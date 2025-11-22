Carlos Alcaraz are o avere de 40 de milioane de euro, dar nimănui nu i-a venit să creadă ce are în sufragerie: „Ca cea din casa bunicilor”
Gazeta Sporturilor, 22 noiembrie 2025 11:20
Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul unu ATP) a surprins pe toată lumea cu o fotografie postată în timpul meciului dintre Spania și Cehia, scor 7-6 (8), 7-6 (8), din sferturile Cupei Davis. Alcaraz nu a dorit să riște, după un sezon epuizant și a luat o decizie dificilă: să se retragă de la Cupa Davis. ...
• • •
A început scandalul după scenografia afișată la meciul lui Fenerbahce » Turcii au depus plângere și cer sancțiuni pentru ultrașii radicali
Baschetbaliștii lui Partizan au pierdut în fața echipei Fenerbahce, scor 87-99, în etapa a 12-a a Euroligii. Înainte de meci, fanii „alb-negri” au afișat o scenografie care nu a fost deloc pe placul oaspeților.Turcii au depus o plângere după ce au văzut scenografia care simbolizează momentul în care Milos Obilic, fost domnitor al Serbiei, l-a ucis pe împăratul turc Murad în bătălia de la Kosovo din 1389, conform sportal.rs. ...
11:30
Decizie în plină austeritate a Primăriei Craiova » Ce se întâmplă cu taxele stadionului „Ion Oblemenco"
Consiliul Local al Municipiului Craiova a decis, în urma voturilor, ca din 2026 taxele pentru folosirea stadionului „Ion Oblemenco” la meciurile europene să se reducă la mai puțin de jumătate, de la 193.478 de lei pe eveniment, la 90.000 de lei.Potrivit eprim. ...
Nu mai e o alarmă falsă: Paul Pogba chiar se întoarce! » „Sper ca anunțul meu să nu mai fie cu ghinion, așa că..."
După 26 de luni de pauză forțată de suspendare și accidentări, Paul Pogba a fost convocat, în sfârșit, la un meci oficial! Internaționalul francez de 32 de ani face parte din lotul deplasat de AS Monaco, pentru partida de diseară din Ligue 1 cu Rennes.Antrenorul Sebastien Pocognoli i-a dat vestea lui Pogba la conferința de presă de ieri: „A vorbi des punctual despre un jucător nu face parte din filosofia mea. ...
Lewis Hamilton, amendat în Las Vegas și apoi cea mai slabă clasare a carierei în calificări! Zi de coșmar pentru septuplul campion
Lewis Hamilton (40 de ani) a trăit una dintre cele mai complicate zile din cariera sa în Formula 1 la Marele Premiu din Las Vegas: a început cu o amendă pentru depășirea vitezei în linia boxelor și a încheiat cu cea mai slabă clasare în calificări din carieră!În debutul celei de-a treia sesiuni de antrenamente libere, pilotul Ferrari a fost surprins circulând cu 80.1 km/h, peste limita de 80 km/h stabilită pentru pit lane. ...
Bayern în șoc: UEFA a anunțat suspendarea pentru Luis Diaz! » Decizia luată instant de campioana Germaniei
Bayern Munchen a aflat cu mare surprindere câte meciuri va trebui să stea în tribună Luis Diaz! UEFA l-a sancționat 3 etape pe internaționalul columbian, eliminat în partida de pe „Parc des Princes” cu PSG (2-1) din Champions League. L-a costat faultul dur, de „roșu” direct dictat după analiza VAR, asupra lui Achraf Hakimi. ...
Liderul galeriei clubului din Liga Campionilor a fost găsit împușcat în propria mașină
Portugalia este în stare de șoc după vestea morții liderului galeriei organizate a lui Benfica, „Diabos Vermelhos” (n.r. Diavolii Roșii). Sergio Caetano a fost găsit mort în mașina sa, prezentând o rană prin împușcare la cap.Vehiculul era parcat lângă stadionul Da Luz, arena echipei din Lisabona, iar autoritățile investighează circumstanțele tragediei, potrivit A Bola. ...
