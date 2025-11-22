Sindicaliştii de la Navrom Galaţi intră în grevă de avertisment. Protestatarii cer reluarea negocierilor colective

22:10

Au ieșit la iveală imagini cu bătaia dintre Oana Ungureanu, soția înșelată, și senatoarea POT, Valentina Aldea. În imagini se poate vedea altercația care a avut loc între cele două femei, într-o parcare. Între timp, Oana Ungureanu, care a atacat–o cu o rangă pe senatoare, a fost plasată sub control judiciar. Totuși, ea acuză o […]