Cum au răspuns Kim Kardashian și North West criticilor legate de noul piercing al fiicei starletei: "Nu-mi pasă..."
SpyNews, 22 noiembrie 2025 11:20
North West, fiica cea mare a lui Kim Kardashian, și-a făcut un piercing la vârsta de 12 ani. Cârcotașii nu s-au lăsat mult timp așteptați pe rețelele sociale. Iată care a fost reacția lui North West și a mamei sale!
• • •
Acum o oră
11:20
Sărbătoare mare în familia lui Lele! Fiica cea mică a acestuia a împlinit doi ani. Kim este rodul iubirii dintre Andra Volos și artistul Lele, iar astăzi își serbează ziua de naștere. Influencerița, dar și cântărețul au transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.
11:20
Acum 2 ore
10:30
Incendiu de amploare la un bloc cu 11 etaje, din București. Pompierii intervin cu 10 autospeciale # SpyNews
Un incendiu cu mari degajări de fum a izbucnit, în această dimineață, într-un bloc cu 11 etaje, din sectorul 5 al Capitalei. Flăcările au luat amploare la etajul 5 al imobilului, iar la fața locului, pompierii intervin cu 10 autospeciale.
10:20
Cât timp va sta Miss Jamaica în spital. Gabrielle Henry a căzut de pe podiumul Miss Universe # SpyNews
Miss Jamaica se află încă în spital, la trei zile de la cumplitul accident care a avut loc în timpul rundelor preliminare de la Miss Universe. Gabrielle Henry a căzut, în timp ce defila, iar rănile suferite de aceasta au făcut ca tânăra de 28 de ani să fie transportată la spital.
10:20
A murit celebra cântăreață, compozitoare și actriță, Ornella Vanoni! Artista a avut un real succes pe plan profesional, iar cariera sa s-a întins pe o perioadă de șase decenii. Din păcate, la vârsta de 91 de ani, Ornella Vanoni s-a stins din viață.
10:10
Vremea rea își va face simțită prezența în mai multe județe din România, în acest weekend! Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare imediată, care vizează un Cod galben.
Acum 4 ore
09:50
Sezonul zodiei Săgetător va aduce schimbări semnificative în viețile nativilor. Aceștia vor avea ocazia să descopere lumina, după mult timp în care au stat în întuneric. Iată ce se va întâmpla în următoarea perioadă!
09:40
Cori Grămescu s-a căsătorit! Cunoscuta nutriționistă a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a anunțat fericitul eveniment. Vedeta a plecat în America în urmă cu câțiva ani și, deși a avut o tendița să revină în țară, lucrurile nu s-au așezat pentru ea ca la carte.
Acum 12 ore
00:10
Băutura pe care nu ar trebui să o consumi niciodată în avion. Explicația unui însoțitor de zbor # SpyNews
Toți pasagerii trebuie să știe acest lucru: există o băutură care ar trebui evitată complet atunci când zboară. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba și care este explicația unui fost însoțitor de zbor.
00:10
Ce cadou a primit Emilia Ghinescu de la fiica ei, de ziua de naștere. Cântăreața de muzică populară a împlinit 47 de ani # SpyNews
Emilia Ghinescu a împlinit 47 de ani și a avut parte de o surpriză specială din partea fiicei ei. Cântăreața de muzică populară a fost profund impresionată de cadoul pe care i l-a oferit fiica sa, Anastasia.
21 noiembrie 2025
23:20
Cristina Pucean, o nouă înțepătură la adresa lui Bogdan de la Ploiești? Separarea dintre cei doi, pusă iar sub semnul întrebării de fanii lor # SpyNews
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești par că s-au despărțit, iar fanii lor nu cred că s-au separat cu adevărat. Bruneta pare că i-a dedicat o melodie manelistului, la Paris, acolo unde și el ar fi fost acum câteva săptămâni.
Acum 24 ore
22:40
Gabi Tamaș, motivele de la care pornesc certurile cu soția lui, Ioana. Cei doi formează un cuplu de 21 de ani # SpyNews
Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, sunt împreună de 21 de ani. Sunt căsătoriți de 13 ani și sunt părinții unei fete de 12 ani. Câștigătorul Asia Express recunoaște că mai sunt și momente tensionate în căsnicie, însă nimic care să nu poată fi rezolvat.
22:20
Dinu Maxer și Magdalena, soția sa, se pregătesc pentru pasul următor în căsnicie! Cei doi își doresc un copil împreună! Declaraţii exclusive | VIDEO # SpyNews
Dinu Maxer și soția lui, Magdalena, se pregătesc pentru pasul următor în relație! Cei doi, care s-au căsătorit în această vară, ne vorbesc deschis despre căsnicia lor și despre dorința de a deveni părinți. Sunt pregătiți pentru un copil, însă așteaptă momentul în care Dumnezeu le va oferi acest dar.
