Sportivul celebru care spune că a trăit o experiență supranaturală: ”Nu știu unde sunt”
Fanatik, 21 noiembrie 2025 19:50
Un nume celebru din fotbal vorbește despre o experiență pe care a trăit-o la un moment dat. Acesta nu își explică ce s-a putut întâmpla în acele clipe.
Acum 5 minute
20:30
Motivul pentru care Ilie Năstase nu a fost prezent niciodată la un dineu la Casa Albă. Donald Trump a fost invitat la nunta sa cu Alexandra King # Fanatik
Ilie Năstase a explicat de ce nu a mers la ceremonia de la Casa Albă. Fostul jucător de tenis este prieten bun cu președintele american, Donald Trump.
Acum 15 minute
20:20
Ciprian Ciucu: ”Bolojan mi-a spus ’Ai grijă să posteşti’!” Semnificația neștiută a cuvintelor pe care premierul i le-a adresat primarului Sectorului 6 # Fanatik
Mesajul cu tâlc pe care Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Capitalei, l-a primit de la premierul Bolojan. De ce i-a spus ”Ai grijă să postești”.
Acum 30 minute
20:10
Elias Charalambous, legătură de suflet cu căpitanul naționalei Turciei: „S-a bucurat cu noi când FCSB a câștigat titlul” # Fanatik
Cipriotul Elias Charalambous, antrenor la FCSB, are o legătură de prietenie foarte strânsă cu căpitanul Turciei, națională pe care România o va întâlni la baraj. Dezvăluiri de senzație despre relația dintre cei doi
Acum o oră
19:50
Un nume celebru din fotbal vorbește despre o experiență pe care a trăit-o la un moment dat. Acesta nu își explică ce s-a putut întâmpla în acele clipe.
19:40
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât” # Fanatik
Nadia Comăneci, dezvăluire neașteptată la aproximativ 50 de ani de când a luat primul 10 din istorie. ”Zeița de la Montreal” a făcut o afirmație surprinzătoare.
Acum 2 ore
19:20
Raportul Wyscout pentru Turcia în preliminariile CM 2026! Care sunt punctele forte şi puncte slabe. Jucătorul cheie este starul lui Chivu de la Inter # Fanatik
Turcia este adversarul României din barajul pentru calificarea la CM 2026. FANATIK vă prezintă raportul Wyscout al echipei lui Vincenzo Montella în preliminarii şi Nations League, cu punctele forte şi punctele slabe.
19:20
Golul anului în SuperLiga s-a dat în Csikszereda – Unirea Slobozia! A marcat de la mijlocul terenului pe o ceață infernală. Video # Fanatik
Partida dintre Csikszereda și Unirea Slobozia a fost scoasă în prim-plan de o super-reușită. Coadă a restabilit egalitatea cu un gol de la jumătatea terenului.
19:10
Cei de la FCSB au anunțat că fanii își pot cumpăra bilete pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad, ce se va disputa pe 27 noiembrie în grupa din Europa League.
18:40
Cristi Chivu a primit o veste neplăcută înainte de derby-ul dintre Inter și AC Milan. Un jucător de bază din echipa „nerazzurrilor” nu va fi disponibil din cauza unei accidentări.
Acum 4 ore
18:30
Ciprian Ciucu, speriat de barajul cu Turcia, pentru calificarea la CM 2026. “Era mai bine cu Italia” # Fanatik
Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, și-a expus opinia cu privire la tragerea românilor de la barajul pentru CM 2026. Care este părerea sa
18:10
Decizie surprinzătoare la CFR Cluj! Antrenorul fără echipă de 9 ani a fost prezentat oficial # Fanatik
CFR Cluj a oferit un anunț important. „Feroviarii” au adus un nou antrenor în staff, iar rolul acestuia va fi de a îl ajuta pe Daniel Pancu pentru îndeplinirea obiectivelor.
17:50
Giovanni Becali crede că “legea Novak” nu se poate aplica în România: “Suntem în Comunitatea Europeană, dar facem ca în Balcani” # Fanatik
Giovanni Becali a dat verdictul cu privire la "legea Novak", după ce mai mulți conducători de club din SuperLiga și-au exprimat dezaprobarea față de noile reguli.
17:40
Filipe Coelho, forțat să apeleze la un puști de 16 ani în FC Argeș – Universitatea Craiova! Juniorul s-a remarcat la academie # Fanatik
Cu nu mai puțin de șase absenți pentru meciul cu FC Argeș, Filipe Coelho a fost nevoit să coopteze în lotul Craiovei un junior. Cine este Denys Muntean, tânărul fotbalist din cadrul Academiei Universității Craiova.
17:30
Victorie uriașă pentru Laurențiu Reghecampf! Echipa românului, succes eroic în 10 oameni la primul meci în Liga Campionilor. Video # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul în Liga Campionilor Africii! Al Hilal Omdurman a câștigat cu 2-1 meciul cu MC Alger, deși a jucat minute bune cu un om în minus.
