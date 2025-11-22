O nouă încercare al lui Trump de a-i oferi Ucraina lui Putin. Și sunt șanse să reușească
SportMedia, 22 noiembrie 2025 04:10
După ce planul de pace, negociat în spatele ușilor închise între reprezentanții SUA și cei ai Rusiei, a apărut în spațiul public, mulți experți au spus că prevederile îi sunt extrem de favorabile lui Vladimir Putin. “Forțele ucrainene se vor retrage din teritoriile regiunii Donețk pe care le controlează în prezent, iar acestea vor forma … The post O nouă încercare al lui Trump de a-i oferi Ucraina lui Putin. Și sunt șanse să reușească appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
04:10
De la o librărie de numai 11 metri pătrați pe strada Edgar Quinet din București, unde Nicoleta Iordan și Șerban Radu adunau prieteni în jurul cărților, muzicii și ceaiului, la cea mai mare rețea de librării din România: 60 de spații, dintre care trei în Republica Moldova. E infrastructură culturală care e construită zilnic de … The post Cărturești împlinește 25 de ani. Când alegi o carte, susții un ecosistem cultural appeared first on spotmedia.ro.
04:10
O nouă încercare al lui Trump de a-i oferi Ucraina lui Putin. Și sunt șanse să reușească # SportMedia
După ce planul de pace, negociat în spatele ușilor închise între reprezentanții SUA și cei ai Rusiei, a apărut în spațiul public, mulți experți au spus că prevederile îi sunt extrem de favorabile lui Vladimir Putin. “Forțele ucrainene se vor retrage din teritoriile regiunii Donețk pe care le controlează în prezent, iar acestea vor forma … The post O nouă încercare al lui Trump de a-i oferi Ucraina lui Putin. Și sunt șanse să reușească appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
02:10
Poate că ceea ce iese din stațiile noastre de epurare a apelor uzate nu este foarte atrăgător, dar adevărata problemă este ceea ce rămâne în urmă după tratarea apei. Stațiile de epurare a apelor uzate produc un nămol lichid care, de obicei, este uscat și apoi ars sau aruncat. Acest proces este costisitor, poluant și … The post Nămolul din apele uzate, noua armă a Europei pentru „oțelul verde” appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Trăim în Criza Informației, iar asta poate fi copleșitor. 12 sfaturi pentru a supraviețui # SportMedia
”Trăim cu toții în istorie. Multe dintre problemele cu care ne confruntăm, precum și oportunitățile care ni se oferă, nu sunt determinate de alegerile noastre sau de locul ori guvernarea sub care trăim, ci de epoca particulară a evenimentelor umane cu care se întâmplă să coincidă viețile noastre”, notează în The Guardian scriitoarea britanică Naomi … The post Trăim în Criza Informației, iar asta poate fi copleșitor. 12 sfaturi pentru a supraviețui appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
00:10
Bolojan anunță că după ce trec pensiile magistraților, se va limita pensionarea anticipată la „toate categoriile” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că Guvernul analizează opțiuni pentru limitarea pensionării anticipate în toate categoriile profesionale, din motive de sustenabilitate a bugetului și funcționare normală a sistemului public de pensii. „Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile, dintr-un motiv de sustenabilitate economică şi de funcţionare normală a sistemului … The post Bolojan anunță că după ce trec pensiile magistraților, se va limita pensionarea anticipată la „toate categoriile” appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Horoscop de weekend pentru zilele de 22 si 23 noiembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 22 – 23 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Bolojan: Peste tot în administrație pot fi reduse cheltuielile. Începe reforma companiilor de stat # SportMedia
Peste tot în administrația publică e loc de reducere a cheltuielilor, arată analiza realizată de guvern în urma căreia au fost luate deciziile pentru așa numita reformă a administrației centrale și locale, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. El a anunțat că începe și restructurarea companiilor de stat, care au pierderi de peste 6 miliarde … The post Bolojan: Peste tot în administrație pot fi reduse cheltuielile. Începe reforma companiilor de stat appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Guvernul crește, după 17 ani, chiriile pentru locuințele de serviciu. Plus, nu se va mai putea locui după pensionare în ele # SportMedia
Guvernul va actualiza, pentru prima dată din 2007, chiriile pentru locuințele de serviciu și alte tipuri de locuințe aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale. Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că săptămâna viitoare va fi adoptată hotărârea de guvern, iar o ordonanță separată va corecta situația ocupării acestor locuințe după pensionare. Bolojan: Chiriile … The post Guvernul crește, după 17 ani, chiriile pentru locuințele de serviciu. Plus, nu se va mai putea locui după pensionare în ele appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Capitalizarea bursieră a Eli Lilly a atins vineri un miliard de dolari, fiind primul producător de medicamente care intră în clubul exclusivist dominat din giganții tehnologici și subliniind poziția sa de vârf în tratamentele împotriva obezității. O creștere de peste 35% a acțiunilor companiei anul acesta a fost determinată în mare măsură de creșterea explozivă … The post Primul producător de medicamente cu o capitalizarea bursieră de un miliard de dolari appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Pentru prima dată în lume, un pacient desemnat orb din punct de vedere legal a primit o cornee imprimată 3D, realizată din celule ale ochiului uman, marcând astfel începutul de succes al unui studiu clinic aflat într-o fază incipientă. Anunțul a fost făcut de producătorul imprimantei medicale, compania Precise Bio, relatează Reuters. Transplanturile de cornee … The post Un pacient uman a primit pentru prima dată o cornee imprimată 3D appeared first on spotmedia.ro.
