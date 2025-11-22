Două foste capitale comuniste, două direcții diferite. În timp ce Varșovia înflorește și devine un oraș al viitorului, Bucureștiul este blocat în timp, murdar, aglomerat și condamnat la subdezvoltare. Iar în plină campanie electorală, ca niciodată, nu se aude nicio promisiune, nu se dezbate niciun proiect

15:10

Nu te lupta cu dorința de a-ți elibera furia pe care o simți. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 22 noiembrie 2025. Berbec Astăzi, acțiunile ar putea fi rapide și intense. Lucrurile te-ar putea lovi ca un fulger, așa că fii pregătit pentru orice. Stabilizează-te mental înainte de a interacționa cu ceilalți. […]