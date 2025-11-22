Reveniri importante la FCSB: „S-au recuperat complet”
FCSB beneficiază de întăriri importante într-un moment dificil. Antrenorul Elias Chaharalambous a declarat că Valentin Crețu și Vlad Chiricheș vor face parte din lotul pentru meciul cu Petrolul. Cei doi vin după perioade lungi de absență, iar echipa a suferit în compartimentul defensiv în absența lor. „Crețu și Chiricheș s-au antrenat cu echipa. S-au recuperat complet"
Un om de afaceri a pus sechestru pe acțiunile societății care administrează Salina Turda. Are de recuperat 9 milioane de lei # SportMedia
Un antreprenor din Oradea, Horea Tudor Vușcan, cunoscut pentru tranzacţii cu bitcoin, a pus sechestru pe acţiunile deţinute de municipiul Turda la societatea care administrează Salina Turda (cu unic acţionar Primăria Municipiului Turda). Vușcan are de recuperat peste 9 milioane lei de la primărie în urma unui litigiu mai vechi, iar sechestrul a fost instituit
FCSB beneficiază de întăriri importante într-un moment dificil. Antrenorul Elias Chaharalambous a declarat că Valentin Crețu și Vlad Chiricheș vor face parte din lotul pentru meciul cu Petrolul. Cei doi vin după perioade lungi de absență, iar echipa a suferit în compartimentul defensiv în absența lor. „Crețu și Chiricheș s-au antrenat cu echipa. S-au recuperat complet"
Arme letale trimise din Spania în România printr-o firmă de curierat. Doi bărbați au fost reținuți (Video) # SportMedia
Un colet expediat din Spania a fost interceptat de poliţiştii din judeţul Bistriţa-Năsăud în chiar momentul ridicării acestuia de către două persoane din localitatea Strâmba. În interiorul pachetului au fost găsite două arme lungi letale, dintre care una destinată tirului sportiv, cealaltă vânătorii, împreună cu un amortizor şi un dispozitiv de vedere nocturnă. Cei doi bărbați au fost reținuți
Ministrul Sănătății anunță când se deschid Centrele de Mari Arși de la Timișoara și Târgu Mureș # SportMedia
România se apropie, în sfârșit, de momentul în care va putea trata pacienți cu arsuri grave în două centre moderne dedicate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă că atât la Timișoara, cât și la Târgu Mureș lucrările avansează rapid, iar primele internări ar putea deveni realitate în vara anului viitor. El a precizat că
Fotbalistul francez Ousmane Dembele, câștigătorul 'Balonului de Aur' în acest an, accidentat la pulpa piciorului pe 5 noiembrie în meciul cu Bayern Munchen, după o primă accidentare la o coapsă, a revenit vineri la antrenamentele echipei Paris Saint-Germain, informează AFP. Atacantul francez a fost prezent la debutul ședinței colective de vineri după-amiază, la centrul de antrenament
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii # SportMedia
România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani. Miza este uriașă: aproximativ 60 de miliarde de euro, bani pe care țara îi va putea direcționa acolo unde are cea mai mare nevoie. Vorbim despre dezvoltarea regiunilor și a zonelor rurale, reforme, securitate
Incendiu puternic într-un bloc din Capitală. 17 persoane au ajuns la spital, una în stare gravă (Video) # SportMedia
Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă dimineață într-un apartament situat la etajul 5 al unui bloc de 11 etaje din Sectorul 5 al Capitalei. Flăcările au cuprins rapid locuința și s-au propagat și pe fațada exterioară, provocând degajări mari de fum în tot imobilul. Peste 150 de persoane au fost evacuate. Cel mai grav rănit
Conducerea FCSB, pedepsită de UEFA: S-au încălcat regulile fundamentale de conduită decentă # SportMedia
Conducerea FCSB a fost pedepsită de UEFA pentru comportamentul avut. Gigi Becali și Mihai Stoica au fost suspendați de UEFA, după un episod petrecut la pauza meciului FCSB – Aberdeen. La pauza meciului, Gigi Becali a dansat în lojă, la îndemnul lui Mihai Stoica, iar acest lucru a fost taxat de forul continental. UEFA a
Ziua 1368 Moscova anunță câștiguri, Kievul neagă. Stație electrică din Crimeea ocupată, distrusă. Papa primește copii ucraineni repatriați # SportMedia
În ziua 1368 de război, noi atacuri rusești au vizat sudul Ucrainei, inclusiv zona graniței cu România, unde două aeronave F-16 românești au fost ridicate pentru monitorizare. Deși dronele nu au pătruns în spațiul aerian al României, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea. În urma loviturilor, trecerea cu bacul Isaccea–Orlovka a
