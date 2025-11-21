FCSB nu se poate baza pe un jucător esențial la meciul cu Petrolul! Anunțul lui Elias Charalambous
Fanatik, 22 noiembrie 2025 00:20
Problemă mare pentru Elias Charalambous înainte de FCSB - Petrolul! Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul campioanei României
Acum 15 minute
01:00
Mihai Rotaru, aluzie la Mirel Rădoi după debutul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova: „Am căutat echilibrul, nu avem nevoie de fluctuații” # Fanatik
Mihai Rotaru s-a declarat încântat de debutul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova, 2-1 cu FC Argeș, din etapa a 17-a a SuperLigii
Acum o oră
00:40
Atenție, Craiova! “Măcelarul” lui Mainz a avut o nouă intrare criminală și a intrat în istoria neagră a Bundesligii. Video # Fanatik
Un jucător de la Mainz, echipă pe care Universitatea Craiova o va întâlni, săptămâna viitoare, în UEFA Conference League, a avut o nouă intrare criminală și a intrat în istoria Bundesligii. Ce record rușinos a stabilit.
00:20
FCSB nu se poate baza pe un jucător esențial la meciul cu Petrolul! Anunțul lui Elias Charalambous # Fanatik
Problemă mare pentru Elias Charalambous înainte de FCSB - Petrolul! Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul campioanei României
Acum 2 ore
00:00
Bogdan Andone, distrus după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2: “Play-off-ul e o pălărie prea mare pentru noi! Nu suntem o echipă de top!” # Fanatik
Bogdan Andone este de părere că FC Argeș nu are puterea să se lupte cu forțele din SuperLiga, care au bugete impresionante. Ce spune antrenorul despre calificarea nou-promovatei în play-off.
00:00
Simona Halep, din nou în centrul atenției. Cercetătorii români vor să folosească numele campioanei pentru un proiect important # Fanatik
Simona Halep este din nou în centrul atenției. De această dată, o instituție publică din România a decis să se folosească de numele campioanei. În ce sens însă?
21 noiembrie 2025
23:40
Sportivul de la Jocurile Olimpice care a ajuns să fie căutat de FBI. E în top 10 fugari, comparat cu Pablo Escobar, se oferă 15.000.000 de dolari recompensă pentru prinderea lui # Fanatik
Cine e bărbatul care a participat la Jocurile Olimpice, însă e dat în urmărire de FBI. E asemănat cu Pablo Escobar, oficialii dau 15 milioane de dolari pentru a-l captura.
23:20
Ștefan Baiaram, primele declarații despre plecarea lui Mirel Rădoi. Ce mesaj le-a transmis fostul antrenor # Fanatik
Ștefan Baiaram a oferit primele declarații după ce Mirel Rădoi și-a prezentat demisia de la Universitatea Craiova. La ce concluzie ajunsese fostul antrenor, plecat din Bănie după eșecul cu UTA Arad, scor 1-2.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru FCSB – Petrolul # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 22 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul FCSB - Petrolul
Acum 4 ore
23:10
Filipe Coelho a numit contracandidatele la titlu după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2: „M-am uitat la foarte multe meciuri” # Fanatik
Filipe Coelho a oferit primele declarații după FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Ce spune antrenorul oltenilor despre contracandidatele la titlu în SuperLiga.
23:00
Celebrul fotbalist care a lucrat ani buni la o spălătorie auto. Acum e milionar, dar nu a uitat niciodată de unde a plecat # Fanatik
Un celebru fotbalist de la Inter Miami recunoaște că nu a trăit mereu momente fericite. Deși în prezent e milionar, trecutul nu îl va uita niciodată.
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 22 noiembrie 2025. Câștig de 357 de lei cu meciuri din Anglia și Italia # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 22 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 357 de lei cu două meciuri, unul din Premier League și altul din Serie A.
22:30
Cum a reacționat medicul care l-a operat pe Gigi Becali la acuzațiile de malpraxis: ”Este un lucru normal într-o societate” # Fanatik
Ce a putut să spună doctorul pe mâna căruia s-a lăsat Gigi Becali, după ce a fost învinuit de malpraxis. Preotul din Constanța a oferit o declarație surpriză.
22:10
Gigi Neţoiu spune tranşant de ce au plecat americanii din ţara noastră. Pe cine îl consideră „păpuşarul-şef” # Fanatik
Gigi Neţoiu susţine că are dovezi care arată de ce şi-au retras SUA o parte din trupele staţionate la baza de la Kogălniceanu. Pe cine consideră vinovat de acest lucru.
22:00
Robert Ilyeș, savuros când a fost întrebat de duelul cu Rapid: ”Vă rog să nu mă provocați” # Fanatik
Robert Ilyeș a avut o reacție care a stârnit zâmbete la finalul meciului Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Ce a putut spune antrenorul ciucanilor despre duelul cu Rapid din etapa a viitoare.
21:50
Giovanni Becali şi Horia Ivanovici au făcut echipa de start a României cu Turcia: “În proporţie de 80% asta va fi!” # Fanatik
Cum ar putea arăta echipa de start a naționalei României pentru meciul crucial cu Turcia din preliminariile Campionatului Mondial. Giovanni Becali, propunere pentru Mircea Lucescu.
