamnă cicluri de funcționare mai lungi și o notă de plată mai mare. Românii au fost interesați să afle cât gaz consumă centrala pentru fiecare dintre aceste temperaturi setate. […]
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de războiul „victimizării” iscat de Drulă # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat vineri, de jurnaliști, despre acuzațiile de manipulare a alegerilor lansate de Cătălin Drulă, în urma sondajelor ce-l clasează cu șanse minime la PMB. Liderul de la Cotroceni a menționat că preocuparea sa principală, în ceea ce privește Capitala, este eliminarea mafiei imobiliare și a evitat, astfel, un răspuns concret. […]
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, se grăbește puțin cu mulțumirile în cazul avizului așteptat de la CSM, în proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților. Mai exact, șeful statului a salut declarația de joi a CSM-ului privind avizarea proiectului – precizând că este un gest de responsabilitate – astfel încât guvernul să poată să-și asume răspunderea […]
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor # Gândul
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare cod galben de inundații, valabilă până sâmbătă la prânz pe râuri din șase județe. Astfel, potrivit specialiștilor hidrologi, în intervalul 21 noiembrie, ora 22:00 – 22 noiembrie, ora 12:00, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 […]
Românii plătesc și ce nu consumă. Factura pentru apă caldă și căldură acoperă și pierderile furnizorului # Gândul
În marile orașe dependente de sistemele centralizate de termoficare, factura de întreținere nu reflectă doar consumul real al locatarilor. O mare parte din cost acoperă pierderile tehnologice ale rețelelor, adică apa fierbinte sau agentul termic care se pierde în pământ înainte să ajungă la consumatori, Capital, preluat de BZI. Românii care locuiesc la bloc plătesc […]
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit, vineri, în cadrul unei întâlniri cu presa, despre planul de pace propus de Statele Unite, care ar oferi Ucrainei garanții similare cu Articolul cinci al NATO. Potrivit oficialului, orice plan de pace trebuie să fie aprobat de de Ucraina, iar comunitatea internațională este dispusă să apere în continuare țara devastată […]
Un cutremur s-a produs vineri, la ora 10:35:52 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a avut magnitudinea 3,5 și s-a produs la adâncimea de 126,7 kilometri. Cutremurul a avut loc în apropierea oraşelor Buzău (49 km), Focșani (52 km), Sfântu Gheorghe […]
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit vineri despre plecarea fostului său consilier Ludovic Orban. La întrebarea presei, referitoare la concedierea lui Orban, liderul de la Cotroceni a precizat că motivul rezidă în faptul că acesta a exprimat, public, poziții diferite de ale lui. „Uneori se mai întâmplă telenovele”, a afirmat șeful statului. Nicușor Dan a declarat […]
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade # Gândul
Bărbatul care conducea camionul plin de arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut de DIICOT. Este acuzat că a aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel. Avea în camion 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale […]
Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii # Gândul
Primăria municipiului Buzău a decis să renunţe la tradiţia focului de artificii de Revelion. Astfel, focurile de artificii vor fi înlocuite cu un show de lumini, schimbare care vine în sprijinul animalelor, fie ele sălbatice sau de companie, dar şi în acord cu tendinţele adoptate deja de mai multe oraşe din ţară. „Vinovate de acest […]
Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări # Gândul
Sinecurile din Guvernul condus de Ilie Bolojan parcă primesc un upgrade când vine vorba de ministerul Economiei condus de Radu Miruță. Luna trecută, înainte de a pleca în Riad, ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Dinel Miruță (USR) a petrecut 6 zile și în Seul la o expoziție internațională aerospațială și de apărare. […]
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial # Gândul
Nicușor Dan, președintele României – autointitulat inamicul rechinilor imobiliari încă de pe vremea când „păstorea” Primăria Capitalei – nu mai are aceeași toleranță zero atunci când vine vorba despre planurile imobiliare are viitorului său posibil cumnat. Mai exact, fratele partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru. Întrebat de jurnalistul Gândul – cum a primit fratele Mirabelei […]
O nouă țeapă a apărut pe OLX. Un bucureștean a fost lăsat fără bani pe Revolut, dar și fără adidași # Gândul
Un bucureștean avertizează asupra riscurilor tranzacțiilor online după ce a fost victima unei escrocherii în urma vânzării unei perechi de adidași pe platforma OLX. Potrivit postării sale, totul a început atunci când a fost contactat de un cumpărător interesat de produsul său de pe OLX și care susținea că se grăbește să plece din […]
Motivul pentru care un IT-ist din Cluj-Napoca este NEMULȚUMIT de șefii săi, deși aceștia îi oferă un salariu lunar de 16.000 de lei # Gândul
Un tânăr IT-ist cu experiență a stârnit discuții aprinse în mediul online după ce a împărtășit situația sa profesională, dezvăluind că lunar câștigă 16.000 de lei pe lună, dar – cu toate acestea – a precizat că este nemulțumit de șefii săi. Mai mult, a cerut opinii ale internauților, potrivit cancan.ro. De aproape opt ani activează pe […]