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) va pleca, sâmbătă, din pole position la Marele Premiu de Formula1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, după ce a stabilit cei mai buni timpi din calificările desfășurate vineri pe Las Vegas Street Circuit, informează AFP. Liderul Campionatului Mondial i-a devansat pe cvadruplul
Zelenski, în fața unei decizii imposibile. Trump: „Va trebui să-i placă. Dacă nu, să continue să lupte" # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află zilele acestea sub o presiune uriașă. Președintele Donald Trump îl somează să accepte planul său de încheiere a conflictului. Liderul de la Kiev poartă discuții intense cu aliații europeni pentru a identifica cea mai bună soluție. Trump a afirmat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina
FCSB se pregătește să facă un transfer surpriză în această iarnă. Campioana României caută cu ardoare un fundaș central și și-au îndreptat atenția către un fundaș din naționala României. Oficialii FCSB explorează atât piața internațională, inclusiv Portugalia, cât și cea internă, iar un jucător aflat pe lista clubului este Lisav Eissat (20 de ani), conform
Fenomenul spectaculos din inima pământului care a provocat zeci de mii de cutremure în insula Santorini # SportMedia
Oamenii de știință au descoperit ce a provocat cele peste 25.000 de cutremure înregistrate la începutul acestui an în apropierea insulei grecești Santorini. „Roiul seismic" a fost declanșat de rocă topită care a pompat timp de trei luni printr-un canal subteran. Cercetătorii au folosit fizica și inteligența artificială pentru a determina cauza exactă a celor
Salariul lui Andrei Rațiu, făcut public: Suma pe care o câștigă după ce a semnat noul contract # SportMedia
Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano. Fotbalistul român și-a extins contractul pe încă două sezoane și beneficiază de o mărire salarială. Conform DigiSport.ro, Rațiu va încasa, de acum înainte, 1 milion de euro pe an. Astfel, el a devenit cel mai bine plătit jucător din lotul lui Rayo Vallecano. Până acum, el câștiga
Cum a plătit AUR aproape un milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea Plus. Nicușor Dan: Trebuie o discuție # SportMedia
Partidul AUR a plătit sume uriașe pentru promovare electorală la Realitatea Plus, iar o parte considerabilă a acestor cheltuieli a fost respinsă de Autoritatea Electorală Permanentă. O investigație Snoop arată că, doar într-o singură zi, partidul condus de George Simion a ajuns la aproape un milion de euro în facturi pentru apariții TV și emisiuni
A început campania electorală pentru alegerile parțiale din 7 decembrie. Reguli stricte: fără bannere, corturi sau spectacole # SportMedia
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie a început sâmbătă, la ora 0.00, şi se va încheia în 6 decembrie, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă a transmis deja un mesaj în care cere competitorilor electorali "să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente". De asemenea, instituţia precizează care sunt acţiunile interzise
Răpire în masă în Niger. 227 de elevi și profesori, duși în miez de noapte într-o pădure de bărbați înarmați # SportMedia
227 de elevi și profesori de la școala St. Mary, situată în statul Niger (centrul Nigeriei), au fost răpiți vineri, potrivit Asociației creștinilor din Nigeria (CAN), al doilea atac de acest gen în țară într-o săptămână, după răpirea a 25 de eleve în nord-vest, scrie AFP. În Nigeria, cea mai populată țară din Africa, afectată
F-16 românești, ridicate de urgență după atacurile cu drone din Ucraina, lângă granița cu România # SportMedia
Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, pentru monitorizarea situației aeriene în zona frontierei cu Ucraina, după atacuri lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România. Avioanele au decolat din Baza 86 Aeriană Borcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale,
Presa americană s-a declarat total surprinsă de o dezvăluire făcută de Simona Halep. Într-un interviu acordat recent, Simona a spus că nu știa că se va retrage definitiv din tenis când a intrat pe teren în meciul cu Lucia Bronzetti de la
FCSB a anunțat că a încasat o lovitură grea înaintea următorului meci. Fundașul Ionuț Cercel, principala variantă pentru regula U-21, s-a accidentat la loturile naționale și nu poate juca în meciul cu Petrolul. „Cercel este accidentat (n.r. destul de serios). Stoian, Toma și Dăncuș sunt juniorii; Stoian a jucat doar 45 de minute în ultimul … The post FCSB încasează o lovitură grea appeared first on spotmedia.ro.
