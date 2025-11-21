Mehmet Topal descrie cum ar trebui să-i blocheze Turcia pe „tricolori” în barajul pentru Mondiale: „Acesta ar fi planul” + Cum va arăta duelul Montella - Lucescu
Gazeta Sporturilor, 22 noiembrie 2025 00:40
Mehmet Topal, fostul antrenor al Petrolului, a vorbit din Istanbul pentru GSP despre marele meci Turcia – România, din semifinala barajului pentru CM. Înainte cu patru luni de partida către Mondiale, ex-internaționalul „Semilunei” face o radiografie completă a disputei de pe malurile BosforuluiMehmet Topal, 39 ani, a trecut prin două mandate pe banca Petrolului, unde și-a început cariera de antrenor, în 2024. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum o oră
00:40
Mehmet Topal descrie cum ar trebui să-i blocheze Turcia pe „tricolori” în barajul pentru Mondiale: „Acesta ar fi planul” + Cum va arăta duelul Montella - Lucescu # Gazeta Sporturilor
Mehmet Topal, fostul antrenor al Petrolului, a vorbit din Istanbul pentru GSP despre marele meci Turcia – România, din semifinala barajului pentru CM. Înainte cu patru luni de partida către Mondiale, ex-internaționalul „Semilunei” face o radiografie completă a disputei de pe malurile BosforuluiMehmet Topal, 39 ani, a trecut prin două mandate pe banca Petrolului, unde și-a început cariera de antrenor, în 2024. ...
Acum 2 ore
23:50
După debutul lui Coelho la Craiova, Mihai Rotaru l-a „înțepat” pe Rădoi: „N-aveam nevoie!” » Singurul jucător remarcat # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Mihai Rotaru, acționarul oltenilor, a intrat în direct la TV după debutul victorios al portughezului Filipe Coelho (44 de ani).Acesta a felicitat echipa pentru victorie și a explicat motivul pentru care antrenorul a schimbat sistemul pentru acest joc.A ținut să-l remarce pe Monday Etim (26 de ani), atacantul care a creat primul gol și l-a înscris pe al doilea. ...
23:30
Bogdan Andone depune armele: „Noi luăm de la piață! Play-off-ul e o «căciulă» prea mare!” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, a oferit prima reacție după insuccesul din această seară. Acesta a adoptat aceeași atitudine precum cea a președintelui Dani Coman (46 de ani), și a admis faptul că play-off-ul reprezintă un obiectiv nerealist pentru formația nou-promovată.E frustrare mare în tabăra gazdelor. ...
23:20
Cătălin Straton, portarul de la FC Argeș, consideră că echipa lui a fost mai bună în meciul cu Craiova, scor 1-2, și ar fi meritat să câștige. Cătălin Straton are mare încredere că echipa lui Bogdan Andone are forța necesară pentru a intra în play-off în acest sezon. După 17 meciuri, Argeș e pe 5, cu 27 de puncte. ...
Acum 4 ore
23:10
La debutul antrenorului portughez Filipe Coelho (44 de ani), Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în fața lui FC Argeș, într-un meci disputat la Mioveni. Baiaram și Etim au adus victoria pentru olteni, în timp ce pentru gazde a marcat Ricardo Matos.Etim, unul dintre marcatorii oltenilor, a fost desemnat „omul meciului” de la Mioveni.Etim: „A fost o surpriză plecarea lui Rădoi”„E un sentiment bun să iei cele 3 puncte și să fii ales omul meciului. ...
23:10
Filipe Coelho, după ce a debutat cu victorie la Craiova: „Trebuie să înțelegeți asta” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Craiovei, a tras concluziile, după ce a debutat pe banca oltenilor în meciul cu FC Argeș, scor 2-1. Filipe Coelho a recunosc că FC Argeș l-a pus în dificultate în disputa de la Mioveni. Antrenorul a comentat și schimbarea sistemului, într-o linie cu 4 apărători.Filipe Coelho, după Argeș - Craiova: „Este o victorie corectă”„A fost bine, jucătorii au luptat. Am fost în fața unui adversar care e puternic la fazele fixe. ...
