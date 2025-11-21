Scene șocante în Mehedinți: femeie lovită, târâtă și lăsată pe câmp. Șoferul TIR-ului, găsit în Bulgaria după ore de căutări
StirileProtv.ro, 21 noiembrie 2025 19:50
Accident înfiorător în Mehedinți. O femeie a murit după ce a fost izbită de un autoturism și aruncată pe contrasens unde a fost prinsă sub cabina unui vehicul de mare tonaj.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
20:30
S-a stins Virgil Andriescu, actor emblematic al Teatrului de Stat Constanța, cu peste 30 de ani de carieră # StirileProtv.ro
Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, dar şi în numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, conform unui anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei de cultură.
Acum 30 minute
20:10
Record uriaș în Franța. Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 euro fiecare, în cadrul unei licitații # StirileProtv.ro
Două butoaie de vin alb din Burgundia au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare la o licitație din Franța, marcând un nou record pentru această categorie și confirmând interesul tot mai mare al colecționarilor pentru vinurile rare.
20:10
Vladimir Putin spune că a primit planul de pace american, care ar putea fi baza unei soluţii paşnice „definitive” # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite şi a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o soluţionare paşnică „definitivă", informează EFE.
20:00
The Guardian: Planul de pace al lui Trump pare scris inițial în rusă. Analiza textului ridică semne de întrebare # StirileProtv.ro
Proiectul planului de pace al SUA privind Ucraina în 28 de puncte a fost probabil redactat iniţial în limba rusă, dat fiind faptul că versiunea sa în limba engleză conţine construcţii "stângace", care nu sunt caracteristice acesteia, scrie The Guardian.
20:00
30 de ani de PRO TV. 2016 - Anul de după Colectiv, când România a cerut schimbare, dar s-a întors la vechile obiceiuri # StirileProtv.ro
„30 de ani în 30 de zile” ne poartă în 2016. Anul de după cumplita tragedie de la Colectiv a găsit România oscilând între promisiunea schimbării și întoarcerea la vechile reflexe.
Acum o oră
19:50
Scene șocante în Mehedinți: femeie lovită, târâtă și lăsată pe câmp. Șoferul TIR-ului, găsit în Bulgaria după ore de căutări # StirileProtv.ro
Accident înfiorător în Mehedinți. O femeie a murit după ce a fost izbită de un autoturism și aruncată pe contrasens unde a fost prinsă sub cabina unui vehicul de mare tonaj.
19:50
Educația în România renaște prin PNRR. O școală din Giurgiu predă istorie și geografie în laboratoare cu realitate virtuală # StirileProtv.ro
Școlile vechi și sărace din România primesc din nou șansa unor finanțări de amploare, dacă acționează la timp. Două miliarde și jumătate de euro, alocați de Uniunea Europeană prin programul PNRR, au fost recuperați printr-o derogare.
19:50
Medicii stomatologi cer ghiduri clare pentru sedarea copiilor în cabinete, după moartea fetiței de 2 ani în București # StirileProtv.ro
După moartea fetiței de 2 ani tratată într-o clinică stomatologică neautorizată pentru sedare profundă, Colegiul Medicilor Stomatologi cere ghiduri clare de bună practică.
19:50
Banca Transilvania atrage 500 de milioane de euro la Dublin, după o operațiune fără precedent în Europa Centrală și de Est # StirileProtv.ro
Banca Transilvania a finalizat cu succes a prima sa emisiune de obligaţiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin, reuşind să atragă 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale de capital, informează banca printr-un comunicat.
19:40
CTP: „Trump frânge coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș” # StirileProtv.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică dur planul de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina, comparându-l cu cedările istorice din 1939 și susținând că „Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine”.
19:40
Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci # StirileProtv.ro
Este înghesuială mare pe fotoliul de primar al Capitalei. Au rămas 17 candidați după ce Alexandru Zidaru, zis și Makavali, a decis să se retragă și să o sprijine pe Anca Alexandrescu.
19:40
Un bărbat din Viena a fost dat în judecată de o vecină pentru că fuma pe propria terasă. Decizia instanței # StirileProtv.ro
Un conflict aprins a izbucnit într-un bloc din Floridsdorf, Viena, unde o locatară susține că este deranjată de fumul de țigară al vecinului de la parter, Danijel (42), care obișnuiește să fumeze pe terasa proprie după o zi de muncă.