Antrenorul lui Tottenham a fost întrebat când îl va folosi din nou pe Radu Drăgușin. Thomas Frank a anunțat că Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea în lotul lui Tottenham. Până la finalul lunii, Drăgușin ar putea prinde primele minute într-un meci oficial din acest sezon. „Radu este foarte fericit. Va fi, probabil, în … The post Antrenorul lui Tottenham vine cu vești noi despre Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
Mario Ghenea, cofondator Workflow Time: Cum folosești tehnologia ca să fii mai bun la job. Și cum se va schimba munca, în următorii ani # SportMedia
Parte din generația Z, educat în sistemul britanic – mai întâi la București, apoi la Londra – Mario Ghenea și-a propus să digitalizeze afaceri românești. La 22 de ani, a fondat, împreună cu un coleg de facultate, o companie numită Workflow Time. Vorbim despre 7 oameni care – în prima jumătate de an de activitate … The post Mario Ghenea, cofondator Workflow Time: Cum folosești tehnologia ca să fii mai bun la job. Și cum se va schimba munca, în următorii ani appeared first on spotmedia.ro.
De la o librărie de numai 11 metri pătrați pe strada Edgar Quinet din București, unde Nicoleta Iordan și Șerban Radu adunau prieteni în jurul cărților, muzicii și ceaiului, la cea mai mare rețea de librării din România: 60 de spații, dintre care trei în Republica Moldova. E infrastructură culturală care e construită zilnic de … The post Cărturești împlinește 25 de ani. Când alegi o carte, susții un ecosistem cultural appeared first on spotmedia.ro.
O nouă încercare al lui Trump de a-i oferi Ucraina lui Putin. Și sunt șanse să reușească # SportMedia
După ce planul de pace, negociat în spatele ușilor închise între reprezentanții SUA și cei ai Rusiei, a apărut în spațiul public, mulți experți au spus că prevederile îi sunt extrem de favorabile lui Vladimir Putin. “Forțele ucrainene se vor retrage din teritoriile regiunii Donețk pe care le controlează în prezent, iar acestea vor forma … The post O nouă încercare al lui Trump de a-i oferi Ucraina lui Putin. Și sunt șanse să reușească appeared first on spotmedia.ro.
Poate că ceea ce iese din stațiile noastre de epurare a apelor uzate nu este foarte atrăgător, dar adevărata problemă este ceea ce rămâne în urmă după tratarea apei. Stațiile de epurare a apelor uzate produc un nămol lichid care, de obicei, este uscat și apoi ars sau aruncat. Acest proces este costisitor, poluant și … The post Nămolul din apele uzate, noua armă a Europei pentru „oțelul verde” appeared first on spotmedia.ro.
