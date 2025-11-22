Ce facem astăzi, 22 noiembrie 2025, în Timișoara?
Ce facem astăzi, 22 noiembrie 2025, în Timișoara?
Sâmbătă, 22 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
ADVERTORIAL. Când vine vorba de alimentație sănătoasă, originea produselor contează mai mult decât credem. În ultimii ani, interesul pentru alimente locale a crescut semnificativ, iar consumatorii caută tot mai des produse care reflectă tradiția și autenticitatea. Printre acestea, fructele și legumele cultivate în țară au revenit în prim-plan, fiind apreciate pentru gustul natural și prospețimea lor.
ADVERTORIAL. Locuințele moderne cer obiecte care fac mai mult cu mai puțin, fără a sacrifica estetica. Ne dorim colțuri de relaxare care se pot adapta rapid, de la citit la maratoane de seriale. În același timp, vrem simplitate în folosire și întreținere ușoară.
Lugojul își cinstește tenorul. Primarul Călin Dobra lansează inițiative culturale pentru a celebra 130 de ani de la nașterea lui Traian Grozăvescu # Timis Online
Primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, a marcat un moment important în viața culturală a orașului, la 130 de ani de la nașterea marelui tenor Traian Grozăvescu (născut la 21 noiembrie 1895, Lugoj).
Primăria caută soluții după ce constructorul Campusului Lenau și Colegiului „Ana Aslan” a intrat în insolvență # Timis Online
Constructorul Ila Vorhaben, responsabil de Campusul Lenau și reabilitarea Colegiului „Ana Aslan”, a intrat în insolvență, iar Primăria Timișoara caută soluții pentru continuarea lucrărilor. Municipalitatea analizează fie relansarea licitațiilor, fie preluarea șantierelor de un subcontractor, pentru ca proiectele să fie reluate cât mai rapid.
Îngrijirea dentară preventivă este esențială pentru sănătatea dinților, iar metode precum sigilarea dentară și fluorizarea au devenit standard în stomatologia modernă, mai ales în cazul copiilor. Aceste proceduri simple, nedureroase și rapide pot reduce semnificativ riscul de carii și probleme dentare pe termen lung.
Filmul săptămânii: „Wicked: For Good”, continuarea musicalului care a cucerit Broadway-ul # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Wicked: For Good”, continuarea musicalului care explorează povestea vrăjitoarei Elphaba și a Glindei, în universul celebrului „Vrăjitor din Oz”.
Liceenii din Timișoara, în căutarea memoriei Revoluției: începe concursul „Circuit 89” # Timis Online
Un concurs inedit de tip treasure hunt dedicat liceenilor din Timișoara va readuce în prim-plan momentele și locurile esențiale ale Revoluției din Decembrie 1989. Evenimentul, intitulat „Circuit 89”, își propune să îi apropie pe tineri de istoria orașului și de spiritul care a schimbat destinul României.
Plopi energetici, plantați pe terenuri degradate din Giulvăz. Cum arată „Pădurea UVT”re a plopilor energetici # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara demarează un proiect de împădurire pe terenurile degradate din zona Giulvăz, unde va fi înființată o plantație de plopi energetici. Inițiativa este realizată în parteneriat cu Alexander Degianski, absolvent UVT în 2011, și urmărește atât refacerea solului afectat, cât și dezvoltarea unei surse locale de energie regenerabilă.
Primăria Timișoara cere activarea urgentă a platformei naționale e-SIGUR, pentru ca radarele fixe ale orașului să poată sancționa automat șoferii care încalcă regulile. Lunar se înregistrează peste 17.000 de treceri pe roșu, iar zilnic au loc accidente grave, semn că fără acest sistem siguranța rutieră rămâne vulnerabilă, spun reprezentanții municipalității.
Primăria Timișoara a finalizat selecția noilor administratori pentru Horticultura, Piețe și Agenția de Achiziții Publice. Consilierii locali au aprobat vineri numirile, după proceduri începute din mai, care permit menținerea consiliilor de administrație cu câte șapte membri, în ciuda regulilor recente de austeritate
Restricții de trafic într-o importantă intersecție din zona Lipovei. Se lucrează la rețeaua de apă # Timis Online
Primăria Timișoara anunță noi restricții de trafic în vederea intervențiilor la rețeaua de apă. De această dată, este vizată intersecția dintre Calea Sever Bocu și strada Divizia 9 Cavalerie.
