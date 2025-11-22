Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Donald Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie

19:40

Înșelătoriile în mediul online sunt tot mai greu de depistat odată cu inteligența artificală care reproduce realitatea cu o acuratețe din ce în ce mai mare. Escrocii folosesc pagini care imită site-uri oficiale, chiar și înregistrări care imită persoane reale, iar specialiștii spun că amenințările vor fi mult mai diversificate. Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, are o recomandare pentru utilizatorii de internet, și anume să nu se lase păcăliți și să verifice orice informație.