17:30
17:20
Decizie tare înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea. Exclusiv # Fanatik
Oficialii de la FCSB au luat o decizie tare înainte de meciul cu Petrolul, din etapa 17 din SuperLiga. Locul lui Daniel Bîrligea în primul 11 va fi luat de un jucător pe care Gigi Becali îl simpatizează.
17:10
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru # Fanatik
O candidată la Primăria Capitalei susține teorii de-a dreptul halucinante, pe modelul lui Călin Georgescu. Cine e Angela Negrotă și ce conspirații îmbrățișează?
17:00
Meciul zilei de sâmbătă în Liga 1 se dispută pe Arena Națională între campioana FCSB și Petrolul Ploiești, cu începere de la ora 20:30.
16:40
Elias Charalambous, scos din sărite la conferință: „Sunt pregătit să plec. Nu îmi pasă de contracte” # Fanatik
Declarații în forță date de Elias Charalambous înainte de meciul pe care FCSB îl va juca în compania celor de la Petrolul. Mesaj pentru Gigi Becali și MM Stoica.
Acum 6 ore
16:20
Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani” # Fanatik
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, își asumă un obiectiv ambițios în programul său: plantarea unui milion de copaci în București în următorii cinci ani. „Nu pot ei tăia cât putem noi […]
16:20
Timp de mulți ani s-a vorbit despre echipa Stelei din 1986, care a luat Cupa Campionilor Europeni, și s-a scris că în perioada respectivă Valentin Ceaușescu decidea tot.
16:00
Andrei Rațiu s-a decis! Fotbalistul român s-a decis și a bătut palma cu clubul. Contract până în anul 2030 pentru fundașul dreapta. Anunțul oficial al echipei.
15:50
“Drulă este primul ieşit din cursă! Zero şanse”. Previziunea uluitoare făcută de Gigi Neţoiu, legată de alegeri # Fanatik
Gigi Neţoiu, candidat independent la Primăria Capitalei, nu-i dă nicio şansă lui Cătălin Drulă în cursa electorală şi spune că acesta e ca şi ieşit din competiţe.
15:50
Anunțul momentului despre transferul lui Florinel Coman la FCSB! Charalambous a dat verdictul # Fanatik
După ce s-a vorbit în ultimele zile despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB, Elias Charalambous a dat verdictul cu privire la acest subiect.
15:40
Sportiva celebră care s-a retras din tenis. A câștigat milioane de dolari din sport, dar acum s-a reprofilat # Fanatik
O celebră sportivă s-a retras din tenis la doar 31 de ani. A făcut o adevărată avere din sport, dar iată că acum a decis să se concentreze pe cu totul altceva.
15:30
Oldies But Goldies, sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre marele Miodrag Belodedici # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor analiza cariera fostului fotbalist Miodrag Belodedici.
15:20
Loturile de gimnastică au fost dizolvate! Decizia federației după scandalul uriaș cu Sabrina și Camelia Voinea # Fanatik
Scandal uriaș în gimnastica din România! Federația a suspendat loturile naționale după apariția unor imagini șocante cu Sabrina și Camelia Voinea.
15:00
Rezultate SuperLiga, etapa 17. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 17. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
14:40
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute” # Fanatik
Ce a transmis clinica unde Gigi Becali a suferit o intervenție chirurgicală la nivel cervical, după ce omul de afaceri a decis să nu rămână la spital și să plece acasă
Acum 8 ore
14:30
E gata! Una dintre cele mai frumoase handbaliste a plecat de la CSM București la marea rivală # Fanatik
Este oficial! Handbalista de la CSM București care a furat privirile tuturor și-a anunțat plecarea din lotul „tigroaicelor” și transferul la noua sa echipă. Despre cine este vorba
14:20
„Pe Bolojan nu-l apucă Sf. Ion în funcţie!” Gigi Neţoiu face un anunţ şoc şi anunţă numele viitorului premier al României. Video # Fanatik
Gigi Nețoiu face un anunț șoc despre viitorul Guvernului, spunând că Ilie Bolojan nu va mai rămâne mult timp în funcția de premier al României. Mai mult, știe și cine îi va lua locul
14:00
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat” # Fanatik
Cu ce probleme de sănătate se confrunta Gigi Becali, patronul de la FCSB. Omul de afaceri s-a operat la Constanța. “El tot timpul zicea că îl doare. A avut curaj”.
13:40
A luat Champions League cu Liverpool, iar acum e dator cu milioane de euro! Celebrul fotbalist, dispută în instanță cu fratele său # Fanatik
Fostul jucător al lui Liverpool, câștigător al Ligii Campionilor cu echipa în urmă cu mai mulți ani, are mari probleme financiare și ar putea să declare falimentul. Motivul pentru care a ajuns să lupte în instanță contra fratelui său.