21 noiembrie 2025
23:10
Vladimir Putin a confirmat vineri că Rusia a primit planul de pace american în 28 de puncte privind Ucraina, după ce, în ultimele zile, Kremlinul susținuse public că nu a primit „oficial” niciun document. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate, relatează Sky News. De asemenea, președintele rus a afirmat … The post Putin confirmă că a primit planul de pace al SUA: Poate fi „baza” unei soluții finale appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Fundașul dreapta român Andrei Rațiu, care avea contract cu echipa spaniolă de fotbal Rayo Vallecano până în 2028, și-a prelungit contractul până în 2030, vineri, a anunțat clubul din La Liga, citat de EFE. Rațiu, în vârstă de 27 de ani, s-a alăturat echipei Rayo Vallecano în 2023, după ce fusese împrumutat în precedentele două … The post Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano appeared first on spotmedia.ro.
23:10
Bolojan: Pachetele 1 și 2 de măsuri fiscale s-au dovedit corecte. Impozitele pe case și mașini, contribuția fiecărui cetățean la ceea ce se face în localitate # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că primele două pachete de măsuri fiscale au avut efecte importante, cu toate constrângerile pe care le-au generat. El a vorbit și despre creşterea impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor. Premierul a declarat că primele două pachete de măsuri fiscale, cel adoptat în iulie … The post Bolojan: Pachetele 1 și 2 de măsuri fiscale s-au dovedit corecte. Impozitele pe case și mașini, contribuția fiecărui cetățean la ceea ce se face în localitate appeared first on spotmedia.ro.
23:10
ISW: Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul # SportMedia
În urma planului american pentru Ucraina, Rusia ar putea să ocupe fără luptă o suprafață aproape echivalentă cu dimensiunea Luxemburgului, potrivit unei analize realizate de AFP în baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), pentru care a colaborat cu Critical Threats Project (CTP). Planul american consultat de AFP stipulează în special retragerea … The post ISW: Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
21:10
Zelenski, mesaj către ucraineni: Avem de ales între pierderea demnității sau a sprijinului american # SportMedia
Ucraina traversează „unul dintre cele mai dificile momente” din istoria sa, a spus președintele Volodimir Zelenski, în declarația sa către cetățeni de vineri seara, mesajul de data asta fiind numit „apel către poporul ucrainean”. Ucraina are de ales între pierderea demnității sau a unui „partener-cheie”, a anunțat Zelenski, ca răspuns la planul de pace propus … The post Zelenski, mesaj către ucraineni: Avem de ales între pierderea demnității sau a sprijinului american appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Diversitatea și accesibilitatea sunt principalele motive pentru care sloturile online au devenit cea mai populară categorie de jocuri din cadrul cazinourilor online. Timpul liber este prețios așa că oamenii caută modalități simple și plăcute de relaxare, iar sloturile oferă exact acest lucru: distracție rapidă, interactivitate și o experiență vizuală captivantă. Sloturile online se disting prin … The post De ce sloturile online rămân alegerea preferată în cazinourile online appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Trump confirmă termenul – limită dat Ucrainei pentru semnarea planului de pace: „Va pierde mai mult teritoriu într-un timp scurt” # SportMedia
Președintele american Donald Trump a confirmat că 27 noiembrie, ziua de Thanksgiving în Statele Unite, este termenul-limită propus pentru ca Ucraina să semneze planul de pace pus la cale de Washington. Data a fost menționată într-un interviu acordat Fox Radio, relatează BBC. În interviu, Trump afirmă că situația de pe front este gravă și că … The post Trump confirmă termenul – limită dat Ucrainei pentru semnarea planului de pace: „Va pierde mai mult teritoriu într-un timp scurt” appeared first on spotmedia.ro.