23:10
Dani Coman a părăsit interviul imediat! Dărâmat de eșecul suferit în fața Craiovei: „Să rămânem în prima ligă mai întâi” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Dani Coman (46 de ani), președintele gazdelor, a oferit prima reacție după insuccesul de vineri seară. Dincolo de eșec, Coman a amintit de Doru Toma, fost jucător emblematic la FC Argeș, team manager la club. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani.Pe final, întrebat ce ar trebui să se schimbe la Argeș, astfel încât echipa să ajungă să se bază cu grazii, Coman a făcut trimitere la buget. ...
23:00
Italia, fără Jannik Sinner, s-a calificat în a treia finală consecutivă de Cupa Davis # Gazeta Sporturilor
Matteo Berrettini (29 de ani, 56 ATP) și Flavio Cobolli (23 de ani, 22 ATP) au calificat Italia în finala Cupei Davis, învingând Belgia cu 2-0.Italia, campioană a ultimelor două ediții, este prima națiune care ajunge în trei finale consecutive după Australia în 2001. La acest succes au contribuit Matteo Berrettini și Flavio Cobolli, câștigătorul turneului de la București. ...
23:00
Ștefan Baiaram, dat peste cap de schimbarea antrenorului la Craiova: „E foarte dificil să ne dăm seama ce își dorește” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Ștefan Baiaram (22 de ani) a reacționat după primul succes al tehnicianului portughez Filipe Coelho (44 de ani) pe banca oltenilor.Atacantul a deschis scorul în minutul 33, după o fază creată de Monday Etim (26 de ani). La final, a precizat faptul că mai mulți jucători, printre care și el, nu s-au obișnuit încă cu noul antrenor.Motivul? Aceștia au fost convocați la echipele naționale și n-au apucat să-l cunoască atât de bine. ...
22:40
Haos inimaginabil la meciul lui Reghecampf din Liga Campionilor Africii! Bătaie generală, jandarmii și scutierii din Rwanda au pătruns pe gazon # Gazeta Sporturilor
Haos total la finalul meciului dintre Al-Hilal Omdurman, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), și MC Alger, scor 2-1, din grupele Ligii Campionilor Asiei.Din cauza situației tensionate din Sudan, Al-Hilal Omdurman joacă meciurile pe teren neutru. Astăzi, la debutul în grupa de Liga Campionilor, a ales stadionul din Kigali, capitala statului Rwanda. Meciul s-a încheiat într-un haos general. ...
22:30
Ce spune Pavel Nedved despre barajul Turcia - România: „O să o vedem la Mondial” # Gazeta Sporturilor
România va înfrunta Turcia în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Pavel Nedved (53 de ani), câștigător al Balonului de Aur în 2003, este de părere că naționala Turciei se va califica la turneul final.De aceeași părere este și Christian Karembeu (54 de ani), câștigător al Campionatului Mondial din 1998. ...
22:20
Thibaut Courtois (33 de ani), goalkeeperul lui Real Madrid, a ales cei trei portari pe care îi consideră în acest moment cei mai buni din lume, potrivit sportal.gr.Belgianul este de ani buni unul dintre cei mai buni de pe postul lui. A câștigat campionate cu Genk, Atletico Madrid, Chelsea și Real Madrid.Courtois a cucerit tot ce se putea cu Real Madrid. A ridicat de două ori Liga Campionilor, de trei ori La Liga, alături de Copa del Rey și Campionatul Mondial al Cluburilor. ...
22:10
Atacantul Daniel Paraschiv schimbă echipa în iarnă: „Nimeni nu așteaptă pe nimeni” # Gazeta Sporturilor
Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul lui Cultural Leonesa, locul 15 din Segunda Division, se află pe picior de plecare! Presa din Spania notează faptul că vârful împrumutat de Real Oviedo nu s-a adaptat la noua echipă și va fi lăsat să plece în iarnă. ...