COMUNICAT. Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie și investiții # Gândul
COMUNICAT. Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie, investiții, digitalizare și dezvoltare sustenabilă Delphi Economic Forum, una dintre cele mai influente platforme independente de dialog strategic din Europa, a organizat săptămâna aceasta prima sa ediție la București, reunind peste 30 de lideri din energie, finanțe, administrație […]
Accident rutier la Curtea de Apel, unde a fost adus Horațiu Potra. Un tânăr beat a intrat cu bolidul în două mașini # Gândul
Un accident a avut la Curtea de Apel București, unde cu doar câteva momente înainte fusese adus Horațiu Potra. Un tânăr șofer a lovit două mașini parcate și a fost oprit de jandarmii din zona. În urma testului cu etilotest, în cazul șoferului, a reieșit un rezultat de 0.64mg/l alcool pur în aerul expirat. „La […]
Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă # Gândul
China a dezvăluit prototipul CR450, capabil să atingă 450 km/h în teste și să funcționeze comercial cu 400 km/h. Cu inovații tehnologice unice și un design revoluționar, el își depășește concurenții din Japonia și Germania. China a făcut un pas uriaș în revoluția transportului feroviar odată cu debutul prototipurilor sale CR450, noul tren de mare […]
Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice” # Gândul
După luni întregi de atacuri și insulte, președintele Trump și primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, vor ajunge, în sfârșit, față în față. În numai câteva ore, cei doi oficiali se vor reuni la Casa Albă, iar americanii stau cu sufletul la gură pentru a vedea cum va evolua relația lor, în lunile următoare. […]
Ministrul Educației dă asigurări că educația scapă de pachetul 3 de austeritate. „Premierul a spus explicit acest lucru” # Gândul
Ministrul Educației, Daniel David, îi liniștește pe profesori. Oficialul a declarat că pachetul 3 de reforme nu va afecta și domeniul educației. Potrivit oficialului, măsurile de corecție bugetară au fost deja cuprinse în primul pachet de măsuri fiscale. Parlamentul a adoptat marți, 18 noiembrie, forma finală a pachetului fiscal inițiat de Guvernul Bolojan, după eliminarea […]
Dan Negru, apel la empatie după ce medicul Flavia Groșan a decedat: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om” # Gândul
Recent, Dan Negru a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care și-a exprimat dezacordul față de persoanele care au criticat-o pe Flavia Groșan de-a lungul timpului. Medicul câștigase popularitate în perioada pandemiei de Covid, atunci când a lansat mai multe teorii conspiraționiste despre vaccinul anti-Covid și virusul SARS-CoV-2. Dan Negru i-a criticat […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Șelimbăr, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 11.00 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal F.C. Voluntari – C.S.C. Șelimbăr, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
SAHARA, arma secretă a României din zonele de conflict. Rachetă de croazieră autonomă cu AI inventată de o companie din Cluj-Napoca # Gândul
România bifează o reușită importantă în domeniul AI. Astfel, o companie din România a inventat o rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială. Aceasta poate să reacționeze în funcție de diferite scenarii. Primele teste au fost trecute cu succes, iar demonstrațiile vor avea loc anul viitor. OVES Enterprise, o companie de dezvoltare de software cu […]
UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump # Gândul
Premierul Ungariei Viktor Orban laudă planul pace propus de Donald Trump pentru încetarea războiului din Ucraina. Oficialul critică Uniunea Europeană pentru modul de gestionare al conflictului armat și reiterează afirmațiile făcute de actualul lider SUA înaintea de revenirea la Casa Albă: „Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată”. […]
Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției # Gândul
Cea de-a 74-a ediție a celebrului concurs de frumusețe Miss Univers s-a încheiat, joia aceasta, când Victoria Theilvig, din Danemarca, i-a înmânat coroana noii regine a frumuseții – mexicana Fatima Bosch. Tânăra în vârstă de 25 de ani a purtat o rochie roșie spectaculoasă, iar culoarea, spun speciașitii, pare să le aducă noroc reginelor frumuseții […]
Doliu în fotbalul românesc. Doru Toma, fost campion cu FC Argeș și om de bază al clubului piteștean, s-a stins din viață la 68 de ani. Vestea tragică a fost anunțată chiar de FC Argeș, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, care a întristat întreaga comunitate alb-violetă. Toma activa în prezent ca team manager al clubului și era una […]
„Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: «E miraculos»” # Gândul
Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”, vine un episod cu totul special și transformator! Invitata este celebra astrolog Camelia Pătrășcanu, care ne vorbește despre una dintre cele mai importante schimbări astrologice ale următorilor ani: intrarea lui Neptun în Berbec, un tranzit ce va dura 14 ani […]
Orban anunță că susține planul lui Trump: “Trump este un maverick. Când SUA caută pacea, Ursula caută bani să finanțeze războiul” # Gândul
Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson # Gândul
