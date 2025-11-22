Sadio Mane, „fără perdea” despre relația pe care a avut-o cu Mohamed Salah: „Uneori îmi pasa, alteori nu”
Sport.ro, 22 noiembrie 2025 04:00
Sadio Mane, detalii despre felul în care s-a înțeles cu Mohamed Salah la Liverpool.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
04:00
Sadio Mane, „fără perdea” despre relația pe care a avut-o cu Mohamed Salah: „Uneori îmi pasa, alteori nu” # Sport.ro
Sadio Mane, detalii despre felul în care s-a înțeles cu Mohamed Salah la Liverpool.
Acum 6 ore
00:00
Comisia de Etică și Disciplină din cadrul UEFA a anunțat sancțiuni împotriva lui Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, și a lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație.
21 noiembrie 2025
23:40
Bătaie în toată regula! Echipa lui „Reghe” a împărțit pumni și picioare în Liga Campionilor # Sport.ro
„Reghe” a fost martor la un meci cu de toate.
23:30
Nicușor Bancu regretă plecarea lui Mirel Rădoi: „A fost o dezamăgire foarte mare”. Cum și-a luat adio tehnicianul de la olteni # Sport.ro
Nicușor Bancu a vorbit la flash-interviuri după FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2.
23:20
FC Argeș a pierdut meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-2, iar piteștenii au ajuns la două eșecuri consecutive în Superliga.
23:10
Ștefan Baiaram a descris adaptarea la filosofia lui Filipe Coelho în 3 cuvinte. Ce a spus despre plecarea lui Mirel Rădoi # Sport.ro
Reacția lui Ștefan Baiaram după FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2.
23:10
Ce a spus Filipe Coelho la primul său flash-interviu ca antrenor principal al Universității Craiova # Sport.ro
Universitatea Craiova a început era Filipe Coelho cu o victorie importantă, 2-1 pe terenul lui FC Argeș.
23:10
Presa de la Istanbul a preluat rapid scandalul iscat în România după acuzațiile care îl vizează pe Mircea Lucescu, selecționerul tricolorilor și fost antrenor-legendar la Galatasaray și Beșiktaș.
22:20
Csikszereda a câștigat cu 2-1 în fața Unirii Slobozia și a obținut trei puncte uriașe în lupta pentru salvarea de la retrogradare.
Acum 8 ore
22:10
Veste proastă pentru Bayern Munchen! S-a aflat pedeapsa lui Luis Diaz pentru intrarea teribilă la Achraf Hakimi # Sport.ro
Cât a fost suspendat Luis Diaz pentru faultul comis asupra lui Achraf Hakimi în PSG - Bayern 1-2.
21:50
Sadio Mane, „fără perdea” despre relația pe care a avut-o cu Mohamed Salah: „Uneori îmi pasa, alteori nu” # Sport.ro
Sadio Mane, detalii despre felul în care s-a înțeles cu Mohamed Salah la Liverpool.
21:50
Reacția lui Vlad Pop după golul „fantomă” din Csikszereda - Unirea Slobozia: „Trebuie să recunosc...” # Sport.ro
Unirea Slobozia a pierdut la Miercurea Ciuc, scor 1-2, și a ajuns la șase eșecuri consecutive în Superligă.
21:30
„Play on Sport” revine marți cu o ediție specială! Cristi Pintea are invitați de top înaintea maratonului din Premier League # Sport.ro
„Play on Sport” revine marți cu o ediție specială, în direct pe VOYO.
21:10
FCSB va înfrunta Petrolul, pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 20:30, în runda a 17-a din Superliga.
21:00
Boxul românesc a oferit o mică revanșă după eșecul dureros al naționalei de fotbal în Bosnia.
20:50
Jean Vlădoiu a răbufnit după eșecul cu Csikszereda, al șaselea consecutiv din Superligă: „Unii nu sunt de nivelul Unirii Slobozia” # Sport.ro
Jean Vlădoiu, discurs fără menajamente după Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1: „M-au dezamăgit!”
20:40
Schimbare uriașă în viața fostului jucător.
Acum 12 ore
20:10
Cristi Chivu trăiește cel mai fierbinte moment al scurtei sale cariere de antrenor la nivel înalt.
20:10
Nedved și Karembeu, fără dubii înainte de Turcia - România. Pronosticul dat și doi jucători remarcați # Sport.ro
România are aproximativ patru luni la dispoziție pentru a pregăti meciul de baraj cu Turcia.
19:50
Di Maria scrie istorie ca fotbalist, dar spune că plănuiește să antreneze două cluburi mari din Argentina # Sport.ro
"Fideo" a cucerit al 37-lea trofeu din carieră.
19:20
Golul sezonului din Superliga României s-a văzut cu greu la televizor. FOTO.
19:10
Andrei Rațiu (27 de ani) a semnat un nou contract cu Rayo Vallecano și a pus punct, cel puțin pentru moment, zvonurilor legate de un transfer.
18:50
FCSB nu are parte de cel mai bun sezon.
18:50
Arsenal a rămas fără unul dintre cei mai importanți fotbaliști chiar înaintea derby-ului cu Tottenham.