Au trecut 17 ani, dar nu uită ce i-a făcut Victor Pițurcă: „Am plâns două zile, eram lat! Nu meritam"
„Am un ac adânc în suflet”, mărturisește Florin Bratu, 45 de ani, la podcastul GSP „2 la 1”. Se referă la echipa națională, Victor Pițurcă, Euro 2008.„L-am iertat pe Pițurcă, dar n-am uitat”, spune Bratu, după mai bine de 17 ani. Și râde amar: „Mă întâlnesc cu nea Piți acum, mi-e drag de el, e un tip mișto, să stai la cafea cu el, să vorbești. Dar am un ac adânc în suflet…”. Pentru că, susține Florin, „meritam să merg la Euro 2008!”. ...
Marele Fabio Capello în avertizează pe Chivu, înainte de Inter - Milan: „Au un jucător unic"
Fabio Capello (79 de ani) și-a împărtășit așteptările pe care le are pentru derby-ul Milanului, în care Cristi Chivu (45) va fi pe banca gazdelor. Inter - AC Milan se joacă duminică, 23 noiembrie, de la 21:45. Capello a început vorbind despre presiunea adusă de un astfel de derby: „Nu este nevoie ca antrenorul să vorbească mult, dimpotrivă, ar putea doar să facă rău. Dorința de a câștiga este oricum imensă. Tensiunea plutește în aer pe tot parcursul săptămânii. ...
Primul derby al antrenorului Cristi Chivu intră în istorie » Pe San Siro se va înregistra un nou record în Serie A!
Episodul 245 din Il Derby della Madonnina va fi o premieră din mai multe puncte de vedere. În primul rând, Inter - AC Milan va deveni duminică seară meciul din Serie A cu cele mai mari încasări, peste 8 milioane de euro. Apoi, este întâia oară când se joacă pe un „San Siro” deținut în coproprietate de cluburile din capitala Lombardiei.Interul lui Cristi Chivu va scrie mâine seară istorie în derbyul cu AC Milan. ...
Barcelona - Athletic Bilbao, în runda 13 din La Liga » Catalanii revin pe „Camp Nou"
Barcelona - Athletic Bilbao, se joacă de la 17:15, în runda cu numărul 13 din La Liga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Barcelona revine pe stadionul pe care a scris istorie, după mai bine de un an și jumătate de la ultima partidă. Ultimul meci disputat pe „Camp Nou” a fost un succes cu Mallorca, 3-0 (28 mai 2023).„Camp Nou”, proaspăt renovat și parțial deschis, poate găzdui în acest moment 45.000 de spectatori. ...
UTA Arad - U Cluj, în runda 17 din Superliga » Ambele formații sunt cu ochii pe play-off + Echipele probabile
Astăzi, de la ora 15:00, pe arena din Arad, se întâlnesc două echipe care încearcă să se țină aproape de zona play-off. UTA, aflată pe locul 8 și și U Cluj, clasată pe 10. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
După debutul cu victorie al lui Coelho pe banca Craiovei, Nicușor Bancu nu l-a uitat pe Mirel Rădoi: „Dezamăgire mare"
Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, s-a bucurat de primul succes în deplasare al oltenilor în Superliga, 2-1 cu FC Argeș, după mai bine de 3 luni.Deși regretă plecarea lui Mirel Rădoi, Bancu are încredere noul antrenor, Filipe Coelho. De asemenea, internaționalul român a analizat și meciul de baraj pe care echipa națională îl va disputa în luna martie a anului viitor, în deplasare cu Turcia. ...
FCSB - Petrolul, meci tare pe Arena Națională » Campioana, obligată să câștige + Echipele probabile
FCSB și Petrolul se înfruntă de la 20:30 într-unul dintre meciurile tari ale etapei a 17-a din Superligă. Duelul de pe Arena Națională va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și DigiSport 1.Cu doar 20 de puncte în 16 runde, FCSB este doar pe locul 9, la 5 puncte de Farul, echipă aflată pe locul 6, ultimul care duce în play-off. Astfel, roș-albaștrii sunt obligați să obțină o victorie cu Petrolul, pentru a putea să rămână aproape de primele clasate. ...
Gigi Becali și Mihai Stoica, sancționați de UEFA la aproape 3 luni de la incidentele de pe Arena Națională
Comisia de disciplină a UEFA a anunțat pedepse împotriva lui Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, și a lui Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al clubului, pentru „încălcarea regulilor fundamentale de conduită decentă și nerespectarea principiilor legate de loialitate, integritate și spirit sportiv”, în urma meciului din preliminariile Europa League cu Aberdeen, câștigat pe Arena Națională cu scorul de 3-0, pe data de 28 august. ...
