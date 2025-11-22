Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Donald Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie
Digi24.ro, 22 noiembrie 2025 08:50
Preşedintele american Donald Trump l-a primit vineri în Biroul Oval pe primarul proaspăt ales al New York-ului, Zohran Mamdani, cu care a avut schimburi dure de replici în timpul campaniei electorale. În mod surprinzător, întâlnurea a fost mai mult decât prietenoasă, iar Trump a promis să-l „ajute” pe Mamdani să facă din New York un oraş „puternic şi foarte sigur”.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
09:00
Un tânăr de 21 de ani, din comuna Davidești, a fost identificat și prins de polițiști ca principal suspect în cazul taximetristului de 60 de ani găsit înjunghiat vineri seară la Mioveni. Suspectul a fost dus la audieri în cursul nopții.
Acum 30 minute
08:50
Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Donald Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a primit vineri în Biroul Oval pe primarul proaspăt ales al New York-ului, Zohran Mamdani, cu care a avut schimburi dure de replici în timpul campaniei electorale. În mod surprinzător, întâlnurea a fost mai mult decât prietenoasă, iar Trump a promis să-l „ajute” pe Mamdani să facă din New York un oraş „puternic şi foarte sigur”.
Acum o oră
08:40
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 noiembrie
Acum 2 ore
08:10
Marjorie Taylor Greene îşi anunţă demisia din Congres după ce s-a certat cu Trump din cauza „afacerii Epstein” # Digi24.ro
Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a preşedintelui american Donald Trump şi figură proeminentă a dreptei radicale, a anunţat vineri că demisionează din funcţia sa în Camera Reprezentanţilor, după ce a criticat deschis modul în care liderul de la Casa Albă a gestionat afacerea Epstein.
07:50
Alegeri locale 2025. Cine este Daniel Băluță, susținut de PSD în locul Gabrielei Firea în București # Digi24.ro
Social-democrații îl susțin în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei pe Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4. Deși era vehiculat și numele Gabrielei Firea la început, aceasta a făcut un pas în spate și chiar i-a cedat lui Daniel Băluță șefia PSD București în locul său.
07:50
Alegeri locale 2025. Cine este Ciprian Ciucu, susținut de PNL: de la Sectorul 6 vrea la Primăria Generală # Digi24.ro
Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, este primarul sectorului 6 la al doilea mandat, ales cu peste 70% din voturi la ultimele alegeri, are 47 de ani și este prim-vicepreședintele liberalilor.
07:40
Alegeri locale 2025. Cine este Vlad Gheorghe, fost europarlamentar, care și-ar fi dorit sprijinul lui Nicușor Dan la Primăria Generală # Digi24.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru București în calitate de independent. Candidatura sa a fost vehiculată încă din momentul în care a apărut alături de Nicușor Dan, atât în campania electorală cât și după ce a câștigat prima funcție în stat.
07:40
Alegeri locale 2025. Cine este George Burcea, actorul susținut de POT, care și-a anunțat candidatura pentru București de la New York # Digi24.ro
George Burcea este susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. De profesie actor, cu roluri în seriale cunoscute, acesta susține că va face ce nu au făcut „aceleași partide timp de 35 de ani”.
07:30
Dan Trifu vine din societatea civilă, unde a activat în ultimii 30 de ani, și candideaza în calitate de independent la Primăria Capitalei.
07:30
Alegeri locale 2025. Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru din perioada guvernelor PSD # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, candidează independent în campania pentru alegerile locale din București. Acesta a lucrat în administrația centrală începând cu anul 1991 și a fost în trecut legat de Partidul Social Democrat.
07:20
Alegeri locale 2025. Cine este Cătălin Drulă, fostul președinte USR care susține că merge „pe drumul deschis de Nicușor Dan” # Digi24.ro
Cătălin Drulă este candidatul USR pentru Primăria Capitalei, postul rămas vacant după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din acest an. Fostul ministru al Transporturilor se află la câteva procente în sondaje în spatele candidaților propuși de PSD și PNL.
07:20
Alegeri locale 2025. Cine este Gigi Nețoiu, afaceristul care a trecut prin fotbal, politică și Securitate # Digi24.ro
Gigi Nețoiu candidează în calitate de independent la Primăria Capitalei. Omul de afaceri, care recunoaște în interviuri că e fost ofițer de securitate, este cunoscut în principal pentru implicarea în fotbal, care i-a adus și o condamnare definitivă la închisoare în dosarul „Transferurilor”.
07:20
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat în aer două avioane F-16 # Digi24.ro
Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Rusia în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale sâmbătă dimineață.
Acum 4 ore
07:10
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate piețe festive # Digi24.ro
Târgurile de Crăciun au devenit unele dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului rece. Odată cu începutul iernii, tot mai multe orașe din România se transformă în decoruri de poveste, unde atmosfera festivă prinde contur prin instalații luminoase spectaculoase, concerte, spectacole și activități interactive.