21:10
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” # SportMedia
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, la prezentarea viziunii lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, că edilul Sectorului 6 este „un om serios”, cu un program solid pentru București, și că are încredere că acesta poate pune „în practică, la nivelul întregului oraș”, modelul de regenerare urbană aplicat deja în sectorul pe care îl conduce. … The post Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
19:10
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a primit o veste proastă înaintea meciului cu AC Milan. Înaintea primului Derby della Madonnina din cariera de antrenor, Cristi Chivu a primit o veste proastă: doi dintre fotbaliștii lui Inter nu vor putea juca! Gazzetta dello Sport anunță că olandezul Danzel Dumfries, fundașul dreapta al echipei, … The post Cristi Chivu primește o lovitură dură appeared first on spotmedia.ro.
19:10
România are unul dintre mai mari târguri de Crăciun din Europa, dar turiștii îl ratează (Foto&Video) # SportMedia
Frumoasa piață de Crăciun este una dintre cele mai mari din Europa, dar majoritatea turiștilor o ratează. Este concluzia la care au ajuns jurnaliștilor britanici care au analizat Târgul de Crăciun din Craiova. Este o experiență de neuitat și de neratat, cred britanicii. Frumoasa piață de Crăciun este imensă, cu sute de tarabe și distracție, … The post România are unul dintre mai mari târguri de Crăciun din Europa, dar turiștii îl ratează (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Bolojan anunță calendarul asumării pe pensiile magistraților. E optimist în ce privește avizul CSM # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, pe proiectul pensiilor magistraţilor, astfel că îşi propun ca săptămâna viitoare, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri, cel târziu, să declanşeze procedura de angajare a răspunderii în Parlament. ”Din semnalele publice pe … The post Bolojan anunță calendarul asumării pe pensiile magistraților. E optimist în ce privește avizul CSM appeared first on spotmedia.ro.
19:10
„Makaveli” se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și susține „unirea cu Anca Alexandrescu” # SportMedia
Alexandru Zidaru, cunoscut ca „Makaveli”, a confirmat, vineri, retragerea din cursa electorală pentru Primăria Capitalei în favoarea candidatului independent susținut de Alianța electorală „”Dreptate pentru București””, Anca Alexandrescu. El a precizat că va susține „unirea, în continuare, cu Anca Alexandrescu”. Potrivit acestuia, unirea vizează „toate sensurile – împotriva USR, PNL, PSD”. „Voi rămâne alături, de … The post „Makaveli” se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și susține „unirea cu Anca Alexandrescu” appeared first on spotmedia.ro.
19:10
FC Barcelona a stabilit atacantul pe care va încerca să-l transfere pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski. Aflat la final de contract, polonezul Lewandowski va pleca, mai mult ca sigur, în vara lui 2026 de la FC Barcelona, care s-a decis deja asupra numelui înlocuitorului. Este vorba despre Harry Kane (32 de ani), atacantul lui … The post FC Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Așteptările bucureștenilor și angajamentele lui Ciprian Ciucu: ordine, curățenie și eliminarea risipei în Capitală # SportMedia
Ciprian Ciucu a continuat dialogul cu bucureștenii pentru a afla așteptările lor de la viitorul primar general al Capitalei cu două săptămâni înainte de alegerile care vor avea loc pe 7 decembrie. „Parcurile în primul rând, care sunt critice”, a spus un bucureștean întâlnit de Ciprian Ciucu în centrul Capitalei, vorbind despre nevoia amenajării și … The post Așteptările bucureștenilor și angajamentele lui Ciprian Ciucu: ordine, curățenie și eliminarea risipei în Capitală appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că România trebuie să revină la o lege a salarizării unitare, subliniind că personalul din Administrația Prezidențială pleacă în alte instituții, pentru că salariile nu sunt echivalente pentru poziții similare. „Pe termen mediu, trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare, pentru că există diferențe mari între instituții, … The post Nicușor Dan se plânge că îi pleacă oamenii de la Cotroceni din cauza salariilor mici appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Riscurile unui război mare în următorii ani, scenarii privind evoluția conflictului din Ucraina, influența Rusiei în România. DW a stat de vorbă cu profesorul Cristian Nițoiu de la Universitatea Loughborough din Londra. Riscul unui război extins în viitorul apropiat DW: Diferiți reprezentanți ai serviciilor secrete occidentale, mai ales din Germania și din Franța, au vorbit … The post România și cel mai dramatic scenariu în Ucraina – interviu DW appeared first on spotmedia.ro.