22:20
Emma de la Zu, mărturisiri emoționante! Semnul primit de la Dumnezeu care a apropiat-o de divinitate: "Știi momentul acela când simți..." | VIDEO # SpyNews
Emma de la Zu, mărturisiri emoționante! Semnul pe care l-a primit de la Dumnezeu și care a apropiat-o de divinitate. Artista vorbește despre momentul care i-a schimbat viața și despre problema cu care s-a confruntat.
22:20
Andreea Bălan ne-a obișnuit cu aparițiile ei impecabile. Cântăreața are mare grijă la felul în care arată, inclusiv într-o zi obișnuită. A trecut pe la o spălătorie auto, însă era cât pe ce să aibă parte de o situație neplăcută, dacă un angajat nu ar fi observat.
22:20
Veste teribilă pentru polițistul tranșat cu sabia de traficantul Duțu | Și abandonat, și cu banii luați! # SpyNews
Polițistul mutilat pe viață de un interlop, după ce șefii l-au trimis în misiune fără a avea o simplă cască, a mai primit o lovitură: femeia iubită i-a luat copiii și o treime din pensia de handicap!
22:20
Medicii trag un semnal de alarmă! Urmează un sezon gripal mult mai agresiv. O nouă tulpină mutantă se răspândește rapid # SpyNews
Medicii trag un semnal de alarmă: sezonul gripal care urmează ar putea fi unul mult mai sever. Potrivit specialiștilor, o nouă tulpină mutantă a virusului gripal se răspândește rapid.
22:00
Cum i-a pus la punct Olga Barcari pe cei care i-au spus să se întoarcă în Republica Moldova. Bruneta, deranjată de comentariile răutăcioase # SpyNews
Olga Barcari s-a născut în Republica Moldova, dar a plecat de acasă în adolescență, atunci când s-a stabilit în România. Fosta concurentă de la Asia Express a mărturisit că a primit comentarii în care i s-a spus să se întoarcă de unde a venit. Bruneta a părut deranjată de mesajele negative și a reacționat.
21:30
Emily a revenit în casa Mireasa. Cum a reacționat Liviu când iubita lui a intrat în platou # SpyNews
Astăzi, 21 noiembrie, Emily a revenit în casa Mireasa, după ce Liviu i-a făcut chemare. Cum a reacționat concurentul când și-a văzut iubita intrând în platou pe melodia lor.
21:10
Ministerul Sănătăţii, acuzat de indiferenţă de Colegiul Medicilor Stomatologi, după ce Sara, o fetiţă de 2 ani, a murit pe scaunul dentistului # SpyNews
După moartea Sarei, fetița în vârstă de numai 2 ani care a decedat pe scaunul unui medic stomatolog, Ministerul Sănătății a fost acuzat de indiferență de Colegiul Medicilor Stomatologi care au cerut măsuri urgente pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.
21:10
Cristina Rotaru, imagini mai rar văzute. Cum arăta fosta concurentă de la Insula iubirii în urmă cu 10 ani # SpyNews
Cristina Rotaru și-a făcut o schimbare de look la care a mai apelat și în urmă cu zece ani. Fosta concurentă de la Insula iubirii a făcut publice imagini mai puțin văzute cu ea din acea perioadă.
20:30
Doliu în lumea filmului românesc! Un actor iubit s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani # SpyNews
Doliu în cinematografia românească! Un actor iubit de public pentru rolurile sale memorabile s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Cariera sa a lăsat o amprentă puternică asupra filmului românesc.
20:00
Sezonul Săgetătorului începe mâine, 22 noiembrie. Zodiile care sunt favorizate până pe 20 decembrie # SpyNews
Sezonul Săgetătorului începe mâine, 22 noiembrie, și va dura până la 20 decembrie. Se anunță o perioadă în care nativii vor să facă ceva diferit și au curaj să spună chiar și acele lucruri care s-ar putea să surprindă.
19:20
Când se pune busuioc sub pernă de Sfântul Andrei. Ritualul prin care fetele nemăritate își pot afla ursitul # SpyNews
În noaptea de Sfântul Andrei, una dintre cele mai cunoscute tradiții spune că fetele nemăritate pot să-și afle ursitul dacă pun un fir de busuioc sub pernă.
19:20
Scandal în showbiz! Influencerii, revoltați după ce Ana Morodan ar fi câștigat un titlu în urma condamnării la închisoare # SpyNews
Aseară a avut loc un eveniment în cadrul căruia au fost premiați influencerii. Ana Morodan ar fi obținut premiul pentru Best Digital Celebrity din România, lucru care a provocat revoltă în rândul influencerilor. Bruneta a avut în trecut probleme cu legea, după ce a fost condamnată la închisoare cu suspendare.