E convins că naționala României poate produce surpriza în Turcia: „Am arătat cine suntem la EURO"
Vasile Mogoș (33 de ani), reprezentant al naționalei României la Campionatul European din 2024, are mare încredere că selecționata lui Mircea Lucescu (80 de ani) poate produce surpriza la barajul pentru Campionatul Mondial și o poate învinge pe Turcia în deplasare. ...
Mihai Rotaru a răbufnit în direct: „O mare tâmpenie! Avem ca scop principal urmărirea profitului"
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a criticat vehement „Legea Novak”, care urmează să intre în vigoare începând cu sezonul următor. Concret, a fost aprobat ca Ordinul ministrului sportului 500/2022, emis de Eduard Novak, care prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țară, să devină parte integrantă a legii. ...
Mehmet Topal descrie cum ar trebui să-i blocheze Turcia pe „tricolori" în barajul pentru Mondiale: „Acesta ar fi planul" + Cum va arăta duelul Montella - Lucescu
Mehmet Topal, fostul antrenor al Petrolului, a vorbit din Istanbul pentru GSP despre marele meci Turcia – România, din semifinala barajului pentru CM. Înainte cu patru luni de partida către Mondiale, ex-internaționalul „Semilunei” face o radiografie completă a disputei de pe malurile BosforuluiMehmet Topal, 39 ani, a trecut prin două mandate pe banca Petrolului, unde și-a început cariera de antrenor, în 2024. ...
După debutul lui Coelho la Craiova, Mihai Rotaru l-a „înțepat" pe Rădoi: „N-aveam nevoie!" » Singurul jucător remarcat
FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Mihai Rotaru, acționarul oltenilor, a intrat în direct la TV după debutul victorios al portughezului Filipe Coelho (44 de ani).Acesta a felicitat echipa pentru victorie și a explicat motivul pentru care antrenorul a schimbat sistemul pentru acest joc.A ținut să-l remarce pe Monday Etim (26 de ani), atacantul care a creat primul gol și l-a înscris pe al doilea. ...
Bogdan Andone depune armele: „Noi luăm de la piață! Play-off-ul e o «căciulă» prea mare!"
FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, a oferit prima reacție după insuccesul din această seară. Acesta a adoptat aceeași atitudine precum cea a președintelui Dani Coman (46 de ani), și a admis faptul că play-off-ul reprezintă un obiectiv nerealist pentru formația nou-promovată.E frustrare mare în tabăra gazdelor. ...
Cătălin Straton, portarul de la FC Argeș, consideră că echipa lui a fost mai bună în meciul cu Craiova, scor 1-2, și ar fi meritat să câștige. Cătălin Straton are mare încredere că echipa lui Bogdan Andone are forța necesară pentru a intra în play-off în acest sezon. După 17 meciuri, Argeș e pe 5, cu 27 de puncte. ...
La debutul antrenorului portughez Filipe Coelho (44 de ani), Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în fața lui FC Argeș, într-un meci disputat la Mioveni. Baiaram și Etim au adus victoria pentru olteni, în timp ce pentru gazde a marcat Ricardo Matos.Etim, unul dintre marcatorii oltenilor, a fost desemnat „omul meciului” de la Mioveni.Etim: „A fost o surpriză plecarea lui Rădoi”„E un sentiment bun să iei cele 3 puncte și să fii ales omul meciului. ...
Filipe Coelho, după ce a debutat cu victorie la Craiova: „Trebuie să înțelegeți asta"
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Craiovei, a tras concluziile, după ce a debutat pe banca oltenilor în meciul cu FC Argeș, scor 2-1. Filipe Coelho a recunosc că FC Argeș l-a pus în dificultate în disputa de la Mioveni. Antrenorul a comentat și schimbarea sistemului, într-o linie cu 4 apărători.Filipe Coelho, după Argeș - Craiova: „Este o victorie corectă”„A fost bine, jucătorii au luptat. Am fost în fața unui adversar care e puternic la fazele fixe. ...
Dani Coman a părăsit interviul imediat! Dărâmat de eșecul suferit în fața Craiovei: „Să rămânem în prima ligă mai întâi"
FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Dani Coman (46 de ani), președintele gazdelor, a oferit prima reacție după insuccesul de vineri seară. Dincolo de eșec, Coman a amintit de Doru Toma, fost jucător emblematic la FC Argeș, team manager la club. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani.Pe final, întrebat ce ar trebui să se schimbe la Argeș, astfel încât echipa să ajungă să se bază cu grazii, Coman a făcut trimitere la buget. ...