17:00
CFR Cluj a luat decizia finală în cazul lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul echipei. Golgheterul din sezonul trecut de la CFR Cluj, Louis Munteanu, trece printr-o perioadă extrem de dificilă în actuala stagiune, după ce a ratat un transfer important în vară. Munteanu a fost dorit de FCSB, la pachet cu Lindon Emerllahu, … The post CFR Cluj a luat decizia finală în cazul lui Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Bolnavii de cancer îl critică pe Nicușor Dan, după ce a zis că ia bani de la Sănătate și Educație pentru apărare # SportMedia
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) condamnă ferm declarațiile președintelui Nicușor Dan privind posibilitatea redirecționării fondurilor din Sănătate și Educație către apărare și sprijinul acordat Ucrainei. Organizația afirmă că astfel de măsuri ar reprezenta „un atentat direct la sănătatea românilor” și o încălcare gravă a obligațiilor fundamentale ale statului. Indignare în rândul pacienților oncologici Reacția … The post Bolnavii de cancer îl critică pe Nicușor Dan, după ce a zis că ia bani de la Sănătate și Educație pentru apărare appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Fostul fotbalist Doru Toma, campion național cu FC Argeș în 1979, a încetat din viață a vârsta de 68 de ani, a anunțat, vineri, clubul din Trivale pe pagina sa de Facebook. ”Nea Tomiță, așa cum îi spuneau prietenii, avea 68 de ani și a jucat ca mijlocaș central timp de 12 sezoane la FC … The post Doliu în fotbalul românesc: A murit un fost campion al României appeared first on spotmedia.ro.
17:00
Liderii europeni au vorbit cu Zelenski: Orice acord de pace care afectează UE sau NATO are nevoie de consensul aliaților # SportMedia
Președintele Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au avut vineri o convorbire comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit comunicatului oficial, cei trei lideri europeni și-au reafirmat „sprijinul deplin și neclintit pentru Ucraina pe drumul către o pace durabilă și justă”. Liderii au salutat „eforturile Statelor Unite de a pune … The post Liderii europeni au vorbit cu Zelenski: Orice acord de pace care afectează UE sau NATO are nevoie de consensul aliaților appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
15:00
Mijlocașul brazilian Fernandinho și-a anunțat retragerea, la vârsta de 40 de ani, după o carieră de peste două decenii încununată cu numeroase titluri cu echipele de fotbal Șahtior Donețk și Manchester City, informează AFP. ”Nu mai există nimic care să mă motiveze în fotbal, am atins tot ce mi-am dorit. Acum a venit timpul să … The post Fernandinho, fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu, și-a anunțat retragerea appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Ziua și sondajul pentru alegerile din Capitală – Drulă revine în top 3, dar Anca Alexandrescu îi suflă în ceafă # SportMedia
După cercetarea INSCOP de joi, care a inflamat USR pentru că îl situa pe Cătălin Drulă pe locul 4, cu un scor mult sub Anca Alexandrescu, avem azi alt sondaj, care îl ridică iar în top 3, însă şi candidata AUR e foarte aproape de el. Sondajul a fost realizat de Flashdata în perioada 18-19 … The post Ziua și sondajul pentru alegerile din Capitală – Drulă revine în top 3, dar Anca Alexandrescu îi suflă în ceafă appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Nicușor Dan, cel mai de încredere politician pentru Capitală. Cum stau Ciucu, Drulă și Băluță # SportMedia
Cel mai nou barometru INSCOP realizat la nivelul Capitalei arată că unele personalități care se bucură de o vizibilitate ridicată nu reușesc să convertească acest capital în aprecierea publicului. Altele, în schimb, mai puțin prezente în spațiul mediatic, recuperează considerabil la capitolul încredere. Topul încrederii: Nicușor Dan conduce detașat Nicușor Dan se află pe primul … The post Nicușor Dan, cel mai de încredere politician pentru Capitală. Cum stau Ciucu, Drulă și Băluță appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Președintele Nicușor Dan a comentat, vineri, în premieră, eliberarea din funcție a consilierului prezidențial Ludovic Orban, spunând că situația „trebuia să se încheie amiabil”, așa cum se întâmplă „oriunde în lume”. „Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul acela în mod repetat spune … The post Nicușor Dan, despre demiterea lui Ludovic Orban: Uneori se mai întâmplă telenovele appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Ianis Hagi (27 de ani) poate pleca de la Alanyaspor la doar câteva luni de când s-a transferat la echipa turcă. Hagi Jr. a intrat pe lista de transferuri a unei echipe importante din Grecia, Panathinaikos, care este gata să înceapă negocierile cu Alanyaspor. Jurnalistul George Tsarouchas scrie despre interesul lui Panathinaikos pentru Ianis. Grecii … The post Alanyaspor i-a stabilit prețul lui Ianis Hagi: Turcii, gata să-l vândă la altă echipă appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Val de indignare în Franța după declarația șocantă a șefului Statului Major: Țara noastră trebuie să fie pregătită să-și piardă copiii în război # SportMedia