Suferiți de epilepsie? De acum aveți acces la mai multe medicamente compensate și gratuite # Timis Online
Pacienții cu epilepsie severă, în special copiii care nu răspund la tratamentele clasice, vor avea acces la terapii moderne compensate și gratuite. Ministerul Sănătății a extins lista medicamentelor decontate printr-o hotărâre adoptată ieri, incluzând 41 de molecule noi, printre care două tratamente esențiale pentru formele rezistente de epilepsie.
Avertisment în sezonul rece. Primăria Moșnița Nouă transmite reguli esențiale pentru prevenirea incendiilor în locuințe # Timis Online
Primăria Comunei Moșnița Nouă a transmis un set de recomandări importante pentru prevenirea incendiilor de locuințe, în contextul scăderii temperaturilor și al utilizării intense a sistemelor de încălzire. Autoritățile atrag atenția că, odată cu venirea sezonului rece, crește riscul incidentelor provocate de sobe, instalații electrice sau centrale pe gaz.
Primăria Timișoara vrea să schimbe zonele de impozitare. În prezent sunt folosite cele din 2006 # Timis Online
Primăria Timișoara propune o reorganizare a zonelor de impozitare, după aproape două decenii în care a fost folosită structura aprobată în 2006. Odată cu extinderea intravilanului orașului, municipalitatea vrea o delimitare mai logică, bazată pe cele patru inele de circulație, cu taxe care scad gradual dinspre centru spre periferie.
Primăria Giarmata a predat terenurile pentru proiectul „Hub Tehnologic pentru Inovare și Testare – Smart City” al CJT # Timis Online
Primăria Comunei Giarmata a anunțat finalizarea procedurii de predare a terenurilor necesare dezvoltării unuia dintre cele mai ambițioase proiecte tehnologice din județul Timiș: „Hub Tehnologic pentru Inovare și Testare – Smart City”. Inițiativa este derulată de Consiliul Județean Timiș.
Sănătate, mișcare și joacă – acestea sunt ingredientele weekendului pregătit de Iulius Town, unde timișorenii sunt invitați să participe la activități gratuite, demonstrații sportive și spectacole pentru cei mici.
Stadion „pe datorie”? Are până la urmă Consiliul Județean bani pentru „Dan Păltinișanu” sau nu? # Timis Online
La nivel declarativ, noul stadion „Dan Păltinișanu” a devenit o prioritate absolută a județului Timiș. În realitate, execuțiile bugetare din ultimii ani arată un tablou diferit, unul în care investițiile locale județene stau în picioare doar sprijinite de bani de la Guvern sau din fonduri europene. În timp ce autoritățile promit cofinanțări de sute de milioane de lei pentru viitoarea arenă, cifrele arată că județul nu a avut niciodată resursele necesare pentru un asemenea efort. Întrebarea nu mai e dacă stadionul se va ridica, ci cum poate fi finanțat fără a sacrifica restul.
Intrarea Maicii Domnului în Biserică este prima mare sărbătoare din postul Crăciunului.
Vineri puteți merge la mai multe proiecții, printre care prima la Cinema Johnny, la spectacole și expoziții.
Anunț privind lansarea proiectului „Îmbunătățirea accesului egal la formare în proceduri chirurgicale minim invazive de ultimă generație” # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara sprijină accesul incluziv în educație și formare profesională în domeniul chirurgiei minim invazive, în parteneriat cu Spitalul General „Sveti Luka” din Smederevo, Serbia
Mai puțin de jumătate dintre elevii români sunt optimiști privind viitorul profesional. Salvați Copiii lansează o platformă interactivă de orientare vocațională # Timis Online
Organizația Salvați Copiii România a lansat o platformă interactivă de orientare vocațională destinată elevilor, părinților și specialiștilor în educație, în cadrul proiectului pilot „What’s Next?”, derulat în anul școlar 2024–2025 împreună cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE).
