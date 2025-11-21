Şapte cluburi se mobilizează pentru eliberarea jurnalistului sportiv Christophe Gleizes, deţinut în Algeria
Primasport.ro, 21 noiembrie 2025 17:20
Şapte cluburi se mobilizează pentru eliberarea jurnalistului sportiv Christophe Gleizes, deţinut în Algeria
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
17:50
Decizie surprinzătoare! Cine îi ia locul în atac lui Daniel Bîrligea cu Petrolul
17:50
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 15 minute
17:40
Marcelo Bielsa spune că îi este ruşine, dar nu intenţionează să demisioneze după înfrângerea dură suferită de Uruguay în faţa Statelor Unite # Primasport.ro
Marcelo Bielsa spune că îi este ruşine, dar nu intenţionează să demisioneze după înfrângerea dură suferită de Uruguay în faţa Statelor Unite
17:40
”Cel mai probabil va lipsi”. FCSB mai are o absenţă pentru meciul cu Petrolul
Acum 30 minute
17:30
”Rusia este un stat terorist”. Illya Zabarnyi, indignat după noi bombardamente
17:30
Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale la Mercedes şi va încasa aproape 260 de milioane de euro # Primasport.ro
Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale la Mercedes şi va încasa aproape 260 de milioane de euro
Acum o oră
17:20
Şapte cluburi se mobilizează pentru eliberarea jurnalistului sportiv Christophe Gleizes, deţinut în Algeria # Primasport.ro
Şapte cluburi se mobilizează pentru eliberarea jurnalistului sportiv Christophe Gleizes, deţinut în Algeria
17:20
Alpine şi Mick Schumacher se despart după două sezoane în WEC
17:20
Cinci schimbări în Primul XV al României pentru confruntarea cu Uruguay, faţă de partida cu SUA # Primasport.ro
Cinci schimbări în Primul XV al României pentru confruntarea cu Uruguay, faţă de partida cu SUA
Acum 2 ore
16:50
Germania a învins Argentina revenind de la 0-1 şi va juca în semifinalele Cupei Davis împotriva Spaniei # Primasport.ro
Germania a învins Argentina revenind de la 0-1 şi va juca în semifinalele Cupei Davis împotriva Spaniei
16:50
Fernandinho şi-a anunţat retragerea! Cariera sa a fost marcată pozitiv de Mircea Lucescu # Primasport.ro
Fernandinho şi-a anunţat retragerea! Cariera sa a fost marcată pozitiv de Mircea Lucescu
16:40
Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă
16:40
Echipa de ciclism Israel Premier Tech schimbă numele şi naţionalitatea
16:40
O schimbare de regulament a făcut-o pe Rosario Central campioană a Argentinei
16:40
Lovitură pentru Andrei Raţiu! A semnat până în 2030
Acum 4 ore
15:20
Situaţie incredibilă cu un star din Premier League! S-a accidentat în casă şi ratează două meciuri de top # Primasport.ro
Situaţie incredibilă cu un star din Premier League! S-a accidentat în casă şi ratează două meciuri de top
14:50
Cutremur la Bayern! Harry Kane e la un pas să plece la un club de top din Europa
Acum 6 ore
13:40
"Suferă teribil!" Presa din Turcia a identificat punctul slab al naţionalei României înainte de barajul din martie # Primasport.ro
"Suferă teribil!" Presa din Turcia a identificat punctul slab al naţionalei României înainte de barajul din martie
13:20
Gică Hagi a anunţat când revine în antrenorat: "O să mă vedeţi!"