07:10
Colaborarea dintre Rusia și Coreea de Nord a ajuns la un nou nivel al criminalității informatice. „Descoperirea este fără precedent” # Digi24.ro
Două dintre cele mai prolifice grupuri de criminalitate cibernetică legate de stat din lume — Gamaredon din Rusia și colectivul Lazarus din Coreea de Nord — au fost surprinse împărtășind resurse, demonstrează o nouă cercetare, scrie Politico.
07:10
Ce se întâmplă dacă pierzi cardul de sănătate. Cum obții o adeverință înlocuitoare și cât timp este valabilă # Digi24.ro
În situația în care cardul de sănătate a fost pierdut, furat, deteriorat sau titularul și-a schimbat numele, emiterea unui duplicat devine necesară pentru actualizarea datelor și menținerea continuității la servicii medicale
07:10
SUA introduc pe piață noul manechin feminin pentru testele de coliziune. „În anumite tipuri de accidente, femeile sunt mai vulnerabile” # Digi24.ro
În Statele Unite, Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a prezentat pe 20 noiembrie un manechin de testare avansat pentru femei, pe care producătorii îl vor putea fabrica în curând pentru ca producătorii de automobile să îl testeze în vehiculele lor.
07:10
Digi24 vă arată, pas cu pas, ce se întâmplă într-un centru de monitorizare a agresorilor când o femeie e în pericol # Digi24.ro
În premieră, o echipă Digi24 a intrat într-un centru de monitorizare al agresorilor din cazurile de violență domestică. Aici e locul din care sunt trimise pe teren echipele de intervenție și unde sunt recepționate semnalele de pericol. În primele 10 luni ale anului, oamenii legii au intervenit la aproape 115 mii de sesizări.
07:10
Ana Ciceală candidează la Primăria Capitalei fiind susținută de partidele SENS și URS.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale). Într-un sondaj publicat în săptămâna de dinaintea începerii campaniei electorale, fosta consilieră generală a municipiului București s-a clasat pe locul al cincilea, cu un procent de 7,1% din voturi.
07:10
Confesiunile unui baron al drogurilor: de la fondarea unui imperiu la arestarea sa. „O ocazie de a-mi schimba viața” # Digi24.ro
Crescut în Napoli, înconjurat de șefi ai mafiei, Raffaele Imperiale a creat un sindicat global al drogurilor din Dubai. Acum, aflat în închisoare, el și-a spus povestea pentru prima dată. Îmbrăcat în pantaloni albi, tricou și șlapi în aceeași non-culoare, bărbatul care a ieșit din celula sa pentru a se întâlni cu magistratul Maurizio de Marco avea o dispoziție ciudată de regret pentru un traficant de droguri, gangster și traficant de arme, relatează The Times.
07:10
Când se poate recalcula pensia pentru limita de vârstă. Procedura se face o singură dată pe an # Digi24.ro
Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă reprezintă procedura prin care pensionarii pot solicita revizuirea drepturilor bănești, pentru a include eventuale contribuții suplimentare sau pentru a corecta erorile din evidențele Casei de Pensii.
07:10
Cum se obține indemnizația de handicap: Ce presupune evaluarea medicală. Cum se stabilește gradul de dizabilitate # Digi24.ro
Încadrarea într-un grad de handicap este rezultatul unui proces complex, în care evaluarea medicală și analiza modului în care afecțiunea afectează viața de zi cu zi au un rol central. Această clasificare stabilește nivelul de sprijin necesar pentru a compensa limitările generate de boală.
07:10
Ar trebui să luăm cina mai devreme în timpul iernii? De ce momentul mesei de seară poate fi mai important decât credeți # Digi24.ro
Odată ce ceasurile au fost date înapoi și întunericul se lasă înainte ca mulți dintre noi să plece de la serviciu, ritmul iernii poate părea mai greu — zile mai scurte, seri mai întunecate și, adesea, cine mai târzii. Dar schimbarea momentului în care mâncăm în timpul iernii ar putea face aceste luni puțin mai ușoare pentru corpul și mintea noastră, scrie Catherine Norton, profesor asociat de sport și nutriție la Universitatea din Limeryck, Irlanda, într-un articol pentru The Conversation.
07:10
China amenință Marea Britanie cu consecințe dacă nu e lăsată să-și construiască la Londra „cea mai mare ambasadă din Europa” # Digi24.ro
Keir Starmer este gata să aprobe o nouă „super-ambasadă” pe care China o solicită în centrul Londrei, în ciuda unei serii de preocupări legate de securitate care au fost ridicate în timpul procesului de planificare, informează Politico.