Șeful Statului Major al Apărării din Franța, generalul Fabien Mandon, a fost puternic criticat după ce a spus că țara trebuie să fie pregătită să accepte moartea propriilor copii, dacă vrea să descurajeze o nouă agresiune rusă, precum cea din Ucraina. Rusia și Ucraina se află în război din februarie 2022, când Moscova a lansat … The post Val de indignare în Franța după declarația șocantă a șefului Statului Major: Țara noastră trebuie să fie pregătită să-și piardă copiii în război appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Nicușor Dan laudă CSM. Ce spune despre coaliție, alegerile din București și subvenția pentru partide # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a salutat, vineri, avizul rapid promis de CSM pentru legea pensiilor magistraților, pe care îl consideră „un gest responsabil”, și a declarat că, în pofida tensiunilor din spațiul public, coaliția „funcționează”. La capitolul rezultate concrete, el a invocat SAFE, scăderea deficitului și jaloanele din PNRR. Despre alegerile din Bucureşti, şeful statului spune … The post Nicușor Dan laudă CSM. Ce spune despre coaliție, alegerile din București și subvenția pentru partide appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Mercenarul Horațiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de magistrații Curții de Apel București, împreună cu fiul și nepotul său, fiind acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 … The post Mercenarul Horațiu Potra și apropiații săi, arestați în dosarul de lovitură de stat appeared first on spotmedia.ro.
15:00
Nicușor Dan, după aducerea lui Potra în țară: Am informări despre tot ce s-a întâmplat. În scurt timp veți avea aceste date # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că are toate informările legate de evenimentele petrecute imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 şi în perioada în care mercenarul Horaţiu Potra s-a aflat în ţară. El a subliniat că instituţiile trebuie să comunice public aceste date într-un mod coordonat şi a salutat aducerea rapidă în România a … The post Nicușor Dan, după aducerea lui Potra în țară: Am informări despre tot ce s-a întâmplat. În scurt timp veți avea aceste date appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Eroare fatală: Un fost analist CIA avertizează că planul Trump va eșua și va otrăvi relațiile SUA-Ucraina # SportMedia
Fostul analist CIA și consilier special al Departamentului de Stat, Paul Goble, avertizează că planul propus de administrația Trump pentru Ucraina nu este „un plan de pace” și riscă să afecteze grav relațiile dintre SUA și Kiev. Într-un interviu acordat Kiev Post, Goble afirmă că documentele scurse, pe care le descrie drept „concesii unilaterale către … The post Eroare fatală: Un fost analist CIA avertizează că planul Trump va eșua și va otrăvi relațiile SUA-Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Adrian Mutu a găsit „arma letală” a României în duelul cu Turcia: Verdictul dat de „Briliant” # SportMedia
Adrian Mutu a găsit „arma letală” a „tricolorilor” în meciul Turcia – România din barajul pentru Cupa Mondială 2026. Turcia și România se vor înfrunta în semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, iar Mutu a spus cum crede că ar trebui să arate meciul. „Briliantul” este de părere că România trebuie să acopere … The post Adrian Mutu a găsit „arma letală” a României în duelul cu Turcia: Verdictul dat de „Briliant” appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Document oficial cu erori gramaticale. Ministerul Educației arată ca un elev nepregătit # SportMedia
Ministerul Educației a lansat recent în dezbatere publică un proiect de ordin privind temele pentru acasă, dar documentul, deși are doar 14 articole expuse în nici trei pagini, conține greșeli gramaticale și de ortografie care nu ar fi trecute cu vederea nici în lucrările unui elev de școală primară. Publicat pe 19 noiembrie, proiectul cu … The post Document oficial cu erori gramaticale. Ministerul Educației arată ca un elev nepregătit appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Veste excelentă pentru FCSB, echipă aflată în lupta pentru play-off în Superliga. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat revenirea lui Joyskim Dawa (29 de ani). Dawa va reveni pe teren mai repede decât era preconizat, a precizat Mihai Stoica, după ce a spus că fundașul camerunez se simte bine … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Hannah O’Neill, prim-balerină Étoile la Opera Ganier din Paris, va dansa pe scena Sălii Palatului în „Balanchine’s Legacy” # SportMedia
Remarcabila Hannah O’Neill, prim-balerină Étoile la Opera Garnier din Paris, va dansa, în premieră în România, la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” (Sala Palatului, 11 februarie 2026). Recunoscută pentru grația ei desăvârșită, precizia impecabilă și eleganța cu care domină scena, inclusă de brandul Chanel în campanii vizuale, prezența balerinei Hannah O’Neill în Gala dedicată … The post Hannah O’Neill, prim-balerină Étoile la Opera Ganier din Paris, va dansa pe scena Sălii Palatului în „Balanchine’s Legacy” appeared first on spotmedia.ro.