Trăim în Criza Informației, iar asta poate fi copleșitor. 12 sfaturi pentru a supraviețui # SportMedia
”Trăim cu toții în istorie. Multe dintre problemele cu care ne confruntăm, precum și oportunitățile care ni se oferă, nu sunt determinate de alegerile noastre sau de locul ori guvernarea sub care trăim, ci de epoca particulară a evenimentelor umane cu care se întâmplă să coincidă viețile noastre”, notează în The Guardian scriitoarea britanică Naomi … The post Trăim în Criza Informației, iar asta poate fi copleșitor. 12 sfaturi pentru a supraviețui appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan anunță că după ce trec pensiile magistraților, se va limita pensionarea anticipată la „toate categoriile” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că Guvernul analizează opțiuni pentru limitarea pensionării anticipate în toate categoriile profesionale, din motive de sustenabilitate a bugetului și funcționare normală a sistemului public de pensii. „Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile, dintr-un motiv de sustenabilitate economică şi de funcţionare normală a sistemului … The post Bolojan anunță că după ce trec pensiile magistraților, se va limita pensionarea anticipată la „toate categoriile” appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop de weekend pentru zilele de 22 si 23 noiembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 22 – 23 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan: Peste tot în administrație pot fi reduse cheltuielile. Începe reforma companiilor de stat # SportMedia
Peste tot în administrația publică e loc de reducere a cheltuielilor, arată analiza realizată de guvern în urma căreia au fost luate deciziile pentru așa numita reformă a administrației centrale și locale, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. El a anunțat că începe și restructurarea companiilor de stat, care au pierderi de peste 6 miliarde … The post Bolojan: Peste tot în administrație pot fi reduse cheltuielile. Începe reforma companiilor de stat appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul crește, după 17 ani, chiriile pentru locuințele de serviciu. Plus, nu se va mai putea locui după pensionare în ele # SportMedia
Guvernul va actualiza, pentru prima dată din 2007, chiriile pentru locuințele de serviciu și alte tipuri de locuințe aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale. Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că săptămâna viitoare va fi adoptată hotărârea de guvern, iar o ordonanță separată va corecta situația ocupării acestor locuințe după pensionare. Bolojan: Chiriile … The post Guvernul crește, după 17 ani, chiriile pentru locuințele de serviciu. Plus, nu se va mai putea locui după pensionare în ele appeared first on spotmedia.ro.
Capitalizarea bursieră a Eli Lilly a atins vineri un miliard de dolari, fiind primul producător de medicamente care intră în clubul exclusivist dominat din giganții tehnologici și subliniind poziția sa de vârf în tratamentele împotriva obezității. O creștere de peste 35% a acțiunilor companiei anul acesta a fost determinată în mare măsură de creșterea explozivă … The post Primul producător de medicamente cu o capitalizarea bursieră de un miliard de dolari appeared first on spotmedia.ro.
Pentru prima dată în lume, un pacient desemnat orb din punct de vedere legal a primit o cornee imprimată 3D, realizată din celule ale ochiului uman, marcând astfel începutul de succes al unui studiu clinic aflat într-o fază incipientă. Anunțul a fost făcut de producătorul imprimantei medicale, compania Precise Bio, relatează Reuters. Transplanturile de cornee … The post Un pacient uman a primit pentru prima dată o cornee imprimată 3D appeared first on spotmedia.ro.
Vladimir Putin a confirmat vineri că Rusia a primit planul de pace american în 28 de puncte privind Ucraina, după ce, în ultimele zile, Kremlinul susținuse public că nu a primit „oficial” niciun document. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate, relatează Sky News. De asemenea, președintele rus a afirmat … The post Putin confirmă că a primit planul de pace al SUA: Poate fi „baza” unei soluții finale appeared first on spotmedia.ro.
Fundașul dreapta român Andrei Rațiu, care avea contract cu echipa spaniolă de fotbal Rayo Vallecano până în 2028, și-a prelungit contractul până în 2030, vineri, a anunțat clubul din La Liga, citat de EFE. Rațiu, în vârstă de 27 de ani, s-a alăturat echipei Rayo Vallecano în 2023, după ce fusese împrumutat în precedentele două … The post Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan: Pachetele 1 și 2 de măsuri fiscale s-au dovedit corecte. Impozitele pe case și mașini, contribuția fiecărui cetățean la ceea ce se face în localitate # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că primele două pachete de măsuri fiscale au avut efecte importante, cu toate constrângerile pe care le-au generat. El a vorbit și despre creşterea impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor. Premierul a declarat că primele două pachete de măsuri fiscale, cel adoptat în iulie … The post Bolojan: Pachetele 1 și 2 de măsuri fiscale s-au dovedit corecte. Impozitele pe case și mașini, contribuția fiecărui cetățean la ceea ce se face în localitate appeared first on spotmedia.ro.
