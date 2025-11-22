Victor Negrescu: and #8221;Obiectivul comun al ţărilor democratice este ca pacea să fie durabilă and #8221;
Bursa, 22 noiembrie 2025 12:50
Europarlamentarul PSD ictor Negrescu apreciază că este firesc ca planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina să deschidă o nouă etapă în discuţiile internaţionale, dar avertizează că pacea trebuie să fie durabilă şi să nu vină cu preţul slăbirii suveranităţii Ucrainei sau al securităţii europene
Ministrul Sănătăţii: and #8221;Nu toate spitalele trebuie să ofere toate tipurile de servicii and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, referindu-se la reclasificarea spitalelor, că în prezent există multe unităţi sanitare care nu îşi pot acoperi gărzile medicilor, iar acest lucru a dus la nemulţumiri ale pacienţilor
Cătălin Drulă: and #8221;Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică and #8221; # Bursa
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl atacă dur pe contracandidatul liberal Ciprian Ciucu, pe care partidul lui Drulă l-a susţinut, în trecut, pentru a ajunge primar al Sectorului 6 al Capitalei
Nicolas Sarkozy a anunţat vineri pe X, la mai puţin de două săptămâni după ce a ieşit din închisoare, apariţia la 10 decembrie a unei cărţi despre încarcerarea sa în procesul libian, 'Le journal d and #39;un prisonnier' ( and #8221;Jurnalul unui deţinut and #8221;), la Editura Fayard, controlată de către Vincent Bollore
Preţurile petrolului şi acţiunile energetice au scăzut puternic vineri, pe fondul presiunilor lansate de administraţia Trump pentru un acord de pace care să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina
Japonia anunţă un pachet de stimulare de 135,5 miliarde de dolari pentru a sprijini economia # Bursa
Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un pachet de stimulente în valoare de 21,3 trilioane yeni (aproximativ 135,5 miliarde dolari), în încercarea premierului Sanae Takaichi de a relansa economia încetinită şi de a oferi sprijin gospodăriilor afectate de inflaţie
Nokia a anunţat vineri o investiţie de 4 miliarde de dolari în Statele Unite, vizând accelerarea dezvoltării tehnologiilor de conectivitate bazate pe inteligenţă artificială
Tenismanul italian Flavio Cobolli a câştigat vineri, la Bologna, meciul cu belgianul Zizou Bergs, şi a calificat Italia în a treia sa finală consecutivă de Cupa Davis
Garda Naţională de Mediu a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere, în patru judeţe # Bursa
Garda Naţională de Mediu (GNM) anunţă că a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere din patru judeţe, în patru dintre cazuri fiind dispusă suspendare activităţii
Şefii de stat şi de guvern ai G20 se reunesc începând de sâmbătă în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic, de la cloud şi dispozitive, la publicitate, retail şi divizia de produse alimentare. Însă o categorie profesională a suportat lovitura cea mai dură: inginerii
Candidatul PSD pentru Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, a transmis un mesaj la începutul campaniei electrorale: and #8221;Candidez pentru oameni and #8221;
Candidatul USR Cătălin Drulă contestă sondajele de opinie care îl plasează într-o zonă în care nu ar avea şanse de a câştiga funcţia de primar general al Capitalei, el spunând că acestea sunt and #8221;intoxicări and #8221; din partea PNL
Trump: and #8221;Îl vom ajuta pe Mamdani să aibă un New York puternic şi foarte sigur and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a promis vneri să-l and #8221;ajute and #8221; pe Zohran Mamdani să facă din New York un oraş and #8221;puternic şi foarte sigur and #8221;, într-o întâlnire în Biroul Oval cu primarul ales al metropolei, un socialist revendicat
Plarforma cu toate proiectele PNRR, lansată de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, arată Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe primul loc în topul beneficiarilor, raportat la plăţi, cu o valoare de 1.719,20 milioane euro
Guvernul britanic a transmis că and #8222;doar poporul ucrainean îşi poate decide viitorul and #8221; # Bursa
Guvernul britanic a transmis că and #8222;doar poporul ucrainean poate determina propriul viitor and #8221;, reacţionând la informaţiile privind un plan de pace elaborat de SUA şi Rusia care ar presupune cedări teritoriale din partea Kievului şi limitarea armatei ucrainene, potrivit relatărilor presei britanice.