12:40
Ianis Hagi şi-a dat acordul pentru transfer! Unde poate ajunge în iarnă jucătorul
Acum 8 ore
11:50
Gigi Becali, decizie incredibilă după operaţie: "Voi gândiţi mai mult lumeşte"
10:50
Cristi Chivu, complimentat de un italian cu experienţă în Superligă: "Atitudinea este diferită" # Primasport.ro
Cristi Chivu, complimentat de un italian cu experienţă în Superligă: "Atitudinea este diferită"
10:30
Mircea Lucescu, acid la adresa comentatorilor de la meciurile echipei naţionale: "Doare! E invidie personală" # Primasport.ro
Mircea Lucescu, acid la adresa comentatorilor de la meciurile echipei naţionale: "Doare! E invidie personală"
10:10
Doliu în fotbalul românesc! S-a stins un jucător cu peste 200 de meciuri în prima ligă # Primasport.ro
Doliu în fotbalul românesc! S-a stins un jucător cu peste 200 de meciuri în prima ligă
Acum 12 ore
09:50
Aici se va juca meciul cu Turcia! Bilanţ incredibil al gazdelor pe această arenă
09:40
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Superliga revine la Miercurea-Ciuc # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Superliga revine la Miercurea-Ciuc
09:00
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Debutul lui Filipe Coelho la olteni # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Debutul lui Filipe Coelho la olteni
Acum 24 ore
23:30
Cadoul special oferit de Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă
23:30
Ciclism: Israel Premier Tech schimbă numele şi naţionalitatea echipei
23:20
Fotbal: Birmingham City anunţă construcţia unui nou stadion cu 62.000 de locuri, ca tribut adus trecutului industrial al oraşului # Primasport.ro
Fotbal: Birmingham City anunţă construcţia unui nou stadion cu 62.000 de locuri, ca tribut adus trecutului industrial al oraşului
23:10
Consiliul de administraţie al clubului Juventus a aprobat o majorare de capital de 10% prin vânzarea de acţiuni # Primasport.ro
Consiliul de administraţie al clubului Juventus a aprobat o majorare de capital de 10% prin vânzarea de acţiuni
23:00
Revenire neaşteptată la FCSB! Anunţul oficial făcut de campioana României: „Se antrenează cu prima echipă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Revenire neaşteptată la FCSB! Anunţul oficial făcut de campioana României: „Se antrenează cu prima echipă” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Statistici inedite legate de naţionala Turciei, adversara României la barajul pentru Campionatul Mondial! # Primasport.ro
Statistici inedite legate de naţionala Turciei, adversara României la barajul pentru Campionatul Mondial!
22:00
MM Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă în direct: „Nişte observaţii extraordinare! Ne-a informat” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă în direct: „Nişte observaţii extraordinare! Ne-a informat” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, prima victorie în Liga Campionilor
21:30
VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor 1-0! Ilfovenii se impun la limită şi fac un pas important către play-off # Primasport.ro
VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor 1-0! Ilfovenii se impun la limită şi fac un pas important către play-off
21:10
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, fără victorie în LEN Euro Cup şi după etapa a IV-a # Primasport.ro
Polo: Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, fără victorie în LEN Euro Cup şi după etapa a IV-a
21:00
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul
20:40
Ce şanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026! Supercomputerul a anunţat dezastrul pentru naţionala noastră # Primasport.ro
Ce şanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026! Supercomputerul a anunţat dezastrul pentru naţionala noastră
20:10
S-a stabilit ora la care se va juca meciul de baraj Turcia - România
19:50
Un nume uriaş din fotbalul românesc nu a mai ţinut cont de nimic şi i-a cerut demisia lui Mircea Lucescu: „Toate au o limită! Una dintre marile nenorociri ale acestei ţări” # Primasport.ro
Un nume uriaş din fotbalul românesc nu a mai ţinut cont de nimic şi i-a cerut demisia lui Mircea Lucescu: „Toate au o limită! Una dintre marile nenorociri ale acestei ţări”
19:40
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
19:20
Adrian Mutu a numit marea problemă a naţionalei României înaintea barajului pentru Campionatul Mondial: „O mare rivalitate în fotbal” # Primasport.ro
Adrian Mutu a numit marea problemă a naţionalei României înaintea barajului pentru Campionatul Mondial: „O mare rivalitate în fotbal”
19:10
Volei masculin: Steaua Bucureşti a ratat calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ”set de aur” # Primasport.ro
Volei masculin: Steaua Bucureşti a ratat calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ”set de aur”
18:50
Cupa Davis: Fără Carlos Alcaraz, Spania a învins Cehia şi s-a calificat în semifinale # Primasport.ro
Cupa Davis: Fără Carlos Alcaraz, Spania a învins Cehia şi s-a calificat în semifinale
18:20
Turcii se tem de 3 jucători din naţionala României: „Cei mai periculoşi”
18:00
A jucat mai bine de un deceniu în Turcia şi a dat verdictul după ce România şi-a aflat adversara pentru barajul din primăvară: „Sunt mai valoroşi” | EXCLUSIV # Primasport.ro
A jucat mai bine de un deceniu în Turcia şi a dat verdictul după ce România şi-a aflat adversara pentru barajul din primăvară: „Sunt mai valoroşi” | EXCLUSIV
Ieri
17:50
Procesul intentat de Felipe Massa pentru revendicarea titlul de campion mondial din 2008 poate continua # Primasport.ro
Procesul intentat de Felipe Massa pentru revendicarea titlul de campion mondial din 2008 poate continua
17:30
Cota României pentru calificarea în faţa Turciei. Bookmakerii nu prea dau şanse ”tricolorilor” # Primasport.ro
Cota României pentru calificarea în faţa Turciei. Bookmakerii nu prea dau şanse ”tricolorilor”
17:20
Radu Drăguşin, mesaj de forţă! ”România merită să fie la Mondial”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.