ISW: Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul # SportMedia
În urma planului american pentru Ucraina, Rusia ar putea să ocupe fără luptă o suprafață aproape echivalentă cu dimensiunea Luxemburgului, potrivit unei analize realizate de AFP în baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), pentru care a colaborat cu Critical Threats Project (CTP). Planul american consultat de AFP stipulează în special retragerea … The post ISW: Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul appeared first on spotmedia.ro.
Zelenski, mesaj către ucraineni: Avem de ales între pierderea demnității sau a sprijinului american # SportMedia
Ucraina traversează „unul dintre cele mai dificile momente” din istoria sa, a spus președintele Volodimir Zelenski, în declarația sa către cetățeni de vineri seara, mesajul de data asta fiind numit „apel către poporul ucrainean”. Ucraina are de ales între pierderea demnității sau a unui „partener-cheie”, a anunțat Zelenski, ca răspuns la planul de pace propus … The post Zelenski, mesaj către ucraineni: Avem de ales între pierderea demnității sau a sprijinului american appeared first on spotmedia.ro.
Diversitatea și accesibilitatea sunt principalele motive pentru care sloturile online au devenit cea mai populară categorie de jocuri din cadrul cazinourilor online. Timpul liber este prețios așa că oamenii caută modalități simple și plăcute de relaxare, iar sloturile oferă exact acest lucru: distracție rapidă, interactivitate și o experiență vizuală captivantă. Sloturile online se disting prin … The post De ce sloturile online rămân alegerea preferată în cazinourile online appeared first on spotmedia.ro.
Trump confirmă termenul – limită dat Ucrainei pentru semnarea planului de pace: „Va pierde mai mult teritoriu într-un timp scurt” # SportMedia
Președintele american Donald Trump a confirmat că 27 noiembrie, ziua de Thanksgiving în Statele Unite, este termenul-limită propus pentru ca Ucraina să semneze planul de pace pus la cale de Washington. Data a fost menționată într-un interviu acordat Fox Radio, relatează BBC. În interviu, Trump afirmă că situația de pe front este gravă și că … The post Trump confirmă termenul – limită dat Ucrainei pentru semnarea planului de pace: „Va pierde mai mult teritoriu într-un timp scurt” appeared first on spotmedia.ro.
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” # SportMedia
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, la prezentarea viziunii lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, că edilul Sectorului 6 este „un om serios”, cu un program solid pentru București, și că are încredere că acesta poate pune „în practică, la nivelul întregului oraș”, modelul de regenerare urbană aplicat deja în sectorul pe care îl conduce. … The post Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a primit o veste proastă înaintea meciului cu AC Milan. Înaintea primului Derby della Madonnina din cariera de antrenor, Cristi Chivu a primit o veste proastă: doi dintre fotbaliștii lui Inter nu vor putea juca! Gazzetta dello Sport anunță că olandezul Danzel Dumfries, fundașul dreapta al echipei, … The post Cristi Chivu primește o lovitură dură appeared first on spotmedia.ro.
România are unul dintre mai mari târguri de Crăciun din Europa, dar turiștii îl ratează (Foto&Video) # SportMedia
Frumoasa piață de Crăciun este una dintre cele mai mari din Europa, dar majoritatea turiștilor o ratează. Este concluzia la care au ajuns jurnaliștilor britanici care au analizat Târgul de Crăciun din Craiova. Este o experiență de neuitat și de neratat, cred britanicii. Frumoasa piață de Crăciun este imensă, cu sute de tarabe și distracție, … The post România are unul dintre mai mari târguri de Crăciun din Europa, dar turiștii îl ratează (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan anunță calendarul asumării pe pensiile magistraților. E optimist în ce privește avizul CSM # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, pe proiectul pensiilor magistraţilor, astfel că îşi propun ca săptămâna viitoare, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri, cel târziu, să declanşeze procedura de angajare a răspunderii în Parlament. ”Din semnalele publice pe … The post Bolojan anunță calendarul asumării pe pensiile magistraților. E optimist în ce privește avizul CSM appeared first on spotmedia.ro.
