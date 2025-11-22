Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Las Vegas. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3CNN

13:30

Viața este plină de surprize, iar finanțele noastre personale sunt adesea primele care resimt acest lucru. Oricât de bine ne-am planifica bugetul, o vizită neașteptată la service-ul auto, o regularizare la factura de utilități sau o urgență medicală ne pot dezechilibra temporar. Aceste cheltuieli neprevăzute nu sunt un eșec de planificare, ci o realitate a vieții de adult.