Uniunea Europeană ar trebui să înceteze trimiterea de fonduri către Ucraina în contextul unui nou scandal de corupţie care a provocat demiterea a doi membri ai guvernului de la Kiev, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Democraţii denunţă drept and #8222;absolut infame and #8221; ameninţările lui Trump cu pedeapsa cu moartea a celor şase democraţi # Bursa
Democraţii au denunţat drept and #8222;absolut infam and #8221; faptul că Trump i-a ameninţat cu pedeapsa cu moartea pe cei şase democraţi, după ce au cerut în mod public armatei să nu se supună unor and #8222;ordine ilegale and #8221;, conform mass-media, de unde relatăm.
Ucraina a identificat comandantul rus pe care îl acuză de and #8222;ucidere în masă sistematică şi coordonată and #8221; în Bucea, aproape de Kiev, unde sute de civili au fost ucişi în timpul ocupaţiei ruse din 2022, conform CNN, de unde urmează să relatăm.
Trump îi numeşte trădători pe şase parlamentari democraţi şi afirmă că merită pedeapsa cu moartea # Bursa
Preşedintele Donald Trump a numit şase membri parlamentari democraţi drept trădători şi a afirmat că merită pedeapsa cu moartea, după ce aceştia au apărut într-un videoclip care îndeamnă membrii serviciilor militare americane să nu se supună ordinelor ilegale, potrivit mass-media, de unde urmează să relatăm.
O pană masivă de curent a afectat joi dimineaţă sudul Parisului, lăsând fără electricitate aproximativ 170.000 de gospodării, potrivit Le Figaro. Incidentul s-a produs în urma unei avarii la un post local al Reţelei de Transport al Electricităţii (RTE), filiala EDF care gestionează liniile de înaltă şi foarte înaltă tensiune.
Pe o piaţă financiară nervoasă după ce crescut prea mult în ultimii ani datorită cheltuielilor pentru AI, raportarea financiară a NVIDIA pentru trimestrul al treilea al anului 2025 a fost considerată de mulţi investitori ca un moment decisiv, potrivit unui comentariu al analistului eToro, Bogdan Maioreanu.
Zelenski, preşedintele Ucrainei, se aşteaptă să aibă discuţii diplomatice cu Trump pentru a încheia războiul, conform The Guardian, de unde urmează să relatăm.
Kaja Kallas: and #8222;Un acord de pace nu poate avea preţul renunţării la propria ţară and #8221; # Bursa
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a avertizat că orice discuţie privind un acord de pace pentru Ucraina trebuie să ţină cont de faptul că Kievul nu poate accepta o soluţie care and #8222;să aibă preţul renunţării la propria ţară and #8221;, potrivit declaraţiilor făcute la Bruxelles, relatate de The Guardian.
Explozia AI aduce noi riscuri pe piaţa de capital SUA, în timp ce investitorii se reorientează pe acţiunile tech şi directorii achiziţionează tehnologie AI pe care nu o pot produce de unii singuri, conform Reuters, de unde urmează să relatăm.
Oficialii ucraineni denunţă planul ruso-american de pace ca o tentativă de capitulare mascată # Bursa
O nouă propunere de pace discutată între reprezentanţi ai SUA şi Rusiei pentru încheierea războiului din Ucraina a fost catalogată drept and #8222;absurdă and #8221; şi inacceptabilă de oficiali ucraineni, potrivit The Guardian, de unde relatăm. Documentul ar fi fost elaborat de Kirill Dmitriev, un apropiat al lui Vladimir Putin, împreună cu trimisul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff.
Ucraina a confirmat oficial că preşedintele Volodimir Zelenski a primit un and #8222;proiect de plan and #8221; propus de Statele Unite pentru relansarea negocierilor de pace, potrivit unui mesaj transmis de administraţia prezidenţială pe Telegram, relatează The Guardian.
Sanofi România îşi va reloca sediul în Equilibrium 2, o clădire de birouri ultramodernă dezvoltată de divizia de dezvoltare comercială a Skanska în România, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Proiectat cu accent pe oameni, comunitate şi sustenabilitate, Equilibrium 2 oferă un spaţiu de lucru modern, pregătit pentru viitor, aliniat la cele mai înalte standarde ESG.
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, lansează programul complet de zboruri turistice pentru sezonul de vară 2026, conform unui comunicat emis redacţiei. Compania va opera 19 rute către destinaţii populare din Grecia şi Spania, cu plecări din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova. Programul include frecvenţe săptămânale multiple şi orare optimizate pentru sejururi de 7 şi 10 nopţi, alături de servicii dedicate familiilor şi pasagerilor care caută un plus de confort.