Acum 2 ore
19:30
Femeia care a bătut-o cu ranga pe senatoarea POT Valentina Aldea a fost reținută: „Mă urmărește de doi ani” # StirileProtv.ro
A fost o noapte furtunoasă pentru senatoarea POT, Valentina Aldea. Aceasta povesteşte că a luat bătaie de la o femeie care a așteptat-o cu o rangă în fața blocului.
19:30
Cine e șoferul care transporta clandestin armele rusești cu care a fost prins la Vama Albița. Avea marfa camuflată # StirileProtv.ro
Ies la iveală detalii surprinzătoare în cazul transportului clandestin de armament militar descoperit în vamă Albița.
19:20
Jane Fonda, dezvăluiri personale: „Am crezut că o să mor înainte de 30 de ani din cauza drogurilor și a singurătății” # StirileProtv.ro
Jane Fonda, ajunsă aproape de 88 de ani, mărturisește că nu credea că va depăși vârsta de 30, convinsă că tinerețea marcată de „droguri și singurătate” o va distruge.
18:40
Ce se știe despre planul de planul de pace Ucraina-Rusia. Volodimir Zelenski, supus unor presiuni fără precedent # StirileProtv.ro
Pus la zid, cu un ultimatum! Potrivit agenției Reuters, Volodimir Zelenski ar fi fost somat să semneze până joia viitoare, planul de pace în 28 de puncte, negociat în secret de americani cu rușii.
Acum 4 ore
18:30
„Jaful secolului”/ „Traffic”, propunerea României la Premiile Oscar, prezentat în Marea Britanie, Canada și SUA # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. „Jaful secolului”/ „Traffic”, propunerea României pentru nominalizare la Premiile Oscar, la categoria Cel Mai Bun Film Internațional, va fi prezentat în curând în Marea Britanie, Canada și SUA în cadrul unor evenimente speciale.
18:00
Premieră în România: Curtea de Apel Constanța anulează taxa de 200 lei pentru oamenii care au mașină, nu și loc de parcare # StirileProtv.ro
Pentru prima dată în România o instanță a anulat definitiv o taxă locală de ocupare a domeniului public.
18:00
Ilie Bolojan: Mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani şi după aia să te angajezi din nou în sectorul public # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că proiectul referitor la interzicerea cumului pensiei cu salariul de la stat ar urma să vizeze doar pensiile necontributive.
17:50
Bolojan: Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise. 27 de firme au avut pierderi de 1,2 miliarde anul trecut # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toate companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, iar cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să îşi reducă pierderile.
17:50
Un fost europarlamentar britanic, condamnat la 10 ani de închisoare după ce a primit bani pentru discursuri favorabile Rusiei # StirileProtv.ro
Fostul europarlamentar britanic Nathan Gill, ex-UKIP, a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru că a promovat în PE mesaje pro-ruse în schimbul unor plăți primite de la un politician ucrainean pro-rus.
17:50
Horoscop cu Soarele în Săgetător din 22 noiembrie 2025. Energie, expansiune și schimbări pentru toate zodiile # StirileProtv.ro
Horoscopul zilelor ce urmeaza este influentat de intrarea Soarelui in Sagetator pe 22 noiembrie 2025, un moment care aduce mai multa deschidere, optimism si dorinta de explorare.
17:40
Spitalele de stat nu pot asigura anestezia totală pentru intervenții dentare la copii. Ce soluții promite ministrul Rogobete # StirileProtv.ro
Autoritățile anunță că deocamdată România nu poate asigura în spitale de stat intervenții complicate stomatologice prin sedare profundă sau anestezie generală, pentru copii.
17:40
Descoperirea făcută de un bărbat după ce a cumpărat 50 de obiecte religioase la un târg din Buzău. A anunțat Poliția # StirileProtv.ro
50 de obiecte religioase furate dintr-o biserică din Norvegia au fost vândute la un târg din județul Buzău.
17:30
Andrei Rațiu și-a prelungit pe 5 ani contractul cu Rayo Vallecano. Anunțul clubului: „Să facem istorie împreună!” # StirileProtv.ro
Fundașul român Andrei Rațiu și-a extins contractul cu Rayo Vallecano până în 2030, clubul din La Liga anunțând vestea vineri, potrivit EFE.