21:30
Cole Palmer a suferit cea mai stupidă accidentare posibilă! Starul lui Chelsea va rata meciurile cu Barcelona și Arsenal # Fanatik
Cole Palmer a jucat foarte puțin în acest sezon din cauza problemelor medicale. Pregătit să revină pe teren, starul lui Chelsea trebuie să-și amâne întoarcerea după ce a suferit o nouă accidentare.
Acum 6 ore
21:10
Soțul Ancăi Alexandrescu se bate în instanță cu fosta parteneră de viață pentru o avere uriașă. Ce bunuri are de partajat medicul Răzvan Ene # Fanatik
Anca Alexandrescu, candidata la Primăria Capitalei, este partenera de viață a medicului ortoped Răzvan Ene. Acesta a fost dat în judecată de fosta sa soție.
21:00
Fostul selecționer al României a fost surprins în loja Stadionului Orășenesc din Mioveni, unde a asistat la partida FC Argeș - Universitatea Craiova. Cine l-a invitat pe antrenor la meci.
20:40
Laura Vicol, prezentă la un eveniment sportiv înainte de FCSB – Petrolul. Unde a atras toate privirile fana declarată a roș-albaștrilor # Fanatik
Laura Vicol a fost surprinsă la un eveniment sportiv înainte de FCSB - Petrolul. Fana roș-albaștrilor a atras toate privirile celor prezenți.
20:30
Motivul pentru care Ilie Năstase nu a fost prezent niciodată la un dineu la Casa Albă. Donald Trump a fost invitat la nunta sa cu Alexandra King # Fanatik
Ilie Năstase a explicat de ce nu a mers la ceremonia de la Casa Albă. Fostul jucător de tenis este prieten bun cu președintele american, Donald Trump.
20:20
Ciprian Ciucu: ”Bolojan mi-a spus ’Ai grijă să posteşti’!” Semnificația neștiută a cuvintelor pe care premierul i le-a adresat primarului Sectorului 6 # Fanatik
Mesajul cu tâlc pe care Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Capitalei, l-a primit de la premierul Bolojan. De ce i-a spus ”Ai grijă să postești”.
20:10
Elias Charalambous, legătură de suflet cu căpitanul naționalei Turciei: „S-a bucurat cu noi când FCSB a câștigat titlul” # Fanatik
Cipriotul Elias Charalambous, antrenor la FCSB, are o legătură de prietenie foarte strânsă cu căpitanul Turciei, națională pe care România o va întâlni la baraj. Dezvăluiri de senzație despre relația dintre cei doi
19:50
Un nume celebru din fotbal vorbește despre o experiență pe care a trăit-o la un moment dat. Acesta nu își explică ce s-a putut întâmpla în acele clipe.
19:40
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât” # Fanatik
Nadia Comăneci, dezvăluire neașteptată la aproximativ 50 de ani de când a luat primul 10 din istorie. ”Zeița de la Montreal” a făcut o afirmație surprinzătoare.
19:20
Raportul Wyscout pentru Turcia în preliminariile CM 2026! Care sunt punctele forte şi puncte slabe. Jucătorul cheie este starul lui Chivu de la Inter # Fanatik
Turcia este adversarul României din barajul pentru calificarea la CM 2026. FANATIK vă prezintă raportul Wyscout al echipei lui Vincenzo Montella în preliminarii şi Nations League, cu punctele forte şi punctele slabe.
19:20
Golul anului în SuperLiga s-a dat în Csikszereda – Unirea Slobozia! A marcat de la mijlocul terenului pe o ceață infernală. Video # Fanatik
Partida dintre Csikszereda și Unirea Slobozia a fost scoasă în prim-plan de o super-reușită. Coadă a restabilit egalitatea cu un gol de la jumătatea terenului.
Acum 8 ore
19:10
Cei de la FCSB au anunțat că fanii își pot cumpăra bilete pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad, ce se va disputa pe 27 noiembrie în grupa din Europa League.
18:40
Cristi Chivu a primit o veste neplăcută înainte de derby-ul dintre Inter și AC Milan. Un jucător de bază din echipa „nerazzurrilor” nu va fi disponibil din cauza unei accidentări.
18:30
Ciprian Ciucu, speriat de barajul cu Turcia, pentru calificarea la CM 2026. “Era mai bine cu Italia” # Fanatik
Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, și-a expus opinia cu privire la tragerea românilor de la barajul pentru CM 2026. Care este părerea sa
18:10
Decizie surprinzătoare la CFR Cluj! Antrenorul fără echipă de 9 ani a fost prezentat oficial # Fanatik
CFR Cluj a oferit un anunț important. „Feroviarii” au adus un nou antrenor în staff, iar rolul acestuia va fi de a îl ajuta pe Daniel Pancu pentru îndeplinirea obiectivelor.