13:40
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina „creează probleme României”. Cum a ajuns să fie prins cu ușa Zelenski: „Formă de presiune” # Fanatik
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina este unul dureros pentru Zelenski și poporul său. Va accepta să cedeze teritoriile ocupate de ruși? Ce spun experții
13:20
Antrenorul român a dat cărțile pe față, după ce a fost demis: „Zicea că îmi e prieten, dar voia să decidă tot” # Fanatik
Antrenorul român a rupt tăcerea la 3 luni după ce a fost demis. Ce minciuni au spus despre el cei care l-au dat afară.
12:50
Presa din Turcia a reacționat vizavi de meciul de baraj cu România. Titluri, comentarii și ce cred jurnaliștii despre naționala lui Mircea Lucescu, fost selecționer al naționalei din „Țara Semilunii”
12:40
Jucătorul-problemă de la FCSB! Dezvăluirile lui Mihai Stoica: ”A fost riscant să-l aduc. N-am scuze” # Fanatik
Gigi Becali a dat milităria jos din pod și a anunțat amenzi uriașe pentru indisciplină. Mihai Stoica a vorbit despre un episod petrecut de curând și care l-a avut în prim-plan pe un jucător important de la FCSB.
Acum 12 ore
12:30
Vineri, 21 noiembrie, de la ora 10:30, a avut loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici a stat față în față cu cel mai cunoscut impresar român, Ioan Becali.
12:20
„Cine va avea 150.000 de voturi va fi Primarul Bucureștiului”. Mitică Dragomir dezvăluie ce „pile” are fiecare candidat și cine se va retrage! Exclusiv # Fanatik
În direct la "Profeţiile lui Mitică" s-a discutat despre pilele candidaţilor la Primăria Generală a Capitalei. Care sunt avantajele şi dezavantajele fiecărui candidat la alegerile din 7 decembrie.
12:10
Gabriel Torje, destăinuiri despre momentul din carieră pe care îl regretă cel mai tare: „Le-am spus că nu vreau” # Fanatik
Ajuns la 35 de ani, Gabriel Torje a făcut destăinuiri tulburătoare despre cel mai dificil moment din cariera sa. Pe cine învinuiește cel care era poreclit „Messi din Banat”
11:50
Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Starul portughez e din nou în centrul atenției # Fanatik
Cristiano Ronaldo a ajuns recent la Casa Albă, iar Donald Trump i-a făcut un cadou pe măsură. Ce a primit starul portughez din partea liderului american?
11:40
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul” # Fanatik
Gică Hagi a dezvăluit când va reveni în antrenorat. Ce spune „Regele” fotbalului românesc despre barajul de calificare la Campionatul Mondial dintre Turcia și România.
11:30
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după operația la cervicală! Foto # Fanatik
Gigi Becali a fost operat la cervicală joi după-amiază, însă acest lucru nu l-a oprit să fie prezent la Catedrala Patriarhală pentru Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
11:20
(P) Cupa Mondială 2026: Un nou sistem competițional, mai multe echipe participante și peste 100 de meciuri # Fanatik
Turneul final al Cupei Mondiale din 2026 va marca mai multe premiere pentru istoria celei mai importante competiții de fotbal din lume.
11:10
Giovanni Becali nu se teme de Turcia la barajul pentru CM 2026: “Nu e o sperietoare, mai greu e al doilea meci! I-am bătut la ei cu Erdogan în tribună” # Fanatik
Ce spune Giovanni Becali despre meciul României cu Turcia de la baraj. Impresarul e de părere că tricolorii au șanse bune, deși pleacă cu a doua șansă.
11:00
Sondaj INSCOP. Topul politicienilor preferați de bucureșteni: în cine au oamenii cea mai mare încredere, în ciuda măsurilor de austeritate # Fanatik
Rezultate neașteptate în noul sondaj INSCOP. Cine sunt politicienii în care bucureștenii au cea mai mare încredere, în ciuda măsurilor de austeritate dure.
10:50
FIFA a luat o decizie extrem de controversată, iar suporterii au luat cu asalt paginile de social media. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Cristiano Ronaldo, idolul a sute de milioane de oameni
10:30
Culisele plecării lui Edi Iordănescu de la naționala României. „A fost o decizie de bărbat adevărat, de cap de familie”. Exclusiv # Fanatik
Care a fost motivul care l-a făcut pe Edi Iordănescu să renunțe la naționala de seniori a României. Antrenorul a plecat după un turneu final de senzație la EURO.
10:20
10:10
Gigi Becali, decizie incredibilă la doar câteva ore după ce a fost operat de un preot neurochirurg: „E adevărat că este riscant” # Fanatik
Gigi Becali, ajuns la vârsta de 67 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul cervical, iar cel ce l-a operat a fost preotul neurochirurg Ştefan Mindea. Ce a făcut patronul lui FCSB imediat după anestezie
