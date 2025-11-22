Gigi Becali, reacţie-fulger după ce a fost sancţionat de UEFA: „Ne dă nouă milioane şi milioane”

Primasport.ro, 22 noiembrie 2025 14:20

Gigi Becali, reacţie-fulger după ce a fost sancţionat de UEFA: „Ne dă nouă milioane şi milioane”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 15 minute
14:50
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 30 minute
14:40
Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul! Gigi Becali a pornit revoluţia în primul 11! Nu mai puţin de 4 schimbări faţă de ultima etapă din SuperLiga Primasport.ro
Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul! Gigi Becali a pornit revoluţia în primul 11! Nu mai puţin de 4 schimbări faţă de ultima etapă din SuperLiga
Acum o oră
14:30
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul 0-1. Hunedorenii rămân invincibili în acest sezon Primasport.ro
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul 0-1. Hunedorenii rămân invincibili în acest sezon
14:20
Gigi Becali, reacţie-fulger după ce a fost sancţionat de UEFA: „Ne dă nouă milioane şi milioane” Primasport.ro
Gigi Becali, reacţie-fulger după ce a fost sancţionat de UEFA: „Ne dă nouă milioane şi milioane”
Acum 2 ore
14:00
Rezultate din Liga 2: Remize pentru Steaua şi CS Dinamo Primasport.ro
Rezultate din Liga 2: Remize pentru Steaua şi CS Dinamo
14:00
Formula 1: Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position la Marele Premiu de la Las Vegas Primasport.ro
Formula 1: Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position la Marele Premiu de la Las Vegas
Acum 4 ore
13:00
Dani Coman nu s-a ferit să o spună, după ce FC Argeş a pierdut la limită cu Universitatea Craiova: „Nu suntem în lipsă de formă, aceasta este valoarea lotului pe care îl avem” Primasport.ro
Dani Coman nu s-a ferit să o spună, după ce FC Argeş a pierdut la limită cu Universitatea Craiova: „Nu suntem în lipsă de formă, aceasta este valoarea lotului pe care îl avem”
13:00
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul Primasport.ro
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul
12:40
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
12:20
Max Verstappen, despre pista udă de pe circuitul de la Las Vegas: „E ca şi cum ai pilota pe gheaţă” Primasport.ro
Max Verstappen, despre pista udă de pe circuitul de la Las Vegas: „E ca şi cum ai pilota pe gheaţă”
12:00
E gata! Ianis Hagi a luat decizia finală în privinţa transferului la Panathinaikos Primasport.ro
E gata! Ianis Hagi a luat decizia finală în privinţa transferului la Panathinaikos
11:50
Jerome Boateng, lângă Hansi Flick la Barcelona! Spaniolii au făcut anunţul care a şocat o lume întreagă Primasport.ro
Jerome Boateng, lângă Hansi Flick la Barcelona! Spaniolii au făcut anunţul care a şocat o lume întreagă
11:30
Surpriza zilei! Mircea Rednic a fost ofertat din România şi a dat imediat răspunsul Primasport.ro
Surpriza zilei! Mircea Rednic a fost ofertat din România şi a dat imediat răspunsul
Acum 6 ore
11:00
Încă un club cu pretenţii din SuperLiga şi a exprimat dezacordul total faţă de „Legea Novak” : „O mare tâmpenie. Nu ne poţi spune ce să facem” | EXCLUSIV Primasport.ro
Încă un club cu pretenţii din SuperLiga şi a exprimat dezacordul total faţă de „Legea Novak” : „O mare tâmpenie. Nu ne poţi spune ce să facem” | EXCLUSIV
10:40
Lovitură încasată de Arsenal! Starul lui Arteta s-a accidentat şi e OUT Primasport.ro
Lovitură încasată de Arsenal! Starul lui Arteta s-a accidentat şi e OUT
10:10
Gigi Becali şi MM Stoica au fost sancţionaţi de UEFA! Motivul incredibil pentru care cei doi au fost pedepsiţi de forul european Primasport.ro
Gigi Becali şi MM Stoica au fost sancţionaţi de UEFA! Motivul incredibil pentru care cei doi au fost pedepsiţi de forul european
09:50
Surpriză de proporţii! Gigi Becali a pus ochii pe noua „perlă” a lui Mircea Lucescu şi vrea să dea marea lovitură a iernii Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Gigi Becali a pus ochii pe noua „perlă” a lui Mircea Lucescu şi vrea să dea marea lovitură a iernii
09:20
Se face transferul! Starul lui Real Madrid pleacă de pe Bernabeu şi semnează cu un giagnt din Europa Primasport.ro
Se face transferul! Starul lui Real Madrid pleacă de pe Bernabeu şi semnează cu un giagnt din Europa
09:10
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe sunt în revenire de formă Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe sunt în revenire de formă
09:10
VIDEO | FCSB - Petrolul, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii sunt neînvinşi de 2 luni Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Petrolul, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii sunt neînvinşi de 2 luni
09:10
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să-şi continue parcursul fără înfrângere Primasport.ro
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să-şi continue parcursul fără înfrângere
Acum 24 ore
00:10
EXCLUSIV | Alexandru Musi, protagonistul unei situaţii incredibile la naţionala U21. ”Semnalul său nu a fost băgat în seamă” Primasport.ro
EXCLUSIV | Alexandru Musi, protagonistul unei situaţii incredibile la naţionala U21. ”Semnalul său nu a fost băgat în seamă”
00:00
Olympique Marseille se impune clar la Nice şi e preia şefia în Ligue 1 Primasport.ro
Olympique Marseille se impune clar la Nice şi e preia şefia în Ligue 1
00:00