„Makaveli” se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și susține „unirea cu Anca Alexandrescu” # SportMedia
Alexandru Zidaru, cunoscut ca „Makaveli”, a confirmat, vineri, retragerea din cursa electorală pentru Primăria Capitalei în favoarea candidatului independent susținut de Alianța electorală „”Dreptate pentru București””, Anca Alexandrescu. El a precizat că va susține „unirea, în continuare, cu Anca Alexandrescu”. Potrivit acestuia, unirea vizează „toate sensurile – împotriva USR, PNL, PSD”. „Voi rămâne alături, de … The post „Makaveli” se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și susține „unirea cu Anca Alexandrescu” appeared first on spotmedia.ro.
FC Barcelona a stabilit atacantul pe care va încerca să-l transfere pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski. Aflat la final de contract, polonezul Lewandowski va pleca, mai mult ca sigur, în vara lui 2026 de la FC Barcelona, care s-a decis deja asupra numelui înlocuitorului. Este vorba despre Harry Kane (32 de ani), atacantul lui … The post FC Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski appeared first on spotmedia.ro.
Așteptările bucureștenilor și angajamentele lui Ciprian Ciucu: ordine, curățenie și eliminarea risipei în Capitală # SportMedia
Ciprian Ciucu a continuat dialogul cu bucureștenii pentru a afla așteptările lor de la viitorul primar general al Capitalei cu două săptămâni înainte de alegerile care vor avea loc pe 7 decembrie. „Parcurile în primul rând, care sunt critice”, a spus un bucureștean întâlnit de Ciprian Ciucu în centrul Capitalei, vorbind despre nevoia amenajării și … The post Așteptările bucureștenilor și angajamentele lui Ciprian Ciucu: ordine, curățenie și eliminarea risipei în Capitală appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că România trebuie să revină la o lege a salarizării unitare, subliniind că personalul din Administrația Prezidențială pleacă în alte instituții, pentru că salariile nu sunt echivalente pentru poziții similare. „Pe termen mediu, trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare, pentru că există diferențe mari între instituții, … The post Nicușor Dan se plânge că îi pleacă oamenii de la Cotroceni din cauza salariilor mici appeared first on spotmedia.ro.
Riscurile unui război mare în următorii ani, scenarii privind evoluția conflictului din Ucraina, influența Rusiei în România. DW a stat de vorbă cu profesorul Cristian Nițoiu de la Universitatea Loughborough din Londra. Riscul unui război extins în viitorul apropiat DW: Diferiți reprezentanți ai serviciilor secrete occidentale, mai ales din Germania și din Franța, au vorbit … The post România și cel mai dramatic scenariu în Ucraina – interviu DW appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a luat decizia finală în cazul lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul echipei. Golgheterul din sezonul trecut de la CFR Cluj, Louis Munteanu, trece printr-o perioadă extrem de dificilă în actuala stagiune, după ce a ratat un transfer important în vară. Munteanu a fost dorit de FCSB, la pachet cu Lindon Emerllahu, … The post CFR Cluj a luat decizia finală în cazul lui Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
Bolnavii de cancer îl critică pe Nicușor Dan, după ce a zis că ia bani de la Sănătate și Educație pentru apărare # SportMedia
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) condamnă ferm declarațiile președintelui Nicușor Dan privind posibilitatea redirecționării fondurilor din Sănătate și Educație către apărare și sprijinul acordat Ucrainei. Organizația afirmă că astfel de măsuri ar reprezenta „un atentat direct la sănătatea românilor” și o încălcare gravă a obligațiilor fundamentale ale statului. Indignare în rândul pacienților oncologici Reacția … The post Bolnavii de cancer îl critică pe Nicușor Dan, după ce a zis că ia bani de la Sănătate și Educație pentru apărare appeared first on spotmedia.ro.
