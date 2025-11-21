VIDEO | Bogdan Andone nu s-a fericit de cuvinte. "E supărare, dezamăgire, frustrare”

Primasport.ro, 21 noiembrie 2025 23:20

VIDEO | Bogdan Andone nu s-a fericit de cuvinte. "E supărare, dezamăgire, frustrare”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
23:20
VIDEO | Bogdan Andone nu s-a fericit de cuvinte. "E supărare, dezamăgire, frustrare” Primasport.ro
VIDEO | Bogdan Andone nu s-a fericit de cuvinte. "E supărare, dezamăgire, frustrare”
23:10
”E puţină frustrare, orice mi-aţi spune, am arătat mai bine”. Cătălin Straton, foarte dezamăgit după eşecul cu Universitatea Craiova Primasport.ro
”E puţină frustrare, orice mi-aţi spune, am arătat mai bine”. Cătălin Straton, foarte dezamăgit după eşecul cu Universitatea Craiova
23:10
VIDEO | Filipe Coelho a avut mari probleme la debut. ”Am schimbat sistemul, dinamica, fazele fixe” Primasport.ro
VIDEO | Filipe Coelho a avut mari probleme la debut. ”Am schimbat sistemul, dinamica, fazele fixe”
Acum o oră
22:50
Ştefan Baiaram a analizat schimbarea de antrenor. ”De asta am început mai greu prima repriză” Primasport.ro
Ştefan Baiaram a analizat schimbarea de antrenor. ”De asta am început mai greu prima repriză”
Acum 2 ore
22:30
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Epoca Filipe Coelho începe cu dreptul Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Epoca Filipe Coelho începe cu dreptul
22:00
Luis Diaz a fost suspendat trei meciuri după eliminarea din meciul cu PSG Primasport.ro
Luis Diaz a fost suspendat trei meciuri după eliminarea din meciul cu PSG
Acum 4 ore
21:30
Robert Ilyes se distanţează de locurile retrogradabile. ”Jumătate de meci nu l-am văzut Primasport.ro
Robert Ilyes se distanţează de locurile retrogradabile. ”Jumătate de meci nu l-am văzut
21:20
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Etim îi readuce pe oaspeţi în avantaj Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Etim îi readuce pe oaspeţi în avantaj
21:10
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Baiaram, primul gol în era Coelho Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Baiaram, primul gol în era Coelho
20:50
FIFA a exclus un club de primă ligă pentru manipularea meciurilor Primasport.ro
FIFA a exclus un club de primă ligă pentru manipularea meciurilor
20:40
EXCLUSIV | Încă un jucător de la FCSB are probleme de ordin medical. ”Este accidentat” Primasport.ro
EXCLUSIV | Încă un jucător de la FCSB are probleme de ordin medical. ”Este accidentat”
20:40
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
Premier League va introduce o limită de cheltuieli începând cu sezonul următor Primasport.ro
Premier League va introduce o limită de cheltuieli începând cu sezonul următor
20:10
VIDEO | ”Unii mi-au demonstrat că nu sunt de nivelul Unirii Slobozia”. Jean Vlădoiu acuză relaxarea jucătorilor Primasport.ro
VIDEO | ”Unii mi-au demonstrat că nu sunt de nivelul Unirii Slobozia”. Jean Vlădoiu acuză relaxarea jucătorilor
Acum 6 ore
19:30
Personalităţi din baschetul european şi mondial, întâlnire cu COSR la Palatul Parlamentului, cu ocazia reunirii Boardului FIBA Europe Primasport.ro
Personalităţi din baschetul european şi mondial, întâlnire cu COSR la Palatul Parlamentului, cu ocazia reunirii Boardului FIBA Europe
19:30
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Spectacolul din teren a spart perdeaua de ceaţă Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Spectacolul din teren a spart perdeaua de ceaţă
19:20
Marcel Bîrsan şi Szabolcs Kovacs vor arbitra meciurile de sâmbătă din Superliga Primasport.ro
Marcel Bîrsan şi Szabolcs Kovacs vor arbitra meciurile de sâmbătă din Superliga
19:20
Elizabeth Omoregie o lasă pe CSM Bucureşti după 8 ani! Centrul sloven va juca din 2026 pentru FTC Budapesta Primasport.ro
Elizabeth Omoregie o lasă pe CSM Bucureşti după 8 ani! Centrul sloven va juca din 2026 pentru FTC Budapesta
19:10
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel readuce gazdele în avantaj Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel readuce gazdele în avantaj
19:00
Cine va fi antrenorul în acte al celor de la CFR Cluj până primeşte Daniel Pancu licenţa PRO Primasport.ro
Cine va fi antrenorul în acte al celor de la CFR Cluj până primeşte Daniel Pancu licenţa PRO
19:00
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Golul anului abia s-a văzut de ceaţă Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Golul anului abia s-a văzut de ceaţă
18:50
Gennady Golovkin va fi numit preşedinte al World Boxing. Este singurul candidat la şefia forului Primasport.ro
Gennady Golovkin va fi numit preşedinte al World Boxing. Este singurul candidat la şefia forului
18:50
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere superbă de scor Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere superbă de scor
18:40
Îngrijorare la federaţia de tir, după ce două pistoale au fost furate de la un sportiv din Limoges Primasport.ro
Îngrijorare la federaţia de tir, după ce două pistoale au fost furate de la un sportiv din Limoges
18:10