18:30
România, în finala barajului pentru CM 2026? Ce spune selecționerul Slovaciei înaintea duelurilor din martie # Sport.ro
România și-a aflat joi adversara din semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială din 2026, dar și potențialele oponente din finală.
18:30
Rivalitatea dintre Arsenal și Tottenham nu este doar o poveste de fotbal, este o chestiune de identitate, de mândrie și de străzi care își schimbă culoarea în roșu sau alb. Duminica aceasta, Premier League pune în scenă un nou episod din derby-ul nordului Londrei, unde o greșeală poate rescrie destinul unui sezon.
18:00
Veste uriașă pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a făcut anunțul chiar înainte de Arsenal - Tottenham # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) este pe cale să revină în lotul lui Tottenham, la aproape 10 luni după accidentarea gravă suferită la genunchi.
18:00
CFR Cluj a făcut schimbări în cadrul staff-ului tehnic.
17:50
Cum a comentat Hansi Flick o potențială întoarcere a lui Lionel Messi la Barcelona.
17:40
Lucescu nu s-a abținut. Ce a putut să-i spună selecționerului din Kosovo înaintea posibilei finale de la baraj # Sport.ro
România ar putea înfrunta din nou Kosovo, de această dată în finala barajului pentru Cupa Mondială din 2026.
17:40
O legendă a Italiei își face „mea culpa” după ce l-a judecat pe Cristi Chivu: „Am greșit” # Sport.ro
Inter Milano merge excelent cu Cristi Chivu pe bancă.
17:00
Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu Rayo Vallecano.
17:00
România va înfrunta Turcia, în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru CM 2026.
17:00
Mesajul lui Elias Charalambous pentru Gigi Becali după operația în zona cervicală: „100%”.
16:50
Cum l-a numit Charalambous pe Daniel Bîrligea, la două săptămâni după „roșul” primit în meciul cu Hermannstadt # Sport.ro
Daniel Bîrligea văzut al doilea „roșu” din carieră în meciul cu Hermannstadt, 3-3 la Sibiu.
16:40
Selecționerul Turciei, solicitare inedită după ce a aflat că va întâlni România la baraj: „Am cerut deja oficial” # Sport.ro
Ce a solicitat Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, după ce a aflat că se va lupta cu România în drumul spre Mondial.
16:40
Gestul făcut de fotbaliștii de la FCSB când Florin Cernat a intrat în vestiar pentru prima dată # Sport.ro
FCSB are oficial un nou director sportiv!
16:20
Ioan Becali anunță următorul mare transfer: "Va juca în Serie A poate chiar din ianuarie" # Sport.ro
Impresarul Ioan Becali a vorbit în presa italiană despre următorul jucător român care ar putea face pasul în Serie A.
16:10
Inter Milano merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă, iar fostul selecționer al Italiei pune la punct vocile care l-au contestat pe român.
15:30
Rețeta lui Marius Niculae pentru barajul de foc cu Turcia: "Așa trebuie să jucăm ca să trecem mai departe!" # Sport.ro
Marius Niculae a analizat la sânge tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Cupa Mondială din 2026.
Acum 24 ore
15:10
Un robot de tuns gazonul a devenit viral pe internet.
15:10
Decizie radicală după șapte ore de ședință: loturile naționale de gimnastică, dizolvate! Ce înseamnă măsura pentru sportive # Sport.ro
Federația Română de Gimnastică a apelat la o măsură extremă pentru a calma apele tulburi din jurul echipei naționale.
15:10
Ce situație stupidă! Motivul pentru care Palmer e OUT pentru meciurile cu Barcelona și Arsenal # Sport.ro
Cole Palmer este cel mai important jucător de la Chelsea, dar va rata două meciuri cruciale ale sezonului.
15:00
MM Stoica, detalii spumoase despre Ngezana: "I-am scris că-i dau amendă 30.000! Mi-a zis că e OK" # Sport.ro
Mihai Stoica a intervenit pentru a calma spiritele după ce Gigi Becali a dezvăluit că Siyabonga Ngezana a părăsit cantonamentul fără permisiune.
14:50
Gabriela Ruse, eșec tulburător într-un turneu ITF.
14:50
România și-a aflat, joi, adversarele pe care le va întâlni la barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
14:40
Nice - Marseille, LIVE pe VOYO, de la 21:45! Se anunță un nou duel spectaculos în Ligue 1 # Sport.ro
Nice - Marseille va fi LIVE pe VOYO, de la ora 21:45.
14:30
Gestul făcut de Gigi Becali în plină stradă: a scos banii și a surprins un livrator lângă bolidul de lux # Sport.ro
Gigi Becali un nou gest de omenie pe străzile din București.
14:10
"Regele" nu mai are stare! Hagi și-a anunțat revenirea în iarbă: "O să mă vedeți acolo jos" # Sport.ro
Gheorghe Hagi (60 de ani) a transmis un mesaj clar fanilor constănțeni și nu numai. După o perioadă în care a preferat să privească meciurile din lojă, "Regele" admite că locul său nu este la birou, ci pe banca tehnică.
14:00
FC Argeș - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Noul antrenor al oltenilor, debut în Superliga # Sport.ro
FC Argeș - Universitatea Craiova se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:30.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.