Indiferența guvernului condus de Boris Johnson, față de pandemia de Coronavirus, a provocat aproximativ 23.000 de decese în Marea Britanie, arată un raport publicat în cadrul anchetei Covid Inquiry, preluat de The Independent. Conform specialiștilor, aceste vieți ar fi putut fi salvate dacă autoritățile ar fi luat măsuri mai stricte, la timp. Potrivit raportului, fostul […]
Nici „MILIONUL” nu mai e ce-a fost! Ce poți cumpăra cu 100 lei la Târgul de Crăciun din Craiova # Gândul
Este cunoscut faptul că, de obicei, la celebrele târguri de Crăciun prețurile produselor vândute sunt mult mai mari pentru că, pe lângă costurile de producție, mai sunt incluse și cele de închiriere a spațiilor de comercializare. În acest context, unul dintre clienți a făcut un mic test și aflat ce se poate cumpăra cu doar […]
Trump oferă garanții de securitate Ucrainei pentru 10 ani, pe model NATO. “Un atac asupra Ucrainei va echivala cu un atac asupra întregii comunități transatlantice” # Gândul
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe […]
Ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi în scădere semnificativă” # Gândul
Mai multe regiuni din țară sunt afectate de ceață, dar și de intensificări ale vântului, potrivit codurilor galbene emise de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). La rafală, viteza vântului poate ajunge și la 120 km/h în zonele montane înalte. La solicitarea Gândul, Alina Șerban, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis, la ora 10, […]
Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump” # Gândul
Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit, în cea mai recentă pastilă, despre planul de pace al lui Donald Trump care cere concesii majore din partea Ucrainei și numai o diversiune sângeroasă ar fi soluția Europei Occidentale de a-l respinge.
Dan Dungaciu: „Cenzura și războiul hibrid vor fi folosite pentru a prelungi narativul europenilor că noi vom rămâne în război cu RUSIA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce europenii nu vor renunța la conflictul cu Rusia, cum este folosit discursul despre război și ce rol joacă imaginile, panica și mesajele. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Europa vrea menținerea confruntării cu Rusia Dungaciu […]
Sondaj INSCOP: Nicușor Dan, personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere # Gândul
Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere, arată datele unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research. Sondajul, realizat la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, analizează personalitățile politice ale momentului în funcție de mai multe criterii specifice. Notorietate personalități politice – șeful […]
Inundații în Muntenegru. Străzile unui oraș de coastă s-au transformat în adevărate râuri. Zeci de vehicule au fost luate de ape # Gândul
Ploile abundente care au lovit Muntenegru, în această săptămână, au provocat inundații devastatoare în orașul de coastă Budva. Apele râului Grđevice s-au revărsat și au măturat totul în cale. Zeci de mașini rămase parcate într-o albiae secată au fost luate și ele de ape, iar imaginile surprinse de localnici au devenit virale păe rețelele de […]
Panourile termoizolante au devenit soluția preferată în construcțiile industriale, acolo unde eficiența, montajul rapid și protecția termică sunt prioritare. Folosite la pereți, acoperișuri sau plafoane, aceste panouri asigură un echilibru bun între izolație, rezistență mecanică și costuri de operare. Prin structura lor tip sandwich, cu două straturi exterioare de oțel și un nucleu termoizolant, oferă […]
Orice boală se poate manifesta diferit de la o persoană la alta, însă în cazul tratamentelor oncologice, reușita acestora este influențată și de modul în care acestea sunt adaptate. Medicina integrativă abordează cancerul din mai multe perspective, inclusiv medicală, imunologică, nutrițională, emoțională și energetică. Citește mai departe pentru a afla mai multe despre cum se […]
Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul au fost aduși la Curtea de Apel București pentru validarea mandatelor de arestare # Gândul
Mercenarul Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, sunt prezentați în această dimineață în fața magistraților de la Curtea de Apel București, pentru validarea mandatelor de arestare, de către un judecător de drepturi și libertăți. Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și […]
Petrolul, eterna provocare. Ochii sunt ațintiți pe parteneriatul Rusia-China, dar Beijingul importă țiței dintr-o altă sursă și stabilește recorduri. Cine este furnizorul cheie care a „detronat” chiar și Arabia Saudită # Gândul
Beijingul continuă să importe petrol de la adversarii cheie ai SUA. China a importat 8,31 milioane de barili (bpd) pe zi în luna octombrie 2025, ceva mai puțin, totuși, decât cantitatea din septembrie. Patruzeci și unu la sută din importuri au provenit din trei țări – Iran, Rusia și Venezuela – toate fiind supuse sancțiunilor […]
Dan Dungaciu: „Faptul că a început accelerarea negocierilor de PACE înseamnă că s-a ajuns și la un acord cu cineva de la Kiev” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre accelerarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, dar și ce urmări ar putea aduce un acord de pace în acest moment. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu […]
Deputatul Radei Gonciarenko a publicat toate punctele „planului Trump” prezentat lui Zelenski # Gândul
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe […]