22:00
Pedeapsă dură pentru Luis Diaz, după faultul care a dus la accidentarea lui Hakimi # Gazeta Sporturilor
Luis Diaz (28 de ani), aripa stângă de la Bayern Munchen, a primit o suspendare de 3 meciuri din cauza faultului care a dus la accidentarea gravă a lui Achraf Hakimi în partida dintre Bayern și Paris Saint-Germain, câștigată de nemți cu 2-1. Luis Diaz a fost suspendat de UEFA pentru trei meciuri, în urma faultului urât comis asupra lui Hakimi. ...
21:30
„Vă rog să nu mă provocați!” » Întrebarea care l-a deranjat pe Robert Ilyes: „Știți unde mă duc” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după succesul de la Miercurea Ciuc. Acesta și-a felicitat jucătorii și a precizat faptul că ceața i-a dat bătăi mari de cap.A ținut să-l remarce pe brazilianul Anderson Ceara (26 de ani), cel care a deschis scorul în urma unei execuții superbe. ...
21:20
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a spus care este în opinia lui unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști din Superliga. Este vorba despre David Matei (19 ani), mijlocașul celor de la Universitatea Craiova. A enumerat care sunt principalele calități ale jucătorului adus în vară de la Steaua în schimbul sumei de 75.000 de euro. ...
Acum 6 ore
21:10
Tottenham a făcut anunțul despre Radu Drăgușin » Thomas Frank: „Da, foarte fericit! Este foarte aproape” # Gazeta Sporturilor
Numărătoarea inversă până la ziua revenirii lui Radu Drăgușin (23 de ani) se apropie de final. Numele fundașul central de la Tottenham a fost menționat azi, la conferința de presă dinaintea derby-ului cu Arsenal de duminică, de managerul Thomas Frank. ...
21:10
A pierdut, însă primul lui reușită în Superligă a fost o capodoperă: „Un gol amar” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Mijlocașul Vlad Pop (25 de ani) a reușit un EUROGOL la Miercurea Ciuc, însă n-a fost suficient. Echipa lui a ajuns la șase eșecuri consecutive și se află pe locul 11 în Superliga, cu 18 puncte după 17 meciuri.În minutul 62, la 1-0 pentru Csikszereda, Vlad Pop a înscris fabulos, de la 50 de metri. Pap părăsise poarta pentru a respinge o minge ajunsă în lateral și urmărită de un adversar. ...
20:50
Lorenzo Musetti și-a mărturisit pasiunea pentru fotbal și a făcut câteva comparații interesante: „Sinner e precum Ronaldo, Alcaraz seamănă cu Zidane, iar Djokovic e Baggio” # Gazeta Sporturilor
Lorenzo Musetti (23 de ani, 8 ATP) a fost invitat la podcastul „Small Talk”, în care a vorbit mult despre fotbal și tenis, el fiind un suporter înrăit al celor de la Juventus Torino. Pasiunea pentru această echipă vine din familie. ...
20:50
Zinho Vanheusden, fundașul central belgian în vârstă de 26 de ani, a decis să pună capăt carierei de fotbalist, a anunțat chiar el pe rețelele de socializare. Fundașul, care și-a reprezentat țara o singură dată, în 2020, a explicat faptul că numeroasele probleme fizice pe care le-a avut de-a lungul carierei l-au determinat să se retragă prematur. ...
20:50
A luat golul sezonului în Superliga și admite: „Aș fi ipocrit, se întâmplă o dată la 100 de meciuri!” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Eduard Pap (31 de ani), portarul gazdelor, a oferit prima reacție după ce a luat un gol incredibil, de la jumătatea terenului.În minutul 62, la 1-0 pentru Csikszereda, Vlad Pop (25 de ani), mijlocașul Sloboziei, a înscris fabulos, de la 50 de metri. Pap părăsise poarta pentru a respinge o minge ajunsă în lateral și urmărită de un adversar.A trimis balonul direct în gheata lui Vlad Pop, care se afla în propria jumătate. ...
