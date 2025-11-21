Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța

13:50

Iernile anilor '80 au fost extrem de dificile, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, țara se confrunta cu nenumărate lipsuri și probleme economice, în ultimii ani ai regimului comunist. Iar pentru ca situația să fie și mai dificilă, vremea făcea ca iernile să fie și mai greu de îndurat.