18:40
Primele declarații ale mamei tânărului care a supraviețuit accidentului din Bihor, după ce o șoferiță ar fi încurcat frâna cu accelerația: "Spunea doar: Mami, o să fie bine" # SpyNews
Mama tânărului care a supraviețuit accidentului din Bihor a făcut primele declarații. Femeia povestește că, în ciuda durerilor, băiatul ei a încercat să o liniștească și i-a spus că o să fie bine.
18:10
Un cuplu finalist de la Mireasa, sezonul 11, s-ar fi despărțit. Cum ar fi dat de înțeles cei doi că s-au separat # SpyNews
Căsnicia a doi finaliști Mireasa, sezonul 11, a fost pusă sub semnul întrebării de urmăritorii lor, după ce ar fi dat de înțeles că s-au separat. Cei doi păreau că au o relație fericită și după ce s-a terminat competiția, erau de nedespărțit.
17:50
Scandal uriaș într-un sat din Teleorman! Rodica susține că un bărbat vrea să îi ia terenul: "Nu-l mai avem în acte..." # SpyNews
Scandal uriaș într-un sat din Teleorman! Rodica, o localnică, susține că un bărbat încearcă să-i ia terenul moștenit din familie. Femeia spune că, atunci când a verificat documentele, a descoperit cu stupoare că fâșia de pământ nu mai apare în acte. Și-a spus întreaga poveste în cadrul emisiunii Acces Direct.
17:40
Denisa Golgotă susține că a fost hărțuită fizic și psihologic luna trecută, iar în urmă cu câteva zile, au apărut și imagini în care Camelia Voinea își abuza fiica pe când avea 8-9 ani. Federația Română de Gimnastică a decis să dizolve loturile naționale, în urma celor două scandaluri.
17:10
Simona Butură de la Insula iubirii are un nou iubit, după despărțirea de Claudiu Dragotă. Prima imagine alături de actualul partener # SpyNews
Simona Butură de la Insula iubirii are un nou iubit, după despărțirea de Claudiu Dragotă, cel cu care își testase relația în Thailanda. Fosta concurentă s-a afișat de curând alături de actualul partener.
16:40
Dacă observi că pleoapele superioare te fac să ai mereu o față obosită sau îți afectează modul în care vezi, probabil te întrebi dacă blefaroplastia superioară ar putea ajuta. Această intervenție corectează excesul de piele și redă ochilor un aspect odihnit. Înainte să programezi operația, e firesc să vrei detalii despre cum decurge recuperarea, cât timp durează și ce etape implică. Află informații clare despre întregul proces, pentru ca decizia ta să se bazeze pe date corecte, nu pe presupuneri.
16:20
Moarte suspectă în Ungaria. Un român s-a stins din viață, după ce ar fi coborât din autocar. Ce s-ar fi întâmplat în ziua tragediei # SpyNews
Adrian avea 34 de ani și era dintr-o comună din Iași. Bărbatul ar fi fost plecat la muncă și s-ar fi întors din Anglia în România cu autocarul, însă a murit în Ungaria. Potrivit primelor informații, s-ar fi stins din viață după ce a coborât din autocar. Familia și apropiații lui au în continuare semne de întrebare cu privire la ce s-a întâmplat, de fapt.
16:10
Senatoare, atacată cu o rangă de o femeie, în București! Agresoarea ar fi fosta soție a iubitului ei # SpyNews
Scandal în plină stradă, în București! O senatoare ar fi fost bătută cu ranga de o altă femeie, joi, într-un complex rezidențial. Agresoarea ar fi fosta soție a bărbatului cu care politiciana ar avea o relație. Senatoarea a făcut primele declarații după scandal.
15:30
Un bărbat, care își ținea mama moartă în beci, a recurs la un gest halucinant să îi ia pensia! Chiar și autoritățile au fost terifiate # SpyNews
Un bărbat a recurs la un gest halucinant pentru a beneficia de pensia mamei sale. Deși asta s-a stins din viață, fiul ei nu a raportat decesul, ci a ținut cadavrul ei în beciul casei. La un moment dat, buletinul acesteia a expirat, iar bărbatul a găsit o cale prin care să i-l reînnoiască. Iată ce a făcut!
15:10
Lovitură dură pentru Mario Iorgulescu. Ce au cerut procurorii și ce se va întâmpla pe 9 februarie # SpyNews
Mario Iorgulescu, lovit de o veste la care probabil nu s-ar fi așteptat! Acesta va intra în 2026 cu stângul și va ajunge în fața instanței. Iată ce s-a întâmplat!
14:50
Incident aviatic devastator! Un avion s-a prăbușit, vineri, la Dubai Air Show, în timpul unei demonstrații. Spectatorii au luat parte la scene de-a dreptul halucinante. Incidentul aviatic a fost filmat. Pilotul avionului a murit în accident.