20:20
Schimbare în Anglia: Următorul sezon din Premier League începe mai târziu din cauza Campionatului Mondial # Gazeta Sporturilor
În cursul zilei de vineri, Premier League a făcut un anunț privind programul din sezonul viitor. Următorul sezon al campionatului englez de fotbal va începe pe 22 august 2026 și se va încheia pe 30 mai 2027. Startul a fost amânat cu o săptămână față de programul obișnuit pentru a le oferi fotbaliștilor o perioadă de odihnă mai lungă după încheierea Campionatului Mondial, pe 19 iulie. ...
20:20
Cristi Chivu l-a transformat în numărul 1 în Europa » Cine estepericolul maxim pentru adversarii lui Inter! # Gazeta Sporturilor
Federico Dimarco (28 de ani) este unul dintre jucătorii care au crescut de la venirea lui Cristi Chivu la Inter. Jucătorul italian de bandă stânga este cel mai bun în acest sezon din Top 5 campionate ale Europei la capitolul marilor ocazii de gol create și se găsește pe locul secund la numărul oportunităților nerazzurrilor. Căpitanul Lautaro Martinez a prins și el un loc în primii zece. ...
20:10
Edi Iordănescu, surprins la meciul din Superligă, la trei săptămâni după „divorțul” de Legia » GSP a aflat ce pregătește # Gazeta Sporturilor
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, ultima oară pe banca Legiei Varșovia, a asistat vineri seară la meciul dintre FC Argeș și Universitatea Craiova, în etapa 17 din Superliga.Prezența lui a atras imediat atenția, mai ales că tehnicianul nu a mai fost văzut la un meci din România după plecarea de la formația din Polonia.FOTO EXCLUSIV. ...
20:00
Jean Vlădoiu și-a făcut praf jucătorii: „Lipsă de valoare, nu sunt de nivelul Unirii Slobozia” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu, antrenorul care o pregătește pe Unirea Slobozia alături de Andrei Prepeliță, a fost foarte dezamăgit de modul în care s-au prezentat jucătorii lui în meciul cu Csikszereda, pierdut 1-2.Unirea Slobozia a ajuns la 6 meciuri la rând fără victorie, iar Jean Vlădoiu crede că problema poate fi inclusiv lipsa de valoare din cadrul lotului. Nu este deloc optimist cu privire la ce se poate întâmpla până în iarnă. ...
19:40
Slecționerul Slovaciei a analizat România înainte de barajul din martie: „Un adversar dificil” # Gazeta Sporturilor
România și-a aflat adversara pe care o va înfrunta în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” vor merge în Turcia în luna martie a anului viitor, unde se lor lupta pentru un loc la turneul final din America de Nord. Dacă se va impune în acest duel, echipa națională va juca finala pe terenul câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. ...
19:30
Într-un dialog cu GSP.ro, Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre șansele naționalei României de calificare la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, pe un stadion care va fi stabilit ulterior.Înainte de România - San Marino, Dani Coman a avut o intervenție telefonică în care a precizat faptul că selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) își va prezenta demisia la finalul preliminariilor. ...
19:20
În Csikszereda - Slobozia s-a marcat un gol care va face înconjurul lumii » A șutat de la 50 de metri, nimeni n-a văzut mingea prin ceață # Gazeta Sporturilor
Vlad Pop (25 de ani), mijlocașul celor de la Unirea Slobozia, a reușit să înscrie de la jumătatea terenului în meciul cu Csikszereda, din runda cu numărul 17 din Superliga.Era minutul 62, iar tabela indica scorul de 1-0 pentru ciucani, după ce Anderson Seara a marcat cu o execuție superbă.VIDEO. ...