Premier Energy Group, un furnizor cheie integrat de energie în Europa de Sud-Est, listat la Bursa de Valori Bucureşti, anunţă achiziţia unei participaţii de 100% într-un proiect de stocare a energiei în baterii (BESS) pregătit pentru construcţie, situat în apropiere de Iaşi, România, potrivit unui comunicat al companiei. Proiectul are o putere de încărcare şi descărcare planificată de 200 MW şi o capacitate de stocare de 400 MWh. Această tranzacţie reprezintă un reper important pentru Grup, marcând extinderea platformei sale de energie din România către soluţii de stocare de mari dimensiuni şi consolidându-şi poziţia ca una dintre cele mai dinamice companii integrate vertical din sectorul energetic al regiunii.
Analiză: De ce energia a fost cea mai sancţionată industrie de către ANSPDCP în octombrie 2025 pe motiv de neconformitate GDPR # Bursa
Sectorul energetic a fost cel mai puternic vizat de ANSPDCP în octombrie 2025, cu peste 70% din valoarea amenzilor aplicate pentru neconformitate GDPR, potrivit unei analize semnate de Cristiana Deca, expert în protecţia datelor şi cybersecurity.
Schneider Electric, un lider global in tehnologia energetica, AVEVA, un lider global in software industrial, care conduce transformarea digitala si sustenabilitatea, si ETAP, liderul din industrie si tehnologie in proiectarea si operarea sistemelor de alimentare, au anuntat astazi aderarea lor la Alliance for OpenUSD (Universal Scene Description), potrivit unui comunicat emis redacţiei. Companiile se alatura pionierilor din industrie, inclusiv NVIDIA, Pixar, Adobe si Autodesk, in conturarea viitorului digital twins interoperabile si a asset-urilor 3D pregatite pentru simulare (SimReady). Anuntul a fost dezvaluit in cadrul Innovation Summit North America, organizat de Schneider Electric la Las Vegas, reunind peste 2.500 de lideri de afaceri si inovatori de piata pentru a accelera solutiile practice vizand un viitor energetic mai rezilient, accesibil si inteligent.
UniCredit: Gospodăriile din Europa Centrală şi de Est au un potenţial ridicat de diversificare a averii financiare # Bursa
Gospodăriile din Europa Centrală şi de Est au un potenţial major de diversificare a averii financiare, întrucât deţin în principal numerar şi depozite, lăsând spaţiu semnificativ pentru creşterea investiţiilor în obligaţiuni, acţiuni şi alte active de piaţă, potrivit unei analize a Institutul de Investiţii al UniCredit.
Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes cea de-a doua emisiune de euroobligaţiuni, atrăgând 500 milioane EUR şi consolidându-şi accesul la pieţele internaţionale de capital. Tranzacţia a generat una dintre cele mai competitive marje de finanţare obţinute în ultimii ani de o bancă din România pentru o emisiune eligibilă MREL, reflectând interesul ridicat al investitorilor şi încrederea în soliditatea BCR.
OptiComm.AI, start-up-ul românesc cu viziune globală care revoluţionează comerţul prin predicţia nevoilor clienţilor şi transformarea lor în acţiuni de business, creşteri de vânzări şi accelerarea îndeplinirii target-urilor a fost lansat oficial în cadrul unui eveniment exclusiv pentru investitori, clienţi şi parteneri strategici, conform unui comunicat emis redacţiei.
Delphi Economic Forum, una dintre cele mai influente platforme independente de dialog strategic din Europa, a organizat săptămâna aceasta prima sa ediţie la Bucureşti, reunind peste 30 de lideri din energie, finanţe, administraţie publică, tehnologie, instituţii internaţionale şi mediul de afaceri, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Evenimentul, găzduit la Muzeul Naţional de Artă al României, a consolidat rolul României ca hub regional de reflecţie şi cooperare pe teme economice, digitale şi geopolitice.
Asociaţia Pro Democraţia cere CSM să emite rapid avizul pe noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, avertizând că tensiunile dintre Guvern şi sistemul judiciar afectează justiţia ca serviciu public, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
Eurowag, o companie lider în tehnologia CRT, a publicat a doua ediţie a Raportului său de piaţă, examinând starea şi evoluţia CRT pe principalele pieţe europene, potrivit unui comunicat al companiei emis redacţiei. Transformarea Transporturilor în 2026 oferă o perspectivă actuală asupra modului în care industria răspunde presiunilor tot mai mari legate de sustenabilitate, eficienţă şi digitalizare.