17:10
Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și o susține pe Anca Alexandrescu: „Unirea e singura soluție” # StirileProtv.ro
Alexandru Zidaru, cunoscut ca 'Makaveli', a confirmat, vineri, retragerea din cursa electorală pentru Primăria Capitalei în favoarea candidatului independent susţinut de Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti'', Anca Alexandrescu.
17:00
Stratul de zăpadă măsoară între 15-20 cm pe mai multe masive montane din țară. Ninsorile continuă și zilele următoare # StirileProtv.ro
Stratul de zăpadă din masivele Parâng, Retezat şi Şureanu măsoară 15-20 cm la peste 1.800 m, iar salvamontiştii le recomandă turiştilor prudenţă pe traseele de creastă.
17:00
Rihanna, apariție îndrăzneață pe străzile din Los Angeles. Ce ținută a ales. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Rihanna a atras din nou toate privirile joi seara la Los Angeles, unde a ieșit într-o apariție rară, îmbrăcată într-un outfit îndrăzneț, dominat de o jachetă din piele semnată Alexander Wang.
16:40
„Jaful secolului”, propunerea României pentru o nominalizare la Premiile Oscar, prezentat în SUA, Marea Britanie şi Canada # StirileProtv.ro
„Jaful secolului” / „Traffic”, propunerea României pentru o nominalizare la Premiile Oscar, la categoria Cel mai bun film internaţional, va fi prezentat în curând în Marea Britanie, Canada şi SUA, în cadrul unor evenimente speciale.
Acum 6 ore
16:20
Ludovic Orban, replică tăioasă pentru Nicuşor Dan: „Viaţa mea nu e telenovelă. Nu l-am menajat pe Grindeanu” # StirileProtv.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban i-a răspuns, vineri, lui Nicuşor Dan, el afirmând că viaţa mea nu este telenovelă.
16:10
Când au loc repetițiile pentru parada de 1 Decembrie, în București. Restricții de trafic în jurul Arcului de Triumf # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării anunţă că pe 29 noiembrie va avea loc repetiţia pentru parada de 1 Decembrie la Arcul de Triumf, cu restricţii de trafic. Pe 1 decembrie vor defila peste 2.900 de militari, tehnică militară şi 45 de aeronave.
16:00
Reuters: SUA presează Ucraina să accepte planul de pace, amenințând cu sistarea ajutorului militar # StirileProtv.ro
Ucraina se confruntă cu presiuni mai mari ca oricând din partea Washingtonului pentru a accepta planul de pace american, au declarat două surse pentru Reuters.
15:50
Ultimatum de la Kremlin: Peskov îi cere lui Zelenski capitulare prin „negocieri imediate”, dar neagă discuțiile cu SUA # StirileProtv.ro
Kremlinul l-a avertizat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că o continuare a războiului "nu are sens" şi, în plus, este "periculos" pentru guvernul său, motiv pentru care a cerut Kievului să negocieze o soluţie paşnică "chiar acum".
15:30
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost ”atacată în plină stradă” și bătută. SURSE: Ar fi fost lovită de o soție geloasă # StirileProtv.ro
Senatoarea partidului POT, Valentina Mariana Aldea, afirmă că a fost ”atacată în plină stradă”, bătută, iar mașina i-a fost vandalizată, într-unul dintre ”cele mai grele momente” din viața sa.
15:30
Ucraina şi aliaţii europeni au convenit să respingă părţi esenţiale ale planului SUA-Rusia. Ce asigurări a primit Zelenski # StirileProtv.ro
Cei mai importanţi aliaţi europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele-cheie ale planului american de încheiere a războiului din Ucraina.
15:20
Rogobete anunţă elaborarea Strategiei Naţionale de Prevenţie şi Screening: „Construim un sistem accesibil pentru pacienţi” # StirileProtv.ro
Minnistrul Sănătăţii a anunțat vineri că a reunit grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Prevenţie şi Screening.
15:10
Nicuşor Dan, despre amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare: Să facem diferenţa între declaraţii şi acţiuni concrete # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat, vineri, faptul că PSD ar fi ameninţat cu ieşirea de la guvernare în cazul în care se va ajunge la tăierea salariilor cu 10%.