Acum 8 ore
19:00
David Gerard, selecționerul echipei naționale, înainte de meciul cu Uruguay: „Jucătorii trebuie să fie mândri că sunt români și că reprezintă această țară” # Gazeta Sporturilor
David Gerard (47 de ani), selecționerul echipei naționale de rugby a României, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre ultimul meci-test al „stejarilor” din luna noiembrie, cel de sâmbătă cu Uruguay, dar și despre felul în care percepe el România.„Stejarii” dispută sâmbătă, de la ora 17:00, pe Stadionul Arcul de Triumf, ultimul meci-test al lunii noiembrie. ...
19:00
După ce s-a făcut o întreagă dezbatere despre legea care s-a votat recent, în legătură cu obligativitatea ca 40% dintre sportivii participanți în sporturile de echipă să fie români, aș vrea să ne uităm dintr-o perspectivă puțin diferită la situație, mai ales în contextul calificărilor la Campionatul Mondial. ...
18:50
CFR Cluj se pregătește pentru partea a doua a sezonului, una în care va încerca „imposibilul” și va forța calificarea în play-off. Preluată de Daniel Pancu (48 de ani), vicecampioana României a făcut schimbări în cadrul staff-ului tehnic.Numit pe 1 noiembrie, Pancu a stat pe bancă în primul meci, succesul de pe terenul Sloboziei, scor 1-0, însă n-a putut oferi indicații întrucât nu deține licență UEFA PRO. ...
18:50
Schimbare în viața profesională pentru fostul fotbalist al Stelei » A devenit profesor universitar în București! # Gazeta Sporturilor
Narcis Răducan (51 de ani), fost fotbalist la Steaua București și Rapid București, a devenit profesor universitar în București, la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Anunțul a fost făcut chiar de acesta prin intermediul rețelelor sociale.Acesta s-a pozat alături de studenții săi și a oferit un scurt mesaj. ...
18:50
Scandaluri în serie la Napoli » Președintele Aurelio De Laurentiis a fost pus sub acuzare pentru fals contabil! # Gazeta Sporturilor
Campioana Italiei traversează o toamnă foarte zbuciumată. După ce antrenorul Antonio Conte și-a luat o săptămână liberă pentru a se reseta, apele nu s-au limpezit deloc la Napoli. Ba din contră, întrucât acum are probleme cu justiția proprietarul echipei din orașul de lângă Vezuviu.Aurelio De Laurentiis (76 de ani) a reintrat în atenția procurorilor, fiind trimis în judecată pentru infracțiunea de fals contabil. ...
18:20
Adrian Bumbescu propune o măsură radicală înainte de barajul Turcia - România și admite: „Stăm foarte slab acolo!” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Adrian Bumbescu (65 de ani) a prefațat barajul din Turcia și România. Semifinala play-off-urilor pentru Cupa Mondială din 2026 are loc pe 26 martie. Imediat după tragerea la sorți, Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, a anunțat că va cere amânarea etapei din competiția internă, programată în săptămâna dinaintea meciului. ...
18:20
Pierdere importantă pentru Cristi Chivu! » Omul de bază s-a accidentat și ratează Inter - AC Milan # Gazeta Sporturilor
Denzel Dumfries (29 de ani), fundașul dreapta al lui Inter, echipa lui Cristi Chivu, și Santiago Gimenez (24), atacantul rivalei AC Milan, vor rata derby-ul orașului dintre cele două echipe din cauza unor accidentări.Ambii fotbaliști acuzau dureri la gleznă încă dinaintea pauzei internaționale, iar prezența lor în derby era pusă sub semnul întrebării. Acum, totul a devenit clar. ...
18:10
Și turcii au inadaptații lor » Două dintre vedetele lui Montella au ajuns în campionatul intern dintr-un motiv hilar # Gazeta Sporturilor
În ultimii doi ani, naționala Turciei s-a bazat pe Orkun Kokcu (24 de ani) și Kerem Akturkoglu (27 de ani), doi dintre pilonii ofensivi ai selecționerului Vincenzo Montella. Unul, playmaker crescut în fotbalul olandez, la Feyenoord, celălalt, aripa de explozie care a dus Galatasaray spre cucerirea a trei titluri consecutive în Super Lig. ...