Anemia feriprivă este una dintre cele mai răspândite afecțiuni hematologice la nivel global, afectând persoane de toate vârstele. Această condiție medicală, caracterizată printr-un deficit de fier în organism, poate influența semnificativ calitatea vieții, manifestându-se prin oboseală persistentă, slăbiciune și o serie de alte simptome neplăcute. Înțelegerea cauzelor, identificarea simptomelor și urmarea unui tratament adecvat sunt vitale pentru gestionarea eficientă a acestei afecțiuni și pentru evitarea complicațiilor pe termen lung.
Proiect româno-sârb pentru formarea medicilor tineri în chirurgia minim invazivă, lansat la Timișoara # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și Spitalul General „Sveti Luka” din Smederevo, Serbia, au lansat proiectul transfrontalier „EduCare” ( cod RORS00302), o inițiativă menită să îmbunătățească accesul la formare profesională în tehnici chirurgicale minim invazive de ultimă generație. Proiectul are o durată de doi ani și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg IPA România–Serbia.
Curtea Constituțională a stabilit că va discuta sesizarea privind neconstituționalitatea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative doar pe 4 februarie 2026.
Timp de patru zile, DN 1 va fi închis pentru lucrări la trecerea de cale ferată: polițiștii recomandă rute ocolitoare # Timis Online
Traficul pe DN 1, în zona km 69+925, va fi complet închis între 24 și 27 noiembrie pentru lucrări la trecerea de cale ferată, șoferii fiind redirecționați pe rute ocolitoare adaptate în funcție de categoria vehiculului.
FOTO. Comunitatea Romanian Business Leaders s-a extins și la Timișoara. A fost inaugurată filiala Banat # Timis Online
Romanian Business Leaders, una dintre cele mai influente comunități de antreprenori și lideri de business din țară, și-a lansat joi filiala din Banat, în cadrul unui eveniment organizat la Iulius Congress Hall. Noua structură își propune să conecteze mediul de afaceri local la proiectele naționale ale RBL și să devină un partener de dialog pentru autorități, universități și antreprenorii din regiune.
Începând din acest an, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș este partener activ al Enterprise Europe Network (EEN), cea mai mare rețea de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din Europa
AGORA AdolesCenței - manifestul urban care a transformat Timișoara într-un oraș al vocilor tinere # Timis Online
Timișoara a găzduit, între august și noiembrie 2025, un proiect cultural inovator dedicat adolescenților și comunității: „AGORA AdolesCenței – manifest cultural urban participativ”, implementat de Institutul Român de Educație a Adulților (IREA) și finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara în cadrul apelului Tineret in actiune 2025.
Mașină răsturnată pe un drum din Timiș. Două persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital # Timis Online
Două persoane, printre care un copil, au fost rănite joi după-amiază, când un autoturism s-a răsturnat pe DJ 692, în județul Timiș.
Primăria Timișoara schimbă regulile de circulație în sensul giratoriu de la AEM, unde șoferii vor fi obligați să cedeze prioritate tramvaielor care intră sau ies din Piața Gheorghe Domășneanu. Noile semne și marcaje vor fi montate în perioada următoare.
Se fac lucrări de întreținere la Barajul Stăvilar Sânmihaiu Român pentru siguranța Canalului Bega # Timis Online
Apele Române Banat anunță derularea unor lucrări importante de întreținere la Barajul Stăvilar Sânmihaiu Român, intervenții menite să asigure funcționarea optimă a mecanismelor hidrotehnice în sezonul rece.
Consiliul Județean Timiș contestă mutarea sediului RETIM la Oradea, acuzând vicii de procedură într-un HCL. Criticile politice au fost lansate de vicepreședintele CJT Alin Popoviciu, în timp ce reprezentanții Primăriei Timișoara spun că hotărârea a fost aprobată cu voturile PNL și PSD și că demersul CJT ține de calcule politice.
Statul Român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, scrie Agerpres.
Primăria Timișoara pregătește o nouă ediție a „Galei Performanței”, prin care va recompensa peste 470 de elevi și profesori pentru rezultatele obținute la olimpiade, concursuri și examene naționale. Municipalitatea propune premii în valoare totală de peste 300.000 de lei, cu sume între 200 și 1.000 de lei.