Contakt intră pe piaţa din Cehia şi accelerează expansiunea europeană, pe fondul listării programate pe AeRO # Bursa
Reţeaua românească de magazine Contakt, lider în retailul de accesorii pentru telefoane mobile, anunţă intrarea pe piaţa din Cehia, marcând un nou pas strategic în planul său de extindere europeană, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Compania a semnat deja pentru două locaţii în Praga, în zone premium de retail, situate în mall-uri cu trafic ridicat.
Senatorul AUR Valentin Roman acuză administraţia buzoiană de 35 de ani de and #8222;incompetenţă and #8221;, susţinând că zone întregi din judeţ and #8222;arată ca după bombardament and #8221;, potrivit unei declaraţii transmise redacţiei.
Investitorii au răsuflat uşuraţi după raportarea trimestrială a Nvidia, care a spulberat aşteptările, atât în privinţa profitului cât şi a vânzărilor, potrivit unei analize XTB semnată de Claudiu Cazacu. Pentru trimestrul în curs, veniturile sunt estimate la 65 de miliarde de dolari, cu 2,9 miliarde peste media întrevăzută de analişti, în timp ce profitul înregistrat în trimestrul al treilea a crescut cu 65% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Federaţia Naţională a Părinţilor - ProEDU cere Guvernului să excepteze Educaţia de la reducerile bugetare, avertizând că orice diminuare salarială ar împinge sistemul de învăţământ and #8222;dincolo de punctul de rezistenţă and #8221;, potrivit unui comunicat al federaţiei emis redacţiei.
Cifra de afaceri cumulată a crescut de peste trei ori (de la 857 la 2.677 miliarde lei), profiturile nete s-au multiplicat de 4,5 ori (la 229 miliarde lei), iar raportul dintre profituri şi pierderi a ajuns la un nivel record: peste 4 lei profit pentru fiecare 1 leu pierdere, potrivit unui studiu Termene.ro emis redacţiei.
CCR a schimbat din nou data şedinţei pentru contestaţia AUR la măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan # Bursa
AUR a atacat la Curtea Constituţională legea privind noile măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan - act normativ adoptat marţi de Parlament şi programat să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, potrivit mass-media. CCR a schimbat de trei ori termenul stabilit pentru judecarea sesizării, iar în urma solicitării Executivului, noua dată anunţată este 10 decembrie 2025, astfel încât aplicarea măsurilor să nu fie amânată.
2B Intelligent Soft S.A. (BENTO), companie specializată în dezvoltarea şi implementarea de soluţii software şi furnizarea de servicii de infrastructură IT şi Cloud, a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025 venituri din exploatare de 36,5 milioane de lei şi un profit net de 2,5 milioane de lei, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Evoluţia din al treilea trimestru indică o reaşezare a activităţii şi o îmbunătăţire vizibilă a eficienţei operaţionale faţă de primul semestru al anului.
Recent, SUA şi aliaţii lor europeni au extins şi asupra LUKOIL sancţiunile aplicate Rusiei. Presa noastră a preluat subiectul, abordându-l însă după ureche şi în cheie panicardă: tulai, Doamne, ce ne-om facem dacă, fără LUKOIL, vor exploda preţurile carburanţilor în România?!? Eu cred că speţei i se potriveşte expresia and #8222;tot răul spre bine and #8221;.
Europa solicită un rol în discuţiile cu Ucraina, în timp ce dezbaterea privind activele îngheţate ale Rusiei continuă # Bursa
Miniştrii UE s-au întâlnit în contextul în care parlamentul rus a declarat că orice and #8222;confiscare and #8221; a activelor ruseşti de către UE ar trebui să atragă acţiuni în justiţie împotriva Belgiei şi Euroclear, depozitarul cu sediul la Bruxelles unde se află cea mai mare parte a averii suverane îngheţate, conform The Guardian, de unde urmează să relatăm.
Secretarii de şedinţă au semnat procesul-verbal al adunării numai după ce, în document, s-a consemnat plecarea reprezentanţilor statului de la AGOA # Bursa
* Adunarea acţionarilor FP, în cadrul căreia vor fi aleşi patru membri ai Comitetului Reprezentanţilor, va avea loc mâineSecretarii de şedinţă ai Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Fondului Proprietatea au refuzat iniţial să semneze procesul-verbal al adunării, deoarece în document nu era consemnat faptul că reprezentanţii Ministerului Finanţelor au plecat înainte de AGOA.
Consiliul Concurenţei a supus dezbaterii publice angajamentele propuse de Mehiläinen Oy pentru a elimina îngrijorările concurenţiale identificate pe piaţa serviciilor de reproducere umană asistată, în contextul preluării companiei Centrul Medical Unirea SRL (Grupul Regina Maria), conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