18:00
Adversarii din drumul spre calificare la CM 2026 râd de italieni » „Sunt disperați! Au căpătat greață de baraje” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a Italiei riscă să rateze, pentru a treia oară la rând, participarea la Campionatul Mondial. Pentru a evita o contraperformanță istorică, echipa lui Gennaro Gattuso trebuie să bată Irlanda de Nord pe teren propriu, apoi să câștige în deplasare și cu învingătoarea din semifinala play-off-ului dintre Țara Galilor și Bosnia-Herțegovina. ...
17:50
Breaking Bets » Cele mai tari meciuri ale weekendului, analizate în emisiunea de la ora 13:00 # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets, moderată de Dan Bâra, va trece în revistă cele mai interesante partide programate în weekendul ce urmează în Premier League, Ligue 1 și Bundesliga.Jurnalistul GSP, alături de Sorin Murgu, va analiza întreaga etapă din campionatul Franței. De asemenea, vor fi discutate o serie de meciuri top precum Arsenal - Tottenham sau Borussia Dortmund VfB Stuttgart. ...
17:50
Lamine Yamal, avertizat de un fost star de la Barcelona: „Sunt părți întunecate” # Gazeta Sporturilor
Fostul mijlocaș al Barcelonei, Ivan Rakitic (37 de ani), l-a avertizat pe superstarul Lamine Yamal (18, aripă dreapta) cu privire la „părțile întunecate” aduse de fotbal, cum ar fi accidentările și presiunea. Deși croatul l-a numit pe tânărul jucător „cu adevărat special”, a subliniat că Yamal trebuie să-și urmeze propriul drum, în loc să fie comparat cu legendele clubului. ...
17:50
Ilie Dumitrescu a tras semnalul de alarmă înainte de barajul cu Turcia: „S-a văzut că nu are experiență la echipa națională” # Gazeta Sporturilor
România și-a aflat adversara pe care o va înfrunta în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” vor merge în Turcia în luna martie a anului viitor, unde se lor lupta pentru un loc la turneul final din America de Nord. Intereseul pentru acest meci este uriaș, iar primele păreri despre marea înfruntare deja încep să apară. ...
17:40
Recordul impresionant deținut de „regina” sporturilor de echipe din România » Încă 5 zile până la Campionatul Mondial! Care e obiectivul si cum poate fi depășit # Gazeta Sporturilor
România este singura națională prezentă la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal feminin. Au rămas doar 5 zile până la startul unei noi provocări.Între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025, România va lua parte la a 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” nu au lipsit niciodată, performanță inegalabilă.De această dată, la Rotterdam, misiunea va fi dificilă. Din „grupa morții” mai fac parte Danemarca, Japonia și Croația. ...
17:40
Exilată în Rwanda, echipa lui Reghecampf a produs surpriza și a obținut prima victorie în Liga Campionilor Africii # Gazeta Sporturilor
Al-Hilal Omdurman, formația din Sudan antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a câștigat primul meci din grupele Ligii Campionilor Africii. Exilată în Rwanda din cauza războiului civil din Sudan, echipa românului a învins-o pe MC Alger, liderul din campionatul Algeriei, scor 2-1.În play-off, Al-Hilal Omdurman o eliminase pe Police FC, echipă din Kenya, scor 4-1 la general. Anul trecut, Al-Hilal a ajuns până-n sferturile de finală ale competiției. ...
Acum 12 ore
17:10
Gâlcă avertizează înaintea duelului cu CFR: „Toate meciurile sunt grele, campionatul este mult mai echilibrat decât anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Rapid se pregătește pentru deplasarea de duminică, la Cluj, unde va înfrunta CFR într-un duel important pentru zona superioară a clasamentului. Antrenorul Constantin Gâlcă și mijlocașul Cătălin Vulturar au prefațat partida, subliniind forma bună a echipei și dificultatea meciului care urmează.Costel Gâlcă, avertisment pentru echipa sa: „Toate meciurile sunt dificile”„Ne așteaptă meciuri grele, toate sunt dificile. ...
