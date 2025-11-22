Carlos Alcaraz are o avere de 40 de milioane de euro, dar nimănui nu i-a venit să creadă ce are în sufragerie: „Ca cea din casa bunicilor”

22:20

Thibaut Courtois (33 de ani), goalkeeperul lui Real Madrid, a ales cei trei portari pe care îi consideră în acest moment cei mai buni din lume, potrivit sportal.gr.Belgianul este de ani buni unul dintre cei mai buni de pe postul lui. A câștigat campionate cu Genk, Atletico Madrid, Chelsea și Real Madrid.Courtois a cucerit tot ce se putea cu Real Madrid. A ridicat de două ori Liga Campionilor, de trei ori La Liga, alături de Copa del Rey și Campionatul Mondial al Cluburilor. ...