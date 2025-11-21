O stațiune turistică populară din țară, rezervată aproape în totalitate pentru Sărbători. Ce oferte sunt de Crăciun și Revelion

19:20

SUA fac presiuni pentru ca Ucraina să accepte un plan de pace care cere Kievului să cedeze teritorii aflate în prezent sub controlul său şi oferă concesii importante Rusiei, inclusiv interzicerea fermă a aderării la NATO. Termenii acordului, redactaţi de oficiali americani şi ruşi, confirmă temerile Ucrainei şi Europei că preşedintele american Donald Trump va face presiuni asupra Kievului să accepte concesii pentru a pune capăt războiului fără garanţii de securitate suficiente care să descurajeze Moscova să atace din nou în viitor. Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul, conform planului american în 28 de puncte pentru Ucraina, scrie Le Figaro.