Italia, fără Jannik Sinner, s-a calificat în a treia finală consecutivă de Cupa Davis
Matteo Berrettini (29 de ani, 56 ATP) și Flavio Cobolli (23 de ani, 22 ATP) au calificat Italia în finala Cupei Davis, învingând Belgia cu 2-0.Italia, campioană a ultimelor două ediții, este prima națiune care ajunge în trei finale consecutive după Australia în 2001. La acest succes au contribuit Matteo Berrettini și Flavio Cobolli, câștigătorul turneului de la București. ...
Ștefan Baiaram, dat peste cap de schimbarea antrenorului la Craiova: „E foarte dificil să ne dăm seama ce își dorește"
FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Ștefan Baiaram (22 de ani) a reacționat după primul succes al tehnicianului portughez Filipe Coelho (44 de ani) pe banca oltenilor.Atacantul a deschis scorul în minutul 33, după o fază creată de Monday Etim (26 de ani). La final, a precizat faptul că mai mulți jucători, printre care și el, nu s-au obișnuit încă cu noul antrenor.Motivul? Aceștia au fost convocați la echipele naționale și n-au apucat să-l cunoască atât de bine. ...
Haos inimaginabil la meciul lui Reghecampf din Liga Campionilor Africii! Bătaie generală, jandarmii și scutierii din Rwanda au pătruns pe gazon
Haos total la finalul meciului dintre Al-Hilal Omdurman, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), și MC Alger, scor 2-1, din grupele Ligii Campionilor Asiei.Din cauza situației tensionate din Sudan, Al-Hilal Omdurman joacă meciurile pe teren neutru. Astăzi, la debutul în grupa de Liga Campionilor, a ales stadionul din Kigali, capitala statului Rwanda. Meciul s-a încheiat într-un haos general. ...
Ce spune Pavel Nedved despre barajul Turcia - România: „O să o vedem la Mondial"
România va înfrunta Turcia în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Pavel Nedved (53 de ani), câștigător al Balonului de Aur în 2003, este de părere că naționala Turciei se va califica la turneul final.De aceeași părere este și Christian Karembeu (54 de ani), câștigător al Campionatului Mondial din 1998. ...
Thibaut Courtois (33 de ani), goalkeeperul lui Real Madrid, a ales cei trei portari pe care îi consideră în acest moment cei mai buni din lume, potrivit sportal.gr.Belgianul este de ani buni unul dintre cei mai buni de pe postul lui. A câștigat campionate cu Genk, Atletico Madrid, Chelsea și Real Madrid.Courtois a cucerit tot ce se putea cu Real Madrid. A ridicat de două ori Liga Campionilor, de trei ori La Liga, alături de Copa del Rey și Campionatul Mondial al Cluburilor. ...
Atacantul Daniel Paraschiv schimbă echipa în iarnă: „Nimeni nu așteaptă pe nimeni"
Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul lui Cultural Leonesa, locul 15 din Segunda Division, se află pe picior de plecare! Presa din Spania notează faptul că vârful împrumutat de Real Oviedo nu s-a adaptat la noua echipă și va fi lăsat să plece în iarnă. ...
Pedeapsă dură pentru Luis Diaz, după faultul care a dus la accidentarea lui Hakimi
Luis Diaz (28 de ani), aripa stângă de la Bayern Munchen, a primit o suspendare de 3 meciuri din cauza faultului care a dus la accidentarea gravă a lui Achraf Hakimi în partida dintre Bayern și Paris Saint-Germain, câștigată de nemți cu 2-1. Luis Diaz a fost suspendat de UEFA pentru trei meciuri, în urma faultului urât comis asupra lui Hakimi. ...
„Vă rog să nu mă provocați!" » Întrebarea care l-a deranjat pe Robert Ilyes: „Știți unde mă duc"
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după succesul de la Miercurea Ciuc. Acesta și-a felicitat jucătorii și a precizat faptul că ceața i-a dat bătăi mari de cap.A ținut să-l remarce pe brazilianul Anderson Ceara (26 de ani), cel care a deschis scorul în urma unei execuții superbe. ...
Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) a spus care este în opinia lui unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști din Superliga. Este vorba despre David Matei (19 ani), mijlocașul celor de la Universitatea Craiova. A enumerat care sunt principalele calități ale jucătorului adus în vară de la Steaua în schimbul sumei de 75.000 de euro. ...
Tottenham a făcut anunțul despre Radu Drăgușin » Thomas Frank: „Da, foarte fericit! Este foarte aproape"
Numărătoarea inversă până la ziua revenirii lui Radu Drăgușin (23 de ani) se apropie de final. Numele fundașul central de la Tottenham a fost menționat azi, la conferința de presă dinaintea derby-ului cu Arsenal de duminică, de managerul Thomas Frank. ...
A pierdut, însă primul lui reușită în Superligă a fost o capodoperă: „Un gol amar"
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Mijlocașul Vlad Pop (25 de ani) a reușit un EUROGOL la Miercurea Ciuc, însă n-a fost suficient. Echipa lui a ajuns la șase eșecuri consecutive și se află pe locul 11 în Superliga, cu 18 puncte după 17 meciuri.În minutul 62, la 1-0 pentru Csikszereda, Vlad Pop a înscris fabulos, de la 50 de metri. Pap părăsise poarta pentru a respinge o minge ajunsă în lateral și urmărită de un adversar. ...
Lorenzo Musetti și-a mărturisit pasiunea pentru fotbal și a făcut câteva comparații interesante: „Sinner e precum Ronaldo, Alcaraz seamănă cu Zidane, iar Djokovic e Baggio"
Lorenzo Musetti (23 de ani, 8 ATP) a fost invitat la podcastul „Small Talk”, în care a vorbit mult despre fotbal și tenis, el fiind un suporter înrăit al celor de la Juventus Torino. Pasiunea pentru această echipă vine din familie. ...
Zinho Vanheusden, fundașul central belgian în vârstă de 26 de ani, a decis să pună capăt carierei de fotbalist, a anunțat chiar el pe rețelele de socializare. Fundașul, care și-a reprezentat țara o singură dată, în 2020, a explicat faptul că numeroasele probleme fizice pe care le-a avut de-a lungul carierei l-au determinat să se retragă prematur. ...
A luat golul sezonului în Superliga și admite: „Aș fi ipocrit, se întâmplă o dată la 100 de meciuri!"
Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Eduard Pap (31 de ani), portarul gazdelor, a oferit prima reacție după ce a luat un gol incredibil, de la jumătatea terenului.În minutul 62, la 1-0 pentru Csikszereda, Vlad Pop (25 de ani), mijlocașul Sloboziei, a înscris fabulos, de la 50 de metri. Pap părăsise poarta pentru a respinge o minge ajunsă în lateral și urmărită de un adversar.A trimis balonul direct în gheata lui Vlad Pop, care se afla în propria jumătate. ...
Schimbare în Anglia: Următorul sezon din Premier League începe mai târziu din cauza Campionatului Mondial
În cursul zilei de vineri, Premier League a făcut un anunț privind programul din sezonul viitor. Următorul sezon al campionatului englez de fotbal va începe pe 22 august 2026 și se va încheia pe 30 mai 2027. Startul a fost amânat cu o săptămână față de programul obișnuit pentru a le oferi fotbaliștilor o perioadă de odihnă mai lungă după încheierea Campionatului Mondial, pe 19 iulie. ...
Cristi Chivu l-a transformat în numărul 1 în Europa » Cine estepericolul maxim pentru adversarii lui Inter!
Federico Dimarco (28 de ani) este unul dintre jucătorii care au crescut de la venirea lui Cristi Chivu la Inter. Jucătorul italian de bandă stânga este cel mai bun în acest sezon din Top 5 campionate ale Europei la capitolul marilor ocazii de gol create și se găsește pe locul secund la numărul oportunităților nerazzurrilor. Căpitanul Lautaro Martinez a prins și el un loc în primii zece. ...
Edi Iordănescu, surprins la meciul din Superligă, la trei săptămâni după „divorțul" de Legia » GSP a aflat ce pregătește
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, ultima oară pe banca Legiei Varșovia, a asistat vineri seară la meciul dintre FC Argeș și Universitatea Craiova, în etapa 17 din Superliga.Prezența lui a atras imediat atenția, mai ales că tehnicianul nu a mai fost văzut la un meci din România după plecarea de la formația din Polonia.FOTO EXCLUSIV. ...