07:10
Alegeri locale 2025. Cine e Anca Alexandrescu, moderatoarea TV care i-a consiliat pe Năstase, Ponta, Dăncilă și Dragnea # Digi24.ro
Anca Alexandrescu, cunoscută în ultimii ani pentru rolul de moderatoare TV și susținerea zonei suveraniste, inclusiv promovarea lui Călin Georgescu, candidează la alegerile locale din București în calitate de independentă susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Cariera ei este legată, însă, de foștii lideri PSD Adrian Năstase, Victor Ponta, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, pe care i-a consiliat, pe rând, în sfera comunicării publice.
Acum 12 ore
00:30
O stațiune turistică populară din țară, rezervată aproape în totalitate pentru Sărbători. Ce oferte sunt de Crăciun și Revelion # Digi24.ro
Aproape o lună de zile până la Crăciun și deja la Rânca, gradul de ocupare pentru perioada Sărbătorilor este de 95%. Tarifele vor fi între 1.500 și 2.000 de lei de persoană, pentru 3 nopți cu cină festivă inclusă.
21 noiembrie 2025
23:20
Din cauza atacurilor aeriene masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, Ucraina nu mai exportă energie electrică către Europa, anunță Le Monde.
23:10
Bolsonaro cere să-și execute acasă cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, invocând motive medicale # Digi24.ro
Apărarea lui Jair Bolsonaro a cerut Curții Supreme din Brazilia ca fostul președinte, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, să își poată executa pedeapsa la domiciliu, invocând probleme grave de sănătate și un „risc pentru viața sa”. Bolsonaro, aflat deja în arest la domiciliu, ar putea fi încarcerat în zilele următoare dacă cererea nu este acceptată.
23:00
Cel puţin nouă morţi şi 300 de răniţi în Bangladesh, după un cutremur de magnitudine 5,5 # Digi24.ro
Un cutremur puternic, de magnitudine 5,5, a avut loc vineri în centrul Balgladeshului, la nord-est de capitala Dacca. Seismul s-a soldat cu cel puţin nouă morţi şi peste 300 de răniţi, potrivit unul bilanţ al guvernului.
23:00
Unsprezece persoane, printre care şi copii, au fost rănite, unele grav, după ce un urs a atacat joi un grup de elevi într-o zonă rurală din Columbia Britanică (vestul Canadei), potrivit presei canadiene citate de AFP.
22:20
Parlamentarii polonezi cer guvernului să mute Ambasada Rusiei din Varșovia, de teama sabotajelor # Digi24.ro
Legiuitorii polonezi au adoptat o rezoluție prin care solicită guvernului să mute ambasada Rusiei din Varșovia, pe fondul temerilor crescânde de sabotaj, invocând îngrijorarea cu privire la proximitatea misiunii diplomatice față de clădiri importante ale statului, relatează TVPWorld.
22:10
Amenzi de 2,8 milioane de lei după controale la balastiere în patru judeţe. Garda de Mediu: Efectele negative se văd din satelit # Digi24.ro
Garda Naţională de Mediu (GNM) anunţă că a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere din patru judeţe, în patru dintre cazuri fiind dispusă și suspendarea activităţii. Reprezentanţii GNM afirmă că efectele negative ale unor balastiere din Dolj se văd din satelit.
22:10
Femeia de 43 de ani care a agresat-o, joi seara, pe senatoarea POT Valentina Aldea a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma deciziei magistraţilor.
21:40
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un târg de Crăciun la Palatul Buckingham # Digi24.ro
Mai mulți turişti au aflat că au fost înşelați de o reclamă falsă ilustrată cu o imagine generată de inteligenţa artificială, când au ajuns vineri la Palatul Buckingham, unde se aşteptau să găsească un târg tradiţional de Crăciun.
21:30
Papa Leon transmite un mesaj tinerilor americani: Nu lăsaţi inteligenţa artificială să vă facă temele # Digi24.ro
Inteligenţa artificială poate fi un instrument util pentru învăţare, dar nu trebuie s-o folosiţi pentru realizarea temelor, le-a spus papa Leon al XIV-lea celor 15.000 de tineri din Statele Unite care au participat vineri la o sesiune video de întrebări şi răspunsuri, informează Reuters.
21:30
„Witkoff are nevoie de un psihiatru”: Reacții furioase la Bruxelles privind planul lui Trump cu activele rusești înghețate # Digi24.ro
Planul administrației Trump de a folosi activele rusești înghețate pentru profit american a declanșat indignare în rândul diplomaților europeni, care avertizează că propunerea riscă să submineze eforturile UE de a finanța sprijinul vital pentru Ucraina. Trimisul președintelui SUA, Steve Witkoff, a devenit ținta furiei de la Bruxelles, un oficial european afirmând că „Witkoff are nevoie de un psihiatru”.