14:50
Coșuri cadou cu stil pentru "vedetele" din viața ta. FineStore te inspiră în sezonul sărbătorilor (P) # SpyNews
14:50
Ilona Brezoianu și Andrei Ril își duc astăzi bebelușul acasă! Proaspăta mămică a fost externată din spital și putem spune că viața lor în formulă completă de abia acum începe! Imagini savuroase cu cei doi părinți!
14:10
Informație de ultim moment! Horațiu Potra, fiul și nepotul său, arestați pentru 30 de zile # SpyNews
Horațiu Potra, precum și fiul și nepotul său nu au scăpat! Chiar dacă și-au petrecut ultimele luni în Dubai, cei trei au fost aduși în România. Mai mult, aceștia s-au ales și cu arest preventiv.
13:50
Încă un oraș din România renunță la artificii, de Revelion. În schimb, va avea loc un spectacol de lasere # SpyNews
Tradiționalul foc de artificii din noaptea de Revelion va fi înlocuit cu un spectacol impresionant de lasere, în încă un oraș oraș din România. Această decizie vine în sprijinul animalelor, care sunt speriate an de an de pirotehnice.
13:50
Fiul lui Ianis Hagi a împlinit 3 luni! Ce imagini rare a postat soția fotbalistului, Elena Hagi # SpyNews
Ianis Hagi își sărbătorește fiul astăzi! Băiețelul fotalistului, Giorgios, a împlinit trei luni! Elena Hagi și soțul ei i-au pregătit copilului lor un tort superb și au postat imagini rare cu acesta.
13:40
Încă un oraș din România care renunță la artificii, de Revelion. În schimb, va avea loc un spectacol de lasere # SpyNews
Tradiționalul foc de artificii din noaptea de Revelion va fi înlocuit cu un spectacol impresionant de lasere, într-un alt oraș din România. Această decizie vine în sprijinul animalelor, care sunt speriate an de an de pirotehnice.
13:20
Crăciunul este una dintre sărbătorile preferate ale artistei Carmen de la Sălciua. Cântăreața crede mult în Dumnezeu și nu a ezitat niciodată să recunoască acest lucru. Ei bine, vedeta se pregătește deja pentru Nașterea Domnului, iar bradul este gata împodobit!
13:10
Pe urmele lui Nicușor Dan - Ediții speciale Observator, în direct din biroul Primarului General al Capitalei, luni-miercuri, de la ora 19.00 # SpyNews
13:10
Alertă majoră la o clinică privată din Sibiu, vineri la prânz! Zeci de persoane au fost evacuate, după ce s-a pornit alarma de incendiu. ISU Sibiu a intervenit de urgență cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autoscară și un echipaj SMURD.
13:00
Val de ninsori abundente în România, începând de sâmbătă! Meteorologii au anunțat zăpadă în toată țara # SpyNews
Meteorologii au anunțat un val de ninsori abundente în toată țara, începând de sâmbătă noapte! Ninsorile vor coborî de la munte la altitudini mai joase. De asemenea, se anunță o răcire accentuată a vremii și vânt puternic.
12:40
Invenția care poate salva mii de vieți: tinerii din Oradea au creat o brățară care sună singură la 112. Studenții, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
Cinci tineri din Oradea au făcut ceva ce pare desprins din filme: o brățară inteligentă care apelează automat 112 atunci când simte că purtătorul este în pericol. Proiectul lor, numit „Save My Life”, a fost deja remarcat la nivel național și a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
12:30
Peste ce nu ar putea Maria Constantin să treacă niciodată. Cântăreața are trei aspecte care își dorește să fie respectate # SpyNews
Maria Constantin are trei principii mari și late de la care nu își dorește să se abată nicio persoană care face parte din viața ei. Cântăreața a explicat în platoul Știrilor Antena Stars ce nu ar putea să ierte niciodată.
12:20
Mărturie sfâșietoare! Criminalul din Teleorman le-a spus părinților ce se va întâmpla cu copiii lui # SpyNews
Criminalul din Teleorman a făcut o declarație halucinantă! Individul din Beciu le-a spus părinților ce se va întâmpla cu copiii lui, după ce le va ucide mama. Criminalul a ucis-o pe Mihaela cu 15 lovituri de cuțit în fața unei biserici, apoi a fugit, dar a fost prins de polițiști.
12:00
Cristina, tânăra de 17 ani găsită moartă în Galați, a fost înmormântată! Bărbatul care ar fi îndemnat-o să practice prostituția # SpyNews
Tânăra în vârstă de 17 ani care a fost găsită moartă într-un apartament din Galați a fost înmormântată. Familia îndurerată a Cristinei nu s-a mișcat de lângă sicriul fetei. Cine este bărbatul care ar fi îndemnat-o să se prostitueze.