15:00
Președintele Serbiei apare în dosarul „Safari la Sarajevo”, în care civilii au fost uciși pentru distracție. Cum se apără # StirileProtv.ro
Numele președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, apare în dosarul „Safari la Sarajevo”, după ce un jurnalist de investigație croat a depus o plângere împotriva sa la procuratura din Milano, care instrumentează cazul. Liderul sârb a respins acuzația.
14:40
Accident teribil în Drobeta Turnu Severin. Femeie târâtă peste un kilometru, după ce a fost lovită de o mașină și un TIR # StirileProtv.ro
Accident mortal vineri dimineață, pe șoseaua de centură a orașului Drobeta Turnu Severin. O femeie de 60 de ani a fost lovită de o mașină, acroșată de un TIR și târâtă mai bine de un kilometru.
Acum 8 ore
14:20
De ce e bine să împarți pachete azi, de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Ce să pui în pachetul pentru pomană # StirileProtv.ro
Ziua de 21 noiembrie marchează Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Vovidenia. Una dintre tradițiile speciale ale acestei zile este pregătirea și împărțirea pachetelor pentru pomană.
14:20
Zodia Săgetător - caracteristici, perioadă, piatră norocoasă, culoare și compatibilități. Totul despre această zodie # StirileProtv.ro
Zodia Săgetător, al nouălea semn al zodiacului, este un semn de foc guvernat de Jupiter, planeta expansiunii și a abundenței.
14:10
Nicușor Dan: „Trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare. Există diferențe mari între instituții” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că pe termen mediu, trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare, pentru că există diferenţe mari între instituţii, între poziţii echivalente în diferite instituţii.
14:10
Gigi Becali a fost supus unei intervenții chirurgicale. Va urma o recuperare durabilă pentru omul de afaceri # StirileProtv.ro
Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operaţie efectuată de prof. dr. Ştefan Mindea, anunţă reprezentanţii clinicii la care a fost operat finanţatorul FCSB.
14:00
LIVE, ora 16.00. Premierul Ilie Bolojan vorbește despre pensiile magistraților și despre reforma din administrație # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan va susține astăzi, de la ora 16.00, o conferință de presă, în care va vorbi despre diverse subiecte importante, precum reforma pensiilor magistraților, programul SAFE sau reforma în administrație.
14:00
SUA redefinesc drepturile omului: politicile diversității, avortul subvenționat și imigrația în masă, considerate încălcări # StirileProtv.ro
Departamentul de Stat al SUA a emis noi norme către toate ambasadele și consulatele americane implicate în întocmirea raportului său anual pe tema drepturilor omului la nivel mondial.
14:00
Tudor Chirilă, diseară, la Vocea României: „Două strofe să-i cânt lui Brenciu, să-i rup inima. Eu pentru Horia am respect” # StirileProtv.ro
În această seară, de la 20:30, urmărim ultima ediție a battle-urilor, din acest sezon Vocea României și aflăm ce concurenți sunt cu un pas mai aproape de marele trofeu.
13:50
Când va fi difuzat „Singur Acasă” la PRO TV în decembrie 2025. Filmul care anunță venirea Crăciunului # StirileProtv.ro
PRO TV continuă tradiția difuzării seriei „Singur Acasă" în prima parte a lunii decembrie, aducând pe micile ecrane una dintre cele mai populare producții cinematografice de Crăciun.
13:40
Restaurante și cafenele decorate de Crăciun în București. Unde să ieși în oraș pentru o atmosferă festivă # StirileProtv.ro
Se apropie sărbătorile și Bucureștiul începe să strălucească în decorațiuni de Crăciun. Dacă vrei să te bucuri de magia acestei perioade și să petreci momente speciale într-o atmosferă festivă, restaurantele și cafenelele din oraș devin locuri perfecte.
13:30
Ce așteptări are Nicușor Dan de la viitorul primar al Capitalei. Mesajul transmis lui Ciprian Ciucu # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre cursa electorală pentru Primăria Capitalei, că el este un bucureştean care are un vot şi un fost primar care, evident, s-a preocupat de oraşul ăsta.
13:20
Proiect PSD: despăgubiri la valoarea reală de piață pentru victimele dezastrelor precum cea din Rahova # StirileProtv.ro
Cetățenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat, ori ca urmare a executării intervenției de către serviciile de urgență, ar urma să aibă dreptul la ajutoare de urgență și la despăgubiri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.