Programul competiţiei pe 2026 prevede o pauză de şapte săptămâni pentru Cupa Mondială Primasport.ro
Programul competiţiei pe 2026 prevede o pauză de şapte săptămâni pentru Cupa Mondială
18:10
CFR Cluj, acord pentru a-l vinde pe Lindon Emerllahu. Kosovarul a ales o destinaţie surprinzătoare, iar ardelenii primesc o sumă importantă Primasport.ro
CFR Cluj, acord pentru a-l vinde pe Lindon Emerllahu. Kosovarul a ales o destinaţie surprinzătoare, iar ardelenii primesc o sumă importantă
18:00
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel înscrie superb, dar reuşita sa e anulată Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel înscrie superb, dar reuşita sa e anulată
17:50
Decizie surprinzătoare! Cine îi ia locul în atac lui Daniel Bîrligea cu Petrolul Primasport.ro
Decizie surprinzătoare! Cine îi ia locul în atac lui Daniel Bîrligea cu Petrolul
17:50
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:40
Marcelo Bielsa spune că îi este ruşine, dar nu intenţionează să demisioneze după înfrângerea dură suferită de Uruguay în faţa Statelor Unite Primasport.ro
Marcelo Bielsa spune că îi este ruşine, dar nu intenţionează să demisioneze după înfrângerea dură suferită de Uruguay în faţa Statelor Unite
17:40
”Cel mai probabil va lipsi”. FCSB mai are o absenţă pentru meciul cu Petrolul Primasport.ro
”Cel mai probabil va lipsi”. FCSB mai are o absenţă pentru meciul cu Petrolul
Acum 8 ore
17:30
”Rusia este un stat terorist”. Illya Zabarnyi, indignat după noi bombardamente Primasport.ro
”Rusia este un stat terorist”. Illya Zabarnyi, indignat după noi bombardamente
17:30
Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale la Mercedes şi va încasa aproape 260 de milioane de euro Primasport.ro
Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale la Mercedes şi va încasa aproape 260 de milioane de euro
17:20
Şapte cluburi se mobilizează pentru eliberarea jurnalistului sportiv Christophe Gleizes, deţinut în Algeria Primasport.ro
Şapte cluburi se mobilizează pentru eliberarea jurnalistului sportiv Christophe Gleizes, deţinut în Algeria
17:20
Alpine şi Mick Schumacher se despart după două sezoane în WEC Primasport.ro
Alpine şi Mick Schumacher se despart după două sezoane în WEC
17:20
Cinci schimbări în Primul XV al României pentru confruntarea cu Uruguay, faţă de partida cu SUA Primasport.ro
Cinci schimbări în Primul XV al României pentru confruntarea cu Uruguay, faţă de partida cu SUA
16:50
Germania a învins Argentina revenind de la 0-1 şi va juca în semifinalele Cupei Davis împotriva Spaniei Primasport.ro
Germania a învins Argentina revenind de la 0-1 şi va juca în semifinalele Cupei Davis împotriva Spaniei
16:50
Fernandinho şi-a anunţat retragerea! Cariera sa a fost marcată pozitiv de Mircea Lucescu Primasport.ro
Fernandinho şi-a anunţat retragerea! Cariera sa a fost marcată pozitiv de Mircea Lucescu
16:40
Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă Primasport.ro
Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă
16:40
Echipa de ciclism Israel Premier Tech schimbă numele şi naţionalitatea Primasport.ro
Echipa de ciclism Israel Premier Tech schimbă numele şi naţionalitatea
16:40
O schimbare de regulament a făcut-o pe Rosario Central campioană a Argentinei Primasport.ro
O schimbare de regulament a făcut-o pe Rosario Central campioană a Argentinei
16:40
Lovitură pentru Andrei Raţiu! A semnat până în 2030 Primasport.ro
Lovitură pentru Andrei Raţiu! A semnat până în 2030
Acum 12 ore
15:20
Situaţie incredibilă cu un star din Premier League! S-a accidentat în casă şi ratează două meciuri de top Primasport.ro
Situaţie incredibilă cu un star din Premier League! S-a accidentat în casă şi ratează două meciuri de top
14:50
Cutremur la Bayern! Harry Kane e la un pas să plece la un club de top din Europa Primasport.ro
Cutremur la Bayern! Harry Kane e la un pas să plece la un club de top din Europa
13:40
"Suferă teribil!" Presa din Turcia a identificat punctul slab al naţionalei României înainte de barajul din martie Primasport.ro
"Suferă teribil!" Presa din Turcia a identificat punctul slab al naţionalei României înainte de barajul din martie
13:20
Gică Hagi a anunţat când revine în antrenorat: "O să mă vedeţi!" Primasport.ro
Gică Hagi a anunţat când revine în antrenorat: "O să mă vedeţi!"
12:40
Ianis Hagi şi-a dat acordul pentru transfer! Unde poate ajunge în iarnă jucătorul Primasport.ro
Ianis Hagi şi-a dat acordul pentru transfer! Unde poate ajunge în iarnă jucătorul
11:50
Gigi Becali, decizie incredibilă după operaţie: "Voi gândiţi mai mult lumeşte" Primasport.ro
Gigi Becali, decizie incredibilă după operaţie: "Voi gândiţi mai mult lumeşte"
10:50
Cristi Chivu, complimentat de un italian cu experienţă în Superligă: "Atitudinea este diferită" Primasport.ro
Cristi Chivu, complimentat de un italian cu experienţă în Superligă: "Atitudinea este diferită"
Acum 24 ore
10:30
Mircea Lucescu, acid la adresa comentatorilor de la meciurile echipei naţionale: "Doare! E invidie personală" Primasport.ro
Mircea Lucescu, acid la adresa comentatorilor de la meciurile echipei naţionale: "Doare! E invidie personală"
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.