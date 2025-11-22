Daniel Băluţă: and #8221;Candidez pentru oameni and #8221;

19:40

Premier Energy Group, un furnizor cheie integrat de energie în Europa de Sud-Est, listat la Bursa de Valori Bucureşti, anunţă achiziţia unei participaţii de 100% într-un proiect de stocare a energiei în baterii (BESS) pregătit pentru construcţie, situat în apropiere de Iaşi, România, potrivit unui comunicat al companiei. Proiectul are o putere de încărcare şi descărcare planificată de 200 MW şi o capacitate de stocare de 400 MWh. Această tranzacţie reprezintă un reper important pentru Grup, marcând extinderea platformei sale de energie din România către soluţii de stocare de mari dimensiuni şi consolidându-şi poziţia ca una dintre cele mai dinamice companii integrate vertical din sectorul energetic al regiunii.