Jean Vlădoiu și-a făcut praf jucătorii: „Lipsă de valoare, nu sunt de nivelul Unirii Slobozia"
Jean Vlădoiu, antrenorul care o pregătește pe Unirea Slobozia alături de Andrei Prepeliță, a fost foarte dezamăgit de modul în care s-au prezentat jucătorii lui în meciul cu Csikszereda, pierdut 1-2.Unirea Slobozia a ajuns la 6 meciuri la rând fără victorie, iar Jean Vlădoiu crede că problema poate fi inclusiv lipsa de valoare din cadrul lotului. Nu este deloc optimist cu privire la ce se poate întâmpla până în iarnă. ...
Slecționerul Slovaciei a analizat România înainte de barajul din martie: „Un adversar dificil"
România și-a aflat adversara pe care o va înfrunta în barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” vor merge în Turcia în luna martie a anului viitor, unde se lor lupta pentru un loc la turneul final din America de Nord. Dacă se va impune în acest duel, echipa națională va juca finala pe terenul câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. ...
Într-un dialog cu GSP.ro, Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre șansele naționalei României de calificare la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, pe un stadion care va fi stabilit ulterior.Înainte de România - San Marino, Dani Coman a avut o intervenție telefonică în care a precizat faptul că selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) își va prezenta demisia la finalul preliminariilor. ...
În Csikszereda - Slobozia s-a marcat un gol care va face înconjurul lumii » A șutat de la 50 de metri, nimeni n-a văzut mingea prin ceață
Vlad Pop (25 de ani), mijlocașul celor de la Unirea Slobozia, a reușit să înscrie de la jumătatea terenului în meciul cu Csikszereda, din runda cu numărul 17 din Superliga.Era minutul 62, iar tabela indica scorul de 1-0 pentru ciucani, după ce Anderson Seara a marcat cu o execuție superbă.VIDEO. ...
David Gerard, selecționerul echipei naționale, înainte de meciul cu Uruguay: „Jucătorii trebuie să fie mândri că sunt români și că reprezintă această țară"
David Gerard (47 de ani), selecționerul echipei naționale de rugby a României, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre ultimul meci-test al „stejarilor” din luna noiembrie, cel de sâmbătă cu Uruguay, dar și despre felul în care percepe el România.„Stejarii” dispută sâmbătă, de la ora 17:00, pe Stadionul Arcul de Triumf, ultimul meci-test al lunii noiembrie. ...
După ce s-a făcut o întreagă dezbatere despre legea care s-a votat recent, în legătură cu obligativitatea ca 40% dintre sportivii participanți în sporturile de echipă să fie români, aș vrea să ne uităm dintr-o perspectivă puțin diferită la situație, mai ales în contextul calificărilor la Campionatul Mondial. ...
CFR Cluj se pregătește pentru partea a doua a sezonului, una în care va încerca „imposibilul” și va forța calificarea în play-off. Preluată de Daniel Pancu (48 de ani), vicecampioana României a făcut schimbări în cadrul staff-ului tehnic.Numit pe 1 noiembrie, Pancu a stat pe bancă în primul meci, succesul de pe terenul Sloboziei, scor 1-0, însă n-a putut oferi indicații întrucât nu deține licență UEFA PRO. ...
Schimbare în viața profesională pentru fostul fotbalist al Stelei » A devenit profesor universitar în București!
Narcis Răducan (51 de ani), fost fotbalist la Steaua București și Rapid București, a devenit profesor universitar în București, la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Anunțul a fost făcut chiar de acesta prin intermediul rețelelor sociale.Acesta s-a pozat alături de studenții săi și a oferit un scurt mesaj. ...
Scandaluri în serie la Napoli » Președintele Aurelio De Laurentiis a fost pus sub acuzare pentru fals contabil!
Campioana Italiei traversează o toamnă foarte zbuciumată. După ce antrenorul Antonio Conte și-a luat o săptămână liberă pentru a se reseta, apele nu s-au limpezit deloc la Napoli. Ba din contră, întrucât acum are probleme cu justiția proprietarul echipei din orașul de lângă Vezuviu.Aurelio De Laurentiis (76 de ani) a reintrat în atenția procurorilor, fiind trimis în judecată pentru infracțiunea de fals contabil. ...