13:00
Ziua 1367 Odesa, lovită de drone, victime în Zaporojie (Foto&Video) Crește bilanțul negru în Ternopil # SportMedia
În ziua 1367 de război, Rusia continuă atacurile aeriene, în timp ce Ucraina analizează propunerea de pace înaintată de Statele Unite. În timpul nopții, Odesa a fost din nou ținta unui val de drone. Cinci oameni au fost răniți, inclusiv un copil, iar pompierii au intervenit pentru a stinge mai multe incendii. În orașul Zaporojie, … The post Ziua 1367 Odesa, lovită de drone, victime în Zaporojie (Foto&Video) Crește bilanțul negru în Ternopil appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Dorit de FCSB, Lindon Emerllahu (22 de ani) și-a dat acordul să semneze cu altă echipă. FCSB și CFR Cluj bătuseră palma pentru transferul lui Lindon Emerllahu, mijlocașul kosovar al echipei din Gruia, însă mutarea la campioana României nu se va realiza. Potrivit lagazzetta.ro, Lindon Emerllahu are deja un acord cu altă echipă, Metalist Harkov, … The post Deturnat din drumul către FCSB: Jucătorul și-a dat acordul să semneze cu altă echipă appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Mihai Popescu (32 de ani) își termină contractul cu FCSB în vara lui 2026 și și-a decis viitorul. Fundașul central a anunțat că își dorește să rămână în continuare la FCSB. În prezent, Popescu este accidentat grav la genunchi, după ce s-a „rupt” în meciul România – Austria 1-0. După accidentare, FCSB a anunțat că … The post Aflat la final de contract cu FCSB, Mihai Popescu și-a stabilit viitorul appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a fost învinsă de germanca Eva Bennemann (18 ani), cu 7-6 (7/5), 7-6 (8/6), joi seara, în optimile de finală ale turneului ITF (W75) de la Petange (Luxemburg), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari. Ruse (28 ani, 99 WTA), a doua favorită, s-a înclinat după două ore … The post Gabriela Ruse, învinsă de locul 568 WTA la turneul de la Petange appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Apar noi detalii despre planul de pace trimis de Statele Unite Kievului. E vorba despre un proiect în 28 de puncte, citat de DW, care prevede cedări teritoriale semnificative în favoarea Rusiei și restricții dure asupra statutului militar și geopolitic al Ucrainei. Volodimir Zelenski a declarat, joi seară, că va purta discuții cu președintele american … The post Cele mai noi detalii despre cât de dureros este planul lui Trump pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Ciprian Ciucu îi răspunde lui Drulă: Nu înțeleg de ce m-a luat pe mine la țintă. Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță # SportMedia
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a răspuns lui Cătălin Drulă (USR), care îl acuzase de manipulare prin sondaje, după apariţia unei cercetări INSCOP care îl plasează pe candidatul USR abia pe locul 4, mult sub scorul Ancăi Alexandrescu. Ciucu a declarat că nu are nicio legătură cu sondajul respectiv. „Nu înțeleg de ce … The post Ciprian Ciucu îi răspunde lui Drulă: Nu înțeleg de ce m-a luat pe mine la țintă. Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.