17:50
Giovanni Becali crede că “legea Novak” nu se poate aplica în România: “Suntem în Comunitatea Europeană, dar facem ca în Balcani” # Fanatik
Giovanni Becali a dat verdictul cu privire la "legea Novak", după ce mai mulți conducători de club din SuperLiga și-au exprimat dezaprobarea față de noile reguli.
17:40
Filipe Coelho, forțat să apeleze la un puști de 16 ani în FC Argeș – Universitatea Craiova! Juniorul s-a remarcat la academie # Fanatik
Cu nu mai puțin de șase absenți pentru meciul cu FC Argeș, Filipe Coelho a fost nevoit să coopteze în lotul Craiovei un junior. Cine este Denys Muntean, tânărul fotbalist din cadrul Academiei Universității Craiova.
17:30
Victorie uriașă pentru Laurențiu Reghecampf! Echipa românului, succes eroic în 10 oameni la primul meci în Liga Campionilor. Video # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul în Liga Campionilor Africii! Al Hilal Omdurman a câștigat cu 2-1 meciul cu MC Alger, deși a jucat minute bune cu un om în minus.
17:30
17:20
Decizie tare înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea. Exclusiv # Fanatik
Oficialii de la FCSB au luat o decizie tare înainte de meciul cu Petrolul, din etapa 17 din SuperLiga. Locul lui Daniel Bîrligea în primul 11 va fi luat de un jucător pe care Gigi Becali îl simpatizează.
Acum 12 ore
17:10
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru # Fanatik
O candidată la Primăria Capitalei susține teorii de-a dreptul halucinante, pe modelul lui Călin Georgescu. Cine e Angela Negrotă și ce conspirații îmbrățișează?
17:00
Meciul zilei de sâmbătă în Liga 1 se dispută pe Arena Națională între campioana FCSB și Petrolul Ploiești, cu începere de la ora 20:30. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator online, […]
16:40
Elias Charalambous, scos din sărite la conferință: „Sunt pregătit să plec. Nu îmi pasă de contracte” # Fanatik
Declarații în forță date de Elias Charalambous înainte de meciul pe care FCSB îl va juca în compania celor de la Petrolul. Mesaj pentru Gigi Becali și MM Stoica.
16:20
Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani” # Fanatik
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, își asumă un obiectiv ambițios în programul său: plantarea unui milion de copaci în București în următorii cinci ani. „Nu pot ei tăia cât putem noi […]
16:20
Timp de mulți ani s-a vorbit despre echipa Stelei din 1986, care a luat Cupa Campionilor Europeni, și s-a scris că în perioada respectivă Valentin Ceaușescu decidea tot.
16:00
Andrei Rațiu s-a decis! Fotbalistul român s-a decis și a bătut palma cu clubul. Contract până în anul 2030 pentru fundașul dreapta. Anunțul oficial al echipei.
15:50
“Drulă este primul ieşit din cursă! Zero şanse”. Previziunea uluitoare făcută de Gigi Neţoiu, legată de alegeri # Fanatik
Gigi Neţoiu, candidat independent la Primăria Capitalei, nu-i dă nicio şansă lui Cătălin Drulă în cursa electorală şi spune că acesta e ca şi ieşit din competiţe.
15:50
Anunțul momentului despre transferul lui Florinel Coman la FCSB! Charalambous a dat verdictul # Fanatik
După ce s-a vorbit în ultimele zile despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB, Elias Charalambous a dat verdictul cu privire la acest subiect.
15:40
Sportiva celebră care s-a retras din tenis. A câștigat milioane de dolari din sport, dar acum s-a reprofilat # Fanatik
O celebră sportivă s-a retras din tenis la doar 31 de ani. A făcut o adevărată avere din sport, dar iată că acum a decis să se concentreze pe cu totul altceva.
15:30
Oldies But Goldies, sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre marele Miodrag Belodedici # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 22 noiembrie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor analiza cariera fostului fotbalist Miodrag Belodedici.
15:20
Loturile de gimnastică au fost dizolvate! Decizia federației după scandalul uriaș cu Sabrina și Camelia Voinea # Fanatik
Scandal uriaș în gimnastica din România! Federația a suspendat loturile naționale după apariția unor imagini șocante cu Sabrina și Camelia Voinea.
15:00
Rezultate SuperLiga, etapa 17. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 17. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
14:40
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute” # Fanatik
Ce a transmis clinica unde Gigi Becali a suferit o intervenție chirurgicală la nivel cervical, după ce omul de afaceri a decis să nu rămână la spital și să plece acasă
14:30
E gata! Una dintre cele mai frumoase handbaliste a plecat de la CSM București la marea rivală # Fanatik
Este oficial! Handbalista de la CSM București care a furat privirile tuturor și-a anunțat plecarea din lotul „tigroaicelor” și transferul la noua sa echipă. Despre cine este vorba
14:20
„Pe Bolojan nu-l apucă Sf. Ion în funcţie!” Gigi Neţoiu face un anunţ şoc şi anunţă numele viitorului premier al României. Video # Fanatik
Gigi Nețoiu face un anunț șoc despre viitorul Guvernului, spunând că Ilie Bolojan nu va mai rămâne mult timp în funcția de premier al României. Mai mult, știe și cine îi va lua locul