VIDEO EXCLUSIV | ”Chiar dacă n-am făcut un meci extraordinar”. De ce s-a temut Mihai Rotaru la debutul lui Filipe Coelho Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”Chiar dacă n-am făcut un meci extraordinar”. De ce s-a temut Mihai Rotaru la debutul lui Filipe Coelho
21 noiembrie 2025
23:40
Flavio Cobolli a salvat şapte mingi de meci şi a trimis Italia în finala Cupei Davis Primasport.ro
Flavio Cobolli a salvat şapte mingi de meci şi a trimis Italia în finala Cupei Davis
23:20
VIDEO | Bogdan Andone nu s-a fericit de cuvinte. "E supărare, dezamăgire, frustrare” Primasport.ro
VIDEO | Bogdan Andone nu s-a fericit de cuvinte. "E supărare, dezamăgire, frustrare”
23:10
”E puţină frustrare, orice mi-aţi spune, am arătat mai bine”. Cătălin Straton, foarte dezamăgit după eşecul cu Universitatea Craiova Primasport.ro
”E puţină frustrare, orice mi-aţi spune, am arătat mai bine”. Cătălin Straton, foarte dezamăgit după eşecul cu Universitatea Craiova
23:10
VIDEO | Filipe Coelho a avut mari probleme la debut. ”Am schimbat sistemul, dinamica, fazele fixe” Primasport.ro
VIDEO | Filipe Coelho a avut mari probleme la debut. ”Am schimbat sistemul, dinamica, fazele fixe”
22:50
Ştefan Baiaram a analizat schimbarea de antrenor. ”De asta am început mai greu prima repriză” Primasport.ro
Ştefan Baiaram a analizat schimbarea de antrenor. ”De asta am început mai greu prima repriză”
22:30
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Epoca Filipe Coelho începe cu dreptul Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Epoca Filipe Coelho începe cu dreptul
22:00
Luis Diaz a fost suspendat trei meciuri după eliminarea din meciul cu PSG Primasport.ro
Luis Diaz a fost suspendat trei meciuri după eliminarea din meciul cu PSG
21:30
Robert Ilyes se distanţează de locurile retrogradabile. ”Jumătate de meci nu l-am văzut Primasport.ro
Robert Ilyes se distanţează de locurile retrogradabile. ”Jumătate de meci nu l-am văzut
21:20
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Etim îi readuce pe oaspeţi în avantaj Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Etim îi readuce pe oaspeţi în avantaj
21:10
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Baiaram, primul gol în era Coelho Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Baiaram, primul gol în era Coelho
20:50
FIFA a exclus un club de primă ligă pentru manipularea meciurilor Primasport.ro
FIFA a exclus un club de primă ligă pentru manipularea meciurilor
20:40
EXCLUSIV | Încă un jucător de la FCSB are probleme de ordin medical. ”Este accidentat” Primasport.ro
EXCLUSIV | Încă un jucător de la FCSB are probleme de ordin medical. ”Este accidentat”
20:40
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
Premier League va introduce o limită de cheltuieli începând cu sezonul următor Primasport.ro
Premier League va introduce o limită de cheltuieli începând cu sezonul următor
20:10
VIDEO | ”Unii mi-au demonstrat că nu sunt de nivelul Unirii Slobozia”. Jean Vlădoiu acuză relaxarea jucătorilor Primasport.ro
VIDEO | ”Unii mi-au demonstrat că nu sunt de nivelul Unirii Slobozia”. Jean Vlădoiu acuză relaxarea jucătorilor
19:30
Personalităţi din baschetul european şi mondial, întâlnire cu COSR la Palatul Parlamentului, cu ocazia reunirii Boardului FIBA Europe Primasport.ro
Personalităţi din baschetul european şi mondial, întâlnire cu COSR la Palatul Parlamentului, cu ocazia reunirii Boardului FIBA Europe
19:30
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Spectacolul din teren a spart perdeaua de ceaţă Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Spectacolul din teren a spart perdeaua de ceaţă
19:20
Marcel Bîrsan şi Szabolcs Kovacs vor arbitra meciurile de sâmbătă din Superliga Primasport.ro
Marcel Bîrsan şi Szabolcs Kovacs vor arbitra meciurile de sâmbătă din Superliga
19:20
Elizabeth Omoregie o lasă pe CSM Bucureşti după 8 ani! Centrul sloven va juca din 2026 pentru FTC Budapesta Primasport.ro
Elizabeth Omoregie o lasă pe CSM Bucureşti după 8 ani! Centrul sloven va juca din 2026 pentru FTC Budapesta
19:10
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel readuce gazdele în avantaj Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel readuce gazdele în avantaj
19:00
Cine va fi antrenorul în acte al celor de la CFR Cluj până primeşte Daniel Pancu licenţa PRO Primasport.ro
Cine va fi antrenorul în acte al celor de la CFR Cluj până primeşte Daniel Pancu licenţa PRO
19:00
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Golul anului abia s-a văzut de ceaţă Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Golul anului abia s-a văzut de ceaţă
18:50
Gennady Golovkin va fi numit preşedinte al World Boxing. Este singurul candidat la şefia forului Primasport.ro
Gennady Golovkin va fi numit preşedinte al World Boxing. Este singurul candidat la şefia forului
18:50
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere superbă de scor Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere superbă de scor
18:40
Îngrijorare la federaţia de tir, după ce două pistoale au fost furate de la un sportiv din Limoges Primasport.ro
Îngrijorare la federaţia de tir, după ce două pistoale au fost furate de la un sportiv din Limoges
18:10
Programul competiţiei pe 2026 prevede o pauză de şapte săptămâni pentru Cupa Mondială Primasport.ro
Programul competiţiei pe 2026 prevede o pauză de şapte săptămâni pentru Cupa Mondială
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.