21:20
„O gravă trădare”. Un fost europarlamentar britanic, condamnat pentru luare de mită de la un politician pro-rus # Digi24.ro
Un fost europarlamentar britanic din partidul pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, a fost condamnat vineri de un tribunal din Londra la 10 ani şi jumătate de închisoare pentru că a susţinut în Parlamentul European discursuri favorabile Rusiei, în schimbul unor sume de bani primite din partea unui politician ucrainean pro-rus, relatează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres.
21:00
Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare (The Guardian) # Digi24.ro
Planul de pace al SUA privind Ucraina a fost probabil redactat iniţial în limba rusă, consideră corespondentul The Guardian, Luke Harding, argumentând că versiunea proiectului în limba engleză conţine construcţii „stângace”, care nu sunt caracteristice acesteia, arată publicația independentă rusă The Moscow Times.
20:50
Explozibilul TNT vital pentru apărarea Europei ajunge în Gaza, susține un deputat polonez # Digi24.ro
Explozibilul TNT produs în Polonia și necesar apărării Europei este exportat masiv către SUA și folosit în Gaza, susține un deputat polonez, care avertizează că blocul comunitar și Ucraina riscă să rămână fără suficiente rezerve de muniție.
20:50
Apel către Ilie Bolojan pentru a permite accesul fotoreporterilor la ședințele de guvern # Digi24.ro
Agenția Inquam Photos i-a transmis premierului Ilie Bolojan o solicitare publică de a permite accesul fotojurnaliștilor la începutul ședințelor de guvern și la alte evenimentele organizate în Palatul Victoria. Fotoreporterii agenției spun că activitatea lor „nu poate fi înlocuită de ilustrația foto subiectivă furnizată de fotografii aflați pe statul de plată al guvernului și trecută prin filtrul biroului de presă”.
20:40
Peskov spune că Rusia nu știa nimic despre planul de pace Trump-Putin, în timp ce-l amenință pe Zelenski: Mai bine să o facă chiar acum # Digi24.ro
Eșecurile de pe front ar trebui să determine Ucraina să se așeze la masa negocierilor acum, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, potrivit oficiosului Kremlinului.
20:40
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu vicepreşedintele executiv al CE: Am reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa PNRR # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat vineri, la Palatul Cotroceni, cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, ocazie cu care a reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
20:40
Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, dar şi în numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, conform unui anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei de cultură.
Acum 24 ore
20:10
În timp ce preşedintele american Donald Trump declara vineri, într-un interviu radiofonic, că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoştinţei, este un termen limită rezonabil pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia, la Moscova, Vladimir Putin amenința că va cuceri mai mult teritoriu dacă Ucraina refuză planul american, potrivit Le Figaro.
20:10
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu radiofonic, că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoştinţei, este un termen limită rezonabil pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia, transmit agenţiile Reuters şi EFE.
20:10
Nicușor Dan, după ce planul lui Trump pentru Ucraina a fost publicat: „Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri că urmăreşte „cu cea mai mare atenţie” evoluția războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, arătând că se alătură altor lideri europeni care au asigurat astăzi Kievul de sprijinul lor continuu. Şeful statului a mai declarat că susţinerea suveranităţii Ucrainei, alături de SUA, i se pare la fel de importantă.
20:00
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României, acesta fiind al nouălea din cele 37 de trenuri comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).
19:50
Bolojan, despre angajarea Alinei Gîrbea la MIPE: „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, despre angajarea Alinei Gîrbea - care a avut o relație de rudenie cu Cătălin Drulă - la Ministerul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, că a fost propunerea USR şi a fost verificată, având un parcurs profesional bun. Bolojan a mai spus că nu se verifică legăturile de rudenie și că guvernul a făcut ceea ce trebuie.
19:50
UE amenință cu veto acordul COP30 din Brazilia: Un text „slab” și fără ambiție climatică # Digi24.ro
UE avertizează că va respinge acordul final de la COP30 dacă statele nu acceptă obiective mai ferme de reducere a emisiilor. Diplomații europeni critică dur textul propus de președinția braziliană, acuzând lipsa științei, absența referințelor la combustibili fosili și o ambiție climatică considerată insuficientă pentru a respecta Acordul de la Paris.
19:40
Directorul DNSC: În România sunt 12 milioane de utilizatori de internet zilnic, ceea ce reprezintă o suprafață de atac absolut colosală # Digi24.ro
Înșelătoriile în mediul online sunt tot mai greu de depistat odată cu inteligența artificală care reproduce realitatea cu o acuratețe din ce în ce mai mare. Escrocii folosesc pagini care imită site-uri oficiale, chiar și înregistrări care imită persoane reale, iar specialiștii spun că amenințările vor fi mult mai diversificate. Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, are o recomandare pentru utilizatorii de internet, și anume să nu se lase păcăliți și să verifice orice informație.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.