17:00
Cristi Chivu i-a convins și pe cei mai sceptici » „Teoria mea a fost greșită și îmi cer scuze! Trebuie să-l felicit” # Gazeta Sporturilor
N-au trecut decât cinci luni și jumătate de la numirea ca antrenor al lui Inter, dar Cristi Chivu i-a făcut deja pe cei care nu au privit cu ochi buni transferul său de la Parma să-și schimbe părerile. Ultimul dintre contestatari este Fulvio Colovatti (68 de ani), fostul stoper al nerazzurrilor, dar și al lui AC Milan, și campion mondial cu naționala Italiei în 1982. ...
16:40
Andrei Rațiu (27 de ani) a pus capăt tuturor speculațiilor legate de viitorul său și a semnat prelungirea contractului cu Rayo Vallecano.Fundașul dreapta al naționalei României va continua în Madrid până în vara anului 2030, clubul anunțând oficial acordul. ...
16:10
În afara suspendatului Bîrligea, alt jucător-cheie de la FCSB, OUT cu Petrolul: „Toți sunt bine, în afară de el” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalamabous, antrenorul de la FCSB , a susținut conferința de presă premergătoare duelului cu Petrolul Ploiești, din etapa #17 din Superliga programat pe 22 noiembrie de la 20:30.Antrenorul cipriot a abordat mai multe subiecte în conferința de presă, printre care: accidentarea lui Ionuț Cercel, principala variantă pentru regula U21, faptul că are tot lotul la dispoziție, inclusiv Crețu și Chiricheș, dar și despre revenirea lui Joyskim Dawa. ...
16:10
„Mi-a lipsit emoția” » Noul secund al Universității Craiova a fugit din război pentru a intra în „laboratorul” de jucători # Gazeta Sporturilor
Markus Berger (40 de ani), asistentul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova, se declară încântat de condițiile pe care le-a găsit în Bănie și abia așteaptă debutul la noua echipă. Antrenorul austriac, cu un parcurs profesional interesant, va sta pentru prima dată pe banca tehnică a oltenilor, în meciul din această seară, cu FC Argeș, la Mioveni, programat la 20:30. ...
16:10
Moment stânjenitor pentru Antonela, soția lui Lionel Messi » Un influencer i-a admirat ceasul, apoi a întrebat-o: „Ce job ai?” # Gazeta Sporturilor
Antonela Roccuzzo (37 de ani), soția lui Lionel Messi (38 de ani), a avut parte de o situație cel puțin ciudată în timpul unei partide de padel, după ce un influencer pasionat de ceasuri a abordat-o pentru a-i admira bijuteria prețioasă de la mână.Reacția argentiniencei și întrebarea bizară a creatorului de conținut au stârnit mii de reacții pe rețelele sociale.Ceas de 20. ...
16:00
Un fost titular din Generația de Aur trage semnalul de alarmă înaintea barajului cu Turcia: „În 30 de minute se poate încheia meciul!” # Gazeta Sporturilor
Tibor Selymes (55 de ani), prezent la formația din Copou din august în rolul de manager al academiei, a revenit în circuitul antrenorilor în urmă cu o săptămână, înlocuindu-l pe lusitanul Tony da Silva (44 de ani).Fostul jucător de bandă stângă al Generației de Aur, Tibor Selymes, s-a referit la primul baraj pe care tricolorii îl vor susține în Turcia pentru calificarea la Mondiale:„Mă rugam să nu prindem Turcia. ...
15:50
Cutremur în Premier League! » Cluburile au adoptat plafonarea salariilor, reprezentanții jucătorilor amenință cu instanța # Gazeta Sporturilor
Cluburile din Premier League au aprobat vineri introducerea plafonului salarial (SCR) și a legii sustenabilității pe termen scurt și lung (SSR) începând cu sezonul 2026-2027, dar au respins plafonul de cheltuieli (TBA). ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.