Universitatea de Vest din Timișoara, prezentă într-un clasament mondial dedicat sustenabilității # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara apare și în ediția din 2026 a clasamentului internațional QS Sustainability Ranking, unde ocupă locul 999 la nivel global, 368 din 620 în Europa și poziția 5 din 12 în România. Rezultatele plasează instituția între universitățile românești care au raportat performanțe în domeniul sustenabilității academice și administrative.
Grupul Civic Tinerii Liberi și Inițiativa Timișoara anunță un protest vineri, 21 noiembrie, începând cu ora 18:00, în Piața Operei din Timișoara. Manifestarea, organizată sub mesajul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”, face parte dintr-o mobilizare civică la nivel național.
Un șofer de 58 de ani și pasagera sa au ajuns la spital după ce a pierdut controlul mașinii, în Timiș # Timis Online
Două persoane au ajuns la spital joi dimineața, după ce un autoturism a părăsit carosabilul pe DN 6, între Recaș și Șuștra, în urma pierderii controlului de către șofer.
Acțiune de plantare de 4.000 de puieți la Dudeștii Noi în acest weekend. Încă vă mai puteți înscrie # Timis Online
Sâmbătă, 22 noiembrie, între orele 10:00 și 15:00, comunitatea din Timiș este invitată să participe la o acțiune de plantare organizată de Plantează în România și EcoTrack în localitatea Dudeștii Noi din județul Timiș.
RETIM anunță modificarea tarifelor de facturare a deșeurilor municipale în Zona 1 a județului Timiș # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. informează toți utilizatorii serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de proprietari/locatari, persoane juridice și instituții publice) din Zona 1 a județului Timiș că va avea loc o modificare a tarifelor de facturare, ca urmare a modificării tarifelor de la instalațiile de tratare.
Conducerea interimară a PNL Timișoara a fost preluată, miercuri seara, de Ionuț Gaiță, în calitate de președinte interimar, și de Ciprian Bogdan, care va ocupa funcția de secretar general interimar. Cei doi au sarcina de a asigura continuitatea activității politice și organizatorice a filialei într-o perioadă considerată importantă pentru organizația liberală locală.
Joi, 20 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
În data de 20 noiembrie are loc Luna Nouă în Scorpion, un început al renașterii interioare. De Lună Nouă, Soarele și Luna se află în același semn zodiacal.
Joi puteți merge la expoziții, proiecții și mai multe întâlniri.
A murit scriitorul Cornel Ungureanu, una dintre cele mai influente personalități culturale din Banat # Timis Online
Președintele Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, Cornel Ungureanu, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă o operă vastă și o comunitate literară care îl considera un reper și un mentor.
Băiatul de 25 de ani dat dispărut în urmă cu mai bine de o săptămână la Timișoara, găsit spânzurat de un copac # Timis Online
Un tânăr de 25 de ani, dispărut de mai bine de o săptămână, a fost găsit miercuri după-amiază spânzurat de o creangă, pe strada George Ardelean din Timișoara. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele tragediei.
Întâlnire între mediul de afaceri și Spitalul Județean Timișoara: neurochirurgie pediatrică și toalete cu dotări care să reducă infecțiile nosocomiale # Timis Online
Reprezentanți ai unor companii timișene s-au întâlnit, la CRAFT, cu Prof. univ. dr. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, pentru a discuta pașii concreți ai derulării a două proiecte prioritare: înființarea unei secții de neurochirurgie pentru copii și modernizarea igienică a spitalului, esențială pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.
Cu trei săptămâni înainte, locurile disponibile pentru concertul său se numără pe degetele a două mâini! E dovada de necontrazis că, pentru mii – multe mii!- de români Crăciunul e Crăciun doar când Leru-i ler, iar Ștefan Hrușcă dă cep sărbătorilor ce vestesc Nașterea Domnului. Cantautorul maramureșean va avea, și-n acest an, sală arhiplină la Opera din Timișoara.
Modernizarea DJ 691 spre Lipova începe oficial. 30 km de drum trebuie finalizați în 2027 # Timis Online
Investițiile în infrastructura rutieră din Timiș continuă, anunță președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis. Miercuri dimineață a fost emis ordinul de începere a lucrărilor și a fost predat amplasamentul către firma desemnată să reabiliteze drumul județean care leagă descărcarea de pe autostrada A1, din zona Giarmata, până la limita cu județul Arad, în direcția Lipova.
